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Кто же такая «МИНИ-МИСС-2017»? Это знает «Довольный кот»!
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Конкурс «МИНИ-МИСС-2017» завершён, официальные результаты опубликованы, но мы бы не были информационными партнёрами, если бы ограничились одним лишь фотоотчётом. Накануне финала мы встречались с участницами и их родителями, чтобы обсудить некоторые планы на будущее. И готовы рассказать об этих планах!
Мы встретились в кафе «Довольный кот» не случайно.
Во-первых, это семейное кафе, неразрывно связанное с территорией развлечений «Маленькие личности», что как нельзя лучше подходит для общения с детьми.
Во-вторых, в «Довольном коте» необыкновенная, можно сказать, уникальная атмосфера. Интерьер в стиле прованс, эти сочетания небесно-голубого и песочно-желтого, в общем — мечта фотографа и видеографа.
Ну, и в-третьих, в «Довольном коте» внимательный и гостеприимный персонал.
Мы были необычными гостями, очень беспокойными — камеры, микрофоны, дети, взрослые, — художественный беспорядок. Но персонал справлялся. Дискомфорта не почувствовали ни гости кафе, ни минимисс.
Их в кафе с нами было шестеро – Кристина Вижайкина, Ксюша Гордеева, Милана Захарова, Арина Крутышева, Анфиса Костромова и Лиза Полушкина.
Почему шесть? И почему именно эти шесть девочек?
Все участницы конкурса были очаровательны. Первоначальным замыслом являлось интервью со всеми девчонками, а также их родителями. Часовое видео, в котором у каждой пары «мама-дочка» была бы своя «минута славы».
Съёмки профессионального фильма – это работа большой группы специалистов. Мы на свой страх и риск заранее сформировали съёмочную бригаду, в которую входили фотографы, видеооператоры, видеомонтажёр, режиссёр и звукорежиссёр. Мы нашли съёмочную площадку, пригласили стилистов и костюмеров. С учётом того, что в съёмке заняты дети, включили в группу детского психолога. Был написан сценарий.
Мы вели переговоры с профи из Владимира и Москвы. Услуги тех, кто достиг успехов на поприще фэшн, стоят недёшево. Но нам удалось убедить всех поработать по минимальным расценкам, а то и безвозмездно. Узнав, что это будет за видео, что за участницы, все расплывались в улыбках: «Ну, конечно! Это же мимими!..».
Но при всех дисконтах, частичная оплата всё-таки требовалась. Предполагаемые взносы были меньше, чем в иных родительских комитетах в начальной школе принято собирать на выпускной утренник.
Тем не менее, большинство мам посчитали трату необоснованной и отказались от участия в съёмках. Оставалось сожалеть и мысленно составлять извинительные речи для профи, которые поломали свой график и отказались от коммерческих заказов в пользу «МИНИ-МИСС».
Уже, было, закрыли тему, когда в ВК начали поступить личные сообщения. Пять мам и один папа просили всё-таки провести съёмку. Но у нас же сценарий на всех!? Мозговой штурм GK дал ответ. Будем снимать! Другое видео и другой сценарий. Какой?
Несмотря на то, что условием автора проекта «МИНИ-МИСС» Юлии Бобрулько был отказ от рейтингов, мы для себя всё же делали «пометки на полях». И дело не в красоте. Шестилетняя малышка мила по определению. Но есть критерии, такие же, как при наборе в танцевальный кружок или спортивную секцию. Берут-то всех, но на результат работают те, кто может и хочет.
Так и с фэшн. Держать осанку, двигаться, правильно позировать, не тушеваться перед камерой – это исходные данные. Их при желании можно развивать. Нужны выдержка и дисциплина, шалости-капризы – в сторону.
GK – это не модельное агентство, не школа манекенщиц. Поэтому мы были заинтересованы выявить девочек, явно сценичных, не скованных и способных общаться.
Давно мечтали сделать детскую программу, аналогичную взрослому «Мнению города». И «МИНИ-МИСС-2017» расценивали как кастинг по отбору юных телеведущих.
