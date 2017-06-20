Проекты GK
OPEN-AIR в Малыгино. Ты с нами?
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24 июня на берегу Малыгинского карьера запланирована общественная акция — OPEN-AIR. Суть и цель – сделать берег нашего замечательного «байкала» чистым, красивым и ухоженным. Это субботник!
Организатор акции, в которой команда GK намерена принять активное участие – наши давние друзья и партнёры, некоммерческая молодёжная организация с одноимённым названием – «Чистый Берег».
Официальное начало деятельности организации – октябрь 2016 года. Однако фактически общественно-полезная работа ведётся уже более пяти лет. Лидер организации – депутат от Мелеховского поселения Виталий Сочнев.
Дальнейшие подробности в интервью с Виталием.
GK: «Чистый берег» — это компания друзей или формализованное объединение?
— Прежде всего, мы друзья. Нас объединяет малая родина – Мелехово. Средний возраст участников организации – 27 лет. То есть, все мы молоды и активны, но при этом уже закончили учёбу и определились с профессиями. Общественная работа – это наше увлечение и одна из сторон жизни.
GK: Вы собираетесь вместе только на акции?
— Не только. Наша работа и взаимодействие непрерывны, очень много различных «малых дел», но стараемся периодически «прокачать», активизировать людей, провести что-то масштабное, чтобы привлечь к нашей теме, а это экология и охрана окружающей среды, как можно больше новых сторонников. У нас в зачёте на сегодня около десяти крупных мероприятий. Предстоящий OPEN-AIR станет ещё одним событием.
GK: Напомни, какое последнее событие проводил «Чистый берег»?
— 29 апреля. Это был субботник в Мелехово. Мы очищали берег Нерехты. В этот раз с такой же миссией едем Малыгино, на карьер.
Надо оговориться. Все вышеприведённые вопросы были заданы именно для того, чтобы раскрыть суть мероприятия нашим читателям.
Ведь, как уже сказано, «Чистый берег» — наши давние друзья, в мероприятиях организации команда GK не раз принимала участие. Так будет и 24 июня.
GK: Виталий, ведь предстоящая акция – это открытое мероприятие, а не «для членов клуба»?
— Разумеется! В нём может принять участие всякий, кто переживает за экологическое благополучие своей малой родины. Для того, чтобы стать участником акции достаточно приехать к назначенному времени. OPEN-AIR будет проходить на противоположном от дороги берегу Малыгинского карьера.
GK: Что говорят жители Малыгино?
— Не буду лукавить, люди бывают разные. За пять лет нашей деятельности случалось сталкиваться с негативом со стороны местного населения – ведь мы проводим акции по всему Ковровскому району. Но именно в Малыгино мы нашли очень много друзей и сторонников. В их числе известная на весь регион своим участием в социальных проектах Наталья Баранкова. Она ведь не только «Королева России», но и общественный деятель, а ещё – замечательный человек и хороший друг.
Дата проведения: 24 июня.
Начало регистрации участников — 14:00
Начало акции — 15:00.
Для участников будет организована мини-кухня (мангал, чайник (самовар), газовая плита, посуда). Полдник в комплекте!
Весь день зажигательная музыка от SANDBOX. Танцпол с 19 часов.
Готовим грабли, друзья! Защитные перчатки и мешки предоставит «Чистый берег». В принципе, грабли тоже найдутся. Просто, может быть, у вас есть какие-о свои, особенные, именные?..
Организатор акции, в которой команда GK намерена принять активное участие – наши давние друзья и партнёры, некоммерческая молодёжная организация с одноимённым названием – «Чистый Берег».
Официальное начало деятельности организации – октябрь 2016 года. Однако фактически общественно-полезная работа ведётся уже более пяти лет. Лидер организации – депутат от Мелеховского поселения Виталий Сочнев.
Дальнейшие подробности в интервью с Виталием.
GK: «Чистый берег» — это компания друзей или формализованное объединение?
— Прежде всего, мы друзья. Нас объединяет малая родина – Мелехово. Средний возраст участников организации – 27 лет. То есть, все мы молоды и активны, но при этом уже закончили учёбу и определились с профессиями. Общественная работа – это наше увлечение и одна из сторон жизни.
GK: Вы собираетесь вместе только на акции?
— Не только. Наша работа и взаимодействие непрерывны, очень много различных «малых дел», но стараемся периодически «прокачать», активизировать людей, провести что-то масштабное, чтобы привлечь к нашей теме, а это экология и охрана окружающей среды, как можно больше новых сторонников. У нас в зачёте на сегодня около десяти крупных мероприятий. Предстоящий OPEN-AIR станет ещё одним событием.
GK: Напомни, какое последнее событие проводил «Чистый берег»?
— 29 апреля. Это был субботник в Мелехово. Мы очищали берег Нерехты. В этот раз с такой же миссией едем Малыгино, на карьер.
Надо оговориться. Все вышеприведённые вопросы были заданы именно для того, чтобы раскрыть суть мероприятия нашим читателям.
Ведь, как уже сказано, «Чистый берег» — наши давние друзья, в мероприятиях организации команда GK не раз принимала участие. Так будет и 24 июня.
GK: Виталий, ведь предстоящая акция – это открытое мероприятие, а не «для членов клуба»?
— Разумеется! В нём может принять участие всякий, кто переживает за экологическое благополучие своей малой родины. Для того, чтобы стать участником акции достаточно приехать к назначенному времени. OPEN-AIR будет проходить на противоположном от дороги берегу Малыгинского карьера.
GK: Что говорят жители Малыгино?
— Не буду лукавить, люди бывают разные. За пять лет нашей деятельности случалось сталкиваться с негативом со стороны местного населения – ведь мы проводим акции по всему Ковровскому району. Но именно в Малыгино мы нашли очень много друзей и сторонников. В их числе известная на весь регион своим участием в социальных проектах Наталья Баранкова. Она ведь не только «Королева России», но и общественный деятель, а ещё – замечательный человек и хороший друг.
Итак, официальная информация.Место проведения: Малыгинский карьер, противоположный от автодороги берег. 56.400614, 41.182475
Дата проведения: 24 июня.
Начало регистрации участников — 14:00
Начало акции — 15:00.
Для участников будет организована мини-кухня (мангал, чайник (самовар), газовая плита, посуда). Полдник в комплекте!
Весь день зажигательная музыка от SANDBOX. Танцпол с 19 часов.
Готовим грабли, друзья! Защитные перчатки и мешки предоставит «Чистый берег». В принципе, грабли тоже найдутся. Просто, может быть, у вас есть какие-о свои, особенные, именные?..
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