Проекты GK
«МИНИ-МИСС-2017». Из Франции в Таиланд. И снова в Коврове!
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Почему в начале мая атриум ТРЦ «Ковров-Молл» на несколько часов превратился «во Францию»? Какую роль в этом сыграли участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017»? И при чём тут Гонг-Конг? Расскажем обо всём!
Акцию задумали и провели совместно – клуб «РиДИК» и ТРЦ «Ковров-Молл».
Это не первый успешный опыт кооперации современной и эстетичной площадки и сообщества неравнодушных людей.
«День Франции» — тему предложили организаторы, клуб «РиДИК». И пригласили принять в акции участие юных мини-мисс. Какая Франция без модного дефиле?
Может, всё дело в выборах президента? Этот и другие вопросы мы адресовали одному из организаторов мероприятия Ольге Красновой (на фото — справа).
GK: Это мероприятие носило благотворительный характер? Если да, то на какие цели и каким образом аккумулировались средства?
— Мероприятие, как и вся деятельность клуба «РиДИК», является некоммерческой акцией. Однако сбора средств как такового не производилось, это один из принципов нашей работы. Наши акции – это развлекательные мероприятия и шоу, на которые мы бесплатно приглашаем жителей нашего города, особый акцент делаем на детях с ограниченными возможностями. Не секрет, что для родителей, воспитывающих «особенных» детей довольно непросто организовать семейный досуг, который станет по-настоящему радостным и активным. Здесь нужна особая чуткость и внимание. И мы стараемся на своих мероприятиях сформировать именно такую атмосферу. Собственно, именно в этом мы и видим свою миссию. Акции «РиДИКа» — это акции для детей и с участием детей. Мы стремимся привлечь различные коммерческие организации города к партнёрству, в котором они предоставляют площадки, подарки для маленьких артистов или свои сервисы. Так партнёрство ТРЦ «Ковров-Молл» заключалось в бесплатном предоставлении площадки. Ну, а цель – подарить праздник, предоставлялись на бесплатной основе. Цель мероприятия — подарить праздник особенным детям и их родителям.
GK: Почему всё-таки Франция? Всё дело в кампании по выборам президента?
— Выборы президента? Конечно же, мы меньше всего думали о политике! В поиске тематики мероприятия мв отталкивались от предложенных услуг, меценатами клуба: сладости, мимы, мыльные пузыри, воздушные шарики, декоративные кролики и конечно весеннее настроение, подсказали именно такую ассоциацию. Определившись с направлением праздника, дополнили его показом модных образов, исполнением французских песен. Франция — это нежно, воздушно, красиво. И это, конечно же, мода!
GK: За моду (так получилось) на празднике отвечали участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017». Как оцениваете выступление наших девочек?
— Девочки продемонстрировали интересные образы «весна — лето 2017» от магазина «Кораблик». Мы были очарованы их милой непосредственностью. И это так неожиданно сочеталось с профессионализмом манекенщиц!
Ещё бы! Девочки под руководством автора проекта Юлии Бобрулько готовились к выступлению. Правда, по словам Юлии, времени было не так уж много. Предложение участвовать поступило к нам на проект неожиданно. В определённом смысле, это был экспромт. Но мы решили: почему бы не попробовать? Ведь настоящее дефиле, с настоящими нарядами и самой всамделишной задачей — показ моды, это же просто подарок судьбы! И юные мисс справились на пятёрку с плюсом!
Только посмотрите, как уверенно они позируют на подиуме! И вспышки фотокамер их ничуть не смущают.
Надо заметить, что задача у девочек была очень непростой. Во-первых, нужно было сгруппироваться перед началом дефиле-прохода.
Далее — сам проход, который был парным, то есть, каждой участнице приходилось контролировать не только свою походку и темп, но и согласовывать действия с напарницей по проходу. И, наконец, завершающее перемещение.
Все перечисленные действия производились под музыку, саундтрек Милен Фармер, и этой музыке следовало соответствовать.
В общем, забот у юных манекенщиц и их наставницы на репетициях был вагон и маленькая тележка!
Меж тем, вернёмся к беседе с Ольгой Красновой.
