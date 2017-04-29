Проекты GK
«МИНИ-МИСС-2017». Розовые очки из «Первой детской оптики»
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Как мы уже сообщали, «МИНИ-МИСС-2017» — это проект, который в этом году впервые совмещает традиции, наработанные детской студией «УЛЫБКИ» и пилотную модель интернет-реалити, впервые реализованную GK прошедшей зимой. Формат сочетает в себе испытания-этапы, в которых заняты все конкурсантки, и мастер-классы, участие в которых ограничено.
Впрочем, говорить об ограничении можно условно. Главным образом, это связано с тем, что не все дети и их родители могут выбрать время на МК, которые проходят в будни и днём.
Так на МК в салон-магазин «Первая детская оптика» смогли прийти восемь участниц: Маша Гудкова, Ксения Гордеева, Милана Захарова, Анфиса Костромова, Арина Крутышева, Настя Петрова, Лиза Полушкина и Ксения Сотникова.
«Первая детская оптика» — это не обычный магазин. Здесь можно не только приобрести для детей и подростков очки и различные оправы к ним, выбрать мягкие контактные линзы и разнообразные сопутствующие аксессуары. Это, в определённой степени, клиническая лаборатория.
Непосредственно в салоне можно пройти диагностику на ультрасовременном оборудовании, и тут же получить рекомендации специалиста о том, нужны ли очки, а если нужны, то какие именно.
МК для мини-мисс провели специалисты «Первой детской оптики» — консультант Елена Смирнова, врач-офтальмолог Александр Щипанов и старший менеджер Наталья Пикинская.
Об открытии уникального салона-магазина GK уже рассказывал в начале февраля, вскоре после его открытия.
Прошло два месяца, и теперь можно смело утверждать, что это – успешный проект, который по достоинству оценили ковровчане. Уникальный профиль – работа с детьми и подростками, востребован.
Ведь если для взрослого человека заказ и покупка очков – это, чаще всего, обыденное дело, то в жизни ребёнка и подростка то, как именно выглядят его «окуляры», могут сыграть очень важную роль.
Грамотно выбранная оправа украсит и придаст шарм, а возможно даже значительность, то есть – поднимет самооценку. А очки, которые выбирали «не заморачиваясь», запросто могут стать причиной нелепых и обидных прозвищ. Ни одна мама не захочет, чтобы её ребёнка кто-то дразнил, да ещё из-за проблем со зрением!
Именно поэтому мудрые мамы участниц «МИНИ-МИСС-2017» серьёзно отнеслись к визиту в «Первую детскую оптику».
Ведь это же отличная возможность проверить зрение дочерей! Кто-то убедился, что всё в порядке и необходимости носить очки с диоптриями нет. Ну, а девочки, которые нуждаются в коррекции зрения, получили квалифицированную консультацию.
С учётом того, что современное поколение очень много времени проводит за мониторами компьютеров и «объёмно погружается» в мир мобильных приложений, очень распространённым явлением является проблема усталых глаз.
Современная медицина позволяет бороться с этой проблемой.
Так, в «Первой детской оптике» есть специальный офтомологический тренажёр «Визотроник».
Все мамы юных реалитянок заинтересовались тем, как он работает.
МК можно было условно поделить на две составляющие. Вначале – обследование и диагностика.
Потом – это стало самой весёлой частью встречи в «Первой детской оптике» — примерка разнообразных оправ.
После детального изучения линейки оправ для прозрачных линз, перешли к подбору солнцезащитных.
Очки от солнца – это действительно серьёзно. Но ведь хочется, чтобы ещё и красиво, чтобы ребёнку они шли! Ну, что ж, тогда отправляйтесь туда, где очки не только правильные и полезные, но и туда, где выбор форм и оправ максимально большой. То есть, в «Первую детскую оптику».
И это действительно так. Наши юные леди настолько же хороши собой, насколько и отличаются внешне. Но мы вместе с мамами девочек смогли подобрать очки решительно всем!
Очки с розовой оправой и милым красным бантиком хотелось примерить всем.
Девчонки, никаких проблем! Даже если в наличии на всех участниц реалити «МИНИ-МИСС-2017» таких очков сразу не нашли, их можно заказать, и они будут доставлены в течении нескольких дней.
Ну, а пока Наталья Пикинская поблагодарила всех мам и дочек за внимательно выслушанные рекомендации и… наградила всех реалитянок шоколадками.
А что, вы не знали, что хороший шоколад отлично влияет не только на хорошее настроение, но и на хорошее зрение?
«Первая детская оптика» расположена по адресу: проспект Ленина, 26 (напротив мемориала «Вечный огонь»).
Телефон: 8(49232) 3-49-29.
График работы: понедельник – пятница с 9 до 18, суббота с 10 до 14, воскресенье — выходной.
Фотограф Александр Илларионов
Публикуется на правах рекламы
ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-33-01-002365 ОТ 21.04.2017 г. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Впрочем, говорить об ограничении можно условно. Главным образом, это связано с тем, что не все дети и их родители могут выбрать время на МК, которые проходят в будни и днём.
