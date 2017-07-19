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«МИНИМИСС-PS». I этап. «КотМарКот» зовёт на прогулку!
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Проект «МИНИМИСС-PS» вступил в фазу активной борьбы. Шутки в сторону. Девочки встретились в прошлую субботу на основной площадке реалити, чтобы выяснить две вещи. Вы спросите, какие?
Местом нашей встречи стала территория «Маленькие Личности» в торгово-развлекательном центре «Мандарин».
Спонсор I этапа — магазин детской одежды Торговой Марки «КотМарКот» (официальное представительство в Коврове).
В «Маленьких Личностях» на всё время проекта для девочек приготовлена специальная комната.
Её стеклянные стены позволят представителям минимисс наблюдать за состязательным процессом, видеть всё, но при этом не вмешиваться, позволяя девочкам действовать самостоятельно.
Ведь на этапах, в отличие от работы в социальных сетях, нас интересует именно поведение участниц.
Да, они совсем малышки. Да, они могут растеряться, даже испугаться. Но мы же предварительно согласовали это с мамами и получили от родителей согласие! Борьба есть борьба.
Скажем честно, на первом этапе «чистоты эксперимента» в полной мере обеспечить не удалось. Некоторые родительницы в порыве заботы не смогли удержаться от того, чтобы не заглянуть, а то и зайти в стеклянную комнату.
Были и советы, и подсказки, и попытки то платьице поправить, то причёску. На первый раз экспертная группа решила отнестись снисходительно к этим внеплановым контактам. Ведь мы же сами не смогли жёстко обозначить приоритеты, попали под обаяние юных фотомоделей!..
«Выходы за бровку» на первый раз не отразились на итоговом решении и начислении баллов. Но это было в первый и последний раз, уже на втором этапе каждая попытка родителей хоть как-то вмешаться в действия участниц (если на это не будет дано специальное указание экспертов), будет приводить к снижению баллов минимисс.
Представляем экспертную группу I этапа:
Это три эксперта, которые оценивали работу участниц на этапе. Теперь о сути задания. Мы предложили минимисс сыграть роли ответственных старших сестёр.
Ситуация. Мама поручает старшей дочери собрать на прогулку малыша – брата или сестричку. И одеть малыша надо не кое-как, а со вкусом. Всё для сборов приготовил спонсор этапа – ТМ «КотМарКот».
Мы уже сотрудничали с этим замечательным магазином и убедились, что в «КотМарКот» можно выбрать детскую одежду, можно сказать, на любой случай жизни. Красивую, стильную и качественную.
Преимущество «КотМарКот» ещё и в том, что одежда для самых маленьких продаётся в гарнитурах. Дизайнеры позаботились о том, чтобы ползунки, кофточка и головной убор составляли красивый комплект, сочетались по цвету, текстуре и фасону.
Шесть таких комплектов (по количеству участниц соревнования) было доставлено в стеклянную комнату территории «Маленькие Личности». Но при этом комплекты были расформированы, и вся одежда была разложена хаотично. Задача была именно в том, чтобы каждым штанишкам найти подходящую кофточку и шапочку.
Всё это девочкам объяснила ведущая проекта Ольга Ухлова.
Мы уже знакомили с Олей читателей.
В день первого этапа состоялось личное знакомство ведущей с участницами. Кстати, напомним все имена.
Пока девочек шесть:
Но уже к началу следующего этапа одна из них, возможно, покинет проект «МИНИМИСС-PS».
Однако выход из проекта – это не проигрыш, а жеребьёвка. У нас работает принцип: последние станут первыми. Девочка, покидающая проект первой, получает «№1» для участия во взрослом проекте «Городская красавица»-2 – она становится «ангелом этапа», ей гарантировано статусное участие в этапе №1 взрослого реалити. Однако вернёмся к тому, что происходит в настоящем. В качестве младших братьев-сестёр были куклы. Их участницам предложили принести с собой.
