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МИНИ-МИСС-2017. Мамы ВКОНТАКТЕ! Встречайте!
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Неделя на проекте «МИНИ-МИСС-2017» завершилась родительским собранием. GK познакомился с мамами, старшими сёстрами и даже бабушками очаровательных участниц конкурса. Мы обсудили цели и задачи участниц на проекте и наметили планы на ближайшие несколько неделе. Главным итогом встречи стало совместное решение о том, что самые близкие и любимые люди станут для девочек личными пресс-секретарями.
Проект «МИНИ-МИСС-2017» проходит при информационной поддержке GK в формате, максимально приближенном к реалити «Городская красавица». Это совместное решение автора проекта, руководителя детской студии «УЛЫБКИ» Юлии Бобрулько и команды GK.
Базовой площадкой проекта является ДК имени Дегтярёва. В гостеприимных стенах ДК и проходила наша встреча с родителями участниц. Об истории возникновения конкурса, его традициях и канонах в интервью GK уже рассказала Юлия Боборулько.
В этой беседе мы в первом приближении обозначили особенности и отличия формата конкурса в этом году. Пришло время рассказать о деталях, с которые, собственно и стали темой встречи с мамами.
Цели GK в проекте «МИНИ-МИСС-2017» таковы:
Для достижения этих целей мы намерены провести для участниц три активных этапа в формате «реалити», который предполагает участие всех девочек проекта. Ещё одной формой работы станут мастер-классы (МК), в которых будут заняты от 3 до 7 участниц. Выбор участниц будет обусловлен различными факторами. Это и тематика МК, и тип съёмок (все мероприятия пройдут «под камеру») и (это, пожалуй, основной фактор) возможность родителей и детей принять участие.
Отлично понимаем, что все мамы и старшие сёстры заняты на работе и учёбе. Найти время, освободиться от текущих обязанностей порой непросто. Мы уже сталкивались с такими трудностями на проекте «Городская красавица». Но как и тогда призываем всех к мобилизации человеческих ресурсов. Ведь изначально, в момент принятия решения об участии или неучастии в проекте, все члены семей должны были понимать, что подобные конкурсы неизбежно требуют времени и сил. И если мамы и папы действительно считают детский проект важным, это время придётся находить. Вся надежда на бабушек!
Приходится констатировать, что на встречу-собрание выбраться удалось не всем мамам. Очень жаль, надеемся, что они прочтут этот топик и узнают, о чём мы говорили и что решили. И мы решили, что связь (в целях оптимизации) будем держать через социальные сети. Главной площадкой станет ВК. Группа проекта существует и в сети «Одноклассники», это уже традиция. Но мы решили пригласить мам именно в ВК.
Почему ВК? Прежде всего, именно эту сеть предпочитает подавляющая часть читателей GK, и мы идём за нашими подписчиками. Кроме того, особенности и систему работы ВК (как нам представляется) будет не лишне изучить родителям участниц, которые, как мы узнали, до недавних пор предпочитали сеть ОК.
Мы рассказали мамам, что ВК — это выбор молодёжи, и если родители хотят чувствовать современный ритм, лучше понимать поколение next, имеет смысл познакомится с этой сеткой. Впрочем, особой необходимости в ликбезе не понадобилось. Большинство родителей отлично знают и ВК, и Instagram, активно пользуются мобильными приложениями. Но есть определённые нюансы сетевого поведения, о которых, думается, будет любопытно узнать не только мамам, но и читателям GK.
Все мы хотим быть успешными, в том числе и в Сети. Всем приятно видеть на своих аватарках и стенах лайки, комплименты в комментариях, видеть, как увеличивается количество друзей и подписчиков. Нередко друзья on-line в итоге становятся нашими реальными друзьями. Именно для этого — для обмена информацией и приобретения новых друзей — и были придуманы социальные сети.
К сожалению, такова жизнь, не все из нас используют социальные сети во благо. Нешуточной проблемой стали деструктивные группы в сетях, включая ВК, которые пытаются увлечь детей и подростков на неверный путь. Помочь им, дать верный совет, вовремя занести в «чёрный список» и заблокировать ненужных и даже опасных псевдодрузей родители смогут только тогда, когда сами разберутся, как работают социальные сети.
