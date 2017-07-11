Проекты GK
Говорит и показывает Радио Energy Ковров. GK в эфире
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Вот уже несколько недель, если кто заметил, по вторникам мы ходим в гости к Денису Швецову, ведущему Радио Energy Ковров.
Это совместный проект Радио Energy Ковров и GK. Суть его в том, что каждый вторник с 12 до 13 часов в прямом эфире мы обсуждаем с Денисом городские новости.
Не официальные, не криминальные. Мы говорим о свежих, ярких, возможно, забавных событиях.
Не оставляем без внимания всё, что происходит в молодёжной среде, говорим о КВН, о новостях Ковровской академии. А ещё — даём подробности проектов, реализуемых GK.
Приятно отметить, что названия и суть этих проектов уже известны ковровчанам. Перечислим: «АКВАШОУ», «МИНИМИСС-2017», «МИНИМИСС-PS», «АВТОЛЕДИ-2017» и наши самые крупные проекты «Городская красавица» и фестиваль еды «САМБЫЕЛ».
Однако самое важное в совместной работе GK и Радио Energy Ковров — это, наверное, даже не сами новости, а интерактив со слушателями радиостанции. Это и звонки, и сообщения в ВК, а ещё — игры со слушателями, которые креативно проводит Денис Швецов.
Нам очень приятно общаться с вами, друзья! До новых встреч в эфире!
Это совместный проект Радио Energy Ковров и GK. Суть его в том, что каждый вторник с 12 до 13 часов в прямом эфире мы обсуждаем с Денисом городские новости.
Не официальные, не криминальные. Мы говорим о свежих, ярких, возможно, забавных событиях.
Не оставляем без внимания всё, что происходит в молодёжной среде, говорим о КВН, о новостях Ковровской академии. А ещё — даём подробности проектов, реализуемых GK.
Приятно отметить, что названия и суть этих проектов уже известны ковровчанам. Перечислим: «АКВАШОУ», «МИНИМИСС-2017», «МИНИМИСС-PS», «АВТОЛЕДИ-2017» и наши самые крупные проекты «Городская красавица» и фестиваль еды «САМБЫЕЛ».
Однако самое важное в совместной работе GK и Радио Energy Ковров — это, наверное, даже не сами новости, а интерактив со слушателями радиостанции. Это и звонки, и сообщения в ВК, а ещё — игры со слушателями, которые креативно проводит Денис Швецов.
Нам очень приятно общаться с вами, друзья! До новых встреч в эфире!
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