На случай, если достаточно крупной куклы в арсенале кого-то из девочек вдруг не найдётся, на этапе их ожидала «команда запасных игроков» — куклы из магазина детских товаров «Карусель», расположенного на первом этаже ТРК «Мандарин».
Итак, сборы на прогулку.
Признаемся, что немного переживали: не начали бы девчонки ссориться из-за того, кому какую вещицу взять. Но этого не произошло, девочки мирно и рассудительно распределили предметы одежды, каждая смогла достаточно быстро и успешно сформировать комплект.
А вот насколько правильным был выбор? Напомним, каждой рубашке соответствовали определённые штанишки и шапочка. Это объективно.
Но даже если участницы решили скомпоновать комплекты по-своему, у них была возможность обосновать свой выбор. Например, рассказать, что для синих брючек лучше всего подходит именно красная рубашка, потому что… Дальше – включайте фантазию и креатив.
И непременно нужно было представить свою куклу, рассказать, как зовут, братик это или сестрёнка, и – самое главное – почему «старшая сестра» выбрала для прогулки именно такую одежду.
С тем, чтобы назвать и представить своих подопечных, девочки справились. Нашлись и имена, и даже краткие характеристики для «братьев-сестёр». Однако было абсолютно понятно, что собрать «правильные» комплекты почти никому не удалось. Как девочки будут защищать свой выбор?
Кто-то говорил о том, что нравятся только яркие вещи. Кто-то отдавал предпочтение светлой одежде. Кому-то нравится только розовое, а кто-то предпочитает принт.
Ответы были односложными и краткими.
Конечно, надо делать скидку на волнение и возраст. Но с учётом опыта, который у каждой девочки уже накоплен на весеннем проекте «МИНИМИСС-2017», мы вправе ожидать чуть больше, чем «да» и «нет».
Это задание для мам на следующие этапы. Если они считают, что их дочери – настоящие минимисс, готовые участвовать в медийных проектах, значит, надо учиться говорить и раскрываться.
Все эти «заметки на полях» экспертами были сделаны в закрытом режиме…
… а девочек на период совещания пригласили… в виртуальное путешествие. Это один из аттракционов территории «Маленькие Личности».
Попасть в «параллельный мир» участницам помогал инструктор. Достаточно надеть специальные очки, и ты уже не в обычной комнате, а глубоко под водой в окружении рыб и медуз. Минимисс гуляли по дну Тихого океана! Ощущения настолько достоверные (мы тоже проверяли!) что порой хочется убедиться… А где акваланг?
Самой смелой оказалась Лиза Полушкина. Она буквально ринулась через толщу воды, инструктор только успевал поддерживать девочку. Кстати, в момент «телепорта» девчонки были с мамами. Мы решили, что это самое подходящее время для общения, ведь на протяжении конкурса дети и родители были разделены стеклом.
Минуты вместе пролетели быстро. Мамы снова отправились «за стекло», а девочек ожидало второе и последнее на данном этапе испытание — фотосессия.
Задача была проста и сложна одновременно. Никаких экстремальных задач мы в первом этапе решили не ставить. Достаточно вернуться в тот самый образ старшей сестры, с которого начинался этап. Непринуждённая расслабленная поза, улыбка. Наши участницы ничуть не хуже девочки, которая уже сыграла роль лица ТМ «КотМарКот».
Одна минута, в течение которой девочке следовало дать возможность фотографу сделать как минимум пять удачных кадров. Насколько удачно справились минимисс?
Для facemash-голосования мы представим самый удачный из кадров по версии представителей девочек, то есть – мам. Особую атмосферу фотозоны обеспечила студия декора «Воздушные замки». Нежно-розовые воздушные шары в форме звезды и карамели обволакивали участниц.
Не менее эффектной была и зона экспертной группы, в оформлении которой принял участие цветочный салон «Маргаритка».
