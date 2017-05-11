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«МИНИ-МИСС-2017». II этап. О принцессах и пиратах. Видео
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Долгожданное видео II этапа. В сюжет вошла не только хроника испытания и весёлых игр, но и...
Мы подробно рассказали о том, как прошёл для участниц конкурса «МИНИ-МИСС-2017» II этап проекта в формате реалити от GK. Более того, все, кто следит за проектом, получили возможность поставить лайки и репосты в социальных сетях.
Не раз упоминали о том, что благодаря хэштегам #детскаястудияулыбки #gk33 #минимисс2017 можно распознать пресс-секретарей, а по совместительству — мам и старших сестёр (а ещё — пап) юных участниц проекта.
У всех читателей была возможность оценить то, как девочки смотрятся в командах. Эти «шестёрки» стали на период II этапа экипажами кораблей. После викторины по мотивам содержания сказки-ферии «Алые паруса» мы провели в лайт-формате блиц-фотосет для реалитянок. Но противопоставлять фотопортреты не станем, просто предлагаем всем неравнодушным — ставьте девчонкам лайки!
Самой зажигательной частью II этапа стала пиратская вечеринка, подготовленная детской студией «УЛЫБКИ».
Предлагаем видео, подготовленное по итогам II этапа. И это не только «живые картинки», но и первые интервью участниц и их пресс-секретарей!
И ещё один инсайд. Как мы уже сообщали, одна из задач, поставленных на проекте командой GK — это оценка работы пресс-секретарей, то есть мам участниц. Их активность в социальных сетях подсчитала и проанализировала IT-группа GK. И мы готовы познакомить вас с этими результатами.
Вначале хотели полностью скопировать формат, который практиковали на реалити «Городская красавица» — опубликовать рейтинговую таблицу, из которой будет наглядно видно, кто и насколько преуспел. Но это же особенный проект! Это же дочки и мамы!
Поэтому мы решили немного «закруглить углы». Ведь часть родителей начала практику ведения аккаунтов в ВК недавно. А опыта продвижения и вовсе пока немного. Поэтому мы вначале побеседовали с мамами, проработали все нюансы «в узком кругу». А для читателей обозначим общие тенденции. Ну, и назовём имена тех, у кого обнаружились очевидные успехи — город должен знать своих героев!
Возможность предоставится в самое ближайшее время. На днях мы побывали на репетиции финала «МИНИ-МИСС-2017», в ДК имени Дегтярёва. Работа там кипит вовсю!
У нас была возможность пообщаться и с релитянками, и с их наставником — хореографом Анной Петровой, которая также поделилась с нами впечатлениями.
Очень скоро обо всём в топике с «Репортаж с репетиции».
Видеограф Александр Шолев, фоторяд Александра Илларионова.
Мы подробно рассказали о том, как прошёл для участниц конкурса «МИНИ-МИСС-2017» II этап проекта в формате реалити от GK. Более того, все, кто следит за проектом, получили возможность поставить лайки и репосты в социальных сетях.
Не раз упоминали о том, что благодаря хэштегам #детскаястудияулыбки #gk33 #минимисс2017 можно распознать пресс-секретарей, а по совместительству — мам и старших сестёр (а ещё — пап) юных участниц проекта.
У всех читателей была возможность оценить то, как девочки смотрятся в командах. Эти «шестёрки» стали на период II этапа экипажами кораблей. После викторины по мотивам содержания сказки-ферии «Алые паруса» мы провели в лайт-формате блиц-фотосет для реалитянок. Но противопоставлять фотопортреты не станем, просто предлагаем всем неравнодушным — ставьте девчонкам лайки!
Самой зажигательной частью II этапа стала пиратская вечеринка, подготовленная детской студией «УЛЫБКИ».
Предлагаем видео, подготовленное по итогам II этапа. И это не только «живые картинки», но и первые интервью участниц и их пресс-секретарей!
И ещё один инсайд. Как мы уже сообщали, одна из задач, поставленных на проекте командой GK — это оценка работы пресс-секретарей, то есть мам участниц. Их активность в социальных сетях подсчитала и проанализировала IT-группа GK. И мы готовы познакомить вас с этими результатами.
Вначале хотели полностью скопировать формат, который практиковали на реалити «Городская красавица» — опубликовать рейтинговую таблицу, из которой будет наглядно видно, кто и насколько преуспел. Но это же особенный проект! Это же дочки и мамы!
Поэтому мы решили немного «закруглить углы». Ведь часть родителей начала практику ведения аккаунтов в ВК недавно. А опыта продвижения и вовсе пока немного. Поэтому мы вначале побеседовали с мамами, проработали все нюансы «в узком кругу». А для читателей обозначим общие тенденции. Ну, и назовём имена тех, у кого обнаружились очевидные успехи — город должен знать своих героев!
Возможность предоставится в самое ближайшее время. На днях мы побывали на репетиции финала «МИНИ-МИСС-2017», в ДК имени Дегтярёва. Работа там кипит вовсю!
У нас была возможность пообщаться и с релитянками, и с их наставником — хореографом Анной Петровой, которая также поделилась с нами впечатлениями.
Очень скоро обо всём в топике с «Репортаж с репетиции».
Всем пока! До встречи в III этапе!
Видеограф Александр Шолев, фоторяд Александра Илларионова.
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