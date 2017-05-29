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Настоящий рейтинг «МИНИ-МИСС-2017». Что было и что будет?
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Видео, которое команда GK без преувеличений называет долгожданным. Можно сказать, что мы прожили это кино вместе с его участницами, прочувствовали и определили для себя, в чём его смысл и цель.
Мы запускаем мини-реалити для мини-мисс.
Обратный отсчёт до первого дня beauty-battle пошёл.
О предыстории съёмок мы уже рассказали.
Даже показали бэкстейдж.
Напомним, в новом реалити от GK участвуют шесть «выпускниц» конкурса «МИНИ-МИСС-2017»:
Кристина Вижайкина, Ксюша Гордеева, Милана Захарова, Арина Крутышева, Анфиса Костромова и Лиза Полушкина.
То, что девочек шестеро – это знак судьбы.
Ведь в «Городской красавице» именно шесть этапов. Это станет главной фишкой реалити, которое продлится ровно месяц и будет состоять из трёх этапов плюс финал. Впрочем, о магии чисел чуть ниже…
Принцип оценки будет аналогичным реалити «Городская красавица»:
Еженедельно мы будем публиковать фото- и видеоотчёт о том, как прошли состязания, таблицу результатов сетевой активности и проводить facemash-голосование.
И каждую неделю одна или две из участниц (по решению жюри этапа) будет выбывать из борьбы. Кандидатки «на вылет» будут определяться по сводной таблице результатов.
В финал выйдут только две участницы, одну из которых победительницей признают… жители города. И зрителей будет много!
Дело в том, что последний этап реалити пройдёт на площадке ежегодного фестиваля еды «СамБыЕл», который состоится в середине августа.
Таким образом, в отличие от финала «Городской красавицы», вход на который был строго по билетам, определение юной победительницы пройдёт при свободном доступе. Принять участие в выборах самой очаровательной девочки проекта сможет любой желающий!
Вы спросите: одна-то победит, а что остальные? Будут стоять и плакать в сторонке? Вовсе нет.
Все шестеро девчонок также примут участие в гала-представлении на финале. И мотивация у них, поверьте, будет стопроцентная.
Забыли сказать самое главное! На фестивале «СамБыЕл» будет сделано ещё одно важное заявление.
Он стартует осенью этого года.
В «Городской красавице»-II, так же как и в первом сезоне, будет шесть этапов. И каждая из наших малышек…
Станет ангелом-хранителем этапа!
Выбывание на детском реалити – это, одновременно, жеребьёвка. Девочка, выбывшая первой из проекта, станет ангелом I этапа на взрослом реалити. Вторая – соответственно, второго этапа. И так далее.
Ну, а та, что дойдёт до финала, примет участие в суперфинале «Городской красавицы»-II.
Это и почётно, но и непросто. Чем больше цифра этапа, тем объёмнее и сложнее будет фэшн-роль, которую придётся сыграть малышке. Так что именно победа в летнем детском конкурсе – это своего рода проверка и гарантия того, что девочка не стушуется.
Не исключено, что ей выпадет стать соведущей на финале, а это нешуточное дело!
Жеребьёвка жеребьёвкой, но и призы на «летних играх» тоже будут. И будет главный приз. Мы решили не изменять своим принципам: лучшая награда – это интересная поездка.
О том, в какое путешествие отправится юная победительница и её мама, вы узнаете непосредственно перед началом реалити. Кстати, как, по-вашему, его назвать? «МИНИ-МИСС-PS»? «Городская красавица junior»? А, может, просто «МАЛАЯ»?
И вот ещё что. Те, кто следил за реалити «Городская красавица», помнят выражение лиц участниц перед последним финальным испытанием. Как известно, в лидерах с большим отрывом было две девушки – Екатерина Сокурова и Фируза Мамедова.
Тогда в GK посыпались скептические сообщения, мол, всё уже решено. Несмотря на то, что результат нам дали сами читатели, они же упрекали нас в какой-то мифической ангажированности. Ну, а три девушки, которые отставали по баллам от лидеров, совсем приуныли – шансов на победу нет.
