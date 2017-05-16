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«МИНИ-МИСС-2017». ПКМЦ: взрослым о детях
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Мастер-класс в «Первом клиническом медицинском центре» в рамках проекта «МИНИ-МИСС-2017». Но если передавать суть, то скорее это было неформальным родительским собранием. Профессиональная команда детских специалистов Первого клинического ответила на вопросы мам о здоровье детей. Говорили о новинках медицины, о правильных и продвинутых методах лечения и важности профилактики. А ещё — о родительских страхах. Чего больше всего боятся мамы?
На встречу с мамами пришли педиатр, детский хирург, логопед и кардиолог, все — опытные профессионалы с солидным стажем.
Красной нитью беседы стала тема профилактики и медицинского просвещения. Именно эти два фактора по общему мнению медиков являются залогом успешного развития и здоровья детей.
Хорошей новостью для всех стал тренд последних лет: люди стали меньше заниматься самолечением и так называемыми «рецептами нетрадиционных целителей», охотнее обращаются к специалистам и больше доверяют проверенным научным методикам. Это особенно актуально, когда речь идёт о клинике с современным высокотехнологичным оборудованием, такой как «Первый клинический медицинский центр».
На встрече не было мини-мисс. Пока девочки репетировали финальное шоу, мамы слушали и запоминали наставления врачей.
Врачи бьют тревогу: появилась нехорошая «мода» избегать вакцинации. Благодаря непродуманной информационной политике ряда СМИ в народе укоренилось неверное представление о вакцинации. Будто бы затея это бесполезная, небезопасная, да ещё и недешёвая. Медики убеждены: всё ровно наоборот.
Собственно, это и есть первая тема, которую затронули на встрече — «Преимущества вакцинации в «Первом клиническом медицинском центре»». Действительно ли прививки опасны? Почему их всё-таки нужно делать?
Конечно, не читать, не интересоваться и не ходить в медицинские учреждения за прививками — это очень удобно. А если осложнения, риски? Когда не было вакцинопрофилактики, страну регулярно накрывали эпидемии и массовые всплески детских болезней. Настоящим позором страны стала вспышка дифтерии в 90-е, эпидемия детского полиомиелита в Чечне.
Сейчас ситуация, конечно, иная, но вспышки детских болезней всё-таки происходят, как в малых городах, так и в мегаполисах. Печальная статистика прошлого года — тяжёлые последствия (вплоть до летальности) в результате непролеченой кори.
Медики ПКМЦ убеждены: настоящая любящая мама никогда станет ждать, пока ребёнок разболеется. При первых же подозрениях — к врачу. И, конечно же, вакцинация, причём, индивидуальная, направленная на защиту здоровья каждого конкретного ребёнка!
Скоро лето! А это время отдыха в загородных лагерях и на городских детских площадках. Девочки на проекте — это дошколята, либо ученицы младших классов.
Светлана Александровна затронула тему «Подготовка ребёнка к детскому саду и школе». Недостаточно просто собрать нужные учебники, купить тетради и форму. Нужно обязательно проверить состояние здоровья ребенка.
Каждая мини-мисс активная, творческая и занимается спортом. И спорт этот может быть очень разным. Мама спросила: «Наша девочка хочет пойти в секцию бокса. Что делать?».
Ответ: «Во-первых, ни в коем случае не возмущаться и не переживать. Во-вторых, какой бы не была спортивная секция, надо убедиться в том, что состояние здоровья ребёнка позволяет те или иные нагрузки. Не бывает „плохого спорта“, но бывает неправильный подход к спортивным тренировкам.
Планируете записать ребёнка в спортивную секцию? Приобрели путёвку в лагерь? Тогда вам в «Первый клинический медицинский центр». Пожалуй, на сегодня это самое комфортное место для прохождения медкомиссии — быстро, качественно и комфортно как для детей, так и для родителей.