Параллельно наблюдали за мамами, определяя, кто заинтересован сотрудничать.
Таким образом, у нас обозначилось два «секретных» списка – мам и дочек. Шестеро родителей, которые обратились с просьбой о съёмке, были именно из тех контактных и позитивных!
Настоящей удачей стало ещё и то, что все их девчонки согласно нашим наблюдениям, обладали наибольшим модельным потенциалом.
Ну разве можно отказываться при таком-то счастливом совпадении?
Теперь о самом видео. Ещё до начала съёмок стало очевидным, что завершить работу до финала конкурса мы не успеем. Поэтому мы предложили мамам (и они дали согласие) сделать видео о том… что мы продолжим конкурс!
Это будет полноценное реалити формата «Городская красавица», с борьбой на выбывание, голосованием и прозрачным рейтингом активности в социальных сетях.
Победа должна быть заслужена, а не являться неким стечением обстоятельств. И решать, кто достоин должны независимые арбитры – вы, наши читатели.
Опережая чьё-то возмущение (как можно «выставлять на бой» малышей), успокоим и всё объясним. Но – отдельно.
Поверьте, это будет борьба, в которой и победитель, и побеждённый получат в равной степени статусную награду. Следите за новостями на сайте, все подробности – на премьере видео. А пока бэкстейдж.
От финансирования за счёт родителей мы отказались. Ведь это же не «кино для мам и бабушек», а шоу. По сути, съёмки стали краудфандингом – народно-общественным сотрудничеством людей.
Максимальный вклад сделало кафе «Довольный кот», директор которого, ресторатор Юлия Малёнова, предложила залы кафе в качестве съёмочной площадки.
Цветочный декор зоны интервью обеспечила цветочная мастерская «Ботаник». Это были не просто цветы, а эксклюзивный букет из пионов. Пионы в мае! Неужели возможно?
С «Ботаник» возможно практически всё!
Отдельное спасибо магазину «Gloria Jeans» (ТРЦ «Ковров-Молл»). Они не только обеспечили всех девочек одеждой, но и помогли каждой сформировать законченный образ в стиле кэжуал. Специалисты «Gloria Jeans» стали нашими художниками по костюмам. В этой работе активно участвовали мамы!
Кстати, в «Gloria Jeans» можно выбрать не только одежду, но и обувь, а также – яркие детские аксессуары.
Какая девчонка не примеряла тайком мамины бусы и браслеты! Но зачем примерять мамино, когда существует специальная детская бижутерия?
По завершении съёмок, насколько нам известно, многие мамы отправились в «Gloria Jeans» чтобы купить дочкам понравившиеся кулоны и браслеты.
Перед съёмкой мы предложили девчонкам «поиграть в моделей»:
И пошёл показ мод!
Но ещё до «Дня моды в «Довольном коте», было утро красоты в студии Victory.
На детских конкурсах не применяют декоративную косметику. Естественность и только естественность! А вот с девчачьими кудряшками можно заморочиться.
У стилистов студии красоты Victory на это ушло более трёх (!) часов.
Приходили на причёску парами в три смены. Пока одна в кресле, другая ждёт. Это в Victory совсем не скучно. Есть и детский уголок, и «приятель по очереди» — Ждун.
Нашлась минутка и у мамы для подготовки к съёмкам. А как иначе – быть в кадре и не побеспокоиться о внешнем облике? Это для мамы юной красавицы не вариант!
Мы, и сами как-то подобрались. Положение-то обязывает!
Тем более, что в студии Victory нас встречала самая настоящая королева красоты. Узнали? Конечно же, это Светлана Дроздова, «Миссис Россия-INTERNATIONAL-2013»!
…Мы уже в кафе. Но нам не до еды! Идёт наладка оборудования для съёмки.
Гостями, у которых есть возможность спокойно сделать заказ, были в тот день только мамы. Пока мы готовили девчонок к интервью, у мам была возможность оценить все преимущества «Довольного кота».