Вы считаете нас пристрастными? ОК! Мы обнулили результат. По сути, последняя неделя реалити для финалисток была такой же интригующей, как первая. Кстати говоря, результат все помнят. Лидеры остались лидерами, это было подтверждено в режиме реального времени в присутствии почти двух сотен зрителей, которые и определили победительницу.
На детском реалити мы будем обнулять результаты НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.
Да, жёстко. Да, мамам надо запасаться валерьянкой. Но только тогда азарт и накал страстей будет сохраняться от первого дня до последней минуты.
Так продвинутые кофеманы пьют свой ароматный напиток. Глоток кофе – глоток холодной воды. И каждый раз, словно самый первый глоток.
Такой режим работы станет ещё и тест-драйвом. Если наши ожидания оправдаются, то и во II сезоне «Городской красавицы» мы применим эту тактику. А теперь – видео.
Нам подсказывают, что мы что-то забыли? Конечно, обещанное имя. Мы же в бэкстейдже упомянули: на самом деле победительница «МИНИ-МИСС-2017» была.
Победу определяли два фактора. Косвенно, в очень малой степени, на результат влияли отзывы обо всех участницах, точнее о том, как они проявили себя за время подготовки у финалу.
Автор проекта Юлия Бобрулько запрашивала отзывы у фотографов, хореографа, стилистов и визажистов. Даже у нас спросила.
Каждый отдельное мнение излагал на словах, получилась сводная характеристика. Баллов там не было, просто эти сведения были поданы членам жюри непосредственно на финале. Ведь все они, по сути, увидели девочек впервые и только на сцене. Именно для того, чтобы понять, кто есть кто, и собирались отзывы.
GK от отзыва на девчонок отказался, заменив его оценкой работы в социальных сетях родителей участниц. И результат, собственно говоря, мы огласили прямо на сцене.
Ну, а главным и решающим была суммарная оценка жюри конкурса. На протяжении трёхчасового финального шоу, авторитетная группа экспертов ставила оценки. Не на словах, а в баллах, которые счётная комиссия суммировала и составила рейтинг.
А потом случилось то, что случилось. Было объявлено 18 номинаций, и каждая девочка получила свою диадему и ленту. Мы присутствовали на финале, и уже тогда немного удивились. Как же так? Зачем было ставить цифровые оценки, если в итоге результат сформулировали в номинациях?
Впрочем, не будем лукавить, у нас были основания предполагать именно такой исход. Накануне финала с нами связалась автор проекта Юлия Бобрулько и сообщила следующее:
Нам было бесконечно больно слышать это от Юлии. Она, как человек деликатный и порядочный, категорически отказалась выдавать тех прекрасных людей, которые довели её практически до нервного срыва.
И, разумеется, мы безоговорочно приняли решение Юлии. Нет победительницы, значит – нет. Именно тогда мы и решили окончательно «засекретить» собственные рейтинги и полностью переключиться на оценку работы родителей. Из позитива можно сказать, что сотрудничество с Юлией было взаимно приятным. И ещё… Нет, вначале разберёмся с рейтингом.
Если автор проекта не в силах озвучить подлинный итог работы нескольких недель, то пренебрегать оценкой экспертов было бы, на наш взгляд, просто недопустимым.
Напомним, в жюри финала были профи фэшн-индустрии, профессиональные модели и даже победительница национального конкурса красоты. Это серьёзные люди, которые проделали экспертную работу.
И получается, что из-за чьих-то досужих домыслов, профессиональное заключение должно отправиться в корзину? GK на правах информационного партнёра официально запросил протоколы финала «МИНИ-МИСС-2017». И мы видели эту таблицу.
Считаем справедливым то, что полный перечень оценок публиковать не стоит. Тем более, что результаты у девочек очень близкие. Можно сказать, что это фотофиниш.
