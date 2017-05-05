Проекты GK
«МИНИ-МИСС-2017». Сладкая история от «buket_veget»
0 423
Этапы и мастер-классы на «МИНИ-МИСС-2017» продолжаются. GK, как партнёр этого замечательного детского конкурса, по мере сил старается с каждой новой встречей не только доставить юным участницам и их мамам радость и веселье, но и научить чему-то новому. На днях мы вместе с ними узнали, почему клубника иногда бывает лучше, чем роза. Все подробности прямо сейчас!
Напомним, «МИНИ-МИСС-2017» — это проект, который в этом году впервые совмещает традиции детской студии «УЛЫБКИ» и пилотную модель реалити GK «Городская красавица».
Участницы проходят испытания (этапы) и посещают разнообразные мастер-классы.
Участие в этапе — обязательный пункт, МК же проходят в будни днём и не все дети и их родители могут найти время.
На очередной мастер-класс в кафе «Золотой петушок» участницы пришли почти в полном составе: 15 из 18.
Но это был совсем не обычный обед или ужин. «Золотой петушок» площадкой для более бурной, творческой деятельности.
Мы не раз уже писали, что обычные цветы — это обычно. В тренде — нестандартные, креативные букеты. И речь не о маленьких плюшевых мишках вместо розочек и так далее. Речь — о съедобных букетах!
Участницы в команде с родителями мастерили удивительные букеты из фруктов и сладостей.
Необычное хобби появилось, когда Галина Симакова, имея образование дизайнера, заскучала в декретном отпуске. Сейчас изготовление съедобных букетов для ведущей сегодняшнего МК стало небольшим бизнесом. У «buket_veget» есть ВК-паблик, группа в «Одноклассниках» и аккаунт в Инстаграм. Букеты делаются на заказ.
Для любителей всего необычного и креативного «buket_veget» предлагает сладкие и пивные букеты. Последнее — неплохой вариант для «мужского» букета. Кстати, не обязательно дожидаться праздников, чтобы удивлять своих дедушек и пап! Пятница — тоже повод.
А сладкие букеты идеально подходят для юных леди. Именно такие и мастерили сегодня наши участницы. Безопасность детей — прежде всего: надрезы на фруктах делали мамы, вся работа проходила исключительно в специальных перчатках.
Думаете, это легко? Но все не так-просто. На изготовление букета ушло около часа.
Пока реалитянки нанизывали на специальные палочки — стебли букета — зефир и пастилу, их мамы делали из фруктов — граната и апельсина — произведения искусства.
Также к композиции присоединились клубника и прочие вкусности. Затем необычные цветочки предстояло скрепить и правильно упаковать. Не будем открывать все секреты…
Но не можем не отметить, что дети проявили отменную стойкость и выдержку: несмотря на большое искушение на сладости в процессе работы никто не покусился. Ну, или почти.
Такой букет обладает восхитительным клубничным ароматом с легкой ноткой апельсина! Но самое приятное то, что он — съедобный!
Он будет долго радовать глаз (и нос), а затем, в отличие от обычных цветочных композиций, не отправиться в урну. Его можно и даже нужно съесть, что и предстоит сделать участницам и их семьям, ведь свои произведения, разумеется, они, довольные проделанной работой, забрали домой. В том числе в подарок любимым бабушкам.
Не нужно ждать особенного повода, чтобы порадовать близких! Меж тем, работа по составлению букетов завершена. Теперь — фото на память!
Все букеты, которые создаёт Галина Симакова, можно увидеть Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках.
Заказ по телефону(WhatsApp, Viber): 89157554282
Фотограф Андрей Бубенин
Публикуется на правах рекламы
Напомним, «МИНИ-МИСС-2017» — это проект, который в этом году впервые совмещает традиции детской студии «УЛЫБКИ» и пилотную модель реалити GK «Городская красавица».
Участницы проходят испытания (этапы) и посещают разнообразные мастер-классы.
Участие в этапе — обязательный пункт, МК же проходят в будни днём и не все дети и их родители могут найти время.
На очередной мастер-класс в кафе «Золотой петушок» участницы пришли почти в полном составе: 15 из 18.
Но это был совсем не обычный обед или ужин. «Золотой петушок» площадкой для более бурной, творческой деятельности.
Мы не раз уже писали, что обычные цветы — это обычно. В тренде — нестандартные, креативные букеты. И речь не о маленьких плюшевых мишках вместо розочек и так далее. Речь — о съедобных букетах!
Участницы в команде с родителями мастерили удивительные букеты из фруктов и сладостей.
Букет можно формировать из овощей, фруктов, грибов или ягод! Такой букет не завянет, а попадет на стол, — говорила Галина Симакова.
Необычное хобби появилось, когда Галина Симакова, имея образование дизайнера, заскучала в декретном отпуске. Сейчас изготовление съедобных букетов для ведущей сегодняшнего МК стало небольшим бизнесом. У «buket_veget» есть ВК-паблик, группа в «Одноклассниках» и аккаунт в Инстаграм. Букеты делаются на заказ.
Для любителей всего необычного и креативного «buket_veget» предлагает сладкие и пивные букеты. Последнее — неплохой вариант для «мужского» букета. Кстати, не обязательно дожидаться праздников, чтобы удивлять своих дедушек и пап! Пятница — тоже повод.
А сладкие букеты идеально подходят для юных леди. Именно такие и мастерили сегодня наши участницы. Безопасность детей — прежде всего: надрезы на фруктах делали мамы, вся работа проходила исключительно в специальных перчатках.
Думаете, это легко? Но все не так-просто. На изготовление букета ушло около часа.
Пока реалитянки нанизывали на специальные палочки — стебли букета — зефир и пастилу, их мамы делали из фруктов — граната и апельсина — произведения искусства.
Также к композиции присоединились клубника и прочие вкусности. Затем необычные цветочки предстояло скрепить и правильно упаковать. Не будем открывать все секреты…
Но не можем не отметить, что дети проявили отменную стойкость и выдержку: несмотря на большое искушение на сладости в процессе работы никто не покусился. Ну, или почти.
Такой букет обладает восхитительным клубничным ароматом с легкой ноткой апельсина! Но самое приятное то, что он — съедобный!
Он будет долго радовать глаз (и нос), а затем, в отличие от обычных цветочных композиций, не отправиться в урну. Его можно и даже нужно съесть, что и предстоит сделать участницам и их семьям, ведь свои произведения, разумеется, они, довольные проделанной работой, забрали домой. В том числе в подарок любимым бабушкам.
Не нужно ждать особенного повода, чтобы порадовать близких! Меж тем, работа по составлению букетов завершена. Теперь — фото на память!
Все букеты, которые создаёт Галина Симакова, можно увидеть Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках.
Заказ по телефону(WhatsApp, Viber): 89157554282
Яркий, сочный и вкусный букетик — идеальный подарок для ваших любимых!
Фотограф Андрей Бубенин
Публикуется на правах рекламы
0 комментариев