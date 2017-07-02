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Главный приз «МИНИМИСС-PS». Путешествие для мамы и дочки
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Очень важный топик. Пожалуй, самый важный для юных участниц проекта «МИНИМИСС-PS» и их родителей. Мы готовы сообщить, что станет главным призом нашего реалити. Путешествие!
Немаловажная деталь – сама церемония вручения путёвки станет событием.
Заветный конверт будет передан не в закрытом режиме, не отправлен по почте, а будет вручён лично и публично.
Всё произойдёт 13 августа, в рамках ежегодного фестиваля еды «САМБЫЕЛ» в присутствии десяти тысяч гостей праздника!
Во всяком случае, такова статистика прошлого года, в этом году, возможно, будет и больше участников фестиваля. И все они, в определённом смысле, примут участие в определении победительницы.
Награды будет две.
Первая – та самая путёвка, о которой сказано в теме топика. Победительница, имя которой будет определено на финале, получит путевку в загородный клуб-отель «ВеЛес» на уик-энд для всей семьи!
Клуб-отель «ВеЛес» расположен в живописном лесном массиве, там, где чистый воздух соснового леса дарит каждому красоту и силу самой природы.
Что же приготовил для нашей малышки и её родителей главный спонсор реалити клуб-отель «ВеЛес»?
Размещение в семейном полулюксе. На бутербродах и термосах лучше не заморачиваться, поскольку в «райдере» заложено трёхразовое питание – шведский стол.
В период пребывания в распоряжении всей семьи пункты проката и полтора часа шикарного бассейна.
Отметим, что клуб-отель «ВеЛес» является давним партнёром GK. Наше сотрудничество началось ещё два года назад. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем о гостеприимном приёме, который был оказан нашей команде.
Мы очень рады, что наше взаимодействие вновь активизировалось. Не сомневаемся, что впереди у нас ещё немало интересных совместных проектов, ведь потенциал у «ВеЛеса» практически безграничный!
Теперь о второй составляющей победы на реалити. Девочка, которая дойдёт до финала и получит главный приз, одновременно обретёт статус «маленького ангела» на финале второго сезона реалити «Городская красавица», который стартует осенью этого года.
Как уже мы сообщали в новостях проекта, каждая из минимисс по мере прохождения этапов детского реалити, будет получать свой номер. Эти номерки станут для них пропусками на взрослый проект, в котором девочки будут выступать в роли ангелов или, если угодно, талисманов этапов. У каждой в реалити «Городская красавица-II» будет своя роль и своя миссия.
Итак, мы рассказали о главном призе и статусе победительницы реалити «МИНИМИСС-PS». Но это далеко не вся информация, которая у нас имеется на данный момент.
В ближайшее время на сайте будет опубликован топик с анкетами и фото участниц детского реалити. Напротив каждой фотографии будет «окошко-лайк», который позволит всем читателям сайта проголосовать за девочку, которая вызвала у вас наибольшие симпатии. Голосование будет приотсановлено в день проведения первого активного этапа реалити – 15 июля.
Количество лайков у каждой минимисс станет своего рода стартовым багажом, с которым девочки вступят в проект. Поэтому…
Немаловажная деталь – сама церемония вручения путёвки станет событием.
Заветный конверт будет передан не в закрытом режиме, не отправлен по почте, а будет вручён лично и публично.
Всё произойдёт 13 августа, в рамках ежегодного фестиваля еды «САМБЫЕЛ» в присутствии десяти тысяч гостей праздника!
Во всяком случае, такова статистика прошлого года, в этом году, возможно, будет и больше участников фестиваля. И все они, в определённом смысле, примут участие в определении победительницы.
Награды будет две.
Первая – та самая путёвка, о которой сказано в теме топика. Победительница, имя которой будет определено на финале, получит путевку в загородный клуб-отель «ВеЛес» на уик-энд для всей семьи!
Клуб-отель «ВеЛес» расположен в живописном лесном массиве, там, где чистый воздух соснового леса дарит каждому красоту и силу самой природы.
Что же приготовил для нашей малышки и её родителей главный спонсор реалити клуб-отель «ВеЛес»?
Размещение в семейном полулюксе. На бутербродах и термосах лучше не заморачиваться, поскольку в «райдере» заложено трёхразовое питание – шведский стол.
В период пребывания в распоряжении всей семьи пункты проката и полтора часа шикарного бассейна.
Отметим, что клуб-отель «ВеЛес» является давним партнёром GK. Наше сотрудничество началось ещё два года назад. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем о гостеприимном приёме, который был оказан нашей команде.
Мы очень рады, что наше взаимодействие вновь активизировалось. Не сомневаемся, что впереди у нас ещё немало интересных совместных проектов, ведь потенциал у «ВеЛеса» практически безграничный!
Теперь о второй составляющей победы на реалити. Девочка, которая дойдёт до финала и получит главный приз, одновременно обретёт статус «маленького ангела» на финале второго сезона реалити «Городская красавица», который стартует осенью этого года.
Как уже мы сообщали в новостях проекта, каждая из минимисс по мере прохождения этапов детского реалити, будет получать свой номер. Эти номерки станут для них пропусками на взрослый проект, в котором девочки будут выступать в роли ангелов или, если угодно, талисманов этапов. У каждой в реалити «Городская красавица-II» будет своя роль и своя миссия.
Итак, мы рассказали о главном призе и статусе победительницы реалити «МИНИМИСС-PS». Но это далеко не вся информация, которая у нас имеется на данный момент.
В ближайшее время на сайте будет опубликован топик с анкетами и фото участниц детского реалити. Напротив каждой фотографии будет «окошко-лайк», который позволит всем читателям сайта проголосовать за девочку, которая вызвала у вас наибольшие симпатии. Голосование будет приотсановлено в день проведения первого активного этапа реалити – 15 июля.
Количество лайков у каждой минимисс станет своего рода стартовым багажом, с которым девочки вступят в проект. Поэтому…
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