Проекты GK
«МИНИМИСС-PS». I этап. Facemash-голосование.
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Первый этап завершён. Определена победительница соревновательной части «бьюти-турнира» — Настя Петрова.
Но до этого момента все остальные участницы и их представители пребывали в неведении. У кого и сколько баллов?
Вначале ещё раз представим экспертную группу I этапа:
Напомним что и как оценивалось на этапе. При принятии решения экспертная группа учитывала следующие критерии.
Сборы куклы на прогулку:
Под поведением на этапе эксперты понимали не то, что девочка должна примерно и тихо сидеть, где сказали. Скромность — путь к безвестности, а у нас проект медийный. Но и чрезмерно выпячивать свою натуру, перекрывать доступ камеры к другим участницам ради того, чтобы лишний раз попасть в кадр, тоже нехорошо. Всё должно быть в меру — активность и дисциплина.
И непременно нужно чувствовать камеру и свет. Смотреть в объектив, когда требуют организаторы и не делать этого, сохраняя естественность, если постановочные кадры не нужны. С камерой вообще надо играть и работать.
Очень важен уровень взаимной поддержки, способность сопереживать и радоваться за успехи подруг. Во всяком случае, камера не должна «увидеть», что кто-то из участниц откровенно злорадствует. Впрочем, именно дружба и взаимовыручка на проекте — это мейнстрим. Девчонки подружились и очень позитивно настроены друг к другу. Мы решили упомянуть этот критерий только на случай, если вдруг «кое-где у нас порой».
Об оценке презентации куклы уже было подробно рассказано в предыдущем топике проекта. Надо учиться говорить. Ответы «да» и «нет» — это не вариант. Покорное повторение слов, которые уже произнесла ведущая – тоже.
Теперь об итогах лайк-голосования. Приводим абсолютные показатели:
Мы предупреждали представителей минимисс о том, что в расчёт будут приниматься только лайки из Владимирской области. Понимаем, что есть ситуации, когда голоса в пользу участниц из других регионов или из-за рубежей России подлинные. Родственники, друзья, бывшие однокурсники родителей и прочее. Но общеизвестный факт, что именно этот канал позволяет на подобных конкурсах делать «накрутки». Кто и насколько смог заручиться поддержкой земляков, вы уже увидели. Результаты преобразованы в баллы проекта. Расчёт по формату реалити от GK: участница, набравшая максимальное количество голосов получает 1 балл, который принимается за 100%. И все остальные участницы получают пропорционально десятые и сотые доли балла.
По поводу количества лайков-голосов представители минимисс переживали едва ли не больше всего. Спешим успокоить. Такой формат голосования мы применяем только один раз, на старте. В дальнейшем все голосования будут проводиться только по принципу facemash, который полностью исключает возможность накруток и подтасовок.
Итак, все итоги на сегодня. В таблицу включено участие девочек в мастер-классах. За каждый МК добавляется по 0,1 балла, но наши минимисс были дисциплинированы, обеспечили 100-процентную явку, поэтому в графе «дополнительно» все они получили по 0,2 балла.
Как видно из таблицы, максимальное количество баллов на I этапе у Анфисы Костромовой. Всего 0,1 балла отделяет её от «серебряной» Ксюши Гордеевой. И, наконец, «бронза» у Лизы Полушкиной. При всём разнообразии критериев (как можно было убедиться из содержания этого и предыдущего топиков) наши результаты поразительно совпадают с оценками, которые в своё время были поставлены жюри на финале весеннего «МИНИМИСС». Но!
Во-первых, это только один из этапов. А, во-вторых, окончательный результат мы узнаем только после того, как проголосуете вы, уважаемые читатели.
Фотограф Андрей Бубенин
Но до этого момента все остальные участницы и их представители пребывали в неведении. У кого и сколько баллов?
Вначале ещё раз представим экспертную группу I этапа:
- Директор территории «Маленькие Личности» Наталья Зимина;
- Управляющая розничной сети ТМ «КотМарКот» Екатерина Башмакова;
- Коммерческий директор GK Татьяна Борминцева.
