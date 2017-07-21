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«МИНИМИСС-PS». II этап уже завтра. Шоу для всех! Болеем за девчонок!
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Проект «МИНИМИСС-PS» стартовал и начал стремительно развиваться. Реализован I этап, уже подведены экспертные итоги. Но последнее слово за читателями сайта и подписчиками участниц конкурса. А мы на старте II этапа. Счёт до его начала уже пошёл на часы!
Напоминаем: линия для голосования будет закрыта 26 июля. В это же день мы опубликуем общий итог I этапа.
К этому времени наши юные участницы уже пройдут испытание II этапа, и борьба за главный приз обострится максимально.
Ведь девочек будет ожидать рейтинг, суммарные показатели которого чётко обозначат, кто из участниц ближе подошёл к главному призу. А это подарок для всей семьи — уик-энд в парк-отеле «ВеЛес».
Кстати, анонсируем наш тест-драйв. На днях GK побывал в парк-отеле, чтобы лично убедиться в уровне комфорта. Мы впечатлены результатами!
А теперь о том, что ожидает девочек во II этапе. Пройдёт он на главной площадке проекта — на территории развлечений «Маленькие Личности».
Все подробности того, что ждёт минимисс во II этапе, не станем. Но небольшую подсказку дадим. Вот она.
И ещё. Самое главное.
II этап — это шоу для всех желающих увидеть его в режиме реального времени!
Площадка — территория развлечений «Маленькие Личности».
Расположение — 4 уровень торгово-развлекательный центр «Мандарин».
II этап состоится 22 июля. Начало в 11 часов.
Напоминаем: линия для голосования будет закрыта 26 июля. В это же день мы опубликуем общий итог I этапа.
К этому времени наши юные участницы уже пройдут испытание II этапа, и борьба за главный приз обострится максимально.
Ведь девочек будет ожидать рейтинг, суммарные показатели которого чётко обозначат, кто из участниц ближе подошёл к главному призу. А это подарок для всей семьи — уик-энд в парк-отеле «ВеЛес».
Кстати, анонсируем наш тест-драйв. На днях GK побывал в парк-отеле, чтобы лично убедиться в уровне комфорта. Мы впечатлены результатами!
А теперь о том, что ожидает девочек во II этапе. Пройдёт он на главной площадке проекта — на территории развлечений «Маленькие Личности».
Все подробности того, что ждёт минимисс во II этапе, не станем. Но небольшую подсказку дадим. Вот она.
И ещё. Самое главное.
II этап — это шоу для всех желающих увидеть его в режиме реального времени!
Площадка — территория развлечений «Маленькие Личности».
Расположение — 4 уровень торгово-развлекательный центр «Мандарин».
II этап состоится 22 июля. Начало в 11 часов.
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