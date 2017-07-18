Проекты GK
И обязательно ставь лайки, Андрей! Жми на «колокольчик»!
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Прошлая неделя стала для GK одной из самых насыщенных за последнее время. При этом, читатели ставят в вину: топиков стало меньше, появляются они нерегулярно, порой, не раньше полудня. Всё правда.
По мере сил стараемся рассказывать и об интересных фактах, и о новостях интернет-сообществ. Но главные новости GK сейчас происходят внутри. Едва успеваем составлять отчёты, ведь у нас практически одновременно стартовали сразу три проекта.
«МИНИМИСС-PS» начался как полноценное реалити. В выходные состоялся I этап.
«АВТОЛЕДИ-2017» вступил в подготовительную фазу. Прошёл первый мастер-класс.
И, наконец, «САМБЫЕЛ», главное событие лета по версии GK. Мы встречаемся с участниками, готовим рекламно-информационный контент и…
Просматривая новинки YouTube, обнаружили видос от Андрея Малахова. Уже упоминали в топике о видеоблогерах о том, что популярный телеведущий решил покорить сеть.
Канал malakhov007 не имеет прямого отношения к «федеральной кнопке», однако топ-ведущий, вероятно, рассчитывает, что его телевизионный бэкграунд поможет раскачать интернет-аудиторию. У канала около сотни тысяч подписчиков. Это немало. Но и не так много, если сравнить с топовыми «звёздами» YouTube, миллионниками.
Проект malakhov007 скорее помогает автору на основной работе. Судя по видеороликам, на канале перерабатывается информация, которая уже прошла в телешоу «Пусть говорят». Моменты, которые не подходят по формату на ТВ, заливаются в YouTube. История с Дианой Шурыгиной, например.
YouTube для телеведущего – это интерактив. Контакт со зрителями, своими фанатами, вероятно, помогает улавливать тренды и поддерживать имидж народного любимца. Андрей Малахов предложил подписчикам присылать видеоприглашения на торжества. Он уверяет, что готов стать гостем даже на обычной свадьбе в качестве
свадебного генерала камео. Более того, обещает после своего визита прославить приглашающую сторону как минимум на YouTube. А там, глядишь, и на «Первый канал» что-то попадёт.
Почему бы не отправить Малахову приглашение на наш фестиваль «САМБЫЕЛ»?
Первоначально хотели записать видео на площадке будущего феста, в парке имени Дегтярёва. Планировали рассредоточиться по парку и устроить рассказ с показом: здесь будет детская анимация, тут мастер-классы, а там – фотозона для гостей. Но когда собрались, чтобы прописать детали видео, возникла совсем другая идея. «Почему бы не потроллить Малахова?» — предложил ведущий фестиваля «САМБЫЕЛ» Женя Морозов.
YouTube – это не «Первый канал», интернет не признаёт авторитетов. И звездой-миллионником подчас становится никому прежде неизвестный студент или рабочий. Чем GKTV, в сущности, отличается от malakhov007? Только тем, что мы ориентированы, прежде всего, на жителей нашего города.
Да, статистика говорит о том, что нас смотрят и далеко за пределами Коврова, области и даже России. Но эти люди так или иначе связаны с нашим городом. Выросли тут, работали или служили в армии, женились или вышли замуж. А потом по какой-то причине уехали. Но город не отпускает, продолжает интересовать.
Мы не стремимся ловить хайп на непристойных или натуралистичных видео, наши ролики, как правило, добродушны и просты. С недавних пор мы стали уделять GKTV больше внимания, планируем транслировать видеоконтент на кабельном канале IPTV, полагая, что это вызовет интерес к нашему творчеству у тех социальных групп, которые прежде даже не подозревали о существовании нашего видеохранилища.
И одним из роликов станет шутливое видеоприглашение на фестиваль «САМБЫЕЛ», которое мы адресуем не только и не столько Андрею Малахову. Просто наше объяснение в любви к родному городу.
Малахов готов стать «приглашённой звездой»? Отлично. А мы готовы (так уж и быть) принять эту самую «звезду». Не для скандала и не из тщеславия. У нас на фестивале любому комфортно, легко и приятно – и обычному человеку, и медийной знаменитости. Для всех найдётся и место, и время, и, конечно же, угощение.
Собственно, это и есть содержание и подтекст нашего видео.
Но мы задумали пародию. А значит, нужны какие-то мелочи, которые будут утрированы – законы жанра.
Просмотрев ролик Малахова несколько раз, решили, что такими мелочами-акцентами станут имиджевые детали телеведущего, интерьер и манера разговора.
Имидж Малахова – это очки. Где в Коврове найти стильные и модные?
