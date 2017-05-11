Проекты GK
«МИНИ-МИСС-2017». АссольVsПираты. Нежность и отвага в «Зурбагане»
0 333
II этап проекта «МИНИ-МИСС-2017», который совместно реализует GK и детская студия «УЛЫБКИ». Он прошёл в замечательном и уютном кафе «Зурбаган».
К нашему великому огорчению очень и очень многие наши знакомые на вопрос: «Что такое «Зурбаган»?» затруднились с ответом. Пытались гадать, версии были в основном из разряда блюд восточной кухни. Ну как так, друзья?!
Ведь это же романтическая история о море и любви! Это название сказочного приморского города, который придумал и населил своими героями писатель Александр Грин. Он долгое время жил в Крыму, и подробности, штрихи, детали подсказали ему воспоминания о солнечном полуострове. «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Зурбаганский стрелок» — все эти повести и рассказы из детства дарят целый мир, сплетённый из фантазий и грёз.
Поклонником творчества Александра Грина, так же как и мы, является предприниматель Андрей Кабаев. Именно поэтому он назвал свой проект РРЦ «Зурбаган».
Это кафе для детей и взрослых с большой детской комнатой, автотреком, батутом и множеством приятных сюрпризов для юных гостей уютного местечка. В РРЦ «Зурбаган» мы решили пригласить очаровательных мини-мисс не только ради угощения и весёлой беготни по лабиринтам детской игровой комнаты, хотя, конечно же, девчонки там оторвались по полной.
Главной целью было познакомить реалитянок с миром Грина, погрузиться в него и даже примерить на себя образ мечтательной героини «Алых парусов», девочки по имени Ассоль.
Подготовка к этапу началась за несколько дней. Мы договорились с пресс-секретарями участниц о том, что они вместе с подопечными прочитают феерию-сказку «Алые паруса». А ещё – придумают костюмы-образы.
Первый образ – Ассоль, второй — образ пирата.
Перевоплощение мини-мисс было столь необыкновенным, что некоторых девочек после переодевания мы даже не сразу узнали!
Великолепная совместная работа родителей и участниц.
Команда GK просто ошеломлена результатами работы личных стилистов и визажистов участниц проекта!
Раскроем секрет нашего «закулисья». Мамы очень переживали, как всё пройдёт. Пробы костюмов были неоднократными, примеры платьиц и тельняшек выкладывались в конференции в ВК, нас спрашивали — подходит или нет? Ну, конечно же, всё подходит!
Что может быть лучше, чем чутьё любящей мамы и неравнодушного к заботам дочери папы? Кстати, несколько отцов приняли участие в пиратской вечеринке, и это в очередной раз вызвало у нас восторг и одобрение.
Дорогие родители! Какие же вы все молодцы!
Да! В «Зурбагане» мы провели пиратскую вечеринку, в которой приняли деятельное участие аниматоры детской студии «УЛЫБКИ» и… руководство РРЦ «Зурбаган». О том, какую роль сыграл в нашем морском шоу директор и владелец кафе Андрей Кабаев, чуть позднее.
И ещё об одном домашнем задании.
Мы поручили родителям и дочкам… строительство корабля. Как наши девочки представляют себе легендарный фрегат, на котором в Каперну прибыл капитан Грей? Каждая реалитянка решила проблему по-своему.
Кто-то воспользовался услугами сувенирного магазина, а кто-то решил сделать кораблик самостоятельно.
Вначале о первой части этапа. В «Зурбаган» девочки пришли в образах прекрасной героини «Алых парусов».
Конечно же, мамам всё-таки потребовалось несколько минут, чтобы сделать последие штрихи к образам.
Как только все бантики были повязаны, а кудри уложены, началась работа.
18 участниц мы разделили на три экипажа. Жеребьёвки не проводилось, поскольку каждая мини-мисс в проект входила под своим порядковым номером. И свои номера, как мы выяснили, девочки знают очень чётко.
Три группы по шесть участниц. Кораблями стали основательные столы фуд-зоны кафе. После того как места в «кубриках» были заняты, мы для начала предложили девочкам назвать свои корабли. Реакция была молниеносной: «Ассоль», «Алые паруса», «Молния»! Отлично, как вы лодку назовёте, так она и поплывёт.
