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«МИНИ-МИСС-2017». III этап. Большая сцена для маленьких личностей
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«МИНИ-МИСС-2017» приближается к своей кульминации. Уже в субботу 20 мая на сцене ДК имени В.А. Дегтярёва юные участницы проекта покажут финальное шоу, сразу после которого жюри подведёт итог неординарной работы девочек и их родителей. А мы уже готовы подвести черту под реалити-фазой марафона маленьких принцесс. Предлагаем фотоотчёт о III этапе.
Он прошёл на высоте в прямом и переносном смысле слова.
Девочек на тест-драйв пригласила «Территория развлечений «Маленькие Личности». Это на самом высоком этаже ТРЦ «Мандарин».
Гостеприимная хозяйка, руководитель проекта «Маленькие Личности» Наталья Зимина встретила мини-мисс с подарками, сувенирами и предложила девчонкам всю гамму развлечений своей «детской страны».
Едва ли не самой большой сложностью стало удержать всех девчонок в фойе «Маленьких личностей», чтобы убедиться, что все вовремя успели на этап.
Перекличка не ладилась: маленьким реалитянкам не терпелось пробежаться по всем волшебным комнатам, заглянуть во все уголки, поиграть на всех автоматах.
Но дисциплина превыше всего!
Девочек разделили на команды, чтобы они поочерёдно, не мешая друг другу, смогли получить максимальное удовольствие от всех студий и аттракционов «Маленьких личностей».
Территория развлечений состоит из трёх больших «островов». Это лабиринт «Большие непоседы», сценическая площадка «Большие звёзды» и студийная зона «Большие таланты». Именно туда мини-мисс отправились в первую очередь.
«Большие таланты» — это несколько студий, каждая из которых имеет свою специфику.
Студия – это просторная комната со стеклянными стенами, поэтому на протяжении всей игровой работы участницы могли видеть, кто, чем занят. Ну, и мамы, конечно же.
Как опытные пресс-секретари своих мини-мисс, они вели фотофиксацию происходящего.
Мы съёмку тоже, разумеется вели, и нам позировали не только дети, но и мамы.
Подробнее о студиях. У каждой – свой руководитель-преподаватель.
Денис Супруненко — преподаватель студии «Опыты и эксперименты». Он проводит занятия по научным направлениям. Не надо бояться, это совсем не скучно! Благодаря таланту Дениса с такими серьёзными и основательными науками, как биология, химия и физика, можно познакомиться играючи.
Денис имеет большой опыт работы с детьми. В «портфолио» семилетний опыт работы вожатым, воспитателем и педагогом-организатором. А ещё он известен в городе как КВНщик. Но не все знают, что Денис Супруненко не только выступает на сцене КВН, но и является автором сценариев молодёжных юмористических проектов, а также — редактор различных лиг КВН, в том числе — детских.
Однако занятия в студии «Опыты и эксперименты» — это не только весело, но и познавательно, и полезно. Наглядные опыты, которые Денис проводит вместе с детьми, в дальнейшем пригодятся на настоящих школьных уроках!
Не меньше восторгов было у девчонок в студии «Песочная страна». Её руководитель Даша Куркова научила мини-мисс рисовать… песком в темноте!
Даша — каллиграф и художественный оформитель. Она — магистр факультета социальной работы, педагогики и ювенологии РГСУ. Методики, которые Даша применяет в студии — это «Терапия творчеством».
Песочная анимация — это увлекательное занятие, которое не только приносит колоссальное моральное удовольствие, но и работает как релаксация. Кстати говоря, такое занятие и многим взрослым бы не повредило. Но! В «Маленьких личностях» всё только для детей!
Мамам на заметку. Песочная анимация не только успокаивает ребёнка, но и развивает — мелкая моторика пальцев, как известно, волшебным образом связана с развитием интеллекта и творческого мышления!
А что происходило в третьей студии «Творческого развития»? Там преподаватель Маша Манушина рисовала с девочками-реалитянками добрые картинки.
Маша — детский иллюстратор с педагогическим образованием. С детьми она работает уже два года. Помогает малышам и их родителям увидеть необычное в обычном. Любит придумывать нестандартные творческие задания. Неизлечимо больна любовью к рисованию и пытается заразить всех, кто попадет в ее студию.
Маша уверена, что самое красивое, что можно увидеть в жизни — это увлеченные детские лица.
Пока юные участницы проекта постигали весёлые науки на территории «Маленьких личностей», мамы отдыхали и общались по соседству — в кафе «Довольный кот».
По завершении тест-драйва студий творческого развития всех участниц проекта объединила Юлия Бобрулько.
Столько кадров, планов и очаровательных моделек! У фотографа и видеографа просто глаза разбегались!