Мы обратились в магазин EyeKraft Optics, который уже не раз сотрудничал с нами в творческих проектах. В магазине наше предложение восприняли очень позитивно и заинтересованно.
Руководитель EyeKraft Optics Андрей был настолько вдохновлён затеей, что даже принял в съёмках личное участие.
Интерьер. Мы долго искали диван, похожий на тот, с которого вещает на своём YouTube-канале Малахов. И нашли его в мебельном отделе Торгового Комплекса «Городок». Мы предположили, что Андрей записывал своё видео, сидя на диване модели «Мадрид».
Ну, и, наконец, контр-содержание. Мы переработали текст Малахова таким образом, чтобы наше приглашение звучало как «алаверды».
Да, и, конечно же, спиннер!
По правде говоря, эта модная безделушка в руках телевизионного мэтра немного развеселила. Малахов правда уверен, что вот такими лобовыми приёмами сможет взорвать интернет? Хотя, мы же прикололись над вертушкой в руках у «звезды». Значит, есть что-то…
Съёмки заняли почти целый день.
Трудно сказать, что потребовало больше энергии – физические трудозатраты или творческие.
Что труднее – диваны двигать…
или отрабатывать «тот самый» малаховский жест?
Или текст заучивать, сохраняя необходимые интонации? Мы ведь без телесуфлёров работали!
В режиме он-лайн мы выкладывали отчёт о ходе работ в Instsgram.
Если бы вы знали, сколько во время съёмок было забавных моментов! От оговорок во время записи мы периодически буквально валялись от смеха, благо, в диванном центре было, где поваляться.
А чего стоят эти чёртовы спиннеры, которые то не желали раскручиваться как положено, то останавливали вращение в самый неподходящее время.
Наверное, выберем время и сделаем ещё одно видео: кино про то, как снимали кино. Будет над чем приколоться, так что все ляпы пересказывать не станем.
Просто посмотрите, что у нас получилось.
Приедет к нам Малахов или не приедет, не суть. Главное, что все мы, участники съёмок, получили от творческого процесса огромное удовольствие. Кто-то открыл в себе новые таланты, кто-то попрактиковался на привычном поприще.
Главное, что мы вынесли для себя из этой истории: хотим и будем делать видео.
Доброе и смешное, по возможности, интересное. Будем рады, если идеи и сюжеты подскажете вы, наши дорогие читатели и сетезрители. Ведь для нас нет невыполнимых сценариев!
P.S.
Фотограф Александр Илларионов, видеограф Артём Буренков, видеомонтаж Дмитрия Кулешова
По мере сил стараемся рассказывать и об интересных фактах, и о новостях интернет-сообществ. Но главные новости GK сейчас происходят внутри. Едва успеваем составлять отчёты, ведь у нас практически одновременно стартовали сразу три проекта.
«МИНИМИСС-PS» начался как полноценное реалити. В выходные состоялся I этап.
«АВТОЛЕДИ-2017» вступил в подготовительную фазу. Прошёл первый мастер-класс.
И, наконец, «САМБЫЕЛ», главное событие лета по версии GK. Мы встречаемся с участниками, готовим рекламно-информационный контент и…
Просматривая новинки YouTube, обнаружили видос от Андрея Малахова. Уже упоминали в топике о видеоблогерах о том, что популярный телеведущий решил покорить сеть.
Канал malakhov007 не имеет прямого отношения к «федеральной кнопке», однако топ-ведущий, вероятно, рассчитывает, что его телевизионный бэкграунд поможет раскачать интернет-аудиторию. У канала около сотни тысяч подписчиков. Это немало. Но и не так много, если сравнить с топовыми «звёздами» YouTube, миллионниками.
Проект malakhov007 скорее помогает автору на основной работе. Судя по видеороликам, на канале перерабатывается информация, которая уже прошла в телешоу «Пусть говорят». Моменты, которые не подходят по формату на ТВ, заливаются в YouTube. История с Дианой Шурыгиной, например.
YouTube для телеведущего – это интерактив. Контакт со зрителями, своими фанатами, вероятно, помогает улавливать тренды и поддерживать имидж народного любимца. Андрей Малахов предложил подписчикам присылать видеоприглашения на торжества. Он уверяет, что готов стать гостем даже на обычной свадьбе в качестве
Почему бы не отправить Малахову приглашение на наш фестиваль «САМБЫЕЛ»?
Первоначально хотели записать видео на площадке будущего феста, в парке имени Дегтярёва. Планировали рассредоточиться по парку и устроить рассказ с показом: здесь будет детская анимация, тут мастер-классы, а там – фотозона для гостей. Но когда собрались, чтобы прописать детали видео, возникла совсем другая идея. «Почему бы не потроллить Малахова?» — предложил ведущий фестиваля «САМБЫЕЛ» Женя Морозов.
