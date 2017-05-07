Проекты GK
«МИНИ-МИСС-2017». Конный спорт учит летать!
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Участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» живут очень активно и разнообразно. У девчонок масса новостей. Столько, что обо всё сразу и не перескажешь. Помимо текущих репетиций, подготовки к финальному гала-концерту, в режиме нон-топ проходят мастер-классы. вчера их было сразу два. Один — от детской студии «УЛЫБКИ», другой — от GK.
Вы даже не представляете, сколько положительных эмоций и мимимишных восторгов испытала команда GK от общения с этими милыми и такими непосредственными юными леди!
Вчера мы были сразу на двух «open air» — в Доброграде и в городской конноспортивной школе.
В Доброград девочки и их представители отправились в компании с автором проекта Юлией Бобрулько.
В «городе для жизни» их пригласили на мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.
Ну, а после того, как птичьи «столовки» успешно были изготовлены, все юные реалитянки при помощи аквагрима сами стали немножко птичками.
В этом-то «боевом раскрасе» участницы проекта и приехали в конноспортивную школу. не перестаём восхищаться самоотверженностью их пресс-секретарей (или просто мам), которые по личной инициативе посвятили активному отдыху с дочерьми целый выходной!
В конноспортивной школе вчера прошёл увлекательный праздник, показательные выступления конников в костюмах, воссоздающих атмосферу эпохи 40-х годов прошлого века. С костюмами конникам помогли представители городского военно-патриотического клуба. Разумеется, действо было приурочено к годовщине Великой Победы.
Гидом и инструктором на территории школы стала Анна Постникова. Аня не только из команды GK, но и (как мы уже не раз рассказывали) успешная спортсменка, давно и беззаветно увлечённая конным спортом и миром лошадей.
В муниципальной конноспортивной школе нашего города наряду с настоящими большими лошадьми содержатся малышки-пони. Знакомьтесь — это Дебора. Она, можно сказать, ветеран конюшни. Девочке уже 25, и это, по коняшкиным меркам, очень солидный и степенный возраст.
Занятия на пони возможны для детей с шести лет. Они могут быть регулярными. Для этого необходимо поступить в школу. В перспективе такие ученики пересаживаются на больших лошадей. Они, кстати говоря, с интересом наблюдали за юными гостьями.
Ну, а мини-мисс, в свою очередь, с не меньшим и интересом смотрели на лошадей.
Пятерых участниц проекта — Арину Крутышеву, Анфису Костромову, Кристину Вижайкину, Ксению Гордееву и Анастасию Петрову мы пригласили на фотосет.
Позирование перед камерой верхом — это задача очень непростая, не под силу даже многим взрослым фотомоделям. А наши малышки справились с блеском!
Под конец общения с Деборой девчонки настолько осмелели, что пришлось даже периодически их «притормаживать». Девочки бурно протестовали против ущемления свободы общения.
После фотосета руководство конноспортивной школы предложило покататься на пони. В принципе, это один из платных сервисов школы: демо-версия для тех родителей, которые пока ещё не решили, отдавать ли детей на серьёзное обучение.
Но для наших маленьких красоток в тот день катание было бесплатным. Как и специальная экскурсия на конюшню.
Анна Постникова рассказала маленьким реалитянкам о том, из чего состоит «одежда» пони. Впрочем, про седло и уздечку девчонки бойко ответили раньше, чем было дано разъяснение профессионала.
А вот про подхвостник и не знали! Оказывается, эта часть конской экипировки нужна для того, чтобы наездник ненароком не вывылился из седла.
Потом была прогулка вдоль вольеров. На каждом — таблички с кличками животных. Оказалось, все девчонки несмотря на дошкольный возраст уже уверенно читают. Все имена лошадок они прочитали, даже не по слогам!
С Деборой прощались нежно, почти по-родственному.
Все девочки поблагодарили Аню за интересный рассказ и помощь во время катания. И многие на обратном пути уверяли, что непременно займутся конным спортом.