О том, что фотографироваться любят все минимисс, мы отлично знаем ещё по предыдущему проекту с Юлией Бобрулько. Она, кстати говоря, внимательно следит за «МИНИМИСС-PS», очень хотела лично придти поддержать девчонок на этапе. К сожалению, не смогла – была занята на другом ивенте. Но по ВК постоянно была на связи.
А как справились наши участницы? Первый же блиц-фотосет показал, что любить фотографироваться и уметь это делать – две большие разницы. О многом фотомодель должна позаботиться сама, не дожидаясь, что кто-то сделает это за неё.
Разумеется, дети – это почти всегда выигрышные кадры. Но при всём очаровании детства, надо помнить и о том, как выглядит причёска, и о том, что с краем подола платья, и о том, где находятся руки. На первый раз в качестве помощника-консультанта была ведущая Ольга Ухлова. Оля на протяжении всего этапа была для всех девочек заботливым опекуном.
Оставим за кадром промахи девочек во время позирования, тем более все замечания были сделаны лично.
Наиболее распространённой ошибкой было то, что девочки практически не меняли положение тела во время фотосета, замирали в одной позе. А это как раз и ограничивало перспективу получить максимальное количество кадров.
Раскованность и самостоятельность в кадре показала Ксюша Гордеева, которая работала и руками, и ногами.
Не менее гибкой в кадре была Лиза Полушкина, правда, не без подсказок.
По-настоящему удивила фотографа Настя Петрова. Лучезарная Настя справилась с заданием даже раньше, чем закончилось время.
По завершении фотосета к девочкам вышла экспертная группа, и был оглашён главный результат этапа. По итогам соревнования «Сборы на прогулку» и работы на фотосете победила Настя Петрова. В подарок от спонсора этапа ТМ «КотМарКот» она получила фирменный слипер.
Остальные участницы на этапе получили сладкие призы от семейного кафе «Довольный Кот».
Поздравить Настю с победой в стеклянную комнату пришёл сам Кот Маркот! Лично!
Огромный плюшевый кот-талисман с удовольствием позировал на сцене территории «Маленькие Личности» со всеми минимисс. Каково же было удивление девчонок, когда по завершении обнимашек оказалось, что Кот Маркот – это… Папа Кристины Вижайкиной!
Илья Вижайкин – один из самых активных участников нашего «родительского комитета», и на этот раз он взял на себя одну из самых сложных ролей. И с успехом справился! Итак, Настя Петрова победила на этапе с результатом в три балла.
Именно по трехбалльной шкале оцениваются все активности на реалити-проектах от GK, так будет происходить и на «МИНИМИСС-PS». Но баллы на этапе получила не только Настя, но и остальные минимисс.
Кроме того, в зачёте у всех шести девочек на сегодня итоги лайк-голосования читателей сайта. Они, также по формату реалити от GK, пересчитаны в баллы проекта.
А ещё итоги активности представителей минимисс в социальных сетях — ВК. Они на I этапе учитываются за период с 4 июля (дата публикации анкет) по 15 июля включительно (дата проведения I этапа). Это вовсе не значит, что наутро после соревнований активность мам в сетях прекратилась, наоборот. Но эти записи и фото уже пойдут в зачёт следующего, II этапа.
Но даже суммарный результат всех перечисленных активностей не является конечным числом баллов. Ведь главное и последнее слово скажете вы, читатели сайта!
Фото, которые выбрали мамы минимисс для facemash, уже в следующем топике. Там же — текущие цифры и, соответственно, рейтинг участниц.
Напоминаем, что по итогам всех этапов будет выявлена абсолютная победительница, которая получит суперприз — уик-энд для всей семьи в парк-отеле «ВеЛес».
Чтобы узнавать новости проекта первыми, вам необходимо подписаться на аккаунты представителей минимисс в ВК.
Фотограф Андрей Бубенин
Местом нашей встречи стала территория «Маленькие Личности» в торгово-развлекательном центре «Мандарин».