GK: Франция – это начало путешествия? Будут ещё какие-то страны?
— С февраля этого года, добрым другом и меценатом клуба «РиДИК» стал ТРЦ «Ковров Молл». Мы уже совместно организовали и провели два масштабных мероприятия. Планируем продолжить серию по тематике «День Страны». Акции клуба «РиДИК» — это не только шоу и дефиле. Участники клуба посещают экскурсии к лошадкам, соляную пещеру, мастер-классы, в том числе в межшкольном комбинате.
День Франции включал в себя массу мероприятий. Помимо дефиле (которое по нашему нескромному мнению стало одним из самых ярких украшений праздника) в программе были вокальные и хореографические номера. Там же, практически, как на Монмартре, можно было заказать портрет, который тут же писали с натуры.
Детей и взрослых развлекали аниматоры, мимы и ростовые куклы, всех детей в восторг привело шоу мыльных пузырей, гостям праздника предлагались букеты цветов, был мастер-класс по украшению сладостей. В общем, всё как в старой доброй Франции…
Пока наши девочки блистали на подиуме, их пресс-секретари (мамы, папы и бабушки) с волнением и восторгом следили за их выступлением. Многие фотографировали. Вероятно, вы уже видели эти снимки в социальных сетях?
Напоминаем, искать нужно по хэштегам:
#минимисс2017 #gk33 #детскаястудияулыбки
После выступления участниц ожидали сладкие сюрпризы. Вы когда-нибудь пробовали жареное мороженое и бабл-ти? Мы вместе с маленькими реалитянками узнали об этом и даже попробовали!
О том, что такое «Жареное мороженое» нам рассказала автор этого проекта в Коврове Александра Мартынова.
Да, мороженое можно жарить. Для этого нужна особенная сковородка, которая «жарит» на морозе!
Вот как о процессе приготовления и о предыстории проекта в Коврове рассказывает Александра Мартынова:
GK: И всё так просто? Заморозить молоко и смешать с ягодами?
Если бы всё было так просто, наверное, мы бы не были первыми в городе, кто предложил этот сервис! Разумеется, есть профессиональные секреты. Пробуйте!
Действительно, вкусовые ощущения лучше самых красивых слов! Просто пробуйте, получайте удовольствие. Ведь «Жареное мороженое» пока что можно приобрести
Мы попробовали, это вкусно и (немаловажно) все продукты натуральные!
И — да — то, что вы хотели спросить но не решились? Что же такое топпинг? О, это просто. Это всё, что сверху, от английского слова «top». Про ТОП-10 слышали? Тут тоже самое!
Теперь о Bubble tea. Что это такое и как попробовать? История Светланы Пучковой, автора проекта, в определённой мере похож на рассказ Александры Мартыновой.
Bubble tea — это ещё одно из популярных предложений тайской «уличной кухни».
Джус-болл — это от английских слов juice balls, то есть мячики из фруктового сока.
«Джус-болл» — первый продукт супермодной молекулярной гастрономии, который вырвался из лабораторий шеф-поваров в массовое производство. Это шарики с натуральным соком в съедобной оболочке. И применяют их сейчас в самых различных разделах кулинарии!
В Коврове пока что попробовать напиток со «съедобными жемчужинками» можно приобрести
Вот такой у нас был вкусные и увлекательный день Франции с заездом в Таиланд, после чего все мы благополучно вернулись в Ковров!
Фоторяд: Андрей Сафонов, Владимир Климов
В фотосете «Bubble tea» и «Жареное мороженое» заняты участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» Анастасия Алимова, Кристина Вижайкина, Ксения Гордеева, Арина Крутышева, Вера Романова и Милана Пучкова.
Акцию задумали и провели совместно – клуб «РиДИК» и ТРЦ «Ковров-Молл».
Это не первый успешный опыт кооперации современной и эстетичной площадки и сообщества неравнодушных людей.
«День Франции» — тему предложили организаторы, клуб «РиДИК». И пригласили принять в акции участие юных мини-мисс. Какая Франция без модного дефиле?
