МИНИ-МИСС-2017. Первые фотосеты. Презентация участниц

Участница № 1. Милана Пучкова

Участница № 2. Ксения Фомичева

Участница № 3. Василиса Колотова

Участница № 4. Кристина Вижайкина

Участница № 5. Елизавета Полушкина

Участница № 6. Вера Романова

Участница № 7. Анфиса Костромова

Участница № 8. Арина Стенько

Участница № 9. Анастасия Петрова

Участница № 10. Аня Балашова

Участница № 11. Елизавета Шуваева

Участница № 12. Милана Захарова

Участница № 13. Дарья Дремова

Участница № 14. Анастасия Алимова

Участница № 15. Ксения Сотникова

Участница № 16. Арина Крутышева

Участница № 17. Мария Гудкова

Участница № 18. Ксения Гордеева

Вот такие у нас девчонки!

До встречи на проекте! Следите за новостями!

Обозначены сроки, назначена дата финала. И мы уже готовы представить первый фотоотчёт. Завершился приём заявок на участие, и можно назвать количество юных претенденток – 18.Уже состоялось первое «родительское собрание», на котором определены задачи и составлен график конкурсных мероприятий в первом приближении.В марте девочки с помощью мам и наставницысовершили большое и важное дело. Они подготовили мини-презентации и приняли участие в первом установочном фотосете. В этом маленьким принцессам помогал главный фотограф проектаИтак, наши очаровательные барышни. Давайте знакомиться.Самое любимое занятие Миланы — приносить в рюкзаке «пятёрки». В школе учится на «5+», а дома ее ждет верный друг — немецкий шпиц Тёма, с которым никогда не соскучишься. Милана не любит сидеть на месте и выбирает активный отдых: катается на горных лыжах, коньках, ходит в бассейн и на спортивное ориентирование. Обожает рисовать, и у нее это получается. Со своим учителем по рисованию они уже создают настоящие картины.Ксения – разносторонняя личность. Поет, танцует, играет на фортепьяно, изучает английский. Ходит в секцию рукопашного боя и дзюдо, и может преподать урок любому обидчику. Посещает с папой спортзал, помогает маме. Хочет всегда и во всем быть первой, чтобы стать примером для младшей сестрёнки.Василиса энергичная одаренная девочка, за что бы она не бралась, всё получается. Любит наряжаться и петь перед зеркалом. С удовольствием занимается бальными танцами. На сцене ей нет равных. Не забывает ухаживать за своими питомцами и помогает маме.Кристина очень любит рисовать. Она участвует во всероссийских конкурсах и получает первые места. Кристина ходит в кружок, её привлекает спорт и танцы, она очень надеется, что у неё все получится. В садике Крис посещает занятия английского языка, и ей очень нравится считать и петь песни! А больше всего ей нравится ездить в другие города на выставки со своей собакой йоркширским терьером. Это её любимый крохотный любимец.Лиза — хохотушка и болтушка, озорная непоседа. Любит, когда её называют зайкой и солнышком. Обожает маленьких животных, называя их миленькими. Энергия у нее бьёт ключом, целыми днями может заниматься любимым делом: художественной гимнастикой. Ещё Лиза уверенно стоит на коньках и отлично плавает. Любит лес, грибы и ягоды.Лёгкая, воздушная, фантастическая Вера… Предпочитает движение покою. Стремится всё успеть: поет, рисует, плетёт из бисера. Времени хватает и на занятия в школе и на исследовательскую работу. Правда, иногда сожалеет, что в сутках только 24 часа. Мечтает стать художницей и… прокатиться на единороге!Анфиса Анфисе шесть лет. Но у неё уже много талантов и увлечений. С трёх лет она занимается бальными танцам и достигла высоких результатов. Увлекается вокалом, мечтает участвовать в шоу «Голос. Дети», рисует в арт-мастерской «Чердак», а в театральной студии участвует в спектаклях. В общем, хочет стать звездой сцены. Анфиса очень дружелюбная, добрая и задорная девчонка, порой бывает обезьянкой из мультика «про Веру и Анфису». С младшей сестрёнкой Алисой любит играть, и маме с папой помогать.У шестилетней Арины ни единой свободной минутки. Любимое увлечение Арины — танцы. На счету её танцевальных выступлений полька, танец маленьких лебедей, зажигательная «Бибика» группы «Волшебники двора». А песни, посвящённые маме, и исполненные с вокальной студией на утренниках и открытых уроках, вызывают бурю эмоций. Дома Арину ждет любимый питомец — шотландец Вениамин, и книги, которые она читает самостоятельно.Настя — красотка и звезда, хоть и очень маленького роста. Все ее называют кнопочкой или дюймовочкой. Но благодаря своему росту, Настя помогает маме сэкономить семейный бюджет. Как? Тс-с-с-с… Настя до сих пор в троллейбусе без билета ездит. А на конкурс пришла, чтобы посмотреть на других девочек и показать себя.