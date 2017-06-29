Проекты GK
Знакомьтесь: Ольга Ухлова, ведущая «МИНИМИСС-PS»
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Одним из первых вопросов, который встал перед командой GK на проекте «МИНИМИСС-PS» — кто будет вести реалити. Роль ведущего трудно переоценить. Ведь мы как организаторы по законам жанра должны быть максимально отстранены от участниц. Иначе нельзя говорить об объективной оценке работы девочек на проекте.
Напомним условия реалити. В рамках марафона участницы еженедельно будут встречаться на площадке реалити, чтобы «сразиться» в самых разнообразных навыках и умениях. Это этап реалити.
Что за конкурсы, до последнего дня будет секретом. А вот соревновательная площадка определена – территория «Маленькие личности» ТРЦ «Мандарин». Более того, детский проект пройдёт на всей территории ТРЦ «Мандарин».
Договорённость об этом между GK и ТРЦ «Мандарин» уже достигнута, поэтому официально заявляем: «Мандарин» — ключевой партнёр «МИНИМИСС-PS». Однако вернёмся к порядку проведения реалити.
Итог соревнования в офлайне оценивает экспертная группа, в составе которой – один из сотрудников GK. Это балл, который станет одной третью общего итога работы на этапе.
Вторая треть – подведение итога активности участниц (в данном случае – их родителей) в социальных сетях. Результат оценивает IT-группа GK.
И наконец, самое главное, решающая треть – результаты facemash-голосования за фото участниц, которые в режиме «блиц» будут сделаны на этапе. Темы фотосетов на каждом этапе будут разными.
Мы максимально заинтересованы в том, чтобы непосредственный контакт с участницами проекта осуществлял человек независимый, не связанный напрямую с GK.
При этом, ведущий для детского проекта должен быть человеком с совершенно особенной энергетикой.
Ведь работать придётся с детьми, то есть, нужны предельная открытость, искренность и позитив. И мы нашли такого человека среди своих друзей!
Ольга Ухлова – невероятно позитивный человек, её улыбка способна растопить даже арктический лёд, а ещё она… не является профессиональной ведущей.
На самом деле, в портфолио Оли такой солидный перечень городских и региональных массово-досуговых мероприятий, которым не всякий профи похвастает. Но корпоративы и праздники для неё на сегодня – только хобби, даже, скорее, «работа для друзей».
— Организация и проведение праздников – это направление, с которым я, можно сказать, выросла. С детства была активным участником школьной самодеятельности, довольно долго занималась в городских театральных и творческих студиях.
GK: А что потом?
— Потом… Я достигла определённого уровня. В зачёте был уже и опыт проведения Дня города, Дня молодёжи, массовых мероприятий, корпоративов, было много выпускных вечеров – мне вообще всегда больше с молодёжью нравилось работать. Но потребность получить серьёзное высшее образование в какой-то момент взяла верх. Сейчас я руководитель отдела продаж в крупной компании. А мероприятия провожу по просьбе друзей и близких, под настроение…
GK: И как тебе настроение на «МИНИМИСС-PS»?
— Проект интересный. Уже ознакомилась с основными положениями, условиями конкурса и с нетерпением жду встречи с маленькими участницами. Очень надеюсь, что мы подружимся, что стану для них опорой и моральной поддержкой. Ведь главной задачей для меня станет не оценивать девочек, а быть с ними, помогать справляться с заданиями. Кого-то, возможно, понадобится развеселить, а кого-то утешить…
GK: Оля, с учётом твоего опыта проведения мероприятий, какие качества ты сама считаешь главными для ведущего, точнее, для ведущей?
— Вне зависимости от того, женщина это или мужчина, очень важен голос, тембр голоса, интонация. Мне в своё время в постановке голоса очень помог режиссёр Евгений Соколов, я некоторое время была занята в труппе театра «Вертикаль». До сих пор очень благодарна Евгению за его уроки мастерства.
GK: Ты говоришь о голосе, а как же внешность? Красота? Кстати, у тебя есть кумиры, образцы среди топовых ведущих?
— Настоящая красота человека в его душе, убеждена в этом. Можно иметь абсолютно правильные черты лица, идеальную фигуру и осанку, но при этом «излучать» холод. Такому человеку вряд ли стоит заниматься ведением мероприятий. Нужна теплота, доброта. Люди, к которым идёшь «делать праздник», должны обязательно поверить тебе, в тебя.
— Необходимо суметь устранить барьер между собой и гостями праздника, более того, создать такую атмосферу, где каждому бы нашлась достойная роль, чтобы все смогли в равной степени почувствовать себя героями, значимыми персонами. Так меня учили мои наставники, среди которых хотела бы особо выделить Ольгу Зотову. И если говорить о кумирах и образцах, то я никогда не пыталась сравнивать себя с какими-то «звёздами». А вот быть похожей на Ольгу хотелось. То же можно сказать и о Евгении Соколовое, а ещё – о Сергее Калине, который очень многому меня научил в пору, когда посещала его студию детского телевидения.
GK: Хорошо, с голосом и внешностью понятно. А как, по-твоему, должен быть одет ведущий? Какой-то специальный сценический костюм?
