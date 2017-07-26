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II этап «МИНИМИСС-PS». Груминг наперегонки и гавайская вечеринка
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Второй этап реалити «МИНИМИСС-PS» начался на уже привычной для участниц площадке территории развлечений «Маленькие Личности». Но в «стеклянной комнате» девочек ожидала только постановка задач. А сам «бьюти-батл» прошёл в новой локации.
Девочек встречала неизменная ведущая реалити Ольга Ухлова, которая и рассказала о том, какое испытание приготовили организаторы.
Вначале – представление экспертной группы этапа:
Татьяна и Наталья уже выступали экспертами на I этапе. Появление Анны Варзановой обусловлено самой тематикой этапа. Ведь это груминг. Как мы уже сообщали, накануне участницы побывали на мастер-классе в груминг-салоне «Собакевич», где Анна рассказала о том, как из просто симпатичной маленькой собачки сделать «собачку-принцессу».
Мы призывали всех девочек запоминать всё, что говорила Анна. Насколько внимательны они были, показал второй этап.
Небольшой тест-опрос провела Ольга Ухлова. Вопросы были, в общем-то, несложные: «Кто такой грумер? Какими предметами он пользуется? Как часто необходимо мыть маленьких собачек?».
Наиболее развёрнутые и связные ответы смогли дать Ксюша Гордеева, Лиза Полушкина и Настя Петрова. Все ответы фиксировали в протоколы эксперты.
На столе перед девочками разложили шесть предметов, каждый из которых входит в рабочий инструментарий грумера. Предметы были пронумерованы:
«Пуходёрка» и «когтерезка»? Весёлые слова, но их ещё выговорить надо! И это пришлось сделать Насте Петровой и Ксюше Гордеевой. Почему именно им?
Дело в том, что мы провели жеребьёвку, как в игре в «фанты». Из корзинки все малышки по очереди вытаскивали бумажные рулончики, развернув которые, минимисс узнавали свой порядковый номер на этапе. Номера соответствовали тем самым инструментам грумера, которые девчонки только что осмотрели. Но где же предметы?
Задание было не только на внимательность, но и на зрительную память. Пока наши малышки разбирались с номерками жеребьёвки, все предметы со стола убрали. Исчезли из комнаты и эксперты.
Путешествие по эскалатору на третий этаж ТРЦ «Мандарин». Это и есть наша вторая локация.
Скоро в этих стенах разместится какой-то торговый отдел. А пока – отличная площадка для соревнования минимисс.
То, что испытание будет связано с грумингом, девочки поняли сразу. Но что именно? На столе у противоположной от входа стены стояли симпатичные подарочные коробки.
Но нужно было не просто найти предмет, а сделать это как можно быстрее. У Оли был секундомер.
Напомним, что всё это время девочки были совершенно одни.
Рядом только Оля, фотограф и видеограф.
Никаких мам с подсказками! Все представители детей наблюдали за этапом через стекло.
К родителям присоединились «зрители», ведь мы заранее объявляли о том, что наше реалити проходит в свободном доступе.
Бежать к коробкам предстояло по «взлётной полосе», оформление которой декоративными воздушными шарами обеспечила студия декора «Воздушные замки».
Основательница студии Юлия Краснова на этапе присутствовала лично и выполняла роль «бокового арбитра». Ведь нужно было обеспечить равно-усложнённые условия для всех участниц! Как это было?
На старте первая, по результатам жеребьёвки, минимисс – Анфиса Костромова. Её задача – найти миниатюрный бантик для причёски йорка. Пробежала Анфиса за 7,4 секунды (кстати, один из самых лучших результатов), но при этом «свою» коробочку нашла не сразу. Самый миниатюрный предмет оказался в самой объёмной коробке. А вы как думали? Никто не говорил, что будет легко.
Более того, пока записывали результаты Анфисы, Юлия Краснова успела полностью изменить расположение коробок на столе. Обеспечить секретность помогали декоративные вееры, которые на этапе ещё и являлись составляющими декора фотозоны, сформированной студией декора «Воздушные замки».
Но фотозона была потом. Вначале девчонки наперегонки искали свои предметы. Самой быстрой оказалась Настя Петрова – 5,7 секунд! Она нашла свой предмет – когтерезку – практически молниеносно. И она не подсматривала! Мы всё видели!
У Миланы Захаровой и Лизы Полушкиной близкие результаты – 13,3 и 13,4 секунды соответственно, а Ксюша Гордеева нашла нашла «свои» ножницы за 11,7 секунд. Больше всего времени на поиски понадобилось Кристине Вижайкиной – 21,8 секунды. Кристина искала и нашла расчёску.
