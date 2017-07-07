Проекты GK
Наш месседж городу. GK снимает видеоклип
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Мы уже сообщали о том, что в июле запланирован запуск кабельного телеканала IPTV — GK, на котором будет размещаться контент нашего сайта. Работа идёт полным ходом. Ещё чуть-чуть, и мы сможем порадовать наших читателей и сетезрителей новым сервисом.
Как уже было сказано, сервис будет доступен только абонентам компьютерной сети ITNET, подключившим IPTV.
Кто-то сейчас укажет на нестыковку: было обещано, что запуск состоится 1 июля. И где?
Действительно, запустить телевидение — это вам не фунт изюма. В принципе, можно было стартануть согласно анонса, но мы, памятуя поговорку про «поспешишь, людей насмешишь», решили вначале довести проект до ума.
Осталось недолго, основная работа сделана, так что можно уверенно говорить о том, что пошёл обратный отсчёт до первого теледня. Более того, мы решили заморочиться на проморолик. Съёмки начались на этой неделе.
Что это будет за промо? «Дословно» содержание пересказывать не станем, а по сути — это наш месседж городу, попытка языком символов передать идеологию нашего проекта.
В творческой работе нам помогают видеограф Артём Буренков и хореограф Анна Петрова.
И Артём, и Аня — давние и верные друзья GK. Мы полностью доверяем их профессионализму и стараемся предельно точно следовать их указаниям.
Одновременно со съёмками видео готовится аудиоверсия. Нашу саунд-презентацию в ближайшее время можно будет услышать в эфире Радио Energy Ковров. И тут тоже не обошлось без поддержки друзей. В «продакшн» нам помог радиоведущий Денис Швецов, за что мы ему очень благодарны.
Фоторяд топика — это бэкстейдж репетиционного процесса. На период съёмок нам пришлось «освоить смежную профессию» — перевоплотиться в данс-бэнд.
Скоро на канале IPTV!
Фото и видео: Артём Буренков
Как уже было сказано, сервис будет доступен только абонентам компьютерной сети ITNET, подключившим IPTV.
Кто-то сейчас укажет на нестыковку: было обещано, что запуск состоится 1 июля. И где?
Действительно, запустить телевидение — это вам не фунт изюма. В принципе, можно было стартануть согласно анонса, но мы, памятуя поговорку про «поспешишь, людей насмешишь», решили вначале довести проект до ума.
Осталось недолго, основная работа сделана, так что можно уверенно говорить о том, что пошёл обратный отсчёт до первого теледня. Более того, мы решили заморочиться на проморолик. Съёмки начались на этой неделе.
Что это будет за промо? «Дословно» содержание пересказывать не станем, а по сути — это наш месседж городу, попытка языком символов передать идеологию нашего проекта.
В творческой работе нам помогают видеограф Артём Буренков и хореограф Анна Петрова.
И Артём, и Аня — давние и верные друзья GK. Мы полностью доверяем их профессионализму и стараемся предельно точно следовать их указаниям.
Одновременно со съёмками видео готовится аудиоверсия. Нашу саунд-презентацию в ближайшее время можно будет услышать в эфире Радио Energy Ковров. И тут тоже не обошлось без поддержки друзей. В «продакшн» нам помог радиоведущий Денис Швецов, за что мы ему очень благодарны.
Фоторяд топика — это бэкстейдж репетиционного процесса. На период съёмок нам пришлось «освоить смежную профессию» — перевоплотиться в данс-бэнд.
Скоро на канале IPTV!
Новости как песня! Тексты как танец!
Фото и видео: Артём Буренков
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