Для каждого экипажа у нас были приготовлены вопросы на знание содержания сказки-феерии «Алые паруса». Признаемся откровенно, мы переживали. А вдруг произведение окажется слишком сложным для девочек? Ведь им всего-то по 6-8 лет…
На всякий случай, подстраховались. Мы пригласили на каждый корабль по опытной «морской волчице» — маме.
Мало ли, вдруг девочки растеряются? А мама рядом, она поможет и подскажет.
Но как вскоре выяснилось, мы совершенно ничего не знаем об истинных интеллектуальных талантах и познаниях мини-мисс! Мы даже не успевали закончить вопрос (а вопросы, поверьте, не всегда были простенькими), как наши «юнги» хором кричали ответы.
И ни разу не ошиблись!
По ощущениям, за правильность ответов гораздо больше переживали мамы, а вовсе не дочки!
Допустим, ответы на вопрос, как звали главную героиню «Алых парусов» и как звали её «принца», ответить было несложно, если накануне с мамой книжку прочитали.
А вот вспомнить, что именно подарил капитан Грей своей Ассоль при первой встрече? Вы сами-то помните? Знаете?
А наши девчонки знают — кольцо!
Одним из принципов проведения «МИНИ-МИСС-2017» является сплочение. Мы не выясняем, кто круче, а просто вместе веселимся, приобретаем новые знания и навыки. Но знаете что? Если бы на нашей викторине следовало определить, какой из экипажей лучше подготовлен к плаванию по морю Александра Грина, мы бы очень затруднились. Все три команды честно заработали 5+.
Наши умницы и красавицы несомненно заслуживали одобрения и… сладкого стола. Но вначале мы всё же позволили себе «маленький кусочек» от формата «Городская красавица».
Все наши читатели и сетезрители, конечно же, отлично помнят, какие страсти кипели вокруг facemash-голосования. Напомним, на каждом этапе девушкам-реалитянкам предлагалось за ограниченное количество времени (либо при ограниченном количестве кадров) позировать перед фотоамерой.
В результате фотограф отбирал все удачные кадры, которые девушки позволили ему сделать. Из этих кадров сами девушки выбирали самый лучший и указывали на него. Из всех лучших, по мнению участниц, снимков мы составляли галерею портретов, за которые вам предлагалось голосовать.
А потом, после того, как голосование закрывалось, мы показывали вам для сравнения ещё и лучший кадр по версии экспертной группы фотографов-профессионалов.
Разумеется, мы не стали предлагать столь суровое испытание нашим девочкам. Мы предложили им порепетировать фотопозирование. Сходство с «Городской красавицей» заключалось только в том, что это был блиц-фотосет. Долго мечтать или настраиваться перед камерой мы малышкам не дали. Впрочем, все мини-мисс были настолько смышлёными и артистичными, что, похоже, девочки даже и не заметили, как с блеском и лёгкостью прошли наш экзамен.
Несколько секунд — и серия портретов готова. Следующая участница! Посмотрите, что получилось в результате блиц-фотосета.
Уже видели эти снимки в социальных сетях? Если нет, ищите их по хэштегам #минимисс2017 #gk33 #детскаястудияулыбки.
После фотосета стартовала самая весёлая, громкая и ужасно интересная часть нашего этапа — «Пиратская вечеринка» от детской студии «УЛЫБКИ»!
Не думайте, что мы в «Зурбагане» просто хаотично носились по игровой комнате! Вначале учились ходить по канатам.
Ну, а потом — сокровища искали! Пиратский клад!!!
Кажется, карта дала разгадку. Сокровище близко.
Ииииии
Мы вначале говорили, что владелец «Зурбагана» Андрей Кабаев сыграет очень важную роль? Вот он и сыграл — роль хранителя сокровищ! Но в итоге пиратский клад девчонкам всё-таки пришлось передавать — заслужили!
Вы думаете, что мы всё рассказали о II этапе? Возможно. Но не всё показали! Видео проекта — уже через несколько часов.
