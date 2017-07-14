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МИНИМИСС-PS. Есть такая профессия - от кариеса защищать!
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Мастер-класс в стоматологической клинике «Dental сервис» — история о том, как правильно ухаживать за зубами, как с юных лет приобрести, а на будущее — сохранить белоснежную и безупречную улыбку. Но если вы думаете, что наши малышки в клинике были только лишь слушательницами, то ошибаетесь. В этот день они успели побывать не только в кресле пациента, но и на стуле врача.
Очень многие (и среди них, скорее всего, есть и читатели GK) убеждены, что обращать внимание на зубы и полость рта нужно только во взрослой жизни, после того, как детские молочные зубки заменят «настоящие», постоянные. К тому же, визит к стоматологу и для взрослого человека – это мероприятие, на которое, как правило, нужно психологически настроиться.
К чему же лишний раз подвергать испытанию ребёнка?
На самом деле, никакого лишнего раза нет. Более того, именно легкомысленное отношение к тем самым «молочным» в большинстве случаев приводит к серьёзным проблемам во взрослой жизни.
Вот вы сейчас, возможно, бросили беглый взгляд в зеркало или на фронтальную камеру и вздохнули. «Эх, мама! Что же ты меня в детстве к зубному врачу не водила?! Теперь приходится ставить недешёвые брекеты и лечить то, что могло и не болеть вовсе».
И вот ведь странность! Уже не один десяток лет оборудование большинства стоматологических клиник позволяет лечить зубы без боли и практически без дискомфорта, но страшилки из прошлого каким-то невероятным образом продолжают курсировать в виде слухов. И только умные и современные родители способны оградить своих детей от этих домыслов. Тогда с ранних лет зубные врачи и стоматологи станут настоящими добрыми друзьями и хранителями нашего здоровья.
Именно такой врач – Наталья Терещенкова – встречала юных участниц проекта «МИНИМИСС-PS» в стоматологической клинике «Dental сервис».
Надо заметить, что «Dental сервис» — это сеть стоматологий, расположенных в разных микрорайонах города. Однако жителям улицы Строителей, куда на мастер-класс пришли наши юные леди, повезло чуть больше остальных. Ведь именно в клинике на Строителей помимо взрослых врачей работают и детские.
Наталья – специалист с приличным стажем. Коренная ковровчанка, она начинала работу в муниципальных медицинских учреждениях города, а с недавних пор вошла в команду «Dental сервис»:
Что касается наших девчонок, то ни одна из минимисс в «Dental сервис» не только не смутилась, но даже не растерялась. Ещё бы, фойе клиники больше напоминает уютную гостиную, чем приёмный больничный покой. А ещё – игровой уголок, в который девочки сразу устремились. Рисовать! Это же любимое занятие всех наших малышек.
Ну, и, конечно же, все юные участницы реалити пришли в восторг от макета полости рта. С этим наглядным пособием каждая минимисс непременно хотела поиграть.
А ещё — немножно позировать, ведь у нас же юные фотомодели!
Наталья Терещенкова предложила девочкам не просто рисовать, а изготовить картинки по заданной теме. Нужно было правильно раскрасить «портрет зуба». Какие карандаши при этом использовать, обсудили заранее, в ходе беседы.
Оказалось, что большинство минимисс отлично знают, что у малышей бывает 20 зубов, а у взрослых – 32.
Правильно ответили они и на вопрос о том, какие виды зубов бывают – жевательные, резцы, передние зубы.
А вот информация о том, что зубная эмаль человека – это один из самых прочных материалов в природе многих удивила. Надо же, оказывается наши зубы – это настоящая броня. И такой останется, если правильно ухаживать за зубами.
Ну, и быть внимательными к тому, что едим и пьём. Впрочем, это замечание скорее для мам.
Хотите, чтобы у ваших малышей были здоровые, крепкие и красивые зубы?
Тогда постарайтесь убедить их в том, что сок или морс лучше, чем лимонад.
А ещё объясните, что после каждого приёма пищи непременно надо чистить зубы.
Именно этим – чисткой зубов – девочки под руководством Натальи Терещенковой и занялись. Разумеется, чистили «понарошку». Главное было – научиться правильно держать щётку и делать профессиональные движения. Ведь если орудовать зубной щёткой во рту как попало, больше будет вреда, чем пользы. С приёмом «вверх–вниз» девочки успешно справились.
Некоторые из участниц детского реалити уже в курсе того, что такое профессиоанльная чистка. Ну, а те, для кого это стало новостью, конечно же заинтересовались.
Когда девчонкам объявили, что у них будет возможность побывать не только в роли пациентов, но и врачей, восторга не было предела.
В кабинет собирались с чувством, толком и расстановкой. Всё как полагается, по правилам гигиены – перчатки, шапочка, очки, повязка на рот. Пациенты тоже экипированы – защитная салфетка, шапочка и даже очки.
Судя по тому, как бесстрашно девчонки открывали друг другу рты, совершенно понятно – уровень доверия у подружек максимальный.
