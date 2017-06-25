Проекты GK
Стань АВТОЛЕДИ! Заявляйся, звони и - го в ВК!
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Как мы сообщали ранее, GK приступает к работе над новым проектом. Он новый для нас, но уже хорошо известен ковровчанам — это «АВТОЛЕДИ».
В этом году конкурс на звание самой очаровательной, обаятельной и самой умелой автомобилистки города пройдёт при нашей информационной поддержке.
По поручению авторов и организаторов конкурса, а это ДК «Современник» (режиссёр Татьяна Миленина) и автошкола «БИК» (директор Сергей Ярыгин), мы обращаемся ко всем активным очаровательным автомобилистккам: заявляйтесь на конкурс!
Помимо уже указанных контактных данных добавочным каналом связи является профиль ВК коммерческого директора GK Татьяны Борминцевой.
Все, кому удобнее заявить о желании участвовать в конкурсе через социальные сети, могут сделать это здесь.
На данном этапе нужно просто связаться с организаторами (Татьяна Миленина или Татьяна Борминцева), чтобы попасть в список кандидаток.
Напоминаем условия участия. Они предельно простые:
Заявку в ВК можно сделать буквально сейчас. Дедлайн — 18 часов 28 июня, то есть, в будущую среду!
В этом году конкурс на звание самой очаровательной, обаятельной и самой умелой автомобилистки города пройдёт при нашей информационной поддержке.
По поручению авторов и организаторов конкурса, а это ДК «Современник» (режиссёр Татьяна Миленина) и автошкола «БИК» (директор Сергей Ярыгин), мы обращаемся ко всем активным очаровательным автомобилистккам: заявляйтесь на конкурс!
Помимо уже указанных контактных данных добавочным каналом связи является профиль ВК коммерческого директора GK Татьяны Борминцевой.
Все, кому удобнее заявить о желании участвовать в конкурсе через социальные сети, могут сделать это здесь.
На данном этапе нужно просто связаться с организаторами (Татьяна Миленина или Татьяна Борминцева), чтобы попасть в список кандидаток.
Напоминаем условия участия. Они предельно простые:
- возраст – 18+;
- наличие прав на управление транспортным средством категории «В»;
- наличие транспортного средства и страхового полиса ОСАГО.
Заявку в ВК можно сделать буквально сейчас. Дедлайн — 18 часов 28 июня, то есть, в будущую среду!
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