«МИНИ-МИСС-2017». Финал впереди, но у нас уже есть итоги

До встречи в финале друзья! И – до премьеры видео GK!

Уже в субботу 20 мая автор проектаогласит вердикт членов жюри конкурса.Что касается участия GK в проекте, то оно, по сути, уже завершилось.Мы провели три этапа в формате, приближенном к реалити «Городская красавица», несколько мастер-классов для юных участниц, а ещё – сняли итоговое видео.О съёмках, которые проходили 17 мая, мы расскажем отдельно и подробно и в топике бэкстейджа объясним, какова цель видео.Пока лишь отметим, что она выходит за рамки проекта «МИНИ-МИСС».А ещё поблагодарим за великолепную работу фотографа проектаи видеографаРебята всё это время были в нашей команде, их фото и видеоряды, на наш взгляд, пронизаны искренней любовью к малышкам. Даже не представляете, с каким трепетом мамы всегда ждали эти снимки и видеоролики!Разумеется, мы не можем не упомянуть, фото и видеоработы которых украсили проект.Но наше совместное творчество 17 мая – это было нечто особенное. Надеемся, что мини-фильм вызовет интерес не только у непосредственных участников проекта, но и у всех читателей и сетезрителей GK. Во всяком случае, мы постарались всё для этого сделать.Однако, вернёмся к текущему моменту. Сабж. Действительно, у команды GK уже есть свои итоги. Но они не связаны с оценкой работы юных участниц. Слово «работа» не случайно, мы своими глазами видели, как малышки добросовестно и от души трудились, учились и осваивали непростые профессии фотомоделей, манекенщиц, актрис и даже телеведущих.И все они в равной степени были очаровательны, заслуживали наивысшей похвалы. Хотя, не будем лукавить, успехи девочек проявлялись по-разному.Кому-то лучше удавалось фотопозирование, кто-то более раскованно держался перед видеокамерой, а кто-то добился невероятных успехов в дефиле-проходах.Но для нас главным стала оценка работы их родителей. Ведь мы ещё в самом начале проекта встретились с ними и предложили взять на себя функции пресс-секретарей мини-мисс.Поскольку проект GK – это интернет-история, мы были заинтересованы в том, чтобы проект «МИНИ-МИСС-2017» получил резонанс в интернет-пространстве.От родителей участниц мы узнали, что на момент начала проекта большинство из них либо неактивно пользовались социальными сетями, либо предпочитали сеть «Одноклассники», причём основной контент их лент составляли репосты пабликов, которые в той или иной степени отвечали их интересам: кулинария, домоводство, одежда и аксессуары, педагогика. В общем, ровно то, что и должно интересовать хороших и правильных мам.Мы рассказали мамам о том, какие тренды на сегодня актуальны в социальных сетях, чем «консервативное» поведение в сетях отличается от трендов.По ходу проекта у нас было несколько встреч, в ходе которых мы корректировали работу пресс-секретарей, указывали на промахи и словесно поощряли креативные задумки, которых было немало.Так, многие мамы и папы взяли за добрую привычку снимать короткие видео о своих дочерях, стали не только репостить, но и размещать на своих страницах уникальный контент, уловили ритм интернета.За работой всех пресс-секретарей наблюдала IT-группа GK под руководствомОн и ответил на вопросы, связанные с тем, как GK оценивал сетевую активность на «МИНИ-МИСС-2017».— Да, конечно. За время проекта некоторые мамы значительно подтянули свои навыки, а некоторые освоили совершенно новый стиль сетевого поведения.— Если сравнивать сетевую активность на «МИНИ-МИСС» и на реалити «Городская красавица», где мы также оценивали самопродвижение участниц, родителям малышек пришлось объяснять гораздо больше. С взрослыми девушками проблем почти не возникало, они сами постоянно креативили, здесь пришлось проводить ликбез. Те же смайлы и значки поначалу практически игнорировались. Но постепенно так или иначе в работу включились все.