А тут ещё такие интересные устройства. Один пылесос для рта чего стоит! А зубная щёточка-валик, которая жужжит и вертится, готовая очистить зубы добела. Всё это девочки, разумеется, испытывали под пристальным и непрерывным контролем врача.
Ну, и мамы были поблизости, фиксировали всё на камеры и оперативно выкладывали в социальные сети.
После того, как минимисс перепробовали все манипуляции в стоматологическом кресле, их ожидал небольшой тест от «Dental сервис».
Вопросы были связаны с тем, как часто девочки посещают зубного врача, что знают об уходе за зубами и другие вопросы, которые не могут не заставить задуматься о важности ухода за полостью рта. Отвечать на вопросы помогали мамы, но, как выяснилось, многие девочки, несмотря на то, что ещё дошкольницы, уже умеют и читать, и писать.
На прощанье все минимисс получили в подарок от «Dental сервис» зубные щётки, а мамы – дисконтные карты, позволяющие обслуживаться в клинике по семейной программе скидок.
Такую дисконтную карту можете получить и вы. Для этого достаточно трёх визитов в «Dental сервис» трёх членов семьи. То есть, если мама, папа и дочка посетят клинику по одному разу, все последующие визиты ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ будут со скидкой.
Расставались девочки с врачом как добрые друзья. И, конечно же, половина девчонок заявила нам потом, что, когда вырастут – непременно станут стоматологами. Ох уж эти малышки! Впереди ещё немало МК, и что-то подсказывает: новых профессий они узнают ещё немало.
Пришло время расставаться с юными красотками. Но ненадолго. Уже в ближайшую субботу стартует первый этап реалити «МИНИМИСС-PS». И это уже будет не просто игра, а настоящий турнир с оценкой работы. А ещё у IT-группы GK готовы рейтинги работы представителей участниц в социальных сетях. И – самое главное. В пятницу вечером будет закрыта линия для голосования за анкеты минимисс.
Поторопитесь поставить свои лайки, ведь уже в субботу мы подсчитаем их и выясним, у кого из малышек самая мощная группа интернет-поддержки.
Сеть стоматологий «Dental сервис»:
ул. Строителей, д. 27, телефон: 2-54-74
ул. Чернышевского, д. 17, телефон: 6-20-90
ул. Зои Космодемьянской, д. 13, телефон: 5-27-13
Сайт
Фотограф Дмитрий Кулешов
Публикуется на правах рекламы.
Лицезния ЛО-33-01-001904 от 10 июля 2015.
Очень многие (и среди них, скорее всего, есть и читатели GK) убеждены, что обращать внимание на зубы и полость рта нужно только во взрослой жизни, после того, как детские молочные зубки заменят «настоящие», постоянные. К тому же, визит к стоматологу и для взрослого человека – это мероприятие, на которое, как правило, нужно психологически настроиться.
К чему же лишний раз подвергать испытанию ребёнка?
На самом деле, никакого лишнего раза нет. Более того, именно легкомысленное отношение к тем самым «молочным» в большинстве случаев приводит к серьёзным проблемам во взрослой жизни.
Вот вы сейчас, возможно, бросили беглый взгляд в зеркало или на фронтальную камеру и вздохнули. «Эх, мама! Что же ты меня в детстве к зубному врачу не водила?! Теперь приходится ставить недешёвые брекеты и лечить то, что могло и не болеть вовсе».
И вот ведь странность! Уже не один десяток лет оборудование большинства стоматологических клиник позволяет лечить зубы без боли и практически без дискомфорта, но страшилки из прошлого каким-то невероятным образом продолжают курсировать в виде слухов. И только умные и современные родители способны оградить своих детей от этих домыслов. Тогда с ранних лет зубные врачи и стоматологи станут настоящими добрыми друзьями и хранителями нашего здоровья.
Именно такой врач – Наталья Терещенкова – встречала юных участниц проекта «МИНИМИСС-PS» в стоматологической клинике «Dental сервис».
Надо заметить, что «Dental сервис» — это сеть стоматологий, расположенных в разных микрорайонах города. Однако жителям улицы Строителей, куда на мастер-класс пришли наши юные леди, повезло чуть больше остальных. Ведь именно в клинике на Строителей помимо взрослых врачей работают и детские.
Детская стоматология в «Dental сервис» развивается уже два года, — рассказала нам Наталья Терещенкова. – И за это время мы отмечаем, как спрос именно на детские сервисы увеличивается. Это всех нас очень радует.
Наталья – специалист с приличным стажем. Коренная ковровчанка, она начинала работу в муниципальных медицинских учреждениях города, а с недавних пор вошла в команду «Dental сервис»:
Здесь не только отличное оборудование, но и вся система работы оптимально нацелена на результат. А результатом мы считаем отличное состояние зубов и полости рта у наших пациентов.
Что касается наших девчонок, то ни одна из минимисс в «Dental сервис» не только не смутилась, но даже не растерялась. Ещё бы, фойе клиники больше напоминает уютную гостиную, чем приёмный больничный покой. А ещё – игровой уголок, в который девочки сразу устремились. Рисовать! Это же любимое занятие всех наших малышек.
