«МИНИМИСС-2017». Полный фотоотчёт

Это был целый процесс. Вначале мы с девочками и их родителями обсуждали идею съёмки, намечали сюжет, определяли место – чаще выбирали открытые площадки. А дальше – отточка образа, подбор костюмов, причёска… Но самое главное здесь настроение, эмоция, которую я ожидал от каждой из юных фотомоделей.

Председатель жюри — Сергей Ракитин , директор ДК имени В.А. Дегтярёва;

Прошу всех зрителей подняться с мест и заглянуть под ваши кресла!

Поверьте, это будет сюрприз для многих!

Диадему и почётную ленту с различными номинациями получили все 18 участниц.Однако отчёт будет неполным без фотоснимков с события.Это едва ли не главное, что ждут не только девочки, но и их мамы и бабушки.Фото маленьких принцесс!..Крупные планы, общие планы, в движении и статике, в профиль и анфас…Девочки-девочки…Именно с фото началось финальное гала-представление на сцене ДК. Это была демонстрация слайдов, итог работы главного фотографа проектаНе один день, даже не одна неделя ушла на подготовку фотосета «Я – хулиганка». Вот, как Евгений вспоминает о проделанной работе:Сразу после слайд-шоу… нет, не вышли сами участницы. Они в этот момент вовсю готовились. Не секрет, что смена нарядов и подготовка образов на подобных конкурсах занимает львиную долю времени. Для того, чтобы пять минут продефилировать на подиуме, модель могут готовить несколько часов. Кто-то скажет: а как же показы мод с их стремительными проходами по подиуму?Чтобы понять, кто и как обеспечивает это темп, нужно хотя бы раз побывать в гримёрке манекенщиц. Вы там обнаружите целую гвардию стилистов, визажистов, костюмеров и ещё очень-очень много важных людей. Кстати, мы заглянули в комнату подготовки девочек.Взвода фэшн-обслуги не обнаружили, все многочисленные функции взяли на себя мамы мини-мисс.Меж тем, на сцене появилась ведущая и автор проекта «МИНИ-МИСС», руководитель студии «УЛЫБКИ»Она объявила, что вот-вот, сейчас.Дефиле «В чёрном». Black-time каждая из конкурсанток решила по-своему. И каждая девочка являла собой законченный образ, который отражался не только в костюме и причёске, но и манере двигаться.После того как все 18 мини-мисс заняли места на сцене,представила членов жюри. Оно на конкурсе было очень репрезентативным. Мы уже перечисляли фэшн-экспертов, но такие имена не грех и повторить.Надо отметить, что зрители (а на финале был аншлаг) не только наблюдали за представлением, но и стали его активными участниками. Это обеспечили участники студии «УЛЫБКИ». Анимация и конкурсы, розыгрыш призов. Время летело незаметно.Сочным аккордом, который завершил первый блок финального шоу стал «Танец троллей» в исполнении конкурсанток. Постановщиком всех танцев, напомним, стала известный в городе и далеко за его пределами хореограф Анна Петрова.Это был не просто танец, а первый конкурс финала. За сценическим движением девочек внимательно следили члены жюри.И у жюри имелись вопросы к участницам. Вопросы не были каверзными, эксперты интересовались увлечениями девочек, их талантами, предлагали продемонстрировать те или иные способности.Зал увидел гимнастические экспромты, услышал акапельное пение, оценил остроумные ответы мини-мисс. Ну, а тех, кто от волнения ограничивался односложными «да» и «нет» старались поддержать аплодисментами.И опять переодевание, подготовка ко второму дефиле. Пока шла подготовка в зале работала анимация, шёл интеракатив. Игра со зрителями была не только «на интерес», но и на призы, которые предоставили многочисленные спонсоры.Ими стали как крупные так и небольшие городские предприятия, работающие в индустрии красоты, представители кафе и… Мы заметили наших добрых друзей из компании «buket_veget».Думается, девочки отлично запомнили один из самых вкусных мастер-классов! А девочки уже были готовы выйти на сцену. Это было дефиле юных LADY IN RED. И снова (в этом несомненная заслуга постановщика танцев, визажистаи автора проекта) каждая маленькая леди была IN RED по-своему.И вновь игра со зрителями. Изобретательность ведущейне знала предела:Под одним из кресел оказался фрагмент афиши. Это и стало «счастливым билетом». Один из спонсоров обменял афишу на два билета на эстрадный концерт.Пока девочки готовились к самому главному и эффектному финальному выходу, зрителей развлекали яркие номера от танцевального коллектива «Контраст», вокальные номера.Ещё один момент, который стоит отметить. Полный зал – а это почти полтысячи мест – обеспечивали группы поддержки участниц. Как они болели за своих!Одним из критериев оценки жюри стал уровень громкости аплодисментов в поддержку конкурсанток. А ещё был «Instagram-конкурс», который заключался в том, чтобы сделать фото в зале, выложить его в сеть и набрать за ограниченное время максимальное количество лайков. Ну, тут побеждают самые раскрученные пользователи сети. А мы не зря говорили представителям участниц – развивайте профили, наращивайте количество подписчиков!Кстати, представители GK, на правах информационных партнёров проекта поздравили победитетельницу нашего конкурса пресс-секретарей и вручили самой активной в социальных сетях маме –– интернет-приставку IPTV. Это подарок от GK и нашего стратегического партнёра городской компьютерной сети ITNET. И – о! это была так трогательно – в ответ мамы мини-мисс подарили нам прекрасные герберы.И вот он самый долгожданный, самый изысканный и самый блестящий финальный выход. Бальные платья! Как говорится, комментарии излишни.После того, как утихли восхищённые аплодисменты, в зале загорелся свет. Это был намеренный акцент. Члены жюри поднялись с мест и отправились выносить вердикт.Девчонки явно нервничали.Атмосферу разрядили обнимашки – на сцену пустили самых близких и дорогих, представителей групп поддержки.Даже мальчики были!И подарки, подарки, подарки! От родителей и бабушек, от спонсоров и партнёров проекта. Как же это было приятно – видеть, как много в городе неравнодушных ценителей прекрасного.Настоящим мимими стал специальный приз – диадема принцессы – для девочки, которая очень хотела принять участие, но Юлия Бобрулько вынуждена была отказать ей – уж слишком маленькая кроха.А вот стройную длинноногую красотку, которая вышла на сцену с поздравлениями Юлия не сразу узнала. О! Да это же победительница одного из первых конкурсов «МИНИ-МИСС». Как же быстро растут дети!И вот оно, решение жюри. Как мы уже говорили, всё оказалось совсем не страшно. Для каждой девочки нашлась и номинация, и диадема, и почётная лента.И все были безмерно счастливы…Шоу завершилось исполнением гимна конкурса (да, есть такая эксклюзивная песня) в исполнении юной вокалисткиКоторой подпевали все участницы.Ну, а потом — вкусняшки. Конечно же, нашим малышкам пока что модельная диета не требуется!Вот и всё? Ну, конечно же, нет! Show must go on! Как с нами поделилась, у неё уже началась запись претенденток на «МИНИ-МИСС-2018», и количество желающих всё прибывает и прибывает.Но и это ещё не вся информация. У нас есть собственный эксклюзив. Как мы сообщали ранее, GK на правах информационного партнёра подготовил видео с несколькими участницами проекта. Это не финальное видео, а наши авторские съёмки, которые состоялись 17 мая, за три дня до финала, в кафе «Довольный кот». Что за сюжет мы снимали и для чего? Об этом уже совсем скоро, монтаж видео близится к завершению.