Тем, у кого на проекте по каким-то причинам не всё удалось, наверное, и не нужно знать, чего они там не дотянули. В этом случае важнее не победа, а участие.
Но есть очевидная тройка лидеров, которые уверенно оторвались от остальных участниц.
Эти девчонки старались, выполняли все задания и максимально вжились в образы актрис и фотомоделей.
И они заслужили хотя бы право узнать, что они – молодцы. В не меньшей степени этого заслужили и их родители.
Итак, с результатом в 134 балла третье место в рейтинге заняла Ксюша Гордеева.
С результатом 137 баллов второе место (позиция – ВИЦЕ-МИСС) в рейтинге от экспертов финала — Лиза Полушкина.
И, наконец, с результатом в 138 баллов в конкурсе «МИНИ-МИСС-2017» (в традиционном формате от детской студии «УЛЫБКИ») победила Анфиса Костромова.
Вот так, друзья. Теперь мы сказали всё.
Как и упоминалось ранее, все три девочки являются перспективными и с точки зрения GK, поэтому они и получили приглашение на наше реалити.
Подготовка к нему уже началась. До старта чуть больше месяца.
С радостью и даже гордостью сообщаем, что в детском реалити от GK активное участие примет автор и ведущая проекта «МИНИ-МИСС»Юлия Бобрулько. И это далеко не единственное имя, связанное с «МИНИ-МИСС». Но всему своё время, команда проекта будет представлена в полном составе, и вы будете первыми, кто узнает всё!
Оставайтесь с нами, и первыми узнаете о том, каким станет наше первое испытание.
Фотограф Александр Илларионов
Мы запускаем мини-реалити для мини-мисс.
Обратный отсчёт до первого дня beauty-battle пошёл.
О предыстории съёмок мы уже рассказали.
Даже показали бэкстейдж.
Напомним, в новом реалити от GK участвуют шесть «выпускниц» конкурса «МИНИ-МИСС-2017»:
Кристина Вижайкина, Ксюша Гордеева, Милана Захарова, Арина Крутышева, Анфиса Костромова и Лиза Полушкина.
То, что девочек шестеро – это знак судьбы.
Ведь в «Городской красавице» именно шесть этапов. Это станет главной фишкой реалити, которое продлится ровно месяц и будет состоять из трёх этапов плюс финал. Впрочем, о магии чисел чуть ниже…
Принцип оценки будет аналогичным реалити «Городская красавица»:
- конкурс, который оценит жюри этапа;
- блиц-фотосет, который оценят читатели GK;
- сетевая активность (родителей), которую оценит IT-группа GK.
Еженедельно мы будем публиковать фото- и видеоотчёт о том, как прошли состязания, таблицу результатов сетевой активности и проводить facemash-голосование.
И каждую неделю одна или две из участниц (по решению жюри этапа) будет выбывать из борьбы. Кандидатки «на вылет» будут определяться по сводной таблице результатов.
В финал выйдут только две участницы, одну из которых победительницей признают… жители города. И зрителей будет много!
Дело в том, что последний этап реалити пройдёт на площадке ежегодного фестиваля еды «СамБыЕл», который состоится в середине августа.
Таким образом, в отличие от финала «Городской красавицы», вход на который был строго по билетам, определение юной победительницы пройдёт при свободном доступе. Принять участие в выборах самой очаровательной девочки проекта сможет любой желающий!
Вы спросите: одна-то победит, а что остальные? Будут стоять и плакать в сторонке? Вовсе нет.
Все шестеро девчонок также примут участие в гала-представлении на финале. И мотивация у них, поверьте, будет стопроцентная.
Забыли сказать самое главное! На фестивале «СамБыЕл» будет сделано ещё одно важное заявление.
Мы объявим дату начала приёма анкет-заявок на участие во II сезоне «Городской красавицы».
Он стартует осенью этого года.
В «Городской красавице»-II, так же как и в первом сезоне, будет шесть этапов. И каждая из наших малышек…
Станет ангелом-хранителем этапа!