Пока девчонки резвились, у организаторов появилась минутка, чтобы уточнить детали и наметить план дальнейших действий. Очень удобно, что в кафе «Довольный кот» можно заказать кофе не только за столиком, но и с собой, что мы и сделали, чтобы не отходить далеко от девчонок.
А в ближайших планах было выступление на сцене. Она в «Маленьких личностях» необыкновенная, технологичная и красивая, будто специально предназначена для детских шоу. Кое-кто из юных мисс даже предпочёл беготню по игровому лабиринту ради фотопозирования.
Ну, а мы с Натальей Зиминой готовили подарки для участниц.
В «Маленьких личностях» всё красивое и фирменное, даже шариковые ручки!
Что случилось?! Кто упал? Без паники. В «Маленьких личностях» персонал всегда начеку, готов к любым ситуациям!
Меж тем, наших мини-мисс ожидало завершающее испытание (кстати говоря, вопрос, кто и что в тот день испытывал) — фрагмент репетиции финального шоу. На самом деле, сценарий финала — это большой секрет. но мы совсем немножко приоткроем завесу. Вот так, примерно, это будет.
После «генпрогона» девочек попросили со сцены не уходить. Ну, разумеется, подарки! Их вручала лично директор территории развлечений «Маленькие Личности» Наталья Зимина. И в этот вечер каждая из наших юных мисс смогла себя почувствовать и победительницей, и принцессой. Корону-то дали!
Юлия Бобрулько комментировала происходящее как заправская телезвезда.
Ну, а девчонок ожидал сладкий стол от «Довольного кота».
Для каждой девочки специальная печенька. Их здесь выпекают совершенно неповторимым образом!
Что уж там, проголодались наши юные красавицы изрядно. И это ещё вопрос, что на них произвело большее впечатление — корона или пицца! Она в «Довольном коте» — пальчики оближешь!
Что ещё? Ну, конечно же, селфи!
А мы с Юлией Бобрулько уже обсуждаем финал.
Наверное, главный вопрос на сегодня: «Кто же станет „МИНИ-МИСС-2017“?
А вы как думаете? Мы-то примерно представляем. Но точно будем знать только
20 мая, в субботу, ровно в 17 часов.
Фотограф Андрей Бубенин
Благодарим площадку проведения этапа «Территория развлечений «Маленькие Личности» за помощь при производстве фото и видео. Напоминаем, что «Маленькие Личности» расположены по адресу:
пр. Ленина, 65, ТЦ «Мандарин», 4 уровень. Телефон: +7 (49232) 2-54-64.
Он прошёл на высоте в прямом и переносном смысле слова.
Девочек на тест-драйв пригласила «Территория развлечений «Маленькие Личности». Это на самом высоком этаже ТРЦ «Мандарин».
Гостеприимная хозяйка, руководитель проекта «Маленькие Личности» Наталья Зимина встретила мини-мисс с подарками, сувенирами и предложила девчонкам всю гамму развлечений своей «детской страны».
Едва ли не самой большой сложностью стало удержать всех девчонок в фойе «Маленьких личностей», чтобы убедиться, что все вовремя успели на этап.
Перекличка не ладилась: маленьким реалитянкам не терпелось пробежаться по всем волшебным комнатам, заглянуть во все уголки, поиграть на всех автоматах.
Но дисциплина превыше всего!
Девочек разделили на команды, чтобы они поочерёдно, не мешая друг другу, смогли получить максимальное удовольствие от всех студий и аттракционов «Маленьких личностей».
Территория развлечений состоит из трёх больших «островов». Это лабиринт «Большие непоседы», сценическая площадка «Большие звёзды» и студийная зона «Большие таланты». Именно туда мини-мисс отправились в первую очередь.
«Большие таланты» — это несколько студий, каждая из которых имеет свою специфику.
Студия – это просторная комната со стеклянными стенами, поэтому на протяжении всей игровой работы участницы могли видеть, кто, чем занят. Ну, и мамы, конечно же.
Как опытные пресс-секретари своих мини-мисс, они вели фотофиксацию происходящего.
Мы съёмку тоже, разумеется вели, и нам позировали не только дети, но и мамы.
Подробнее о студиях. У каждой – свой руководитель-преподаватель.
Денис Супруненко — преподаватель студии «Опыты и эксперименты». Он проводит занятия по научным направлениям. Не надо бояться, это совсем не скучно! Благодаря таланту Дениса с такими серьёзными и основательными науками, как биология, химия и физика, можно познакомиться играючи.
Денис имеет большой опыт работы с детьми. В «портфолио» семилетний опыт работы вожатым, воспитателем и педагогом-организатором. А ещё он известен в городе как КВНщик. Но не все знают, что Денис Супруненко не только выступает на сцене КВН, но и является автором сценариев молодёжных юмористических проектов, а также — редактор различных лиг КВН, в том числе — детских.