Может, всё дело в выборах президента? Этот и другие вопросы мы адресовали одному из организаторов мероприятия Ольге Красновой (на фото — справа).
GK: Это мероприятие носило благотворительный характер? Если да, то на какие цели и каким образом аккумулировались средства?
— Мероприятие, как и вся деятельность клуба «РиДИК», является некоммерческой акцией. Однако сбора средств как такового не производилось, это один из принципов нашей работы. Наши акции – это развлекательные мероприятия и шоу, на которые мы бесплатно приглашаем жителей нашего города, особый акцент делаем на детях с ограниченными возможностями. Не секрет, что для родителей, воспитывающих «особенных» детей довольно непросто организовать семейный досуг, который станет по-настоящему радостным и активным. Здесь нужна особая чуткость и внимание. И мы стараемся на своих мероприятиях сформировать именно такую атмосферу. Собственно, именно в этом мы и видим свою миссию. Акции «РиДИКа» — это акции для детей и с участием детей. Мы стремимся привлечь различные коммерческие организации города к партнёрству, в котором они предоставляют площадки, подарки для маленьких артистов или свои сервисы. Так партнёрство ТРЦ «Ковров-Молл» заключалось в бесплатном предоставлении площадки. Ну, а цель – подарить праздник, предоставлялись на бесплатной основе. Цель мероприятия — подарить праздник особенным детям и их родителям.
GK: Почему всё-таки Франция? Всё дело в кампании по выборам президента?
— Выборы президента? Конечно же, мы меньше всего думали о политике! В поиске тематики мероприятия мв отталкивались от предложенных услуг, меценатами клуба: сладости, мимы, мыльные пузыри, воздушные шарики, декоративные кролики и конечно весеннее настроение, подсказали именно такую ассоциацию. Определившись с направлением праздника, дополнили его показом модных образов, исполнением французских песен. Франция — это нежно, воздушно, красиво. И это, конечно же, мода!
GK: За моду (так получилось) на празднике отвечали участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017». Как оцениваете выступление наших девочек?
— Девочки продемонстрировали интересные образы «весна — лето 2017» от магазина «Кораблик». Мы были очарованы их милой непосредственностью. И это так неожиданно сочеталось с профессионализмом манекенщиц!
Ещё бы! Девочки под руководством автора проекта Юлии Бобрулько готовились к выступлению. Правда, по словам Юлии, времени было не так уж много. Предложение участвовать поступило к нам на проект неожиданно. В определённом смысле, это был экспромт. Но мы решили: почему бы не попробовать? Ведь настоящее дефиле, с настоящими нарядами и самой всамделишной задачей — показ моды, это же просто подарок судьбы! И юные мисс справились на пятёрку с плюсом!
Только посмотрите, как уверенно они позируют на подиуме! И вспышки фотокамер их ничуть не смущают.
Надо заметить, что задача у девочек была очень непростой. Во-первых, нужно было сгруппироваться перед началом дефиле-прохода.
Далее — сам проход, который был парным, то есть, каждой участнице приходилось контролировать не только свою походку и темп, но и согласовывать действия с напарницей по проходу. И, наконец, завершающее перемещение.
Все перечисленные действия производились под музыку, саундтрек Милен Фармер, и этой музыке следовало соответствовать.
В общем, забот у юных манекенщиц и их наставницы на репетициях был вагон и маленькая тележка!
Меж тем, вернёмся к беседе с Ольгой Красновой.
GK: Франция – это начало путешествия? Будут ещё какие-то страны?
— С февраля этого года, добрым другом и меценатом клуба «РиДИК» стал ТРЦ «Ковров Молл». Мы уже совместно организовали и провели два масштабных мероприятия. Планируем продолжить серию по тематике «День Страны». Акции клуба «РиДИК» — это не только шоу и дефиле. Участники клуба посещают экскурсии к лошадкам, соляную пещеру, мастер-классы, в том числе в межшкольном комбинате.
День Франции включал в себя массу мероприятий. Помимо дефиле (которое по нашему нескромному мнению стало одним из самых ярких украшений праздника) в программе были вокальные и хореографические номера. Там же, практически, как на Монмартре, можно было заказать портрет, который тут же писали с натуры.
