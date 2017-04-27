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«МИНИ-МИСС-2017». I этап. Кино про девчонок! Видео
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О том, как проходил I этап проекта «МИНИ-МИСС-2017» мы подробно рассказали. Что ещё?
Фото, сделанные в ходе соревновательного этапа, пресс-секретари участниц уже разместили в социальных сетях — ВК, ОК и Instagram.
Очень приятно и трогательно, что в работу по продвижению дочерей активно включились не только мамы, но и папы.
Пионером тут выступил Илья Вижайкин, папа Кристины Вижайкиной.
На этой неделе пресс-секретарём стал и папа Арины Крутышевой, Александр. Как это здорово, когда папы поддерживают!
Более того, нескольким участницам родители завели профили в ВК! На своих страничках дети и родители не только размещают репосты топиков GK о проекте, но и рассказывают о своих текущих делах, о личных достижениях мини-мисс, о том, как девочки проводят свободное время.
«Личные дневники» в сетях ведутся креативно и весело. Многие мамы в знак солидарности с дочерьми поставили на аватарки портреты своих мини-мисс.
Ну, а теперь — то, чего все пресс-секретари и сами участницы ждали с нетерпением. Видео, снятое на этапе.
Меж тем, юные леди без дела не сидят. Например, сегодня участницы проекта приняли участие в мастер-классе (МК), который прошёл в магазине-салоне «Первая детская оптика». Там девочки и их мамы узнали о том, как важно с ранних лет следить за своим зрением, а при необходимости правильно выбирать себе очки.
А ещё мы для каждой участницы подобрали модные солнцезащитные очки. Ведь скоро лето!
О том, как прошёл МК, подробно расскажем очень скоро.
Фоторяд: Андрей Бубенин, Александр Илларионов. Видео: Антон Макаров
Фото, сделанные в ходе соревновательного этапа, пресс-секретари участниц уже разместили в социальных сетях — ВК, ОК и Instagram.
Очень приятно и трогательно, что в работу по продвижению дочерей активно включились не только мамы, но и папы.
Пионером тут выступил Илья Вижайкин, папа Кристины Вижайкиной.
На этой неделе пресс-секретарём стал и папа Арины Крутышевой, Александр. Как это здорово, когда папы поддерживают!
Более того, нескольким участницам родители завели профили в ВК! На своих страничках дети и родители не только размещают репосты топиков GK о проекте, но и рассказывают о своих текущих делах, о личных достижениях мини-мисс, о том, как девочки проводят свободное время.
«Личные дневники» в сетях ведутся креативно и весело. Многие мамы в знак солидарности с дочерьми поставили на аватарки портреты своих мини-мисс.
Ну, а теперь — то, чего все пресс-секретари и сами участницы ждали с нетерпением. Видео, снятое на этапе.
Меж тем, юные леди без дела не сидят. Например, сегодня участницы проекта приняли участие в мастер-классе (МК), который прошёл в магазине-салоне «Первая детская оптика». Там девочки и их мамы узнали о том, как важно с ранних лет следить за своим зрением, а при необходимости правильно выбирать себе очки.
А ещё мы для каждой участницы подобрали модные солнцезащитные очки. Ведь скоро лето!
О том, как прошёл МК, подробно расскажем очень скоро.
Следите за новостями проекта!
Фоторяд: Андрей Бубенин, Александр Илларионов. Видео: Антон Макаров
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