Как только с инструментами грумера разобрались – на блиц-фотосет. Фотограф был строг. Никаких подсказок. Одна минута, показывайте, на что вы способны! Требуется пять удачных кадров!
Забегая вперёд, сообщим, что на II этапе пяти кадров выдать не смогла ни одна участница. У Кристины два кадра, у Лизы, Анфисы, Ксюши и Миланы по три удачных фото. Самой эффективной фотомоделью оказалась Настя Петрова – четыре кадра. Так решил фотограф этапа. А что скажете вы? Из самых удачных самые-самые удачные выбрали мамы.
Именно за эти снимки в следующем топике можно будет проголосовать. Там же мы опубликуем все рейтинговые таблицы. Их у нас накопилось немало.
А, в рассказе о II этапе осталось лишь повторить, что по решению экспертов максимальный балл получила Ксюша Гордеева. Ей достался подарок от нашего партнёра главный приз этапа.
Конечно же собачка! Не настоящая, а игрушка хэнд-мэйд. Это эксклюзивное произведение искусств, которое специально для Ксюши изготовили в компании «ВЯЗАНОЕ СЧАСТЬЕ».
Хэнд-мэйд подарки получили все реалитянки. Изящные браслеты из живых цветов девочки получили от цветочного салона «Маргаритка».
И, конечно же, вкусные печеньки от семейного кафе «Довольный Кот».
У нас есть результаты II этапа. Но нет проигравших! Все минимисс с подарками и отличным настроением отправились после этапа на главную сцену территории развлечений «Маленькие Личности», где их ждала настоящая гавайская вечеринка с ди-джеем – настоящим гавайским аборигеном!
Наши минимисс с каждым этапом всё больше походят на профессиональных моделей, не переставая удивлять. Мы и глазом моргнуть, как все участницы преобразились. Только что был стиль кэжуал,
… и вот – буйство красок!
Разумеется, спасибо мамам! И кстати, оценка работы мам в социальных сетях у нас тоже имеется.
P.S. Да, наверное, подошло время сказать, кто же покинет проект?..
Фотограф Алексей Гаврилов
Девочек встречала неизменная ведущая реалити Ольга Ухлова, которая и рассказала о том, какое испытание приготовили организаторы.
Вначале – представление экспертной группы этапа:
- коммерческий директор GK Татьяна Борминцева
- директор ТР «Маленькие Личности» Наталья Зимина
- руководитель груминг-салона «Собакевич» Анна Варзанова.
Татьяна и Наталья уже выступали экспертами на I этапе. Появление Анны Варзановой обусловлено самой тематикой этапа. Ведь это груминг. Как мы уже сообщали, накануне участницы побывали на мастер-классе в груминг-салоне «Собакевич», где Анна рассказала о том, как из просто симпатичной маленькой собачки сделать «собачку-принцессу».
Мы призывали всех девочек запоминать всё, что говорила Анна. Насколько внимательны они были, показал второй этап.
Небольшой тест-опрос провела Ольга Ухлова. Вопросы были, в общем-то, несложные: «Кто такой грумер? Какими предметами он пользуется? Как часто необходимо мыть маленьких собачек?».
Наиболее развёрнутые и связные ответы смогли дать Ксюша Гордеева, Лиза Полушкина и Настя Петрова. Все ответы фиксировали в протоколы эксперты.
На столе перед девочками разложили шесть предметов, каждый из которых входит в рабочий инструментарий грумера. Предметы были пронумерованы:
- Бантик
- Расчёска
- Ножницы
- Намордник
- Когтерезка
- Пуходёрка
«Пуходёрка» и «когтерезка»? Весёлые слова, но их ещё выговорить надо! И это пришлось сделать Насте Петровой и Ксюше Гордеевой. Почему именно им?
Дело в том, что мы провели жеребьёвку, как в игре в «фанты». Из корзинки все малышки по очереди вытаскивали бумажные рулончики, развернув которые, минимисс узнавали свой порядковый номер на этапе. Номера соответствовали тем самым инструментам грумера, которые девчонки только что осмотрели. Но где же предметы?
Задание было не только на внимательность, но и на зрительную память. Пока наши малышки разбирались с номерками жеребьёвки, все предметы со стола убрали. Исчезли из комнаты и эксперты.
Ну что ж, пора и нам перемещаться, — сообщила Ольга Ухлова.
Путешествие по эскалатору на третий этаж ТРЦ «Мандарин». Это и есть наша вторая локация.
Скоро в этих стенах разместится какой-то торговый отдел. А пока – отличная площадка для соревнования минимисс.
