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«МИНИ-МИСС-2017». III этап «Маленькие Личности»: как это было? Видео
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Всем, кто уже прочитал о том, чем занимались мини-мисс на территории «Маленькие Личности» и посмотрел фотоотчёт, предлагаем погрузиться в атмосферу праздника.
Итак, все этапы реалити «МИНИ-МИСС-2017» завершены. Кто победил?
Конечно же, дружба! Ведь это самый позитивный и добрый проект изо всех, что когда-либо проводились на сценических площадках нашего города.
Как мы и говорили на старте проекта, ни детская студия «УЛЫБКИ», ни GK не ставили перед собой задачи выделять кого-то из маленьких участниц.
Просто потому, что все девочки очаровательны и каждая из них заслуживает похвалы и самых замечательных титулов.
Да что там говорить, смотрите сами:
Но при этом напоминаем, что GK привнёс небольшую перчинку и дух соревнования. Но не для мини-мисс, а их представителей и для пресс-секретарей — очаровательных мам.
О том, как они справились с PR-сопровождением своих подопечных на проекте, расскажем в самое ближайшее время, а пока…
Фотограф Андрей Бубенин, видеограф Антон Макаров
Итак, все этапы реалити «МИНИ-МИСС-2017» завершены. Кто победил?
Конечно же, дружба! Ведь это самый позитивный и добрый проект изо всех, что когда-либо проводились на сценических площадках нашего города.
Как мы и говорили на старте проекта, ни детская студия «УЛЫБКИ», ни GK не ставили перед собой задачи выделять кого-то из маленьких участниц.
Просто потому, что все девочки очаровательны и каждая из них заслуживает похвалы и самых замечательных титулов.
Да что там говорить, смотрите сами:
Но при этом напоминаем, что GK привнёс небольшую перчинку и дух соревнования. Но не для мини-мисс, а их представителей и для пресс-секретарей — очаровательных мам.
О том, как они справились с PR-сопровождением своих подопечных на проекте, расскажем в самое ближайшее время, а пока…
До встречи в финале!
Фотограф Андрей Бубенин, видеограф Антон Макаров
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