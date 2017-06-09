Проекты GK
Телеканал GK. Твои дневные сны. На всех экранах города!
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О своём телеканале в GK думали давно. Текст плюс картинка есть. Но хотелось большего — динамики, видео. И безумно не хотелось идти по проторенной дорожке многочисленных «райцентровских» ТВ. Однако пытаться изображать «федеральную кнопку» тоже нелепо. Тогда что?
Кто-то сейчас скажет, мол, тоже мне, новость! GKTV существует столько же, сколько и GK.
И это правда. История GKTV, видеоблога нашего проекта началась ещё в октябре 2011 года.
Все эти годы на youtube-канале размещались выпуски программы, которую давно знают ковровчане – «Мнение города».
Контентом канала также являются все видео, снятые для проектов GK, и эксклюзивные кадры важных, а порой и драматичных городских событий.
Нередко видео присылаете вы, наши уважаемые читатели и сетезрители.
Несмотря на то, что GK и GKTV — это общая система, всегда существовала грань, разделявшая ресурсы. Мы размещали выпуски «Мнения города» как топики на сайте, но полноценной интеграции это всё-таки не обеспечивало. Нужна была некая объединяющая площадка. Мы долго искали её и, наконец, нашли.
Превью-версией нашего телеформата стал контент на мониторах торговой сети «Ассорти». Теперь там размещается не только коммерческая информация, но и дайджест топиков сайта.
Всё, о чём GK рассказывает в интернете, можно прочитать в офф-лайне. Вы идёте в супермаркет за покупками, а заодно узнаёте новости GK — коротко, самую суть. Необычную картинку заметили, мы начали получать вопросы от читателей. Отвечает на них директор GK Кирилл Мольков.
GK: Дайджест на мониторах супермаркетов – это новое направление? В чём смысл размещать информацию, которая уже опубликована на сайте?
— Это не анонсы, а информация для новой аудитории. Возможность дополнительно оперативно оповестить людей. Помимо дайджеста публикаций сайта в ближайшее время наши читатели и подписчики группы в ВК смогут увидеть на мониторах свои фото из Instagram, городскую афишу и погоду. После того, как эта превью-версия пройдёт тестовое испытание, контент будет синхронно запущен ещё и на канале IPTV компьютерной сети «ITNET» в HD. По сути, трансляции на мониторах – это тест, который в дальнейшем станет составляющей частью трансляции.
GK: Если IPTV – это телепроект, то какой из существующих телеканалов рассматривается как образец?
— По контенту мы ориентируемся на телеканал «Пятница», поскольку у этого канала достаточно высокая интеграция с интернетом. А по форме подачи наиболее удачным считаю модель канала РБК. На первый взгляд, это парадоксальное сочетание, но именно такой микс, думаю, сможет обеспечить привлекательность нашего продукта.
GK: На сайте GK было заявлено о предстоящем втором сезоне проекта «Городская красавица». Будет ли он как-то отображаться на IPTV?
— Да, конечно. Это будут промо-ролики, еженедельные выпуски-отчёты и прямые трансляции. Кроме того, в данный момент мы монтируем телеверсию первого сезона «Городской красавицы» и реалити-фазу проекта «МИНИ-МИСС-2017», которые будут размещены на IPTV. Кстати, трансляции продолжения этого проекта – «Мини-Мисс P.S.», по сути, станет нашим стартовым продуктом в формате HD.
GK: Программа «Мнение города» как традиционное видео GK сохранится?
— Выпуски программы будут продолжены в обновлённом формате после запуска на IPTV.
GK: Даже с учётом того, что телеканал GK будут «делать роботы», нагрузка на команду проекта всё-таки возрастёт, да и функционал добавится. Увеличится ли количество сотрудников «под телепроект»?
— Телеканалом будет заниматься те же люди, которые сейчас формирует контент сайта. Дополнительной нагрузки, во всяком случае пока, не будет. Именно из-за применения IT. Но нас стало больше — в команду вошёл видеомонтажёр Дмитрий Кулешов. Надеюсь, его опыт видеографа, фотографа и монтажёра на «классическом» ТВ обогатит наш ресурс. Что касается фото и видеорядов, то мы по-прежнему работаем с целой группой фотографов и видеографов в формате фриланс.
GK: Кто может увидеть канал GK на IPTV? Только абоненты ITNET? Как увидеть программы GK, если пользователь подключён к другой городской компьютерной сети?
— Канал запускается специально для пользователей компьютерной сети «ITNET». Но основной материал также можно будет смотреть на сайте.
Мы даём себе отчёт в том, что на сегодня нельзя говорить о каком-либо сравнении канала GK с любым другим телеканалом. Основная аудитория GK не смотрит телевизор, предпочитая ему интернет – стационарный и мобильный. Говорят, телевидение — это окно в мир, из которого порой хочется выброситься. Поэтому всем, кто устал от привычных телеформатов, предлагаем через это пресловутое окно увидеть новый мир — мир интернета.