Что означают смайлики, стикеры и значки? Когда и какие уместны? Как сделать свою стену позитивной, интересной и привлекательной для добрых друзей? И как защититься от хейтеров и социопатов? Обо всём этомы мы подробно говорили с мамами участниц.
Как уже сказано в начале топика, «школой юзера» для мам станет PR-сопровождение в сети ВК своих любимых участниц. Это будет «конкурс в конкурсе». Все мамы станут личными пресс-секретарями участниц «МИНИ-МИСС-2017».
Встречайте их, друзья! вы узнаете их в ленте по хэштегам #gk33, #МИНИМИСС2017 и #детскаястудияулыбки. Огромная просьба ко всем подписчикам GK, проявите к мамам максимальное френдли! Даже не представляете, насколько им важен каждый ваш лайк, каждый репост! Первым обучающим заданием для мам стало селфи-презентация. Мы рассказали мамам, что одной лишь фотографии недостаточно для того, чтобы пользователи сети благожелательно восприняли пост. Рассказали о том, как оформить пост, чтобы он стал интересным и вызвал позитивную реакцию.
По мнению IT-группы GK, наиболее удачной работой в сети стал вот этот пост.
Но мы не сомневаемся, что очень скоро все родители разберутся с кнопками ВК и станут по-настоящему продвинутыми юзерами. Кстати, PR дочерей в сети ведут не только мамы, но и папы. И у них это получается просто великолепно! Вот, как папа Кристины Вижайкиной с блеском решил второе задание IT-группы GK:
Кстати, о содержании задания. Темы для домашних фотосетов мы берём не «с потолка», в каждом снимке заложен определённый смысл. Если первое фото говорило о том, что девочки планируют заявить о себе на площадке GK, во втором случае, они знакомят друзей и подписчиков со своими любимыми куклами. И уже сегодня участницы «МИНИ-МИСС-2017» будут с этими куклами играть… в «Первом клиническом медицинском центре». Какая девчонка в какой-то момент не мечтала стать доктором? Для наших мини-мисс предоставлена уникальная возможность. Они будут играть в настоящую больницу, это и станет нашим I этапом реалити!
Мы уже теперь отправляемся туда! Все подробности по завершении этапа!
Фотограф Андрей Бубенин
Проект «МИНИ-МИСС-2017» проходит при информационной поддержке GK в формате, максимально приближенном к реалити «Городская красавица». Это совместное решение автора проекта, руководителя детской студии «УЛЫБКИ» Юлии Бобрулько и команды GK.
Базовой площадкой проекта является ДК имени Дегтярёва. В гостеприимных стенах ДК и проходила наша встреча с родителями участниц. Об истории возникновения конкурса, его традициях и канонах в интервью GK уже рассказала Юлия Боборулько.
В этой беседе мы в первом приближении обозначили особенности и отличия формата конкурса в этом году. Пришло время рассказать о деталях, с которые, собственно и стали темой встречи с мамами.
Цели GK в проекте «МИНИ-МИСС-2017» таковы:
- обеспечить максимальную «раскрутку» участницам конкурса с тем, чтобы к моменту проведения финального шоу их лица были максимально узнаваемыми;
- обеспечить сбалансированный морально-психологический фон проекта – сплотить участниц и их родителей;
- по итогам проекта выявить девочек, готовых в перспективе принимать участие в проектах, связанных с фотопозированием и подготовкой видеороликов.
Для достижения этих целей мы намерены провести для участниц три активных этапа в формате «реалити», который предполагает участие всех девочек проекта. Ещё одной формой работы станут мастер-классы (МК), в которых будут заняты от 3 до 7 участниц. Выбор участниц будет обусловлен различными факторами. Это и тематика МК, и тип съёмок (все мероприятия пройдут «под камеру») и (это, пожалуй, основной фактор) возможность родителей и детей принять участие.
Отлично понимаем, что все мамы и старшие сёстры заняты на работе и учёбе. Найти время, освободиться от текущих обязанностей порой непросто. Мы уже сталкивались с такими трудностями на проекте «Городская красавица». Но как и тогда призываем всех к мобилизации человеческих ресурсов. Ведь изначально, в момент принятия решения об участии или неучастии в проекте, все члены семей должны были понимать, что подобные конкурсы неизбежно требуют времени и сил. И если мамы и папы действительно считают детский проект важным, это время придётся находить. Вся надежда на бабушек!