— Сам по себе, этот факт был этаким милым штрихом. Но я надеюсь, что все родители чётко понимают, что по российскому законодательству интернет-активность имеет строгое возрастное ограничение. Будем надеяться, что все эти профили от имени девочек были действительно профилями, которые на самом деле вели их родители. Самостоятельный он-лайн нельзя допускать ни в коем случае, ведь даже при всех ограничениях и блокировках родители не смогут на 100% контролировать сетевое поведение детей. И никто не сможет дать гарантии, что девочки будут в безопасности. Поэтому всем мамам и папам от души рекомендую удалить все странички детей в сетях по завершении проекта. Когда они подрастут, они сами заведут себе профили и сами решат, какой контент там размещать.— Ну, а ко всем мамам у меня другое предложение. Не останавливайтесь! Продолжайте генерировать уникальный и интересный контент. Как я увидел, у многих мам за время проекта появились новые он-лайн-друзья, подписчики. Их фотографии нравятся пользователям, их жизнь интересна. Очень приятно, что за всё время проекта практически не возникло проблемы хейтеров. Это значит, что сетевая аудитория приняла новых пользователей сети благосклонно.Мы решили, что не будем в подробностях и публично рассказывать о том, кто из родителей преуспел больше, а кто – меньше. С промежуточными итогами мы ознакомили всех на внутреннем «родительском собрании», а окончательный итог огласим на финале «МИНИ-МИСС-2017» 20 мая.Для победителя нашего «интернет-соревнования» у нас есть приз. Какой? Приходите на финал, и всё увидите сами. Ну, или мы после финала расскажем. Ведь мы там будем, но не в составе жюри, а просто в качестве гостей. Именно потому, что от начала до конца придерживались принципа невмешательства. GK на «МИНИ-МИСС-2017» выполнял функции информационного партнёра и, отчасти, «управляющей компании».Теперь о нашем визите на генеральную репетицию. Весь репетиционный процесс проходит на базе ДК имени Дегтярёва, который выступает базовой площадкой проекта. С юными участницами работают опытные наставники.Режиссёр театра «Вертикаль» и талантливый фотографкоторый провёл с девочками несколько студийных фотосессий.За сценическое движение отвечает именитый хореографС Аней GK плодотворно сотрудничал на реалити «Городская красавица», и нам не понаслышке известно, насколько высоким является её профессиональный уровень.Помимо дефиле-проходов девочки готовят несколько танцевальных композиций. Репетицию одной из них мы и застали на главной сцене ДК. Постановка очень непростая, пожалуй, даже для взрослых, знакомых с танцами людей.Не скроем, увидели, насколько нелегко постановщику работать с юными танцовщицами. Однако девочки очень стараются. В перерыве Анна согласилась ответить на наши вопросы.— Уровень очень разный. Есть девочки, которые занимаются танцами, есть даже такие, кто лично ко мне на занятия ходил, и их потенциал мне был известен заранее. Есть и такие, кто прежде со сценическим движением не был знаком. Говорить, что у всех всё прекрасно получается, было бы нечестно. Но вне сомнений, я вижу, что все девчонки без исключения очень стараются. Просто кому-то до нужного уровня надо было сделать только шаг, а кому-то пришлось пройти непростой путь.— Да, безусловно. И тут ещё раз отмечу: все очень старались. Думаю, что одним из приобретённых на проекте навыком для всех мини-мисс станет способность работать в команде, в группе, способность сосредоточенно слушать наставника, не отвлекаться. С учётом того, что большинство девочек – дошкольницы, которые этой осенью пойдут в первый класс, именно опыт командной работы станет неплохим подспорьем в новой школьной жизни.— Признаков осложнений я не заметила. Все девчонки держатся непринуждённо, не капризничают. Думаю, что переживают, в том числе и по этому поводу, их мамы. И, пользуясь случаем, обращаюсь к ним: «Мамы, не волнуйтесь! У ваших дочек всё в полном порядке и с самооценкой, и с талантами!».Подробности финала мы раскрывать не станем, ведь тогда эффект новизны восприятия шоу будет снижен. Можем лишь сказать, что финальный танец будет исполнен под один из хитов этого сезона, причём, звучать он будет не на английском языке. А в русскоязычной версии. И слова у песни очень классные, позитивные, как будто специально для девчонок!