Спонсор I этапа — магазин детской одежды Торговой Марки «КотМарКот» (официальное представительство в Коврове).
В «Маленьких Личностях» на всё время проекта для девочек приготовлена специальная комната.
Её стеклянные стены позволят представителям минимисс наблюдать за состязательным процессом, видеть всё, но при этом не вмешиваться, позволяя девочкам действовать самостоятельно.
Ведь на этапах, в отличие от работы в социальных сетях, нас интересует именно поведение участниц.
Да, они совсем малышки. Да, они могут растеряться, даже испугаться. Но мы же предварительно согласовали это с мамами и получили от родителей согласие! Борьба есть борьба.
Скажем честно, на первом этапе «чистоты эксперимента» в полной мере обеспечить не удалось. Некоторые родительницы в порыве заботы не смогли удержаться от того, чтобы не заглянуть, а то и зайти в стеклянную комнату.
Были и советы, и подсказки, и попытки то платьице поправить, то причёску. На первый раз экспертная группа решила отнестись снисходительно к этим внеплановым контактам. Ведь мы же сами не смогли жёстко обозначить приоритеты, попали под обаяние юных фотомоделей!..
«Выходы за бровку» на первый раз не отразились на итоговом решении и начислении баллов. Но это было в первый и последний раз, уже на втором этапе каждая попытка родителей хоть как-то вмешаться в действия участниц (если на это не будет дано специальное указание экспертов), будет приводить к снижению баллов минимисс.
Представляем экспертную группу I этапа:
- Директор территории «Маленькие Личности» Наталья Зимина;
- Управляющий ТМ «КотМарКот» Екатерина Башмакова;
- Коммерческий директор GK Татьяна Борминцева.
Это три эксперта, которые оценивали работу участниц на этапе. Теперь о сути задания. Мы предложили минимисс сыграть роли ответственных старших сестёр.
Ситуация. Мама поручает старшей дочери собрать на прогулку малыша – брата или сестричку. И одеть малыша надо не кое-как, а со вкусом. Всё для сборов приготовил спонсор этапа – ТМ «КотМарКот».
Мы уже сотрудничали с этим замечательным магазином и убедились, что в «КотМарКот» можно выбрать детскую одежду, можно сказать, на любой случай жизни. Красивую, стильную и качественную.
Преимущество «КотМарКот» ещё и в том, что одежда для самых маленьких продаётся в гарнитурах. Дизайнеры позаботились о том, чтобы ползунки, кофточка и головной убор составляли красивый комплект, сочетались по цвету, текстуре и фасону.
Шесть таких комплектов (по количеству участниц соревнования) было доставлено в стеклянную комнату территории «Маленькие Личности». Но при этом комплекты были расформированы, и вся одежда была разложена хаотично. Задача была именно в том, чтобы каждым штанишкам найти подходящую кофточку и шапочку.
Всё это девочкам объяснила ведущая проекта Ольга Ухлова.
Мы уже знакомили с Олей читателей.
В день первого этапа состоялось личное знакомство ведущей с участницами. Кстати, напомним все имена.
Пока девочек шесть:
- Кристина Вижайкина
- Ксюша Гордеева
- Милана Захарова
- Анфиса Костромова
- Настя Петрова
- Лиза Полушкина
Но уже к началу следующего этапа одна из них, возможно, покинет проект «МИНИМИСС-PS».
Однако выход из проекта – это не проигрыш, а жеребьёвка. У нас работает принцип: последние станут первыми. Девочка, покидающая проект первой, получает «№1» для участия во взрослом проекте «Городская красавица»-2 – она становится «ангелом этапа», ей гарантировано статусное участие в этапе №1 взрослого реалити. Однако вернёмся к тому, что происходит в настоящем. В качестве младших братьев-сестёр были куклы. Их участницам предложили принести с собой.