А у нас уже III этап не за горами. И пройдёт он…
Фотограф Александр Илларионов
К нашему великому огорчению очень и очень многие наши знакомые на вопрос: «Что такое «Зурбаган»?» затруднились с ответом. Пытались гадать, версии были в основном из разряда блюд восточной кухни. Ну как так, друзья?!
Ведь это же романтическая история о море и любви! Это название сказочного приморского города, который придумал и населил своими героями писатель Александр Грин. Он долгое время жил в Крыму, и подробности, штрихи, детали подсказали ему воспоминания о солнечном полуострове. «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Зурбаганский стрелок» — все эти повести и рассказы из детства дарят целый мир, сплетённый из фантазий и грёз.
Поклонником творчества Александра Грина, так же как и мы, является предприниматель Андрей Кабаев. Именно поэтому он назвал свой проект РРЦ «Зурбаган».
Это кафе для детей и взрослых с большой детской комнатой, автотреком, батутом и множеством приятных сюрпризов для юных гостей уютного местечка. В РРЦ «Зурбаган» мы решили пригласить очаровательных мини-мисс не только ради угощения и весёлой беготни по лабиринтам детской игровой комнаты, хотя, конечно же, девчонки там оторвались по полной.
Главной целью было познакомить реалитянок с миром Грина, погрузиться в него и даже примерить на себя образ мечтательной героини «Алых парусов», девочки по имени Ассоль.
Подготовка к этапу началась за несколько дней. Мы договорились с пресс-секретарями участниц о том, что они вместе с подопечными прочитают феерию-сказку «Алые паруса». А ещё – придумают костюмы-образы.
Первый образ – Ассоль, второй — образ пирата.
Перевоплощение мини-мисс было столь необыкновенным, что некоторых девочек после переодевания мы даже не сразу узнали!
Великолепная совместная работа родителей и участниц.
Команда GK просто ошеломлена результатами работы личных стилистов и визажистов участниц проекта!
Раскроем секрет нашего «закулисья». Мамы очень переживали, как всё пройдёт. Пробы костюмов были неоднократными, примеры платьиц и тельняшек выкладывались в конференции в ВК, нас спрашивали — подходит или нет? Ну, конечно же, всё подходит!
Что может быть лучше, чем чутьё любящей мамы и неравнодушного к заботам дочери папы? Кстати, несколько отцов приняли участие в пиратской вечеринке, и это в очередной раз вызвало у нас восторг и одобрение.
Дорогие родители! Какие же вы все молодцы!
Да! В «Зурбагане» мы провели пиратскую вечеринку, в которой приняли деятельное участие аниматоры детской студии «УЛЫБКИ» и… руководство РРЦ «Зурбаган». О том, какую роль сыграл в нашем морском шоу директор и владелец кафе Андрей Кабаев, чуть позднее.
И ещё об одном домашнем задании.
Мы поручили родителям и дочкам… строительство корабля. Как наши девочки представляют себе легендарный фрегат, на котором в Каперну прибыл капитан Грей? Каждая реалитянка решила проблему по-своему.
Кто-то воспользовался услугами сувенирного магазина, а кто-то решил сделать кораблик самостоятельно.
Вначале о первой части этапа. В «Зурбаган» девочки пришли в образах прекрасной героини «Алых парусов».
Конечно же, мамам всё-таки потребовалось несколько минут, чтобы сделать последие штрихи к образам.
Как только все бантики были повязаны, а кудри уложены, началась работа.
18 участниц мы разделили на три экипажа. Жеребьёвки не проводилось, поскольку каждая мини-мисс в проект входила под своим порядковым номером. И свои номера, как мы выяснили, девочки знают очень чётко.
Три группы по шесть участниц. Кораблями стали основательные столы фуд-зоны кафе. После того как места в «кубриках» были заняты, мы для начала предложили девочкам назвать свои корабли. Реакция была молниеносной: «Ассоль», «Алые паруса», «Молния»! Отлично, как вы лодку назовёте, так она и поплывёт.