В кафе открытая кухня. Панорамное окно между залом и кухней, позволяет наблюдать за увлекательным процессом приготовления еды.
Шеф-повар предложит гостям разнообразные блюда из авторской и европейской кухни. А как насчёт сибаса, запеченного в фольге с листьями салата, рукколой и томатами черри?
Помимо «взрослой» еды, в кафе есть специальное меню для детей, которое не только приведёт малышей в восторг, но и будет полностью соответствовать детской диетологии. А на десерт в «Довольном коте» предложат богатый выбор лимонадов, коктейлей, приготовленных из свежих ягод и фруктов.
Ещё одна особенность «Довольного кота» — мониторы около столиков. На них транслируется все, что происходит в детском лабиринте — «онлайн». Родители могут контролировать детей прямо из-за столика и спокойно общаться внутри своей компании.
Пока шли разговоры перед камерой, девочки обменивались впечатлениями о вечере накануне съёмок. У них помимо примерки нарядов было очень важное дело.
В кафе было запланировано не только интервью, но и встреча. Та, которую мы обещали нашим читателям давным-давно. Победительница реалити «Городская красавица» Фируза Мамедова благополучно вернулась с Канарских островов, но её загара до сих пор не видели ни мы, ни её подруги-финалистки!
А что может быть лучше, чем встреча красивых девушек и красивых девочек? Да ещё в таком красивом месте?
Мы разослали городским красавицам приглашения в социальных сетях, девчонки с радостью согласились встретиться в «Довольном коте».
Пять финалисток и шестая – Юлия Пронина, девушка, которая продолжала активность на проекте вне конкурса, после того, как выбыла из борьбы. И малышек тоже шесть.
Накануне каждая девочка получила фото одной из приглашённых красавиц, чтобы… нарисовать её портрет. Вот, что получилось.
Красавицы появились в кафе как раз вовремя – малышки только что закончили дачу интервью.
Мы предполагали, что встреча будет трогательной, но то, что случилось, просто нельзя передать словами.
Минимисс так громко и радостно закричали «ура» и с такой нежностью бросились обниматься, что почти у всех взрослых девчонок подкатили слёзы: «Ну как так-то?..». Это чистая правда, если не верите, сами спросите у красавиц!
Девушки пришли с подарками от магазина праздников «Веселая Затея» (ТРЦ «Ковров-Молл»). Там специально для нашей встречи сделали оригинальные букеты-инсталляции из воздушных шариков.
Наши финалистки воспользовались шансом профессионального фотосета. Если малышки показывали одежду от «Gloria Jeans»,
то взрослые красавицы демонстрировали яркие и оригинальные кожаные сумки и аксессуары от LAVKA17.
А ещё мы узнали, что девчонки открыли для себя и оценили натуральную косметику от компании «Чистотел».
Хотите такой же крем? Тогда вам в ТРЦ «Ковров-Молл», «Чистотел» вы найдёте в атриуме.
После обнимашек и восторгов все отправились пить чай с кап-кейками от «Довольного кота».
Минимисс получили в подарок календари проекта «Городская красавица» с автографами финалисток. Подписывали девушки ручками от компании «Печатный дом»,
той самой, где и были изготовлены эти замечательные календари.
Тот момент, когда пришла пора прощаться… И снова слёзы. И снова в глазах у взрослых. Ну, а девчонки… У них лишь вопрос к каждой красавице: «А мы ещё увидимся?..».
Насколько нам известно, все наши финалистки подружились со своими маленькими героинями и держат связь через их мам в ВК.
На этом моменте ненадолго расстаёмся с маленькими красотками. Ждите видео и сопроводительный текст, из которого узнаете ещё и то, кто же на самом деле победил в конкурсе «МИНИ-МИСС-2017».
Несмотря на то, что все 18 участниц официально получили равнозначные титулы, победительница всё-таки была. Её определило независимое жюри конкурса.
О причинах, по которым имя девочки до сих пор не названо, мы и расскажем на премьере видео. Тогда же назовём это имя. А пока лишь скажем, что эта девочка есть среди шести приглашённых в кафе.
