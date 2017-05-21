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«МИНИ-МИСС-2017». Официальные результаты финала

Zina_Orlova
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Вчера, 20 мая при полном зале в ДК имени В.А. Дегтярёва состоялся финал детского конкурса талантов «МИНИ-МИСС-2017».


Автором проекта и бессменной ведущей является руководитель детской студии «УЛЫБКИ» Юлия Бобрулько.
Как уже не раз отмечалось, в этом году конкурс проводился при взаимодействии и при информационной поддержке GK. Именно поэтому (noblesse oblige) мы непременно расскажем обо всех нюансах финала в подробностях в ближайшее время.

А пока спешим сообщить результаты.

Номинации финала «МИНИ-МИСС-2017»

  • №1. Милана Пучкова – «Мисс Оригинальность»
  • №2. Ксения Фомичёва – «Мисс Краса Длинная коса»
  • №3. Василиса Колотова – «Мисс Строгость»
  • №4. Кристина Вижайкина – «Мисс Скромность»
  • №5. Елизавета Полушкина – «Мисс Обаяние»
  • №6. Вера Романова – «Мисс Совершенство»
  • №7. Анфиса Костромова – «Мисс Очарование»
  • №8. Арина Стенько – «Мисс Таинственность»
  • №9. Анастасия Петрова – «Мисс Кокетка»
  • №10. Анна Балашова – «Мисс Шарм»
  • №11. Елизавета Шуваева – «Мисс Креатив»
  • №12. Милана Захарова – «Мисс Стиль»
  • №13. Дарья Дрёмова – «Мисс Эпатаж»
  • №14. Анастасия Алимова – «Мисс Талант»
  • №15. Ксения Сотникова – «Мисс Нежность»
  • №16. Арина Крутышева – «Мисс Улыбка»
  • №17. Мария Гудкова – «Мисс Грация»
  • №18. Ксения Гордеева – «Мисс Элегантность»

Состав жюри конкурса




  • Председатель жюри — Сергей Ракитин, директор ДК имени В.А. Дегтярёва;
  • Наталия Зимина – руководитель проекта «Территория развлечений «Маленькие личности» ТЦ «Мандарин» (Ковров);
  • Жанна Згребнова — профессиональная модель, преподаватель, директор модельного агенства «Жанна» (Владимир);
  • Светлана Дроздова – обладательница титула «Миссис Россия-INTERNATIONAL-2013» (Ковров);
  • Елизавета Барышева – профессиональная модель, визажист (Москва);
  • Елена Пикинская – обладательница титула «Миссис Ковровская красавица-2013» (Ковров);
  • Арина Родионова – фотомодель, финалистка конкурса «Городская красавица-2017» (Ковров).

В качестве представителей информационного партнёра конкурса были и мы. Не в составе жюри, но со своим специальным призом, на финале были и мы. Имя победительницы конкурса пресс-секретарей участниц назвала коммерческий директор GK Татьяна Борминцева.



Нашим подарком самой активной маме – Елене Костромовой – стала интернет-приставка IPTV. Это подарок от GK и нашего стратегического партнёра городской компьютерной сети ITNET.

Специальными гостями финала стали финалистки реалити от GK «Городская красавица» Арина Родионова (вошла в состав жюри), Марина Андрейченко, а также – победительница «Городской красавицы» Фируза Мамедова, которая выступила ещё и как представитель одного из спонсоров конкурса.

Итак, основное сказано. Фотоотчёт впереди. Ведь нам известны все подробности закулисья конкурса.



Ну, а пока всё!


Фотограф Александр Илларионов

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