Детский хирург занимается не только лечением хирургических заболеваний детей, но и устраняет пороки и дефекты развития, врожденные аномалии. Патологии бывают как врождённые, так и приобретённые. Вопросы детской хирургии и как они воплощаются в жизнь „Первом клиническом медицинском центре“, затронул и Артём Махалов, главный хирург. общий медицинский стаж 19 лет:
Если раньше проблемы с сердцем испытывали люди среднего и старшего поколения, то сейчас патология сердечно-сосудистой системы, увы, встречается и у детей раннего возраста, школьного и подросткового периода. Распознать заболевания сердца у ребенка поможет только детский кардиолог.
Ирина Викторовна побеседовала с мамами мини-мисс об основных аспектах, на что следует обращать внимание, чтобы распознать вовремя отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. Кардиология — это один из тех разделов медицины, в которых профилактика играет ключевую роль.
Обследовать и проводить диагностику работы сердца необходимо у каждого ребёнка! В этом убеждены медики. Ведь детское сердечко растёт вместе со всем организмом, меняется в размерах, и это процесс должен непременно проходить под наблюдением специалиста.
Забавная картавинка, «л» вместо «р» и прочие трогательные особенности детской речи умиляют лишь до поры до времени. В итоге-то каждая мама хочет, чтобы ребёнок говорил чисто, красиво и внятно. И если вдруг что-то пошло не так, вам — к логопеду.
Невероятно, но в числе задач логопеда не только проблемы с устной, но и с письменной речью. Как узнали в ПКМЦ мамы, речь и письмо связаны между собой. Именно поэтому совместное чтение книг мам и дочек — это важнейшее дело.
Многие родители уверены, что консультации детского логопеда нужны только в случаях, когда ребёнок не выговаривает буквы. Это неверно.
Патологий развития речи очень много. Среди них такие, что «не слышны» в раннем возрасте, а уже во взрослой жизни такие «недолеченые» болезни могут доставить массу неудобств. Правильная чистая речь, кстати говоря, напрямую связана с умственным развитием. Чисто говорить, чётко формулировать мысли — это значит верно мыслить и успешно развиваться.
После выступления врачей, мамы задавали вопросы. Вопросов было много. На всё родителям толково и доступно ответили.
И эта простота порадовала и удивила многих мам: «Надо же! Раньше мы думали, что врачи могут говорить только на непонятном и пугающем языке — термины, диагнозы...». Возможно, где-то так и происходит. Но только не в «Первом клиническом медицинском центре»!
Выводов мамы сделали великое множество. Во-первых, всех порадовала новость о том, что корректировать дефекты речи можно и нужно в любом возрасте. Никогда нельзя опускать руки и мириться!
Во-вторых, прививки. Тут развернулась дискуссия. Делать или не делать? В итоге, всё-таки, решили, что делать надо, но строго индивидуально.
И только одним расстроены мамы: нет в медцентре врачей-фониатров. А так хотелось бы… Ведь так хочется мамам, чтобы их дети стали артистами кино и театра, вокалистами, дикторами, политиками…
Мамам понравился формат мастер-класса, более того, родительницы выразили готовность посещать такие встречи регулярно, по различным медицинским направлениям, которые помогут им вырастить здоровых детей.
Врачи «Первого клинического медицинского центра»тоже остались довольны встречей и общением. Вот, как оценил итоги директор по маркетингу ПКМЦ Андрей Слепов:
А это значит, что мы не прощаемся с «Первым клиническим медицинским центром». В качестве финальной фразы лучше всего подойдёт девиз ПКМЦ на всех мероприятиях и акциях для детей:
Адрес »Первого клинического медицинского центра":
Ковров, ул. Ватутина, 90
Режим работы: пн-сб 8:00 — 21:00
Регистратура: 8 (800) 700-44-08
Лицензия ЛО -33-01-002066 от 24.03.2016г.
Фотограф Андрей Бубенин
Публикуется на правах рекламы
На встречу с мамами пришли педиатр, детский хирург, логопед и кардиолог, все — опытные профессионалы с солидным стажем.
Красной нитью беседы стала тема профилактики и медицинского просвещения. Именно эти два фактора по общему мнению медиков являются залогом успешного развития и здоровья детей.
