Проекты GK
«МИНИМИСС-PS» в «ВеЛесе». Интервью с Артёмом Гавриловым
0 215
Как мы уже сообщали, главным призом на реалити «МИНИМИСС-PS» является уик-энд для всей семьи в парк-отель «ВеЛес».
О том, что представляет собой пакет сервисов, составляющий наш гранд-при, было рассказано ещё на старте реалити.
Тогда же мы пообещали, что непременно съездим в парк-отель «ВеЛес», чтобы привезти оттуда самые последние новости и самые свежие впечатления.
Дело в том, что парк-отель – это проект, который постоянно развивается и растёт, появляются дополнительные возможности и услуги, о которых даже те, кто бывал там, скажем, год назад, даже не подозревают.
Мы увидели и протестировали многое. Но не всё.
Это просто нереально – за несколько часов обследовать «ВеЛес».
Всё, что не успели охватить личным вниманием, изучили в теории, в беседе с коммерческим директором парк-отеля «ВеЛес» Артёмом Гавриловым.
GK: Когда читаешь в интернете или слышишь слово «ВеЛес», ассоциации с чем-то шикарным, даже недоступным. Многие уверены, что это отдых только для очень состоятельных...
— Разумеется, уровень сервиса у нас высокий. Но это не означает прямой зависимости от уровня цен. Более того, с сентября 2015 года в «ВеЛесе» работает специальная программа лояльности — «Карта земляка». Она предусматривает скидку в 33% для всех жителей Владимирской области, то есть региона-33. За время действия программы очень многие жители городов и посёлков региона включились в программу и воспользовались нашей скидкой. Мы будем очень рады видеть у себя в гостях побольше ковровчан. Добраться до нас из Коврова быстрее и проще, чем, скажем, из Мурома или Гороховца. Именно уик-энд для всей семьи, на мой взгляд, мог бы стать для ковровчан идеальной программой.
GK: Когда речь идёт о семейном отдыхе, родителей, как правило, в первую очередь интересует, что с питанием? Как это организовано в «ВеЛесе»?
— Возможны любые варианты. Это и заказы по меню, как в кафе, ресторане или баре. Можно воспользоваться шведским столом. Но для тех, кто приезжает по нашим программам, существует система «All inclusive». С учётом того, что детей к нам приезжает много, формируется меню.
GK: Мы уже рассказывали раньше, говорим и сейчас, о замечательных сервисах «ВеЛеса». Но помимо spa и обычных видов загородного отдыха, от поездки люди ждут каких-то особенных событий...
— Это верно. И в «ВеЛесе» всегда об этом помнят и беспокоятся. Мы не ограничиваемся предложением комфортного загородного отдыха. В парк-отеле регулярно проводятся разноплановые праздничные мероприятия, как для взрослых, так и для детей. Есть крупные праздники, традиционные и массовые фестивали. Но есть и программы, рассчитанные на то, чтобы пребывание в «ВеЛесе» стало по-настоящему незабываемым. Это и концерты с живым звуком, и танцевальные представления, и конкурсные программы. Кроме того, к услугам наших гостей теннисный корт, конные прогулки и разнообразные мастер-классы, как для взрослых, так и для детей.
GK: «Карта земляка» — это единственный дисконт или есть другие программы лояльности?
— Разумеется есть! Программа лояльности для «ВеЛеса» — это, по сути, стратегия. Каждый гость, который хотя бы один раз побывал у нас на отдыхе, автоматически включается в такие программы. С каждым новым посещением открываются всё новые и новые дополнительные сервисы и возможности получить их со скидкой. Думаю, что именно это обеспечило нам репутацию своего рода клуба. Но не закрытого, для неких избранных персон. Мы открыты и дружелюбны, рады всем и для всех готовы составить удобную и гибкую программу отдыха.
Артём – не только топ-менеджер, но и искренний поклонник активного загородного отдыха.
Работу свою он считает подарком судьбы. Здесь проходят как рабочие будни, так и выходные, которые Артём нередко проводит в «ВеЛесе» со своей семьёй.
Ещё бы, ведь в «ВеЛесе» упоителен даже воздух: экосистема соснового бора едва ли сравнится по своим де-токс качествам с самыми фешенебельными европейскими spa-отелями.
Впрочем, по части фешенебельности в «ВеЛесе» тоже всё в полном порядке.
Один бассейн чего стоит!
Мы только осматривали… А так хотелось отложить в сторону дела и погрузиться в эту безмятежность!..
И самое главное и важное! «ВеЛес» — это загородный парк-отель, который идеально подходит именно для семейного отдыха, причём, для семьи с ребёнком дошкольного возраста или младшеклассником.
Ну, а взрослых в плане укрепления здоровья и для повышения тонуса ожидает отличная тренажёрка. Жаль, по-настоящему протестить её у нас не получилось, хотя одним только осмотром не ограничились.
Не сомневаемся, что у родителей победительницы нашего реалити будут все возможности и условия для полноценных тренировок! А дети… Дети отлично проведут время в контактном мини-зоопарке. Там такой классный енот!..
На сайте парк-отеля «ВеЛес» сообщается:
Фотограф Дмитрий Кулешов
О том, что представляет собой пакет сервисов, составляющий наш гранд-при, было рассказано ещё на старте реалити.