Фоторяд: Андрей Бубенин, Александр Илларионов
Кто-то сейчас скажет, мол, тоже мне, новость! GKTV существует столько же, сколько и GK.
И это правда. История GKTV, видеоблога нашего проекта началась ещё в октябре 2011 года.
Все эти годы на youtube-канале размещались выпуски программы, которую давно знают ковровчане – «Мнение города».
Контентом канала также являются все видео, снятые для проектов GK, и эксклюзивные кадры важных, а порой и драматичных городских событий.
Нередко видео присылаете вы, наши уважаемые читатели и сетезрители.
Несмотря на то, что GK и GKTV — это общая система, всегда существовала грань, разделявшая ресурсы. Мы размещали выпуски «Мнения города» как топики на сайте, но полноценной интеграции это всё-таки не обеспечивало. Нужна была некая объединяющая площадка. Мы долго искали её и, наконец, нашли.
Превью-версией нашего телеформата стал контент на мониторах торговой сети «Ассорти». Теперь там размещается не только коммерческая информация, но и дайджест топиков сайта.
Всё, о чём GK рассказывает в интернете, можно прочитать в офф-лайне. Вы идёте в супермаркет за покупками, а заодно узнаёте новости GK — коротко, самую суть. Необычную картинку заметили, мы начали получать вопросы от читателей. Отвечает на них директор GK Кирилл Мольков.
GK: Дайджест на мониторах супермаркетов – это новое направление? В чём смысл размещать информацию, которая уже опубликована на сайте?
— Это не анонсы, а информация для новой аудитории. Возможность дополнительно оперативно оповестить людей. Помимо дайджеста публикаций сайта в ближайшее время наши читатели и подписчики группы в ВК смогут увидеть на мониторах свои фото из Instagram, городскую афишу и погоду. После того, как эта превью-версия пройдёт тестовое испытание, контент будет синхронно запущен ещё и на канале IPTV компьютерной сети «ITNET» в HD. По сути, трансляции на мониторах – это тест, который в дальнейшем станет составляющей частью трансляции.
GK: Если IPTV – это телепроект, то какой из существующих телеканалов рассматривается как образец?
— По контенту мы ориентируемся на телеканал «Пятница», поскольку у этого канала достаточно высокая интеграция с интернетом. А по форме подачи наиболее удачным считаю модель канала РБК. На первый взгляд, это парадоксальное сочетание, но именно такой микс, думаю, сможет обеспечить привлекательность нашего продукта.
GK: На сайте GK было заявлено о предстоящем втором сезоне проекта «Городская красавица». Будет ли он как-то отображаться на IPTV?
— Да, конечно. Это будут промо-ролики, еженедельные выпуски-отчёты и прямые трансляции. Кроме того, в данный момент мы монтируем телеверсию первого сезона «Городской красавицы» и реалити-фазу проекта «МИНИ-МИСС-2017», которые будут размещены на IPTV. Кстати, трансляции продолжения этого проекта – «Мини-Мисс P.S.», по сути, станет нашим стартовым продуктом в формате HD.
GK: Программа «Мнение города» как традиционное видео GK сохранится?
— Выпуски программы будут продолжены в обновлённом формате после запуска на IPTV.
GK: Даже с учётом того, что телеканал GK будут «делать роботы», нагрузка на команду проекта всё-таки возрастёт, да и функционал добавится. Увеличится ли количество сотрудников «под телепроект»?
— Телеканалом будет заниматься те же люди, которые сейчас формирует контент сайта. Дополнительной нагрузки, во всяком случае пока, не будет. Именно из-за применения IT. Но нас стало больше — в команду вошёл видеомонтажёр Дмитрий Кулешов. Надеюсь, его опыт видеографа, фотографа и монтажёра на «классическом» ТВ обогатит наш ресурс. Что касается фото и видеорядов, то мы по-прежнему работаем с целой группой фотографов и видеографов в формате фриланс.
GK: Кто может увидеть канал GK на IPTV? Только абоненты ITNET? Как увидеть программы GK, если пользователь подключён к другой городской компьютерной сети?
— Канал запускается специально для пользователей компьютерной сети «ITNET». Но основной материал также можно будет смотреть на сайте.
Мы даём себе отчёт в том, что на сегодня нельзя говорить о каком-либо сравнении канала GK с любым другим телеканалом. Основная аудитория GK не смотрит телевизор, предпочитая ему интернет – стационарный и мобильный. Говорят, телевидение — это окно в мир, из которого порой хочется выброситься. Поэтому всем, кто устал от привычных телеформатов, предлагаем через это пресловутое окно увидеть новый мир — мир интернета.
Делаем ставку на «цифру»!
Фоторяд: Андрей Бубенин, Александр Илларионов
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