Фотограф Александр Илларионов
Мы встретились в кафе «Довольный кот» не случайно.
Во-первых, это семейное кафе, неразрывно связанное с территорией развлечений «Маленькие личности», что как нельзя лучше подходит для общения с детьми.
Во-вторых, в «Довольном коте» необыкновенная, можно сказать, уникальная атмосфера. Интерьер в стиле прованс, эти сочетания небесно-голубого и песочно-желтого, в общем — мечта фотографа и видеографа.
Ну, и в-третьих, в «Довольном коте» внимательный и гостеприимный персонал.
Мы были необычными гостями, очень беспокойными — камеры, микрофоны, дети, взрослые, — художественный беспорядок. Но персонал справлялся. Дискомфорта не почувствовали ни гости кафе, ни минимисс.
Их в кафе с нами было шестеро – Кристина Вижайкина, Ксюша Гордеева, Милана Захарова, Арина Крутышева, Анфиса Костромова и Лиза Полушкина.
Почему шесть? И почему именно эти шесть девочек?
Все участницы конкурса были очаровательны. Первоначальным замыслом являлось интервью со всеми девчонками, а также их родителями. Часовое видео, в котором у каждой пары «мама-дочка» была бы своя «минута славы».
Съёмки профессионального фильма – это работа большой группы специалистов. Мы на свой страх и риск заранее сформировали съёмочную бригаду, в которую входили фотографы, видеооператоры, видеомонтажёр, режиссёр и звукорежиссёр. Мы нашли съёмочную площадку, пригласили стилистов и костюмеров. С учётом того, что в съёмке заняты дети, включили в группу детского психолога. Был написан сценарий.
Мы вели переговоры с профи из Владимира и Москвы. Услуги тех, кто достиг успехов на поприще фэшн, стоят недёшево. Но нам удалось убедить всех поработать по минимальным расценкам, а то и безвозмездно. Узнав, что это будет за видео, что за участницы, все расплывались в улыбках: «Ну, конечно! Это же мимими!..».
Но при всех дисконтах, частичная оплата всё-таки требовалась. Предполагаемые взносы были меньше, чем в иных родительских комитетах в начальной школе принято собирать на выпускной утренник.
Тем не менее, большинство мам посчитали трату необоснованной и отказались от участия в съёмках. Оставалось сожалеть и мысленно составлять извинительные речи для профи, которые поломали свой график и отказались от коммерческих заказов в пользу «МИНИ-МИСС».
Уже, было, закрыли тему, когда в ВК начали поступить личные сообщения. Пять мам и один папа просили всё-таки провести съёмку. Но у нас же сценарий на всех!? Мозговой штурм GK дал ответ. Будем снимать! Другое видео и другой сценарий. Какой?
Несмотря на то, что условием автора проекта «МИНИ-МИСС» Юлии Бобрулько был отказ от рейтингов, мы для себя всё же делали «пометки на полях». И дело не в красоте. Шестилетняя малышка мила по определению. Но есть критерии, такие же, как при наборе в танцевальный кружок или спортивную секцию. Берут-то всех, но на результат работают те, кто может и хочет.
Так и с фэшн. Держать осанку, двигаться, правильно позировать, не тушеваться перед камерой – это исходные данные. Их при желании можно развивать. Нужны выдержка и дисциплина, шалости-капризы – в сторону.
GK – это не модельное агентство, не школа манекенщиц. Поэтому мы были заинтересованы выявить девочек, явно сценичных, не скованных и способных общаться.
Давно мечтали сделать детскую программу, аналогичную взрослому «Мнению города». И «МИНИ-МИСС-2017» расценивали как кастинг по отбору юных телеведущих.
Параллельно наблюдали за мамами, определяя, кто заинтересован сотрудничать.
Таким образом, у нас обозначилось два «секретных» списка – мам и дочек. Шестеро родителей, которые обратились с просьбой о съёмке, были именно из тех контактных и позитивных!