Напомним что и как оценивалось на этапе. При принятии решения экспертная группа учитывала следующие критерии.
Сборы куклы на прогулку:
- корректность компоновки комплекта одежды;
- аккуратность в обращении с одеждой при сборе;
- развёрнутый ответ в случае, если вещи выбраны некомплектно;
- поведение в процессе соревнования.
Под поведением на этапе эксперты понимали не то, что девочка должна примерно и тихо сидеть, где сказали. Скромность — путь к безвестности, а у нас проект медийный. Но и чрезмерно выпячивать свою натуру, перекрывать доступ камеры к другим участницам ради того, чтобы лишний раз попасть в кадр, тоже нехорошо. Всё должно быть в меру — активность и дисциплина.
И непременно нужно чувствовать камеру и свет. Смотреть в объектив, когда требуют организаторы и не делать этого, сохраняя естественность, если постановочные кадры не нужны. С камерой вообще надо играть и работать.
Очень важен уровень взаимной поддержки, способность сопереживать и радоваться за успехи подруг. Во всяком случае, камера не должна «увидеть», что кто-то из участниц откровенно злорадствует. Впрочем, именно дружба и взаимовыручка на проекте — это мейнстрим. Девчонки подружились и очень позитивно настроены друг к другу. Мы решили упомянуть этот критерий только на случай, если вдруг «кое-где у нас порой».
Об оценке презентации куклы уже было подробно рассказано в предыдущем топике проекта. Надо учиться говорить. Ответы «да» и «нет» — это не вариант. Покорное повторение слов, которые уже произнесла ведущая – тоже.
Теперь об итогах лайк-голосования. Приводим абсолютные показатели:
- Кристина Вижайкина: Всего: 214, Из региона: 68
- Ксюша Гордеева: Всего: 240, Из региона: 59
- Милана Захарова: Всего: 106, Из региона: 40
- Анфиса Костромова: Всего: 238, Из региона: 113
- Настя Петрова: Всего: 50, Из региона: 38
- Лиза Полушкина: Всего: 204, Из региона: 71
Мы предупреждали представителей минимисс о том, что в расчёт будут приниматься только лайки из Владимирской области. Понимаем, что есть ситуации, когда голоса в пользу участниц из других регионов или из-за рубежей России подлинные. Родственники, друзья, бывшие однокурсники родителей и прочее. Но общеизвестный факт, что именно этот канал позволяет на подобных конкурсах делать «накрутки». Кто и насколько смог заручиться поддержкой земляков, вы уже увидели. Результаты преобразованы в баллы проекта. Расчёт по формату реалити от GK: участница, набравшая максимальное количество голосов получает 1 балл, который принимается за 100%. И все остальные участницы получают пропорционально десятые и сотые доли балла.
По поводу количества лайков-голосов представители минимисс переживали едва ли не больше всего. Спешим успокоить. Такой формат голосования мы применяем только один раз, на старте. В дальнейшем все голосования будут проводиться только по принципу facemash, который полностью исключает возможность накруток и подтасовок.
Итак, все итоги на сегодня. В таблицу включено участие девочек в мастер-классах. За каждый МК добавляется по 0,1 балла, но наши минимисс были дисциплинированы, обеспечили 100-процентную явку, поэтому в графе «дополнительно» все они получили по 0,2 балла.
Как видно из таблицы, максимальное количество баллов на I этапе у Анфисы Костромовой. Всего 0,1 балла отделяет её от «серебряной» Ксюши Гордеевой. И, наконец, «бронза» у Лизы Полушкиной. При всём разнообразии критериев (как можно было убедиться из содержания этого и предыдущего топиков) наши результаты поразительно совпадают с оценками, которые в своё время были поставлены жюри на финале весеннего «МИНИМИСС». Но!
Во-первых, это только один из этапов. А, во-вторых, окончательный результат мы узнаем только после того, как проголосуете вы, уважаемые читатели.
Приступайте к голосованию прямо сейчас!
Фотограф Андрей Бубенин
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