Тогда же мы пообещали, что непременно съездим в парк-отель «ВеЛес», чтобы привезти оттуда самые последние новости и самые свежие впечатления.
Дело в том, что парк-отель – это проект, который постоянно развивается и растёт, появляются дополнительные возможности и услуги, о которых даже те, кто бывал там, скажем, год назад, даже не подозревают.
Мы увидели и протестировали многое. Но не всё.
Это просто нереально – за несколько часов обследовать «ВеЛес».
Всё, что не успели охватить личным вниманием, изучили в теории, в беседе с коммерческим директором парк-отеля «ВеЛес» Артёмом Гавриловым.
GK: Когда читаешь в интернете или слышишь слово «ВеЛес», ассоциации с чем-то шикарным, даже недоступным. Многие уверены, что это отдых только для очень состоятельных...
— Разумеется, уровень сервиса у нас высокий. Но это не означает прямой зависимости от уровня цен. Более того, с сентября 2015 года в «ВеЛесе» работает специальная программа лояльности — «Карта земляка». Она предусматривает скидку в 33% для всех жителей Владимирской области, то есть региона-33. За время действия программы очень многие жители городов и посёлков региона включились в программу и воспользовались нашей скидкой. Мы будем очень рады видеть у себя в гостях побольше ковровчан. Добраться до нас из Коврова быстрее и проще, чем, скажем, из Мурома или Гороховца. Именно уик-энд для всей семьи, на мой взгляд, мог бы стать для ковровчан идеальной программой.
GK: Когда речь идёт о семейном отдыхе, родителей, как правило, в первую очередь интересует, что с питанием? Как это организовано в «ВеЛесе»?
— Возможны любые варианты. Это и заказы по меню, как в кафе, ресторане или баре. Можно воспользоваться шведским столом. Но для тех, кто приезжает по нашим программам, существует система «All inclusive». С учётом того, что детей к нам приезжает много, формируется меню.
GK: Мы уже рассказывали раньше, говорим и сейчас, о замечательных сервисах «ВеЛеса». Но помимо spa и обычных видов загородного отдыха, от поездки люди ждут каких-то особенных событий...
— Это верно. И в «ВеЛесе» всегда об этом помнят и беспокоятся. Мы не ограничиваемся предложением комфортного загородного отдыха. В парк-отеле регулярно проводятся разноплановые праздничные мероприятия, как для взрослых, так и для детей. Есть крупные праздники, традиционные и массовые фестивали. Но есть и программы, рассчитанные на то, чтобы пребывание в «ВеЛесе» стало по-настоящему незабываемым. Это и концерты с живым звуком, и танцевальные представления, и конкурсные программы. Кроме того, к услугам наших гостей теннисный корт, конные прогулки и разнообразные мастер-классы, как для взрослых, так и для детей.
GK: «Карта земляка» — это единственный дисконт или есть другие программы лояльности?
— Разумеется есть! Программа лояльности для «ВеЛеса» — это, по сути, стратегия. Каждый гость, который хотя бы один раз побывал у нас на отдыхе, автоматически включается в такие программы. С каждым новым посещением открываются всё новые и новые дополнительные сервисы и возможности получить их со скидкой. Думаю, что именно это обеспечило нам репутацию своего рода клуба. Но не закрытого, для неких избранных персон. Мы открыты и дружелюбны, рады всем и для всех готовы составить удобную и гибкую программу отдыха.
Артём – не только топ-менеджер, но и искренний поклонник активного загородного отдыха.
Работу свою он считает подарком судьбы. Здесь проходят как рабочие будни, так и выходные, которые Артём нередко проводит в «ВеЛесе» со своей семьёй.
Ещё бы, ведь в «ВеЛесе» упоителен даже воздух: экосистема соснового бора едва ли сравнится по своим де-токс качествам с самыми фешенебельными европейскими spa-отелями.
Впрочем, по части фешенебельности в «ВеЛесе» тоже всё в полном порядке.
Один бассейн чего стоит!
Мы только осматривали… А так хотелось отложить в сторону дела и погрузиться в эту безмятежность!..
И самое главное и важное! «ВеЛес» — это загородный парк-отель, который идеально подходит именно для семейного отдыха, причём, для семьи с ребёнком дошкольного возраста или младшеклассником.
Ну, а взрослых в плане укрепления здоровья и для повышения тонуса ожидает отличная тренажёрка. Жаль, по-настоящему протестить её у нас не получилось, хотя одним только осмотром не ограничились.
Не сомневаемся, что у родителей победительницы нашего реалити будут все возможности и условия для полноценных тренировок! А дети… Дети отлично проведут время в контактном мини-зоопарке. Там такой классный енот!..
На сайте парк-отеля «ВеЛес» сообщается:
Загородный клуб-отель «ВеЛес» расположен во Владимирской области, недалеко от города Владимир. В живописном лесном массиве экологически чистой зоны, где чистый воздух соснового леса, весьма полезный для здоровья, и ни с чем не сравнимое великолепие окружающей природы щедро одарят Вас прекрасным настроением и радостными ожиданиями, которые непременно сбудутся!
Клуб-отель «ВеЛес» совсем недавно отпраздновал свой девятый день рождения. Все эти годы мы предоставляем нашим гостям все необходимое для качественного, комфортного отдыха!
И эта информация соответствует действительности!
Фотограф Дмитрий Кулешов
0 комментариев