Настоящей удачей стало ещё и то, что все их девчонки согласно нашим наблюдениям, обладали наибольшим модельным потенциалом.
Ну разве можно отказываться при таком-то счастливом совпадении?
Теперь о самом видео. Ещё до начала съёмок стало очевидным, что завершить работу до финала конкурса мы не успеем. Поэтому мы предложили мамам (и они дали согласие) сделать видео о том… что мы продолжим конкурс!
Это будет полноценное реалити формата «Городская красавица», с борьбой на выбывание, голосованием и прозрачным рейтингом активности в социальных сетях.
Победа должна быть заслужена, а не являться неким стечением обстоятельств. И решать, кто достоин должны независимые арбитры – вы, наши читатели.
Опережая чьё-то возмущение (как можно «выставлять на бой» малышей), успокоим и всё объясним. Но – отдельно.
Поверьте, это будет борьба, в которой и победитель, и побеждённый получат в равной степени статусную награду. Следите за новостями на сайте, все подробности – на премьере видео. А пока бэкстейдж.
От финансирования за счёт родителей мы отказались. Ведь это же не «кино для мам и бабушек», а шоу. По сути, съёмки стали краудфандингом – народно-общественным сотрудничеством людей.
Максимальный вклад сделало кафе «Довольный кот», директор которого, ресторатор Юлия Малёнова, предложила залы кафе в качестве съёмочной площадки.
Цветочный декор зоны интервью обеспечила цветочная мастерская «Ботаник». Это были не просто цветы, а эксклюзивный букет из пионов. Пионы в мае! Неужели возможно?
С «Ботаник» возможно практически всё!
Отдельное спасибо магазину «Gloria Jeans» (ТРЦ «Ковров-Молл»). Они не только обеспечили всех девочек одеждой, но и помогли каждой сформировать законченный образ в стиле кэжуал. Специалисты «Gloria Jeans» стали нашими художниками по костюмам. В этой работе активно участвовали мамы!
Кстати, в «Gloria Jeans» можно выбрать не только одежду, но и обувь, а также – яркие детские аксессуары.
Какая девчонка не примеряла тайком мамины бусы и браслеты! Но зачем примерять мамино, когда существует специальная детская бижутерия?
По завершении съёмок, насколько нам известно, многие мамы отправились в «Gloria Jeans» чтобы купить дочкам понравившиеся кулоны и браслеты.
Перед съёмкой мы предложили девчонкам «поиграть в моделей»:
Покажите нам свою обувь и одежду! Попробуйте сфотографироваться так, чтобы другим захотелось одеться так же ярко!
И пошёл показ мод!
Но ещё до «Дня моды в «Довольном коте», было утро красоты в студии Victory.
На детских конкурсах не применяют декоративную косметику. Естественность и только естественность! А вот с девчачьими кудряшками можно заморочиться.
У стилистов студии красоты Victory на это ушло более трёх (!) часов.
Приходили на причёску парами в три смены. Пока одна в кресле, другая ждёт. Это в Victory совсем не скучно. Есть и детский уголок, и «приятель по очереди» — Ждун.
Нашлась минутка и у мамы для подготовки к съёмкам. А как иначе – быть в кадре и не побеспокоиться о внешнем облике? Это для мамы юной красавицы не вариант!
Мы, и сами как-то подобрались. Положение-то обязывает!
Тем более, что в студии Victory нас встречала самая настоящая королева красоты. Узнали? Конечно же, это Светлана Дроздова, «Миссис Россия-INTERNATIONAL-2013»!
…Мы уже в кафе. Но нам не до еды! Идёт наладка оборудования для съёмки.
Гостями, у которых есть возможность спокойно сделать заказ, были в тот день только мамы. Пока мы готовили девчонок к интервью, у мам была возможность оценить все преимущества «Довольного кота».
В кафе открытая кухня. Панорамное окно между залом и кухней, позволяет наблюдать за увлекательным процессом приготовления еды.
