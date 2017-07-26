«МИНИМИСС-PS». II этап. Facemash-голосование

3 балла за активность (решение экспертов)

3 балла за VK (работа представителей)

3 балла за facemash-голосование.

Мы не будем исключать из проекта ни одну из минимисс. Все девочки дойдут до финала!

Голосуйте под статьей!

Спонсоры этапа и проекта

На самом деле, имён, если следовать правилам реалити от GK, должно быть названо сразу два. Ведь после первого этапа мы не исключили ни одну минимисс.Давайте посмотрим, с какими итогами наши юные фотомодели подошли ко II этапу.Как известно, по состоянию на прошлую субботу и минимисс, и читатели уже знали, что по количеству набранных баллов лидировалаНа второй позиции была, на третьей —А вот как изменился рейтинг после подведения итогов facemash-голосования в I этапе.Наибольшее количество симпатий у читателей вызвало фото. Однако и фото других участниц не остались без внимания, но все же тройка лидеров осталась в прежнем составе, поменялся лишь их порядок. Читатели вывели на первое место Ксюшу Гордееву, а Анфиса «сместилась» на второе место. Ну, а Лиза укрепилась в своей «бронзе».Нельзя не отметить роль представителей участниц, их мам и пап. Что мы видим? Наименьшая активность у родителей Кристины и Насти. Как же так? Именно эти девочки в поддержке родителей нуждаются больше всего! Именно этих участниц грамотное продвижение в социальных сетях могло вывести на более успешные позиции! Мамы, просыпайтесь! Помогайте своим девчонкам!Напоминаем и уточняем. Максимальный балл за этап — это 9:Таким образом, у каждой из участниц ВСЕГДА ЕСТЬ ШАНС НА РЫВОК!Но это ещё не все результаты, ведь уже известно решение экспертной группы II этапа по всем участницам. В предыдущем топике мы опубликовали только максимальный результат — 3 балла уА что с показателями остальных участниц? Вот они.Ксюша, Анфиса и Лиза. Тройка лидеров осталась неизменной. Обратите внимание, в графе «VK-активность» результаты работы представителей участниц в период с 16 по 22 июля. Что мы видим? Всё по-прежнему. Ни Кристине, ни Насте, которые изо всех сил стараются на этапах, мамы помогать не спешат. Самые низкие показатели. No coment… Мамы! Спасайте! Сейчас очень многое (если не всё) зависит от вас. Ну, и, конечно же, от читателей, которые прямо сейчас начнут голосование по II этапу.Но прежде, чем оно начнётся, сообщаем официальное решение организаторов реалити, принятое буквально вчера.Решение обусловлено двумя факторами.Во-первых, участие в этапах сплотило участниц, сделало настоящей командой, для всех минимисс реалити стало увлекательной игрой, которую не хотим прерывать. Мы верим в каждую из девчонок и считаем, что не имеем права лишать хоть кого-то из них шанса получить свою минуту славы.Во-вторых, мы также верим в представителей девочек — их родителей. Искренне надеемся, что теперь, увидев рейтинги, абсолютно все они полноценно включаться в борьбу и станут для своих минимисс подлинной поддержкой и бонусом.Как организаторы свидетельствуем, что на «экваторе» проекта у всех реалитянок есть личные достижения. Все девочки стали увереннее, раскованно держатся перед камерой, гораздо лучше стали контролировать жесты, осанку и походку. Их речь стала более плавной и продуманной, на вопросы они дают развёрнутые ответы, логически выстроенные фразы, то есть — готовы работать в формате видео. Умение минимисс красиво давать интервью и позировать перед видеокамерой мы обязательно продемонстрируем в ходе реалити. А пока…