Кто бы сомневался! Ведь конный спорт — выбор смелых, сильных и решительных! Именно такие у нас участницы «МИНИ-МИСС-2017».
Фотограф Игорь Селезнёв
Вы даже не представляете, сколько положительных эмоций и мимимишных восторгов испытала команда GK от общения с этими милыми и такими непосредственными юными леди!
Вчера мы были сразу на двух «open air» — в Доброграде и в городской конноспортивной школе.
В Доброград девочки и их представители отправились в компании с автором проекта Юлией Бобрулько.
В «городе для жизни» их пригласили на мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.
Ну, а после того, как птичьи «столовки» успешно были изготовлены, все юные реалитянки при помощи аквагрима сами стали немножко птичками.
В этом-то «боевом раскрасе» участницы проекта и приехали в конноспортивную школу. не перестаём восхищаться самоотверженностью их пресс-секретарей (или просто мам), которые по личной инициативе посвятили активному отдыху с дочерьми целый выходной!
В конноспортивной школе вчера прошёл увлекательный праздник, показательные выступления конников в костюмах, воссоздающих атмосферу эпохи 40-х годов прошлого века. С костюмами конникам помогли представители городского военно-патриотического клуба. Разумеется, действо было приурочено к годовщине Великой Победы.
Гидом и инструктором на территории школы стала Анна Постникова. Аня не только из команды GK, но и (как мы уже не раз рассказывали) успешная спортсменка, давно и беззаветно увлечённая конным спортом и миром лошадей.
В муниципальной конноспортивной школе нашего города наряду с настоящими большими лошадьми содержатся малышки-пони. Знакомьтесь — это Дебора. Она, можно сказать, ветеран конюшни. Девочке уже 25, и это, по коняшкиным меркам, очень солидный и степенный возраст.
Занятия на пони возможны для детей с шести лет. Они могут быть регулярными. Для этого необходимо поступить в школу. В перспективе такие ученики пересаживаются на больших лошадей. Они, кстати говоря, с интересом наблюдали за юными гостьями.
Ну, а мини-мисс, в свою очередь, с не меньшим и интересом смотрели на лошадей.
Пятерых участниц проекта — Арину Крутышеву, Анфису Костромову, Кристину Вижайкину, Ксению Гордееву и Анастасию Петрову мы пригласили на фотосет.
Позирование перед камерой верхом — это задача очень непростая, не под силу даже многим взрослым фотомоделям. А наши малышки справились с блеском!
Под конец общения с Деборой девчонки настолько осмелели, что пришлось даже периодически их «притормаживать». Девочки бурно протестовали против ущемления свободы общения.
Ну, чего вы так боитесь-то? Нельзя быть такими трусихами! — стыдила нас крошечная Анфиса.
После фотосета руководство конноспортивной школы предложило покататься на пони. В принципе, это один из платных сервисов школы: демо-версия для тех родителей, которые пока ещё не решили, отдавать ли детей на серьёзное обучение.
Но для наших маленьких красоток в тот день катание было бесплатным. Как и специальная экскурсия на конюшню.
Анна Постникова рассказала маленьким реалитянкам о том, из чего состоит «одежда» пони. Впрочем, про седло и уздечку девчонки бойко ответили раньше, чем было дано разъяснение профессионала.
А вот про подхвостник и не знали! Оказывается, эта часть конской экипировки нужна для того, чтобы наездник ненароком не вывылился из седла.
Потом была прогулка вдоль вольеров. На каждом — таблички с кличками животных. Оказалось, все девчонки несмотря на дошкольный возраст уже уверенно читают. Все имена лошадок они прочитали, даже не по слогам!
С Деборой прощались нежно, почти по-родственному.
Все девочки поблагодарили Аню за интересный рассказ и помощь во время катания. И многие на обратном пути уверяли, что непременно займутся конным спортом.
Кто бы сомневался! Ведь конный спорт — выбор смелых, сильных и решительных! Именно такие у нас участницы «МИНИ-МИСС-2017».
Это далеко не все новости! Следите за проектом!
Фотограф Игорь Селезнёв
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