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II этап «МИНИМИСС-PS». О пользе поддержки. Видео
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Напомним, что на сегодня согласно рейтингу лидирует Ксюша Гордеева (14,7 балла), на втором месте Лиза Полушкина (12,9 баллов), замыкает тройку Анфиса Костромова (11,6 балла).
Признаемся, что перед публикацией рейтинговой таблицы мы очень переживали. Даже не за то, как воспримут результаты сами участницы. Все девочки в абсолютном позитиве, для них все испытания — это весёлая игра, новые впечатления и новые знания. А вот их представители в ВК, мамы и папы…
Не секрет, что порой на таких конкурсах родители, сами того не замечая, включаются в гонку амбиций. Если у ребёнка результаты высокие — всё прекрасно. Но если вдруг что-то не ладится (а в любом соревновании неизбежно есть лидеры и нелидеры) начинается рефлексия.
Но, к нашей великой радости, реакция была очень правильной, мудрой и конструктивной.
Мы отметили, что некоторые представители недооценили свою роль в укреплении рейтинга минимисс, недостаточно активно выполняли функцию пресс-секретарей юных фотомоделей. Но буквально сразу после этого замечания мамы и папы «отстающих» подтянулись и мобилизовались в поддержке дочерей. Вне сомнений, эта работа принесёт результаты уже в ближайшие дни.
А пока — вспоминаем, как проходил II этап.
Голосование продолжается. Линия для голосования будет закрыта 4 августа, а 5 августа состоится III этап реалити. Это будет соревнование, которое также, как и предыдущие этапы, оценит экспертная группа, и фотосет, результаты которого оценят читатели в формате facemash. Эта линия проработает вплоть до финала реалити.
Напоминаем, что финал пройдёт 13 августа на главной сцене фестиваля еды «САМБЫЕЛ». Именно на фестивале мы объявим, кто же из минимисс получил максимальную сумму баллов от экспертов, читателей и пользователей ВК. Но до этого времени минимисс ждёт ещё много событий, мастер-классов, репетиций и встреч с интересными людьми.
Оставайтесь с нами, и вы узнаете все новости проекта первыми!
Видеограф Дмитрий Кулешов, фотограф Алексей Гаврилов
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