То, что испытание будет связано с грумингом, девочки поняли сразу. Но что именно? На столе у противоположной от входа стены стояли симпатичные подарочные коробки.
Именно в этих коробках находятся предметы, которые мы с вами только что осмотрели в нашей «стеклянной комнате». Каждая из вас сейчас будет должна найти свой предмет, тот, что соответствует номерку, который вы вытащили из корзинки, — сказала Оля.
Но нужно было не просто найти предмет, а сделать это как можно быстрее. У Оли был секундомер.
Напомним, что всё это время девочки были совершенно одни.
Рядом только Оля, фотограф и видеограф.
Никаких мам с подсказками! Все представители детей наблюдали за этапом через стекло.
К родителям присоединились «зрители», ведь мы заранее объявляли о том, что наше реалити проходит в свободном доступе.
Бежать к коробкам предстояло по «взлётной полосе», оформление которой декоративными воздушными шарами обеспечила студия декора «Воздушные замки».
Основательница студии Юлия Краснова на этапе присутствовала лично и выполняла роль «бокового арбитра». Ведь нужно было обеспечить равно-усложнённые условия для всех участниц! Как это было?
На старте первая, по результатам жеребьёвки, минимисс – Анфиса Костромова. Её задача – найти миниатюрный бантик для причёски йорка. Пробежала Анфиса за 7,4 секунды (кстати, один из самых лучших результатов), но при этом «свою» коробочку нашла не сразу. Самый миниатюрный предмет оказался в самой объёмной коробке. А вы как думали? Никто не говорил, что будет легко.
Более того, пока записывали результаты Анфисы, Юлия Краснова успела полностью изменить расположение коробок на столе. Обеспечить секретность помогали декоративные вееры, которые на этапе ещё и являлись составляющими декора фотозоны, сформированной студией декора «Воздушные замки».
Но фотозона была потом. Вначале девчонки наперегонки искали свои предметы. Самой быстрой оказалась Настя Петрова – 5,7 секунд! Она нашла свой предмет – когтерезку – практически молниеносно. И она не подсматривала! Мы всё видели!
У Миланы Захаровой и Лизы Полушкиной близкие результаты – 13,3 и 13,4 секунды соответственно, а Ксюша Гордеева нашла нашла «свои» ножницы за 11,7 секунд. Больше всего времени на поиски понадобилось Кристине Вижайкиной – 21,8 секунды. Кристина искала и нашла расчёску.
Как только с инструментами грумера разобрались – на блиц-фотосет. Фотограф был строг. Никаких подсказок. Одна минута, показывайте, на что вы способны! Требуется пять удачных кадров!
Забегая вперёд, сообщим, что на II этапе пяти кадров выдать не смогла ни одна участница. У Кристины два кадра, у Лизы, Анфисы, Ксюши и Миланы по три удачных фото. Самой эффективной фотомоделью оказалась Настя Петрова – четыре кадра. Так решил фотограф этапа. А что скажете вы? Из самых удачных самые-самые удачные выбрали мамы.
Именно за эти снимки в следующем топике можно будет проголосовать. Там же мы опубликуем все рейтинговые таблицы. Их у нас накопилось немало.
А, в рассказе о II этапе осталось лишь повторить, что по решению экспертов максимальный балл получила Ксюша Гордеева. Ей достался подарок от нашего партнёра главный приз этапа.
Конечно же собачка! Не настоящая, а игрушка хэнд-мэйд. Это эксклюзивное произведение искусств, которое специально для Ксюши изготовили в компании «ВЯЗАНОЕ СЧАСТЬЕ».
Хэнд-мэйд подарки получили все реалитянки. Изящные браслеты из живых цветов девочки получили от цветочного салона «Маргаритка».
И, конечно же, вкусные печеньки от семейного кафе «Довольный Кот».
У нас есть результаты II этапа. Но нет проигравших! Все минимисс с подарками и отличным настроением отправились после этапа на главную сцену территории развлечений «Маленькие Личности», где их ждала настоящая гавайская вечеринка с ди-джеем – настоящим гавайским аборигеном!
Наши минимисс с каждым этапом всё больше походят на профессиональных моделей, не переставая удивлять. Мы и глазом моргнуть, как все участницы преобразились. Только что был стиль кэжуал,
… и вот – буйство красок!
Разумеется, спасибо мамам! И кстати, оценка работы мам в социальных сетях у нас тоже имеется.
Скоро! Очень скоро! Все результаты.
P.S. Да, наверное, подошло время сказать, кто же покинет проект?..
Фотограф Алексей Гаврилов
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