На случай, если достаточно крупной куклы в арсенале кого-то из девочек вдруг не найдётся, на этапе их ожидала «команда запасных игроков» — куклы из магазина детских товаров «Карусель», расположенного на первом этаже ТРК «Мандарин».
Итак, сборы на прогулку.
Признаемся, что немного переживали: не начали бы девчонки ссориться из-за того, кому какую вещицу взять. Но этого не произошло, девочки мирно и рассудительно распределили предметы одежды, каждая смогла достаточно быстро и успешно сформировать комплект.
А вот насколько правильным был выбор? Напомним, каждой рубашке соответствовали определённые штанишки и шапочка. Это объективно.
Но даже если участницы решили скомпоновать комплекты по-своему, у них была возможность обосновать свой выбор. Например, рассказать, что для синих брючек лучше всего подходит именно красная рубашка, потому что… Дальше – включайте фантазию и креатив.
И непременно нужно было представить свою куклу, рассказать, как зовут, братик это или сестрёнка, и – самое главное – почему «старшая сестра» выбрала для прогулки именно такую одежду.
С тем, чтобы назвать и представить своих подопечных, девочки справились. Нашлись и имена, и даже краткие характеристики для «братьев-сестёр». Однако было абсолютно понятно, что собрать «правильные» комплекты почти никому не удалось. Как девочки будут защищать свой выбор?
Кто-то говорил о том, что нравятся только яркие вещи. Кто-то отдавал предпочтение светлой одежде. Кому-то нравится только розовое, а кто-то предпочитает принт.
Ответы были односложными и краткими.
Конечно, надо делать скидку на волнение и возраст. Но с учётом опыта, который у каждой девочки уже накоплен на весеннем проекте «МИНИМИСС-2017», мы вправе ожидать чуть больше, чем «да» и «нет».
Это задание для мам на следующие этапы. Если они считают, что их дочери – настоящие минимисс, готовые участвовать в медийных проектах, значит, надо учиться говорить и раскрываться.
Все эти «заметки на полях» экспертами были сделаны в закрытом режиме…
… а девочек на период совещания пригласили… в виртуальное путешествие. Это один из аттракционов территории «Маленькие Личности».
Попасть в «параллельный мир» участницам помогал инструктор. Достаточно надеть специальные очки, и ты уже не в обычной комнате, а глубоко под водой в окружении рыб и медуз. Минимисс гуляли по дну Тихого океана! Ощущения настолько достоверные (мы тоже проверяли!) что порой хочется убедиться… А где акваланг?
Самой смелой оказалась Лиза Полушкина. Она буквально ринулась через толщу воды, инструктор только успевал поддерживать девочку. Кстати, в момент «телепорта» девчонки были с мамами. Мы решили, что это самое подходящее время для общения, ведь на протяжении конкурса дети и родители были разделены стеклом.
Минуты вместе пролетели быстро. Мамы снова отправились «за стекло», а девочек ожидало второе и последнее на данном этапе испытание — фотосессия.
Задача была проста и сложна одновременно. Никаких экстремальных задач мы в первом этапе решили не ставить. Достаточно вернуться в тот самый образ старшей сестры, с которого начинался этап. Непринуждённая расслабленная поза, улыбка. Наши участницы ничуть не хуже девочки, которая уже сыграла роль лица ТМ «КотМарКот».
Одна минута, в течение которой девочке следовало дать возможность фотографу сделать как минимум пять удачных кадров. Насколько удачно справились минимисс?
Для facemash-голосования мы представим самый удачный из кадров по версии представителей девочек, то есть – мам. Особую атмосферу фотозоны обеспечила студия декора «Воздушные замки». Нежно-розовые воздушные шары в форме звезды и карамели обволакивали участниц.
Не менее эффектной была и зона экспертной группы, в оформлении которой принял участие цветочный салон «Маргаритка».