Однако занятия в студии «Опыты и эксперименты» — это не только весело, но и познавательно, и полезно. Наглядные опыты, которые Денис проводит вместе с детьми, в дальнейшем пригодятся на настоящих школьных уроках!
Не меньше восторгов было у девчонок в студии «Песочная страна». Её руководитель Даша Куркова научила мини-мисс рисовать… песком в темноте!
Даша — каллиграф и художественный оформитель. Она — магистр факультета социальной работы, педагогики и ювенологии РГСУ. Методики, которые Даша применяет в студии — это «Терапия творчеством».
Песочная анимация — это увлекательное занятие, которое не только приносит колоссальное моральное удовольствие, но и работает как релаксация. Кстати говоря, такое занятие и многим взрослым бы не повредило. Но! В «Маленьких личностях» всё только для детей!
Мамам на заметку. Песочная анимация не только успокаивает ребёнка, но и развивает — мелкая моторика пальцев, как известно, волшебным образом связана с развитием интеллекта и творческого мышления!
А что происходило в третьей студии «Творческого развития»? Там преподаватель Маша Манушина рисовала с девочками-реалитянками добрые картинки.
Маша — детский иллюстратор с педагогическим образованием. С детьми она работает уже два года. Помогает малышам и их родителям увидеть необычное в обычном. Любит придумывать нестандартные творческие задания. Неизлечимо больна любовью к рисованию и пытается заразить всех, кто попадет в ее студию.
Маша уверена, что самое красивое, что можно увидеть в жизни — это увлеченные детские лица.
Пока юные участницы проекта постигали весёлые науки на территории «Маленьких личностей», мамы отдыхали и общались по соседству — в кафе «Довольный кот».
По завершении тест-драйва студий творческого развития всех участниц проекта объединила Юлия Бобрулько.
Официальную часть этапа можно считать законченной. Все в лабиринт!
Столько кадров, планов и очаровательных моделек! У фотографа и видеографа просто глаза разбегались!
Пока девчонки резвились, у организаторов появилась минутка, чтобы уточнить детали и наметить план дальнейших действий. Очень удобно, что в кафе «Довольный кот» можно заказать кофе не только за столиком, но и с собой, что мы и сделали, чтобы не отходить далеко от девчонок.
А в ближайших планах было выступление на сцене. Она в «Маленьких личностях» необыкновенная, технологичная и красивая, будто специально предназначена для детских шоу. Кое-кто из юных мисс даже предпочёл беготню по игровому лабиринту ради фотопозирования.
Ну, а мы с Натальей Зиминой готовили подарки для участниц.
В «Маленьких личностях» всё красивое и фирменное, даже шариковые ручки!
Что случилось?! Кто упал? Без паники. В «Маленьких личностях» персонал всегда начеку, готов к любым ситуациям!
Меж тем, наших мини-мисс ожидало завершающее испытание (кстати говоря, вопрос, кто и что в тот день испытывал) — фрагмент репетиции финального шоу. На самом деле, сценарий финала — это большой секрет. но мы совсем немножко приоткроем завесу. Вот так, примерно, это будет.
После «генпрогона» девочек попросили со сцены не уходить. Ну, разумеется, подарки! Их вручала лично директор территории развлечений «Маленькие Личности» Наталья Зимина. И в этот вечер каждая из наших юных мисс смогла себя почувствовать и победительницей, и принцессой. Корону-то дали!
Юлия Бобрулько комментировала происходящее как заправская телезвезда.
Ну, а девчонок ожидал сладкий стол от «Довольного кота».
Для каждой девочки специальная печенька. Их здесь выпекают совершенно неповторимым образом!
Что уж там, проголодались наши юные красавицы изрядно. И это ещё вопрос, что на них произвело большее впечатление — корона или пицца! Она в «Довольном коте» — пальчики оближешь!
Что ещё? Ну, конечно же, селфи!
А мы с Юлией Бобрулько уже обсуждаем финал.
Наверное, главный вопрос на сегодня: «Кто же станет „МИНИ-МИСС-2017“?
А вы как думаете? Мы-то примерно представляем. Но точно будем знать только
20 мая, в субботу, ровно в 17 часов.
До встречи в ДК им. Дегтярёва!
Фотограф Андрей Бубенин
Благодарим площадку проведения этапа «Территория развлечений «Маленькие Личности» за помощь при производстве фото и видео. Напоминаем, что «Маленькие Личности» расположены по адресу:
пр. Ленина, 65, ТЦ «Мандарин», 4 уровень. Телефон: +7 (49232) 2-54-64.
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