Выбывание на детском реалити – это, одновременно, жеребьёвка. Девочка, выбывшая первой из проекта, станет ангелом I этапа на взрослом реалити. Вторая – соответственно, второго этапа. И так далее.
Ну, а та, что дойдёт до финала, примет участие в суперфинале «Городской красавицы»-II.
Это и почётно, но и непросто. Чем больше цифра этапа, тем объёмнее и сложнее будет фэшн-роль, которую придётся сыграть малышке. Так что именно победа в летнем детском конкурсе – это своего рода проверка и гарантия того, что девочка не стушуется.
Не исключено, что ей выпадет стать соведущей на финале, а это нешуточное дело!
Жеребьёвка жеребьёвкой, но и призы на «летних играх» тоже будут. И будет главный приз. Мы решили не изменять своим принципам: лучшая награда – это интересная поездка.
О том, в какое путешествие отправится юная победительница и её мама, вы узнаете непосредственно перед началом реалити. Кстати, как, по-вашему, его назвать? «МИНИ-МИСС-PS»? «Городская красавица junior»? А, может, просто «МАЛАЯ»?
И вот ещё что. Те, кто следил за реалити «Городская красавица», помнят выражение лиц участниц перед последним финальным испытанием. Как известно, в лидерах с большим отрывом было две девушки – Екатерина Сокурова и Фируза Мамедова.
Тогда в GK посыпались скептические сообщения, мол, всё уже решено. Несмотря на то, что результат нам дали сами читатели, они же упрекали нас в какой-то мифической ангажированности. Ну, а три девушки, которые отставали по баллам от лидеров, совсем приуныли – шансов на победу нет.
Вы считаете нас пристрастными? ОК! Мы обнулили результат. По сути, последняя неделя реалити для финалисток была такой же интригующей, как первая. Кстати говоря, результат все помнят. Лидеры остались лидерами, это было подтверждено в режиме реального времени в присутствии почти двух сотен зрителей, которые и определили победительницу.
На детском реалити мы будем обнулять результаты НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.
Да, жёстко. Да, мамам надо запасаться валерьянкой. Но только тогда азарт и накал страстей будет сохраняться от первого дня до последней минуты.
Так продвинутые кофеманы пьют свой ароматный напиток. Глоток кофе – глоток холодной воды. И каждый раз, словно самый первый глоток.
Такой режим работы станет ещё и тест-драйвом. Если наши ожидания оправдаются, то и во II сезоне «Городской красавицы» мы применим эту тактику. А теперь – видео.
Нам подсказывают, что мы что-то забыли? Конечно, обещанное имя. Мы же в бэкстейдже упомянули: на самом деле победительница «МИНИ-МИСС-2017» была.
Победу определяли два фактора. Косвенно, в очень малой степени, на результат влияли отзывы обо всех участницах, точнее о том, как они проявили себя за время подготовки у финалу.
Автор проекта Юлия Бобрулько запрашивала отзывы у фотографов, хореографа, стилистов и визажистов. Даже у нас спросила.
Каждый отдельное мнение излагал на словах, получилась сводная характеристика. Баллов там не было, просто эти сведения были поданы членам жюри непосредственно на финале. Ведь все они, по сути, увидели девочек впервые и только на сцене. Именно для того, чтобы понять, кто есть кто, и собирались отзывы.
GK от отзыва на девчонок отказался, заменив его оценкой работы в социальных сетях родителей участниц. И результат, собственно говоря, мы огласили прямо на сцене.
Ну, а главным и решающим была суммарная оценка жюри конкурса. На протяжении трёхчасового финального шоу, авторитетная группа экспертов ставила оценки. Не на словах, а в баллах, которые счётная комиссия суммировала и составила рейтинг.
А потом случилось то, что случилось. Было объявлено 18 номинаций, и каждая девочка получила свою диадему и ленту. Мы присутствовали на финале, и уже тогда немного удивились. Как же так? Зачем было ставить цифровые оценки, если в итоге результат сформулировали в номинациях?