Хорошей новостью для всех стал тренд последних лет: люди стали меньше заниматься самолечением и так называемыми «рецептами нетрадиционных целителей», охотнее обращаются к специалистам и больше доверяют проверенным научным методикам. Это особенно актуально, когда речь идёт о клинике с современным высокотехнологичным оборудованием, такой как «Первый клинический медицинский центр».
На встрече не было мини-мисс. Пока девочки репетировали финальное шоу, мамы слушали и запоминали наставления врачей.
Надеемся ту информацию, которую вы получите, решит часть проблем. Такой открытый формат «Вопрос-ответ» хотим проводить чаще. Если хочешь быть здоров – слушай наших докторов! — Владимир Перов, заместитель главного врача по поликлинической части.
Татьяна Орокина, врач-педиатр.
Врачи бьют тревогу: появилась нехорошая «мода» избегать вакцинации. Благодаря непродуманной информационной политике ряда СМИ в народе укоренилось неверное представление о вакцинации. Будто бы затея это бесполезная, небезопасная, да ещё и недешёвая. Медики убеждены: всё ровно наоборот.
Собственно, это и есть первая тема, которую затронули на встрече — «Преимущества вакцинации в «Первом клиническом медицинском центре»». Действительно ли прививки опасны? Почему их всё-таки нужно делать?
Если родители отказываются о вакцинации ребёнка, то они нарушают право ребёнка быть привитым. В ПКМЦ вы можете получить информацию о любой прививке. Мы составим индивидуальный план и расскажем, как избежать побочных явлений.
Конечно, не читать, не интересоваться и не ходить в медицинские учреждения за прививками — это очень удобно. А если осложнения, риски? Когда не было вакцинопрофилактики, страну регулярно накрывали эпидемии и массовые всплески детских болезней. Настоящим позором страны стала вспышка дифтерии в 90-е, эпидемия детского полиомиелита в Чечне.
Сейчас ситуация, конечно, иная, но вспышки детских болезней всё-таки происходят, как в малых городах, так и в мегаполисах. Печальная статистика прошлого года — тяжёлые последствия (вплоть до летальности) в результате непролеченой кори.
Медики ПКМЦ убеждены: настоящая любящая мама никогда станет ждать, пока ребёнок разболеется. При первых же подозрениях — к врачу. И, конечно же, вакцинация, причём, индивидуальная, направленная на защиту здоровья каждого конкретного ребёнка!
Светлана Матюшева, врач-педиатр
Скоро лето! А это время отдыха в загородных лагерях и на городских детских площадках. Девочки на проекте — это дошколята, либо ученицы младших классов.
Светлана Александровна затронула тему «Подготовка ребёнка к детскому саду и школе». Недостаточно просто собрать нужные учебники, купить тетради и форму. Нужно обязательно проверить состояние здоровья ребенка.
Каждая мини-мисс активная, творческая и занимается спортом. И спорт этот может быть очень разным. Мама спросила: «Наша девочка хочет пойти в секцию бокса. Что делать?».
Ответ: «Во-первых, ни в коем случае не возмущаться и не переживать. Во-вторых, какой бы не была спортивная секция, надо убедиться в том, что состояние здоровья ребёнка позволяет те или иные нагрузки. Не бывает „плохого спорта“, но бывает неправильный подход к спортивным тренировкам.
Планируете записать ребёнка в спортивную секцию? Приобрели путёвку в лагерь? Тогда вам в «Первый клинический медицинский центр». Пожалуй, на сегодня это самое комфортное место для прохождения медкомиссии — быстро, качественно и комфортно как для детей, так и для родителей.
Наталья Годовицына, детский хирург
Детский хирург занимается не только лечением хирургических заболеваний детей, но и устраняет пороки и дефекты развития, врожденные аномалии. Патологии бывают как врождённые, так и приобретённые. Вопросы детской хирургии и как они воплощаются в жизнь „Первом клиническом медицинском центре“, затронул и Артём Махалов, главный хирург. общий медицинский стаж 19 лет:
Мы работаем в экстренном режиме и в режиме профосмотра. Окажем необходимую помощь в полном объеме с назначением лечения. Всё оперируется. На данный момент всё чаще выявляются вопросы опорно-двигательного аппарата.
