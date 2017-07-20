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«МИНИМИСС-PS». Чёлка для йорка. МК по грумингу
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Один из мастер-классов для участниц реалити «МИНИМИСС-PS» прошёл в груминг-салоне «Собакевич». Маленькие девочки и маленькие смешные собачки как будто созданы друг для друга! Причёску для йорка минимисс выбирали под руководством директора груминг-салона Анны Варзановой.
Встреча в груминг-салоне «Собакевич» — это не обычный мастер-класс, а подготовка к одному из этапов. Об этом мы сообщили без обиняков.
Не будем отрицать, что какая бы то ни было подготовка перед этапом — это отступление от правил реалити от GK. Это действительно так. Правда и то, что изначально мы планировали не церемониться с участницами, не делать скидки на возраст.
Раз захотела соревноваться, захотела публичности, значит начинай жить по принципу: «Добро пожаловать во взрослую жизнь!».
Автор проекта Юлия Бобрулько ещё на стадии подготовки к реалити посмеивалась над нами, мол, поймёте всё потом. И она оказалась абсолютно права!
Дети — это особенная публика. И дело даже не в том, что они слабее или менее способны на поступок, чем взрослые. Мир ребёнка — это экзотический сад, в котором цветут прекрасные и очень нежные цветы. И эти цветы могут пострадать и даже погибнуть от факторов, которые никак не работают в мире взрослых.
То, что нас только рассмешит, ребёнка может очень болезненно ранить. И наоборот, ситуации, которые взрослого человека оставят равнодушным, могут крайне заинтересовать и взволновать ребёнка.
Поэтому при реализации детского реалити мы всё-таки внесём ряд корректировок. Основные принципы: рейтинг, начисление баллов и единственная победительница, — сохранятся. Но некоторые детали изменим. О каждом изменении мы, разумеется, будем информировать, как самих участниц и их представителей, так и читателей. Одним из таких изменений является «пунктирная» подготовка.
Бессмысленно ожидать от дошкольниц активной и быстрой реакции при погружении в нестандартную и непривычную ситуацию, да ещё и со взрослыми требованиями. Главное, ничего интересного и зрелищного не выйдет. Большинство детей в незнакомой обстановке просто впадают в оцепенение, молчат и во все глаза смотрят вокруг, пытаясь понять, что же происходит.
А происходить во II этапе будет нечто, связанное с уходом за маленькими домашними питомцами. Все мы знаем, что подавляющее большинство семей заводят щенков, потому что этого очень хотят и просят дети. По сути, для детей.
Но все хлопоты и заботы, связанные с уходом за четвероногим другом, приходятся на долю мамы. Тут очень важно, чтобы мама и папа не разочаровались, не устали, а главное — никак не показали ребёнку, что собака в доме — это сплошные неудобства. Как действовать?
Во-первых, постараться максимально вовлечь ребёнка в процесс воспитания и ухода за щенком.
Во-вторых, максимально использовать сервисы, связанные с уходом за животными. В вашей телефонной книжке непременно должны появиться контакты ветеринара, а в навигаторе — адреса зоомагазинов. Ну, и конечно, если вы хотите, чтобы щенок был не только здоров, но и красив, непременно найдите грумера. Мы познакомили минимисс и их родителей не просто с грумером, а с целым груминг-салоном.
Грумер — специалист по наведению внешнего лоска домашних животных. Как правило — собак и кошек. А груминг-салон — это, соответственно, салон красоты для домашних питомцев.
Руководитель груминг-салона «Собакевич» Анна Варзанова не только рассказала девочкам и их мамам об основных моментах, связанных с уходом за внешностью домашних питомцев, но и показала на конкретном примере, что представляет собой визит к грумеру.
Нашей моделью стал Юлик, йоркширский терьер одной из участниц проекта. Юлику в «Собакевиче» понравилось.
Он не только покорно, можно даже сказать, вальяжно, позволил себя причесать, но и с готовностью позировал. Как в одиночестве, так и в компании с девчонками.
От Анны Варзановой минимисс узнали, откуда взялась поговорка «гладить по шёрстке».
Это напрямую связано с уходом за животными.
Шерсть у них устроена таким образом, что попытки взъерошить её против роста волос вызывают у четвероногих неприятные ощущения. А вот поглаживание по шёрстке все собаки очень любят.
Об этом отлично знают грумеры, поэтому spa-процедуры всем животным доставляют только удовольствие.
Девочки узнали, что мыть собаку нужно не чаще, чем дважды в месяц, быть особенно аккуратными, когда речь идёт об ушках собачки, а после ванны бережно протереть питомца полотенцем и расчесать специальной расчёской-пуходёркой.
Вообще, приобретая собаку, заботливый хозяин должен купить немало необходимых в уходе предметов.
А если речь идёт о маленьких собачках, таких как йоркширские терьеры, имеет смысл ещё и одежду приобрести. О том, как правильно одевать и раздевать собаку, говорили отдельно.
На вопрос о том, какая косметика лучше всего подойдёт для любимого щенка, Анна рекомендовала индивидуальные консультации. Каждый щенок неповторим, как и каждый человек. Ну, а в груминг-салоне, как и в салоне красоты, пользуются профессиональной косметикой. И если вы со своим питомцем планируете какую-то очень ответственную прогулку, посещение выставки, то никакие специальные шампуни не заменят вам визит к грумеру.
У нескольких участниц реалити уже есть собачки. Возможно, после визита в груминг-салон «Собакевич» о том, чтобы завести себе маленького пушистого друга, задумаются и мамы остальных участниц.
А вам нравятся йорки? Мы ещё поговорим об этом.
До встречи во II этапе «МИНИМИСС-PS»!
Груминг-салон «Собакевич» расположен по адресу:
Ковров, пр. Ленина, д.14 (вход с торца здания).