YouTube – это не «Первый канал», интернет не признаёт авторитетов. И звездой-миллионником подчас становится никому прежде неизвестный студент или рабочий. Чем GKTV, в сущности, отличается от malakhov007? Только тем, что мы ориентированы, прежде всего, на жителей нашего города.
Да, статистика говорит о том, что нас смотрят и далеко за пределами Коврова, области и даже России. Но эти люди так или иначе связаны с нашим городом. Выросли тут, работали или служили в армии, женились или вышли замуж. А потом по какой-то причине уехали. Но город не отпускает, продолжает интересовать.
Мы не стремимся ловить хайп на непристойных или натуралистичных видео, наши ролики, как правило, добродушны и просты. С недавних пор мы стали уделять GKTV больше внимания, планируем транслировать видеоконтент на кабельном канале IPTV, полагая, что это вызовет интерес к нашему творчеству у тех социальных групп, которые прежде даже не подозревали о существовании нашего видеохранилища.
И одним из роликов станет шутливое видеоприглашение на фестиваль «САМБЫЕЛ», которое мы адресуем не только и не столько Андрею Малахову. Просто наше объяснение в любви к родному городу.
Малахов готов стать «приглашённой звездой»? Отлично. А мы готовы (так уж и быть) принять эту самую «звезду». Не для скандала и не из тщеславия. У нас на фестивале любому комфортно, легко и приятно – и обычному человеку, и медийной знаменитости. Для всех найдётся и место, и время, и, конечно же, угощение.
Собственно, это и есть содержание и подтекст нашего видео.
Но мы задумали пародию. А значит, нужны какие-то мелочи, которые будут утрированы – законы жанра.
Просмотрев ролик Малахова несколько раз, решили, что такими мелочами-акцентами станут имиджевые детали телеведущего, интерьер и манера разговора.
Имидж Малахова – это очки. Где в Коврове найти стильные и модные?
Мы обратились в магазин EyeKraft Optics, который уже не раз сотрудничал с нами в творческих проектах. В магазине наше предложение восприняли очень позитивно и заинтересованно.
Руководитель EyeKraft Optics Андрей был настолько вдохновлён затеей, что даже принял в съёмках личное участие.
Интерьер. Мы долго искали диван, похожий на тот, с которого вещает на своём YouTube-канале Малахов. И нашли его в мебельном отделе Торгового Комплекса «Городок». Мы предположили, что Андрей записывал своё видео, сидя на диване модели «Мадрид».
Ну, и, наконец, контр-содержание. Мы переработали текст Малахова таким образом, чтобы наше приглашение звучало как «алаверды».
Да, и, конечно же, спиннер!
По правде говоря, эта модная безделушка в руках телевизионного мэтра немного развеселила. Малахов правда уверен, что вот такими лобовыми приёмами сможет взорвать интернет? Хотя, мы же прикололись над вертушкой в руках у «звезды». Значит, есть что-то…
Съёмки заняли почти целый день.
Трудно сказать, что потребовало больше энергии – физические трудозатраты или творческие.
Что труднее – диваны двигать…
или отрабатывать «тот самый» малаховский жест?
Или текст заучивать, сохраняя необходимые интонации? Мы ведь без телесуфлёров работали!
В режиме он-лайн мы выкладывали отчёт о ходе работ в Instsgram.
Если бы вы знали, сколько во время съёмок было забавных моментов! От оговорок во время записи мы периодически буквально валялись от смеха, благо, в диванном центре было, где поваляться.
А чего стоят эти чёртовы спиннеры, которые то не желали раскручиваться как положено, то останавливали вращение в самый неподходящее время.
Наверное, выберем время и сделаем ещё одно видео: кино про то, как снимали кино. Будет над чем приколоться, так что все ляпы пересказывать не станем.
Просто посмотрите, что у нас получилось.
Приедет к нам Малахов или не приедет, не суть. Главное, что все мы, участники съёмок, получили от творческого процесса огромное удовольствие. Кто-то открыл в себе новые таланты, кто-то попрактиковался на привычном поприще.
Главное, что мы вынесли для себя из этой истории: хотим и будем делать видео.
Доброе и смешное, по возможности, интересное. Будем рады, если идеи и сюжеты подскажете вы, наши дорогие читатели и сетезрители. Ведь для нас нет невыполнимых сценариев!
Ставьте лайки и жмите на колокольчик! Будьте в курсе! Пока!
P.S.
Фотограф Александр Илларионов, видеограф Артём Буренков, видеомонтаж Дмитрия Кулешова
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