Детей и взрослых развлекали аниматоры, мимы и ростовые куклы, всех детей в восторг привело шоу мыльных пузырей, гостям праздника предлагались букеты цветов, был мастер-класс по украшению сладостей. В общем, всё как в старой доброй Франции…
Пока наши девочки блистали на подиуме, их пресс-секретари (мамы, папы и бабушки) с волнением и восторгом следили за их выступлением. Многие фотографировали. Вероятно, вы уже видели эти снимки в социальных сетях?
Напоминаем, искать нужно по хэштегам:
#минимисс2017 #gk33 #детскаястудияулыбки
После выступления участниц ожидали сладкие сюрпризы. Вы когда-нибудь пробовали жареное мороженое и бабл-ти? Мы вместе с маленькими реалитянками узнали об этом и даже попробовали!
О том, что такое «Жареное мороженое» нам рассказала автор этого проекта в Коврове Александра Мартынова.
Да, мороженое можно жарить. Для этого нужна особенная сковородка, которая «жарит» на морозе!
Вот как о процессе приготовления и о предыстории проекта в Коврове рассказывает Александра Мартынова:
Сама я впервые попробовала такое мороженое на отдыхе в Таиланде. Там это одно из распространённых десертов так называемой «уличной кухни». Его готовят прямо при вас на специальной холодной сковородке. Температура настолько низкая, что разлитые по сковородке сливки буквально на глазах кристаллизуются в льдинки. Туда же добавляют фрукты, ягоды топпинги, тёртый шоколад, любой топпинг в общем — в зависимости от рецепта или даже от фантазии мороженщика или клиента!
GK: И всё так просто? Заморозить молоко и смешать с ягодами?
Если бы всё было так просто, наверное, мы бы не были первыми в городе, кто предложил этот сервис! Разумеется, есть профессиональные секреты. Пробуйте!
Действительно, вкусовые ощущения лучше самых красивых слов! Просто пробуйте, получайте удовольствие. Ведь «Жареное мороженое» пока что можно приобрести
ТОЛЬКО В ТРЦ «КОВРОВ-МОЛЛ» — 2 этаж, ФУД-КОРТ!
Мы попробовали, это вкусно и (немаловажно) все продукты натуральные!
И — да — то, что вы хотели спросить но не решились? Что же такое топпинг? О, это просто. Это всё, что сверху, от английского слова «top». Про ТОП-10 слышали? Тут тоже самое!
Теперь о Bubble tea. Что это такое и как попробовать? История Светланы Пучковой, автора проекта, в определённой мере похож на рассказ Александры Мартыновой.
Bubble tea — это ещё одно из популярных предложений тайской «уличной кухни».
Секрет популярности Bubble tea во всем мире прост: он отвечает современному движению за здоровый образ жизни. Этот напиток полностью натуральный, безалкогольный и тонизирующий. В нем витамины и микроэлементы благодаря ярким джус-боллам (это «жемчужины», внутри которых натуральный сок).Этот вкус понравиться и взрослым и детям. Такого вы еще не пробовали!, — заверила нас Светлана.
Джус-болл — это от английских слов juice balls, то есть мячики из фруктового сока.
«Джус-болл» — первый продукт супермодной молекулярной гастрономии, который вырвался из лабораторий шеф-поваров в массовое производство. Это шарики с натуральным соком в съедобной оболочке. И применяют их сейчас в самых различных разделах кулинарии!
В Коврове пока что попробовать напиток со «съедобными жемчужинками» можно приобрести
ТОЛЬКО В ТРЦ «КОВРОВ-МОЛЛ» — 2 этаж, ФУД-КОРТ!
Вот такой у нас был вкусные и увлекательный день Франции с заездом в Таиланд, после чего все мы благополучно вернулись в Ковров!
Всем пока! До новых встреч на проекте!
Фоторяд: Андрей Сафонов, Владимир Климов
В фотосете «Bubble tea» и «Жареное мороженое» заняты участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» Анастасия Алимова, Кристина Вижайкина, Ксения Гордеева, Арина Крутышева, Вера Романова и Милана Пучкова.
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