Для каждого экипажа у нас были приготовлены вопросы на знание содержания сказки-феерии «Алые паруса». Признаемся откровенно, мы переживали. А вдруг произведение окажется слишком сложным для девочек? Ведь им всего-то по 6-8 лет…
На всякий случай, подстраховались. Мы пригласили на каждый корабль по опытной «морской волчице» — маме.
Мало ли, вдруг девочки растеряются? А мама рядом, она поможет и подскажет.
Но как вскоре выяснилось, мы совершенно ничего не знаем об истинных интеллектуальных талантах и познаниях мини-мисс! Мы даже не успевали закончить вопрос (а вопросы, поверьте, не всегда были простенькими), как наши «юнги» хором кричали ответы.
И ни разу не ошиблись!
По ощущениям, за правильность ответов гораздо больше переживали мамы, а вовсе не дочки!
Допустим, ответы на вопрос, как звали главную героиню «Алых парусов» и как звали её «принца», ответить было несложно, если накануне с мамой книжку прочитали.
А вот вспомнить, что именно подарил капитан Грей своей Ассоль при первой встрече? Вы сами-то помните? Знаете?
А наши девчонки знают — кольцо!
Одним из принципов проведения «МИНИ-МИСС-2017» является сплочение. Мы не выясняем, кто круче, а просто вместе веселимся, приобретаем новые знания и навыки. Но знаете что? Если бы на нашей викторине следовало определить, какой из экипажей лучше подготовлен к плаванию по морю Александра Грина, мы бы очень затруднились. Все три команды честно заработали 5+.
Наши умницы и красавицы несомненно заслуживали одобрения и… сладкого стола. Но вначале мы всё же позволили себе «маленький кусочек» от формата «Городская красавица».
Все наши читатели и сетезрители, конечно же, отлично помнят, какие страсти кипели вокруг facemash-голосования. Напомним, на каждом этапе девушкам-реалитянкам предлагалось за ограниченное количество времени (либо при ограниченном количестве кадров) позировать перед фотоамерой.
В результате фотограф отбирал все удачные кадры, которые девушки позволили ему сделать. Из этих кадров сами девушки выбирали самый лучший и указывали на него. Из всех лучших, по мнению участниц, снимков мы составляли галерею портретов, за которые вам предлагалось голосовать.
А потом, после того, как голосование закрывалось, мы показывали вам для сравнения ещё и лучший кадр по версии экспертной группы фотографов-профессионалов.
Разумеется, мы не стали предлагать столь суровое испытание нашим девочкам. Мы предложили им порепетировать фотопозирование. Сходство с «Городской красавицей» заключалось только в том, что это был блиц-фотосет. Долго мечтать или настраиваться перед камерой мы малышкам не дали. Впрочем, все мини-мисс были настолько смышлёными и артистичными, что, похоже, девочки даже и не заметили, как с блеском и лёгкостью прошли наш экзамен.
Несколько секунд — и серия портретов готова. Следующая участница! Посмотрите, что получилось в результате блиц-фотосета.
Уже видели эти снимки в социальных сетях? Если нет, ищите их по хэштегам #минимисс2017 #gk33 #детскаястудияулыбки.
И ставьте лайки! Даже не представляете, как девочки ждут их!
После фотосета стартовала самая весёлая, громкая и ужасно интересная часть нашего этапа — «Пиратская вечеринка» от детской студии «УЛЫБКИ»!
Не думайте, что мы в «Зурбагане» просто хаотично носились по игровой комнате! Вначале учились ходить по канатам.
Ну, а потом — сокровища искали! Пиратский клад!!!
Кажется, карта дала разгадку. Сокровище близко.
Ииииии
Мы вначале говорили, что владелец «Зурбагана» Андрей Кабаев сыграет очень важную роль? Вот он и сыграл — роль хранителя сокровищ! Но в итоге пиратский клад девчонкам всё-таки пришлось передавать — заслужили!
Вы думаете, что мы всё рассказали о II этапе? Возможно. Но не всё показали! Видео проекта — уже через несколько часов.
А у нас уже III этап не за горами. И пройдёт он…
Ну, вы поняли? Пока-пока!
Фотограф Александр Илларионов
0 комментариев