Приходится констатировать, что на встречу-собрание выбраться удалось не всем мамам. Очень жаль, надеемся, что они прочтут этот топик и узнают, о чём мы говорили и что решили. И мы решили, что связь (в целях оптимизации) будем держать через социальные сети. Главной площадкой станет ВК. Группа проекта существует и в сети «Одноклассники», это уже традиция. Но мы решили пригласить мам именно в ВК.
Почему ВК? Прежде всего, именно эту сеть предпочитает подавляющая часть читателей GK, и мы идём за нашими подписчиками. Кроме того, особенности и систему работы ВК (как нам представляется) будет не лишне изучить родителям участниц, которые, как мы узнали, до недавних пор предпочитали сеть ОК.
Мы рассказали мамам, что ВК — это выбор молодёжи, и если родители хотят чувствовать современный ритм, лучше понимать поколение next, имеет смысл познакомится с этой сеткой. Впрочем, особой необходимости в ликбезе не понадобилось. Большинство родителей отлично знают и ВК, и Instagram, активно пользуются мобильными приложениями. Но есть определённые нюансы сетевого поведения, о которых, думается, будет любопытно узнать не только мамам, но и читателям GK.
Все мы хотим быть успешными, в том числе и в Сети. Всем приятно видеть на своих аватарках и стенах лайки, комплименты в комментариях, видеть, как увеличивается количество друзей и подписчиков. Нередко друзья on-line в итоге становятся нашими реальными друзьями. Именно для этого — для обмена информацией и приобретения новых друзей — и были придуманы социальные сети.
К сожалению, такова жизнь, не все из нас используют социальные сети во благо. Нешуточной проблемой стали деструктивные группы в сетях, включая ВК, которые пытаются увлечь детей и подростков на неверный путь. Помочь им, дать верный совет, вовремя занести в «чёрный список» и заблокировать ненужных и даже опасных псевдодрузей родители смогут только тогда, когда сами разберутся, как работают социальные сети.
Что означают смайлики, стикеры и значки? Когда и какие уместны? Как сделать свою стену позитивной, интересной и привлекательной для добрых друзей? И как защититься от хейтеров и социопатов? Обо всём этомы мы подробно говорили с мамами участниц.
Как уже сказано в начале топика, «школой юзера» для мам станет PR-сопровождение в сети ВК своих любимых участниц. Это будет «конкурс в конкурсе». Все мамы станут личными пресс-секретарями участниц «МИНИ-МИСС-2017».
Встречайте их, друзья! вы узнаете их в ленте по хэштегам #gk33, #МИНИМИСС2017 и #детскаястудияулыбки. Огромная просьба ко всем подписчикам GK, проявите к мамам максимальное френдли! Даже не представляете, насколько им важен каждый ваш лайк, каждый репост! Первым обучающим заданием для мам стало селфи-презентация. Мы рассказали мамам, что одной лишь фотографии недостаточно для того, чтобы пользователи сети благожелательно восприняли пост. Рассказали о том, как оформить пост, чтобы он стал интересным и вызвал позитивную реакцию.
По мнению IT-группы GK, наиболее удачной работой в сети стал вот этот пост.
Но мы не сомневаемся, что очень скоро все родители разберутся с кнопками ВК и станут по-настоящему продвинутыми юзерами. Кстати, PR дочерей в сети ведут не только мамы, но и папы. И у них это получается просто великолепно! Вот, как папа Кристины Вижайкиной с блеском решил второе задание IT-группы GK:
Кстати, о содержании задания. Темы для домашних фотосетов мы берём не «с потолка», в каждом снимке заложен определённый смысл. Если первое фото говорило о том, что девочки планируют заявить о себе на площадке GK, во втором случае, они знакомят друзей и подписчиков со своими любимыми куклами. И уже сегодня участницы «МИНИ-МИСС-2017» будут с этими куклами играть… в «Первом клиническом медицинском центре». Какая девчонка в какой-то момент не мечтала стать доктором? Для наших мини-мисс предоставлена уникальная возможность. Они будут играть в настоящую больницу, это и станет нашим I этапом реалити!
Мы уже теперь отправляемся туда! Все подробности по завершении этапа!
Следите за проектом «МИНИ-МИСС-2017»! Пока-пока!
Фотограф Андрей Бубенин
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