Так на МК в салон-магазин «Первая детская оптика» смогли прийти восемь участниц: Маша Гудкова, Ксения Гордеева, Милана Захарова, Анфиса Костромова, Арина Крутышева, Настя Петрова, Лиза Полушкина и Ксения Сотникова.
«Первая детская оптика» — это не обычный магазин. Здесь можно не только приобрести для детей и подростков очки и различные оправы к ним, выбрать мягкие контактные линзы и разнообразные сопутствующие аксессуары. Это, в определённой степени, клиническая лаборатория.
Непосредственно в салоне можно пройти диагностику на ультрасовременном оборудовании, и тут же получить рекомендации специалиста о том, нужны ли очки, а если нужны, то какие именно.
МК для мини-мисс провели специалисты «Первой детской оптики» — консультант Елена Смирнова, врач-офтальмолог Александр Щипанов и старший менеджер Наталья Пикинская.
Об открытии уникального салона-магазина GK уже рассказывал в начале февраля, вскоре после его открытия.
Прошло два месяца, и теперь можно смело утверждать, что это – успешный проект, который по достоинству оценили ковровчане. Уникальный профиль – работа с детьми и подростками, востребован.
Ведь если для взрослого человека заказ и покупка очков – это, чаще всего, обыденное дело, то в жизни ребёнка и подростка то, как именно выглядят его «окуляры», могут сыграть очень важную роль.
Грамотно выбранная оправа украсит и придаст шарм, а возможно даже значительность, то есть – поднимет самооценку. А очки, которые выбирали «не заморачиваясь», запросто могут стать причиной нелепых и обидных прозвищ. Ни одна мама не захочет, чтобы её ребёнка кто-то дразнил, да ещё из-за проблем со зрением!
Именно поэтому мудрые мамы участниц «МИНИ-МИСС-2017» серьёзно отнеслись к визиту в «Первую детскую оптику».
Ведь это же отличная возможность проверить зрение дочерей! Кто-то убедился, что всё в порядке и необходимости носить очки с диоптриями нет. Ну, а девочки, которые нуждаются в коррекции зрения, получили квалифицированную консультацию.
С учётом того, что современное поколение очень много времени проводит за мониторами компьютеров и «объёмно погружается» в мир мобильных приложений, очень распространённым явлением является проблема усталых глаз.
Современная медицина позволяет бороться с этой проблемой.
Так, в «Первой детской оптике» есть специальный офтомологический тренажёр «Визотроник».
Все мамы юных реалитянок заинтересовались тем, как он работает.
Регулярный осмотр офтальмолога необходим ребенку с рождения и на протяжении всего детства и подросткового периода. Хорошее зрение является непременным условием полноценного развития, — обращалась к мамам Наталья Пикинская. — Состояние глаза проверяют на щелевой лампе, а на «Визотронике» можно проводить аппаратное лечение. Ну, а остроту зрения можно проверить на авторефкератометре.
МК можно было условно поделить на две составляющие. Вначале – обследование и диагностика.
Потом – это стало самой весёлой частью встречи в «Первой детской оптике» — примерка разнообразных оправ.
После детального изучения линейки оправ для прозрачных линз, перешли к подбору солнцезащитных.
Несмотря на то, что солнцезащитные очки для нас – это, во многом, эстетический выбор, ни в коем случае нельзя забывать о том, что затемнённые линзы должны именно защищать от солнца, от вредного воздействия ультрафиолета. К сожалению, те, кто из желания сэкономить, приобретает солнцезащитные очки у случайных торговцев, не просто рискует, а, по сути, провоцирует ситуацию, когда глаза подвергаются серьёзной угрозе, — говорила Наталья Пикинская.
Очки от солнца – это действительно серьёзно. Но ведь хочется, чтобы ещё и красиво, чтобы ребёнку они шли! Ну, что ж, тогда отправляйтесь туда, где очки не только правильные и полезные, но и туда, где выбор форм и оправ максимально большой. То есть, в «Первую детскую оптику».
И это действительно так. Наши юные леди настолько же хороши собой, насколько и отличаются внешне. Но мы вместе с мамами девочек смогли подобрать очки решительно всем!
Очки с розовой оправой и милым красным бантиком хотелось примерить всем.
Девчонки, никаких проблем! Даже если в наличии на всех участниц реалити «МИНИ-МИСС-2017» таких очков сразу не нашли, их можно заказать, и они будут доставлены в течении нескольких дней.
Ну, а пока Наталья Пикинская поблагодарила всех мам и дочек за внимательно выслушанные рекомендации и… наградила всех реалитянок шоколадками.
А что, вы не знали, что хороший шоколад отлично влияет не только на хорошее настроение, но и на хорошее зрение?
«Первая детская оптика» расположена по адресу: проспект Ленина, 26 (напротив мемориала «Вечный огонь»).
Телефон: 8(49232) 3-49-29.
График работы: понедельник – пятница с 9 до 18, суббота с 10 до 14, воскресенье — выходной.
Всем до встречи во II этапе!
Фотограф Александр Илларионов
Публикуется на правах рекламы
ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-33-01-002365 ОТ 21.04.2017 г. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
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