Ну, и, конечно же, все юные участницы реалити пришли в восторг от макета полости рта. С этим наглядным пособием каждая минимисс непременно хотела поиграть.
А ещё — немножно позировать, ведь у нас же юные фотомодели!
Наталья Терещенкова предложила девочкам не просто рисовать, а изготовить картинки по заданной теме. Нужно было правильно раскрасить «портрет зуба». Какие карандаши при этом использовать, обсудили заранее, в ходе беседы.
Оказалось, что большинство минимисс отлично знают, что у малышей бывает 20 зубов, а у взрослых – 32.
Правильно ответили они и на вопрос о том, какие виды зубов бывают – жевательные, резцы, передние зубы.
А вот информация о том, что зубная эмаль человека – это один из самых прочных материалов в природе многих удивила. Надо же, оказывается наши зубы – это настоящая броня. И такой останется, если правильно ухаживать за зубами.
Ну, и быть внимательными к тому, что едим и пьём. Впрочем, это замечание скорее для мам.
Хотите, чтобы у ваших малышей были здоровые, крепкие и красивые зубы?
Тогда постарайтесь убедить их в том, что сок или морс лучше, чем лимонад.
А ещё объясните, что после каждого приёма пищи непременно надо чистить зубы.
Именно этим – чисткой зубов – девочки под руководством Натальи Терещенковой и занялись. Разумеется, чистили «понарошку». Главное было – научиться правильно держать щётку и делать профессиональные движения. Ведь если орудовать зубной щёткой во рту как попало, больше будет вреда, чем пользы. С приёмом «вверх–вниз» девочки успешно справились.
А знаете ли вы, что зубы можно чистить прямо здесь, в клинике, специальными приборчиками? – спросила Наталья.
Некоторые из участниц детского реалити уже в курсе того, что такое профессиоанльная чистка. Ну, а те, для кого это стало новостью, конечно же заинтересовались.
Когда девчонкам объявили, что у них будет возможность побывать не только в роли пациентов, но и врачей, восторга не было предела.
В кабинет собирались с чувством, толком и расстановкой. Всё как полагается, по правилам гигиены – перчатки, шапочка, очки, повязка на рот. Пациенты тоже экипированы – защитная салфетка, шапочка и даже очки.
Судя по тому, как бесстрашно девчонки открывали друг другу рты, совершенно понятно – уровень доверия у подружек максимальный.
А тут ещё такие интересные устройства. Один пылесос для рта чего стоит! А зубная щёточка-валик, которая жужжит и вертится, готовая очистить зубы добела. Всё это девочки, разумеется, испытывали под пристальным и непрерывным контролем врача.
Ну, и мамы были поблизости, фиксировали всё на камеры и оперативно выкладывали в социальные сети.
После того, как минимисс перепробовали все манипуляции в стоматологическом кресле, их ожидал небольшой тест от «Dental сервис».
Вопросы были связаны с тем, как часто девочки посещают зубного врача, что знают об уходе за зубами и другие вопросы, которые не могут не заставить задуматься о важности ухода за полостью рта. Отвечать на вопросы помогали мамы, но, как выяснилось, многие девочки, несмотря на то, что ещё дошкольницы, уже умеют и читать, и писать.
На прощанье все минимисс получили в подарок от «Dental сервис» зубные щётки, а мамы – дисконтные карты, позволяющие обслуживаться в клинике по семейной программе скидок.
Такую дисконтную карту можете получить и вы. Для этого достаточно трёх визитов в «Dental сервис» трёх членов семьи. То есть, если мама, папа и дочка посетят клинику по одному разу, все последующие визиты ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ будут со скидкой.
Расставались девочки с врачом как добрые друзья. И, конечно же, половина девчонок заявила нам потом, что, когда вырастут – непременно станут стоматологами. Ох уж эти малышки! Впереди ещё немало МК, и что-то подсказывает: новых профессий они узнают ещё немало.
Пришло время расставаться с юными красотками. Но ненадолго. Уже в ближайшую субботу стартует первый этап реалити «МИНИМИСС-PS». И это уже будет не просто игра, а настоящий турнир с оценкой работы. А ещё у IT-группы GK готовы рейтинги работы представителей участниц в социальных сетях. И – самое главное. В пятницу вечером будет закрыта линия для голосования за анкеты минимисс.
Поторопитесь поставить свои лайки, ведь уже в субботу мы подсчитаем их и выясним, у кого из малышек самая мощная группа интернет-поддержки.
До встречи на I этапе!
Сеть стоматологий «Dental сервис»:
ул. Строителей, д. 27, телефон: 2-54-74
ул. Чернышевского, д. 17, телефон: 6-20-90
ул. Зои Космодемьянской, д. 13, телефон: 5-27-13
Сайт
Фотограф Дмитрий Кулешов
Публикуется на правах рекламы.
Лицезния ЛО-33-01-001904 от 10 июля 2015.
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