Впрочем, не будем лукавить, у нас были основания предполагать именно такой исход. Накануне финала с нами связалась автор проекта Юлия Бобрулько и сообщила следующее:
В этом году я отменила главную номинацию «МИНИ-МИСС». Конкурс останется без победительницы. Решение далось мне нелегко, но иного выхода просто не вижу. Я устала… Устала от слухов и сплетен. Устала от того, что взрослые люди в социальных сетях после конкурса оскорбляют победительниц. ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ! Выливают свой негатив на маленьких детей!!! В этом году слухи побежали в мои уши задолго до финала: «Все известно заранее...». А вот и не угадали! Неизвестно. Нет победительницы. Жаль, что люди не умеют наслаждаться моментами жизни и радоваться каждому мгновению. Важнее титул получить, а не тот факт, что девчонки провели чудесную весну, нашли новых друзей, творили с мамами и испытывали невероятные эмоции!..
Нам было бесконечно больно слышать это от Юлии. Она, как человек деликатный и порядочный, категорически отказалась выдавать тех прекрасных людей, которые довели её практически до нервного срыва.
И, разумеется, мы безоговорочно приняли решение Юлии. Нет победительницы, значит – нет. Именно тогда мы и решили окончательно «засекретить» собственные рейтинги и полностью переключиться на оценку работы родителей. Из позитива можно сказать, что сотрудничество с Юлией было взаимно приятным. И ещё… Нет, вначале разберёмся с рейтингом.
Если автор проекта не в силах озвучить подлинный итог работы нескольких недель, то пренебрегать оценкой экспертов было бы, на наш взгляд, просто недопустимым.
Напомним, в жюри финала были профи фэшн-индустрии, профессиональные модели и даже победительница национального конкурса красоты. Это серьёзные люди, которые проделали экспертную работу.
И получается, что из-за чьих-то досужих домыслов, профессиональное заключение должно отправиться в корзину? GK на правах информационного партнёра официально запросил протоколы финала «МИНИ-МИСС-2017». И мы видели эту таблицу.
Считаем справедливым то, что полный перечень оценок публиковать не стоит. Тем более, что результаты у девочек очень близкие. Можно сказать, что это фотофиниш.
Тем, у кого на проекте по каким-то причинам не всё удалось, наверное, и не нужно знать, чего они там не дотянули. В этом случае важнее не победа, а участие.
Но есть очевидная тройка лидеров, которые уверенно оторвались от остальных участниц.
Эти девчонки старались, выполняли все задания и максимально вжились в образы актрис и фотомоделей.
И они заслужили хотя бы право узнать, что они – молодцы. В не меньшей степени этого заслужили и их родители.
Итак, с результатом в 134 балла третье место в рейтинге заняла Ксюша Гордеева.
С результатом 137 баллов второе место (позиция – ВИЦЕ-МИСС) в рейтинге от экспертов финала — Лиза Полушкина.
И, наконец, с результатом в 138 баллов в конкурсе «МИНИ-МИСС-2017» (в традиционном формате от детской студии «УЛЫБКИ») победила Анфиса Костромова.
Вот так, друзья. Теперь мы сказали всё.
Как и упоминалось ранее, все три девочки являются перспективными и с точки зрения GK, поэтому они и получили приглашение на наше реалити.
Подготовка к нему уже началась. До старта чуть больше месяца.
С радостью и даже гордостью сообщаем, что в детском реалити от GK активное участие примет автор и ведущая проекта «МИНИ-МИСС»Юлия Бобрулько. И это далеко не единственное имя, связанное с «МИНИ-МИСС». Но всему своё время, команда проекта будет представлена в полном составе, и вы будете первыми, кто узнает всё!
Оставайтесь с нами, и первыми узнаете о том, каким станет наше первое испытание.
А пока – пока!
Фотограф Александр Илларионов
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