Ирина Исаева, детский врач-кардиолог
Если раньше проблемы с сердцем испытывали люди среднего и старшего поколения, то сейчас патология сердечно-сосудистой системы, увы, встречается и у детей раннего возраста, школьного и подросткового периода. Распознать заболевания сердца у ребенка поможет только детский кардиолог.
Ирина Викторовна побеседовала с мамами мини-мисс об основных аспектах, на что следует обращать внимание, чтобы распознать вовремя отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. Кардиология — это один из тех разделов медицины, в которых профилактика играет ключевую роль.
Обследовать и проводить диагностику работы сердца необходимо у каждого ребёнка! В этом убеждены медики. Ведь детское сердечко растёт вместе со всем организмом, меняется в размерах, и это процесс должен непременно проходить под наблюдением специалиста.
Ирина Плотникова, логопед
Забавная картавинка, «л» вместо «р» и прочие трогательные особенности детской речи умиляют лишь до поры до времени. В итоге-то каждая мама хочет, чтобы ребёнок говорил чисто, красиво и внятно. И если вдруг что-то пошло не так, вам — к логопеду.
Невероятно, но в числе задач логопеда не только проблемы с устной, но и с письменной речью. Как узнали в ПКМЦ мамы, речь и письмо связаны между собой. Именно поэтому совместное чтение книг мам и дочек — это важнейшее дело.
Больше общайтесь со своими детьми, читайте больше книг, обсуждайте. Бывает так, что при обследовании спрашиваешь у ребёнка «Какую последний раз мама читала книжку?», ребёнок ответить не может.
Многие родители уверены, что консультации детского логопеда нужны только в случаях, когда ребёнок не выговаривает буквы. Это неверно.
Патологий развития речи очень много. Среди них такие, что «не слышны» в раннем возрасте, а уже во взрослой жизни такие «недолеченые» болезни могут доставить массу неудобств. Правильная чистая речь, кстати говоря, напрямую связана с умственным развитием. Чисто говорить, чётко формулировать мысли — это значит верно мыслить и успешно развиваться.
Что беспокоит родителей?
После выступления врачей, мамы задавали вопросы. Вопросов было много. На всё родителям толково и доступно ответили.
И эта простота порадовала и удивила многих мам: «Надо же! Раньше мы думали, что врачи могут говорить только на непонятном и пугающем языке — термины, диагнозы...». Возможно, где-то так и происходит. Но только не в «Первом клиническом медицинском центре»!
Выводов мамы сделали великое множество. Во-первых, всех порадовала новость о том, что корректировать дефекты речи можно и нужно в любом возрасте. Никогда нельзя опускать руки и мириться!
Во-вторых, прививки. Тут развернулась дискуссия. Делать или не делать? В итоге, всё-таки, решили, что делать надо, но строго индивидуально.
И только одним расстроены мамы: нет в медцентре врачей-фониатров. А так хотелось бы… Ведь так хочется мамам, чтобы их дети стали артистами кино и театра, вокалистами, дикторами, политиками…
Мамам понравился формат мастер-класса, более того, родительницы выразили готовность посещать такие встречи регулярно, по различным медицинским направлениям, которые помогут им вырастить здоровых детей.
Врачи «Первого клинического медицинского центра»тоже остались довольны встречей и общением. Вот, как оценил итоги директор по маркетингу ПКМЦ Андрей Слепов:
Подобные встречи необходимы как родителям, так и врачам, поскольку они тёплые, откровенные и душевные. И мы планируем подобный формат сделать одной из наших традиций.
А это значит, что мы не прощаемся с «Первым клиническим медицинским центром». В качестве финальной фразы лучше всего подойдёт девиз ПКМЦ на всех мероприятиях и акциях для детей:
ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫ!
Адрес »Первого клинического медицинского центра":
Ковров, ул. Ватутина, 90
Режим работы: пн-сб 8:00 — 21:00
Регистратура: 8 (800) 700-44-08
Лицензия ЛО -33-01-002066 от 24.03.2016г.
Фотограф Андрей Бубенин
Публикуется на правах рекламы
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