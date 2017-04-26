«МИНИ-МИСС-2017». I этап. Тяжело в леченье, легко в «ПКМЦ»!

Это доктор, который помогает тем, кто слишком худой или слишком толстый!

Получается, что к нам пришли коллеги! Вас хоть завтра в медицинский институт принимай! – с удовлетворением отметил Андрей Слепов.

Ожидаем видео с I этапа в ПКМЦ. Уже скоро на сайте!

Площадкой I этапа стал «Первый клинический медицинский центр» (ПКМЦ) на Ватутина.Участниц и их очаровательных представителей встречали директор ПКМЦ по маркетингуНа нём в тот день были представительские функции.А вот специалисты ПКМЦ — педиатр, логопеди кардиологв работе на этапе приняли самое деятельное участие.О том, что в нашем городе уже не первый год успешно реализуется проект компании «Аскона» по оказанию качественных и современных медицинских услуг, знает едва ли не весь город. А вот о том, что в ПКМЦ рады видеть и помочь в лечении маленьких детей, возможно, известно ещё не всем ковровчанам.Меж тем, педиатрическое отделение ПКМЦ – это суперсовременный медицинский комплекс, в котором эффективная помощь может быть оказана как детям, так и подросткам. Немаловажно и очень удобно, что в ПКМЦ можно, не выходя из здания, пройти и диагностику, и первичное лечение, и все последующие процедуры, которые назначит врач.Впрочем, для наших юным мисс вся эта информация пока что слишком «из области науки». Во всяком случае, именно так думали мы и руководитель детской студии «УЛЫБКИ», которая выступала в качестве ведущей на этапе.Все мы немного переживали о том, что девочки, как все дети, могут встревожиться – больница всё-таки! Да и такие чересчур взрослые слова как кардиолог или логопед могут стать им непонятными и потому неинтересными. Как же мы ошибались!Сразу после того, как девчонки оставили в гардеробе свои курточки и пальто, они как разноцветный горох рассыпались по фойе ПКМЦ. Им было интересно всё – яркие диванчики, которые тут же испытали, информация на пресс-волле этапа, и… детский пеленальник.Ну, ещё бы, на нём лежали «комплектующие» игрушечной «больнички», а ведь все девочки по нашей просьбой взяли на этап любимых кукол. Когда ещё представится возможность полечить кукол во всамделишной больнице?!Детей никто и не думал останавливать. Ведь именно для этого и нужны были куклы на этапе. Но прежде, чем приступить к лечению, специалисты ПКМЦ иустроили участницам небольшое испытание.Каждый доктор вкратце рассказал о себе, объяснил, какими болезнями «заведуют» кардиолог, логопед и педиатр. Начали рассказывать о других специалистах. Тут-то и начались сюрпризы для взрослых. Оказалось, что большинство участниц отлично осведомлены и о том, что лечит ревматолог, и аллерголог, и даже эндокринолог.Медикам оставалось лишь удивлённо переглядываться. А мамы гордо улыбались: «Мы к этапу готовились!».Но и это ещё не всё. Оказалось, что девочки не только прекрасно ориентируются во всех врачебных специальностях, но и отлично их выговаривают. Однако, несмотря на замечательную дикцию, потренироваться будет не лишне. Кто сможет высунуть язык больше всех? А свернуть его трубочкой?Впрочем, всё этобыло лишь разминкой перед главными испытаниями. Участницы прошли жеребьёвку, по результатам которой 18 девочек разделились на три команды по шесть «докторов».Первая медбригада – кардиологи, они нашли друг друга по знаку «сердечка». Вторая бригада – педиатры, их общим значком стало ладошка (большинство детских болезней происходят от немытых рук). Третья бригада – логопеды, общим «лого» которых стал смайлик-язычок.Вот незадача! У одной из участниц «значок-билетик» вылетел из рук. Не переживай! Мы же все запомнили, в какой ты бригаде. Но тут уж дело принципа – положен билетик, значит будем искать. И, конечно, нашли, на радость девочке.Каждая бригада перешла под начало врачей-специалистов ПКМЦ, которые проинструктировали мини-мисс, какой процедурой всем им придётся заняться.Кардиологи под руководством Ирины Исаевой измеряли давление и пульс настоящим (!) тонометром. И слушали сердце при помощи самого настоящего стетоскопа. Сердцебиение друг у друга определили быстро. С куклами было чуть сложнее – уж очень тихие сердца.Тем временем юные логопеды под руководством Ирина Плотникова разучивали скороговорки и…, конечно же, строили гримасы. За что дети так любят логопедов, так это за возможность от души показать язык!А что бригада педиатров. Осмотрев своих кукол на предмет чистоты рук, опросив их, много ли они ели каши, девочки отправились определять, кто из участниц с кашей дружит больше. Ведь все же знаю, что от неё дети растут. Самый большой зафиксированный рост – 1 метр и 28 сантиметров. Вот они, задатки модели! Ну, кое-кому ещё расти и расти, но впереди для роста целое лето!Всех участниц объединил совместный просмотр мультфильма и сладкие подарки от, который, помимо прочего, наградил всех мини-мисс медалями «За врачебные заслуги».Что ещё? Фото награждённых? Ну, конечно.Кстати, в рамках этапа участницы приняли участние ещё и в блиц-фотосете со своими любимыми куклами-пациентками. Всё, как на взрослой «Городской красавице», с той лишь разницей, что сравнительного анализа в формате facemash не будет.Все фотопортреты участниц на этапе мы передали их пресс-секретарям, то есть – мамам. Они уже начали размещать фото девочек в социальных сетях с хэштегами #gk33, #МИНИМИСС2017, #детскаястудияулыбки, #ПКМЦ. Они очень ждут ваши лайки, репосты и добрые комментарии.Ну, а мы вместе с детской студией «УЛЫБКИ» прощаемся до встречи во втором этапе. Он пройдёт… Вам знакома история маленькой девочки Ассоль? Наши мини-мисс на днях узнали её от своих мам. Совсем скоро они поделятся своими впечатлениями и даже… Впрочем, всему своё время. А пока…