Я — Анна. Мой девиз: «Активный образ жизни, учись и не ленись!». Коньки и ролики; лыжи и велосипед – мои лучшие друзья! Впереди лето, а значит, меня снова ждут незабываемые походы на байдарках и катамаранах в компании друзей!!! Еще я очень люблю читать и даже читаю сказки на ночь своей младшей сестренке. Я серьёзно занимаюсь танцами, а в школе участвую в создании школьной газеты «Подсолнушек».Лиза- первоклассница и творческая натура! Обожает рисовать и мечтает стать художником. У неё целая коллекция глиняных игрушек, сделанных своими руками. С удовольствием занимается современными танцами в шоу-балете. В свободное время проявляет кулинарные способности. с мамой на кухне. Любит кататься на коньках и купаться в бассейне.Милана выбирает активный образ жизни. В свои шесть лет она — королева льда и даст фору в плавании любому спортсмену. Помогает маме с младшим братиком, папе играть на гитаре в рок-группе, а сама ухаживает за своим необычным питомцем — шиншиллой.Любовь всей жизни — это танцы. Любимое направление — hip-hop. Очень любит читать стихи, и даже пробует сама заниматься сочинительством. Вместе с папой кормит животных, которых бросили люди. С нетерпением ждёт потомства от своей «подшефной» кошки Муси. В будущем мечтает стать доктором и вылечить всех людей на земле.В свои семь лет у Насти очень активная жизненная позиция. С трёх лет занимается вокалом и бальными танцами, уже в пять лет стала лауреатом I степени по вокалу на Международных конкурсах в Сочи, Владимире, Суздале, Москве, Ярославле, Казани. А также в её копилке множество медалей и кубков и по бальным танцам. Помимо этих занятий Настя учится в музыкальной школе по классу фортепиано, увлечена рисованием, изучает английский язык, любит кататься на коньках и лыжах. Несмотря на юный возраст, обладает силой воли и настойчивостью в достижении целей. Настя — добрый, отзывчивый человечек с чутким сердцем и теплой душой. Каждый день она старается принести радость родным, близким, друзьям.Ксюша — будущий писатель. Любит сочинять сказки про фей и рассказывать их своей маленькой сестрёнке. Занимается плаванием. Обожает петь. И хочет отрастить волосы как у Рапунцель!Шестилетняя Арина дружелюбная жизнерадостная девочка. С огромным удовольствием занимается в мастерской маленьких художников и мечтает побывать в Санкт-Петербурге.Мария — гиперактивный ребёнок. В свои шесть лет очень самостоятельна, на неё можно положиться. Помогает маме с младшим братиком. Любит познавать всё новое, особенно природу. По дороге в детский сад не пропустит ни одного муравья. Не каждый сравнится с ней в собирании ягод в лесу. С отчимом увлекаются ездой по бездорожью и рыбалкой. С любым найдёт общий язык!Обаятельная, жизнерадостная, целеустремлённая Ксюша. Занимается танцами, художественной и воздушной гимнастикой, плаванием и вокалом. По выходным любит проводить время с семьёй и своими друзьями на катке. Когда вырастет мечтаем стать ветеринаром. Её девиз: «Надо ставить цель и просто идти к ней!»Что дальше? Идёт активный репетиционный процесс, в котором задействованы визажист проектаи хореограф проектаДевочки привыкают к сцене и готовятся к следующему фотосету. По уже сложившейся традиции одним из ключевых событий «МИНИ-МИСС» является творческая фотосессия. В последние годы организаторы задают общую тему, и каждая из участниц решает творческую задачу самостоятельно. Если предложено показать, что такое пираты, каждая мини-мисс перевоплощается по-своему. Если темой становится «империя Барби», тоже самое – каждая куколка со своей изюминкой.Ну, а в этом году девчонкам предложено… похулиганить! «Я — хулиганка» — таково название тематической фотосессии, творческой задачи. Само собой разумеется, что беспорядок будет строго контролируемый, очень продуманный и несомненно – креативный.Репетиции проходят по два-три раза в неделю. Мамы заняты поиском предметов туалета и компоновкой их в единый образ. Девочки, конечно же, вовлечены. И, как нам по секрету сообщили организаторы, очень много идей исходит непосредственно от малышек. И ещё немного инсайдов от— О! Идей очень много! Тему задал Евгений Соколов, а вот образы и идеи придумали мы с мамами. И уже продуманы места съёмок и образы. Будет стрельба из рогатки, хоккей с мальчишками, угон пожарной машины и даже драки!Будем с нетерпением ждать креативных фото. А от себя добавим, что у GK для юных красоток и их мам тоже немало интересных предложений. О том, какие мастер-классы пройдут в рамках «МИНИ-МИСС-2017» и что будут собой представлять соревновательные этапы, мы начнём рассказывать с середины апреля.