О том, что фотографироваться любят все минимисс, мы отлично знаем ещё по предыдущему проекту с Юлией Бобрулько. Она, кстати говоря, внимательно следит за «МИНИМИСС-PS», очень хотела лично придти поддержать девчонок на этапе. К сожалению, не смогла – была занята на другом ивенте. Но по ВК постоянно была на связи.
А как справились наши участницы? Первый же блиц-фотосет показал, что любить фотографироваться и уметь это делать – две большие разницы. О многом фотомодель должна позаботиться сама, не дожидаясь, что кто-то сделает это за неё.
Разумеется, дети – это почти всегда выигрышные кадры. Но при всём очаровании детства, надо помнить и о том, как выглядит причёска, и о том, что с краем подола платья, и о том, где находятся руки. На первый раз в качестве помощника-консультанта была ведущая Ольга Ухлова. Оля на протяжении всего этапа была для всех девочек заботливым опекуном.
Оставим за кадром промахи девочек во время позирования, тем более все замечания были сделаны лично.
Наиболее распространённой ошибкой было то, что девочки практически не меняли положение тела во время фотосета, замирали в одной позе. А это как раз и ограничивало перспективу получить максимальное количество кадров.
Раскованность и самостоятельность в кадре показала Ксюша Гордеева, которая работала и руками, и ногами.
Не менее гибкой в кадре была Лиза Полушкина, правда, не без подсказок.
По-настоящему удивила фотографа Настя Петрова. Лучезарная Настя справилась с заданием даже раньше, чем закончилось время.
По завершении фотосета к девочкам вышла экспертная группа, и был оглашён главный результат этапа. По итогам соревнования «Сборы на прогулку» и работы на фотосете победила Настя Петрова. В подарок от спонсора этапа ТМ «КотМарКот» она получила фирменный слипер.
Остальные участницы на этапе получили сладкие призы от семейного кафе «Довольный Кот».
Поздравить Настю с победой в стеклянную комнату пришёл сам Кот Маркот! Лично!
Огромный плюшевый кот-талисман с удовольствием позировал на сцене территории «Маленькие Личности» со всеми минимисс. Каково же было удивление девчонок, когда по завершении обнимашек оказалось, что Кот Маркот – это… Папа Кристины Вижайкиной!
Илья Вижайкин – один из самых активных участников нашего «родительского комитета», и на этот раз он взял на себя одну из самых сложных ролей. И с успехом справился! Итак, Настя Петрова победила на этапе с результатом в три балла.
Именно по трехбалльной шкале оцениваются все активности на реалити-проектах от GK, так будет происходить и на «МИНИМИСС-PS». Но баллы на этапе получила не только Настя, но и остальные минимисс.
Кроме того, в зачёте у всех шести девочек на сегодня итоги лайк-голосования читателей сайта. Они, также по формату реалити от GK, пересчитаны в баллы проекта.
А ещё итоги активности представителей минимисс в социальных сетях — ВК. Они на I этапе учитываются за период с 4 июля (дата публикации анкет) по 15 июля включительно (дата проведения I этапа). Это вовсе не значит, что наутро после соревнований активность мам в сетях прекратилась, наоборот. Но эти записи и фото уже пойдут в зачёт следующего, II этапа.
Но даже суммарный результат всех перечисленных активностей не является конечным числом баллов. Ведь главное и последнее слово скажете вы, читатели сайта!
Фото, которые выбрали мамы минимисс для facemash, уже в следующем топике. Там же — текущие цифры и, соответственно, рейтинг участниц.
Напоминаем, что по итогам всех этапов будет выявлена абсолютная победительница, которая получит суперприз — уик-энд для всей семьи в парк-отеле «ВеЛес».
Чтобы узнавать новости проекта первыми, вам необходимо подписаться на аккаунты представителей минимисс в ВК.
Ищите их по хэштегам #gk33 и #минимиссps!
Фотограф Андрей Бубенин
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