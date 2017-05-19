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«МИНИ-МИСС-2017». III этап «Маленькие Личности»: как это было? Видео

Zina_Orlova
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Всем, кто уже прочитал о том, чем занимались мини-мисс на территории «Маленькие Личности» и посмотрел фотоотчёт, предлагаем погрузиться в атмосферу праздника.



Итак, все этапы реалити «МИНИ-МИСС-2017» завершены. Кто победил?

Конечно же, дружба! Ведь это самый позитивный и добрый проект изо всех, что когда-либо проводились на сценических площадках нашего города.

Как мы и говорили на старте проекта, ни детская студия «УЛЫБКИ», ни GK не ставили перед собой задачи выделять кого-то из маленьких участниц.

Просто потому, что все девочки очаровательны и каждая из них заслуживает похвалы и самых замечательных титулов.

Да что там говорить, смотрите сами:



Но при этом напоминаем, что GK привнёс небольшую перчинку и дух соревнования. Но не для мини-мисс, а их представителей и для пресс-секретарей — очаровательных мам.



О том, как они справились с PR-сопровождением своих подопечных на проекте, расскажем в самое ближайшее время, а пока…



До встречи в финале!


Фотограф Андрей Бубенин, видеограф Антон Макаров

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