«МИНИМИСС-PS». II этап завершён. Ксюша лидирует!

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Но будьте внимательны! Фактическая победа на этапе — это только одна треть составляющей успеха!Да, эксперты поставили Ксюше максимальные три балла за активность, дисциплину и находчивость. Но ещё предстоит подсчитать баллы за активность представителя Ксюши, её мамы, в социальных сетях. А ещё — выяснить, что решили читатели GK.Ну, и, разумеется, сравнить цифры с достижениями остальных пятерых участниц, которые также, как и Ксюша, получили свои отметки. Мы опубликуем их в итоговой таблице.Кстати говоря, не только читатели, но и сетезрители на этот раз включаются в оценку работы участниц реалити! Ведь на II этапе мы подготовили не только фото, но и видеорепортаж!В данное время идёт монтаж видеосюжета и анализ активности представителей в социальных сетях. Как только работы будут завершены, мы опубликуем рейтинг участниц реалити. И тогда станет понятно, обеспечил ли Ксюше максимальный балл от экспертов лидирующее положение в рейтинге.Вся информация появится в открытом доступе 26 июля. Этот день, кроме того, станет «моментом истины» итогов I этапа. Все результаты на реалити суммируются и носят накопительный характер.