Шеф-повар предложит гостям разнообразные блюда из авторской и европейской кухни. А как насчёт сибаса, запеченного в фольге с листьями салата, рукколой и томатами черри?
Помимо «взрослой» еды, в кафе есть специальное меню для детей, которое не только приведёт малышей в восторг, но и будет полностью соответствовать детской диетологии. А на десерт в «Довольном коте» предложат богатый выбор лимонадов, коктейлей, приготовленных из свежих ягод и фруктов.
Ещё одна особенность «Довольного кота» — мониторы около столиков. На них транслируется все, что происходит в детском лабиринте — «онлайн». Родители могут контролировать детей прямо из-за столика и спокойно общаться внутри своей компании.
Пока шли разговоры перед камерой, девочки обменивались впечатлениями о вечере накануне съёмок. У них помимо примерки нарядов было очень важное дело.
В кафе было запланировано не только интервью, но и встреча. Та, которую мы обещали нашим читателям давным-давно. Победительница реалити «Городская красавица» Фируза Мамедова благополучно вернулась с Канарских островов, но её загара до сих пор не видели ни мы, ни её подруги-финалистки!
А что может быть лучше, чем встреча красивых девушек и красивых девочек? Да ещё в таком красивом месте?
Мы разослали городским красавицам приглашения в социальных сетях, девчонки с радостью согласились встретиться в «Довольном коте».
Пять финалисток и шестая – Юлия Пронина, девушка, которая продолжала активность на проекте вне конкурса, после того, как выбыла из борьбы. И малышек тоже шесть.
Накануне каждая девочка получила фото одной из приглашённых красавиц, чтобы… нарисовать её портрет. Вот, что получилось.
Красавицы появились в кафе как раз вовремя – малышки только что закончили дачу интервью.
Мы предполагали, что встреча будет трогательной, но то, что случилось, просто нельзя передать словами.
Минимисс так громко и радостно закричали «ура» и с такой нежностью бросились обниматься, что почти у всех взрослых девчонок подкатили слёзы: «Ну как так-то?..». Это чистая правда, если не верите, сами спросите у красавиц!
Девушки пришли с подарками от магазина праздников «Веселая Затея» (ТРЦ «Ковров-Молл»). Там специально для нашей встречи сделали оригинальные букеты-инсталляции из воздушных шариков.
Наши финалистки воспользовались шансом профессионального фотосета. Если малышки показывали одежду от «Gloria Jeans»,
то взрослые красавицы демонстрировали яркие и оригинальные кожаные сумки и аксессуары от LAVKA17.
А ещё мы узнали, что девчонки открыли для себя и оценили натуральную косметику от компании «Чистотел».
Хотите такой же крем? Тогда вам в ТРЦ «Ковров-Молл», «Чистотел» вы найдёте в атриуме.
После обнимашек и восторгов все отправились пить чай с кап-кейками от «Довольного кота».
Минимисс получили в подарок календари проекта «Городская красавица» с автографами финалисток. Подписывали девушки ручками от компании «Печатный дом»,
той самой, где и были изготовлены эти замечательные календари.
Тот момент, когда пришла пора прощаться… И снова слёзы. И снова в глазах у взрослых. Ну, а девчонки… У них лишь вопрос к каждой красавице: «А мы ещё увидимся?..».
Насколько нам известно, все наши финалистки подружились со своими маленькими героинями и держат связь через их мам в ВК.
На этом моменте ненадолго расстаёмся с маленькими красотками. Ждите видео и сопроводительный текст, из которого узнаете ещё и то, кто же на самом деле победил в конкурсе «МИНИ-МИСС-2017».
Несмотря на то, что все 18 участниц официально получили равнозначные титулы, победительница всё-таки была. Её определило независимое жюри конкурса.
О причинах, по которым имя девочки до сих пор не названо, мы и расскажем на премьере видео. Тогда же назовём это имя. А пока лишь скажем, что эта девочка есть среди шести приглашённых в кафе.
Как думаете, кто она?
Фотограф Александр Илларионов
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