Груминг-салон можно найти в Instagram или позвонить:7 (920) 904-1395
Публикуется на правах рекламы
Фотограф Дмитрий Кулешов
Встреча в груминг-салоне «Собакевич» — это не обычный мастер-класс, а подготовка к одному из этапов. Об этом мы сообщили без обиняков.
Не будем отрицать, что какая бы то ни было подготовка перед этапом — это отступление от правил реалити от GK. Это действительно так. Правда и то, что изначально мы планировали не церемониться с участницами, не делать скидки на возраст.
Раз захотела соревноваться, захотела публичности, значит начинай жить по принципу: «Добро пожаловать во взрослую жизнь!».
Автор проекта Юлия Бобрулько ещё на стадии подготовки к реалити посмеивалась над нами, мол, поймёте всё потом. И она оказалась абсолютно права!
Дети — это особенная публика. И дело даже не в том, что они слабее или менее способны на поступок, чем взрослые. Мир ребёнка — это экзотический сад, в котором цветут прекрасные и очень нежные цветы. И эти цветы могут пострадать и даже погибнуть от факторов, которые никак не работают в мире взрослых.
То, что нас только рассмешит, ребёнка может очень болезненно ранить. И наоборот, ситуации, которые взрослого человека оставят равнодушным, могут крайне заинтересовать и взволновать ребёнка.
Поэтому при реализации детского реалити мы всё-таки внесём ряд корректировок. Основные принципы: рейтинг, начисление баллов и единственная победительница, — сохранятся. Но некоторые детали изменим. О каждом изменении мы, разумеется, будем информировать, как самих участниц и их представителей, так и читателей. Одним из таких изменений является «пунктирная» подготовка.
Бессмысленно ожидать от дошкольниц активной и быстрой реакции при погружении в нестандартную и непривычную ситуацию, да ещё и со взрослыми требованиями. Главное, ничего интересного и зрелищного не выйдет. Большинство детей в незнакомой обстановке просто впадают в оцепенение, молчат и во все глаза смотрят вокруг, пытаясь понять, что же происходит.
А происходить во II этапе будет нечто, связанное с уходом за маленькими домашними питомцами. Все мы знаем, что подавляющее большинство семей заводят щенков, потому что этого очень хотят и просят дети. По сути, для детей.
Но все хлопоты и заботы, связанные с уходом за четвероногим другом, приходятся на долю мамы. Тут очень важно, чтобы мама и папа не разочаровались, не устали, а главное — никак не показали ребёнку, что собака в доме — это сплошные неудобства. Как действовать?
Во-первых, постараться максимально вовлечь ребёнка в процесс воспитания и ухода за щенком.
Во-вторых, максимально использовать сервисы, связанные с уходом за животными. В вашей телефонной книжке непременно должны появиться контакты ветеринара, а в навигаторе — адреса зоомагазинов. Ну, и конечно, если вы хотите, чтобы щенок был не только здоров, но и красив, непременно найдите грумера. Мы познакомили минимисс и их родителей не просто с грумером, а с целым груминг-салоном.
Грумер — специалист по наведению внешнего лоска домашних животных. Как правило — собак и кошек. А груминг-салон — это, соответственно, салон красоты для домашних питомцев.
Руководитель груминг-салона «Собакевич» Анна Варзанова не только рассказала девочкам и их мамам об основных моментах, связанных с уходом за внешностью домашних питомцев, но и показала на конкретном примере, что представляет собой визит к грумеру.
Нашей моделью стал Юлик, йоркширский терьер одной из участниц проекта. Юлику в «Собакевиче» понравилось.
Он не только покорно, можно даже сказать, вальяжно, позволил себя причесать, но и с готовностью позировал. Как в одиночестве, так и в компании с девчонками.
От Анны Варзановой минимисс узнали, откуда взялась поговорка «гладить по шёрстке».
Это напрямую связано с уходом за животными.
Шерсть у них устроена таким образом, что попытки взъерошить её против роста волос вызывают у четвероногих неприятные ощущения. А вот поглаживание по шёрстке все собаки очень любят.
Об этом отлично знают грумеры, поэтому spa-процедуры всем животным доставляют только удовольствие.
Девочки узнали, что мыть собаку нужно не чаще, чем дважды в месяц, быть особенно аккуратными, когда речь идёт об ушках собачки, а после ванны бережно протереть питомца полотенцем и расчесать специальной расчёской-пуходёркой.
Вообще, приобретая собаку, заботливый хозяин должен купить немало необходимых в уходе предметов.
А если речь идёт о маленьких собачках, таких как йоркширские терьеры, имеет смысл ещё и одежду приобрести. О том, как правильно одевать и раздевать собаку, говорили отдельно.
На вопрос о том, какая косметика лучше всего подойдёт для любимого щенка, Анна рекомендовала индивидуальные консультации. Каждый щенок неповторим, как и каждый человек. Ну, а в груминг-салоне, как и в салоне красоты, пользуются профессиональной косметикой. И если вы со своим питомцем планируете какую-то очень ответственную прогулку, посещение выставки, то никакие специальные шампуни не заменят вам визит к грумеру.
У нескольких участниц реалити уже есть собачки. Возможно, после визита в груминг-салон «Собакевич» о том, чтобы завести себе маленького пушистого друга, задумаются и мамы остальных участниц.
А вам нравятся йорки? Мы ещё поговорим об этом.
До встречи во II этапе «МИНИМИСС-PS»!
Груминг-салон «Собакевич» расположен по адресу:
Ковров, пр. Ленина, д.14 (вход с торца здания).
Груминг-салон можно найти в Instagram или позвонить:7 (920) 904-1395
Публикуется на правах рекламы
Фотограф Дмитрий Кулешов
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