— Просто и опрятно. На мой взгляд, скромный облик позволяет в большей степени сконцентрировать внимание на внутренних свойствах человека. Чтобы не наряд рассматривали, а слушали, общались… Хотя есть одна деталь. Если женщина, то каблуки! Честно говоря, в обычной повседневной жизни я предпочитаю спортивную обувь, удобную, на плоской подошве. Но если веду мероприятие, то непременно на каблуках. Женщину такая обувь невольно дисциплинирует, заставляет как-то подобраться, сконцентрироваться. Вот и на проект «МИНИМИСС-PS» непременно надену туфли на каблуках!
А ещё, как выяснилось, Оля большая поклонница молочных коктейлей и десертов со взбитыми сливками. И поскольку мы беседовали в кафе «Довольный кот», возможность попробовать такие десерты у нас была.
Мы оценили и взбитые сливки, и эксклюзивный фруктовый чай. Рекомендуем вишнёвый и облепиховый. Впрочем, «чайная карта» обширна, так что выбрать себе напиток по вкусу сможет всякий желающий.
После чая мы отправились осматривать владения.
Ведь проект «МИНИМИСС-PS» будет проходить на всей территории ТРЦ «Мандарин».
Это и кафе «Довольный кот», и территория «Маленьких личностей». Там для наших девчонок забронирована отдельная комната со стеклянными стенами, яркими пуфами и столиком «для заседаний».
А ещё в нашем распоряжении будет целый этаж будущих торговых площадей. Есть, где разгуляться!
Пока мы на время расстаёмся с Ольгой, но разлука будет недолгой.
Уже 15 июля мы соберёмся с юными реалитянками на первом этапе, который… Пока не станем раскрывать всех секретов и рассказывать, какие задания мы приготовили для маленьких принцесс. Хотя…
Небольшие подсказки (девочки — такие малышки!) всё же будут. Подсказкой-подготовкой мы решили сделать промежуточные мастер-классы, которые, как и на реалити «Городская красавица», станут для участниц дополнительной возможностью нарастить свой рейтинг.
Ещё одной возможностью поднакопить баллы станет первая «голосовалка». Это тоже повторяет порядок реалити «Городская красавица». Если вы помните, в самом начале проекта на сайте был опубликован топик-анкета. Фото всех участниц, краткая информация о каждой, которую предоставили сами девушки, и «окошко-лайк». Своё «мне нравится» мог поставить каждый посетитель сайта.
У нас уже готовы фото и анкеты юных участниц, в ближайшее время вы сможете изучить их, рассмотреть фото и проголосовать за любую понравившуюся вам реалитянку.
Фотограф Александр Илларионов
Напомним условия реалити. В рамках марафона участницы еженедельно будут встречаться на площадке реалити, чтобы «сразиться» в самых разнообразных навыках и умениях. Это этап реалити.
Что за конкурсы, до последнего дня будет секретом. А вот соревновательная площадка определена – территория «Маленькие личности» ТРЦ «Мандарин». Более того, детский проект пройдёт на всей территории ТРЦ «Мандарин».
Договорённость об этом между GK и ТРЦ «Мандарин» уже достигнута, поэтому официально заявляем: «Мандарин» — ключевой партнёр «МИНИМИСС-PS». Однако вернёмся к порядку проведения реалити.
Итог соревнования в офлайне оценивает экспертная группа, в составе которой – один из сотрудников GK. Это балл, который станет одной третью общего итога работы на этапе.
Вторая треть – подведение итога активности участниц (в данном случае – их родителей) в социальных сетях. Результат оценивает IT-группа GK.
И наконец, самое главное, решающая треть – результаты facemash-голосования за фото участниц, которые в режиме «блиц» будут сделаны на этапе. Темы фотосетов на каждом этапе будут разными.
Мы максимально заинтересованы в том, чтобы непосредственный контакт с участницами проекта осуществлял человек независимый, не связанный напрямую с GK.
При этом, ведущий для детского проекта должен быть человеком с совершенно особенной энергетикой.
Ведь работать придётся с детьми, то есть, нужны предельная открытость, искренность и позитив. И мы нашли такого человека среди своих друзей!
Ольга Ухлова – невероятно позитивный человек, её улыбка способна растопить даже арктический лёд, а ещё она… не является профессиональной ведущей.
На самом деле, в портфолио Оли такой солидный перечень городских и региональных массово-досуговых мероприятий, которым не всякий профи похвастает. Но корпоративы и праздники для неё на сегодня – только хобби, даже, скорее, «работа для друзей».
— Организация и проведение праздников – это направление, с которым я, можно сказать, выросла. С детства была активным участником школьной самодеятельности, довольно долго занималась в городских театральных и творческих студиях.
GK: А что потом?
— Потом… Я достигла определённого уровня. В зачёте был уже и опыт проведения Дня города, Дня молодёжи, массовых мероприятий, корпоративов, было много выпускных вечеров – мне вообще всегда больше с молодёжью нравилось работать. Но потребность получить серьёзное высшее образование в какой-то момент взяла верх. Сейчас я руководитель отдела продаж в крупной компании. А мероприятия провожу по просьбе друзей и близких, под настроение…
GK: И как тебе настроение на «МИНИМИСС-PS»?
— Проект интересный. Уже ознакомилась с основными положениями, условиями конкурса и с нетерпением жду встречи с маленькими участницами. Очень надеюсь, что мы подружимся, что стану для них опорой и моральной поддержкой. Ведь главной задачей для меня станет не оценивать девочек, а быть с ними, помогать справляться с заданиями. Кого-то, возможно, понадобится развеселить, а кого-то утешить…
GK: Оля, с учётом твоего опыта проведения мероприятий, какие качества ты сама считаешь главными для ведущего, точнее, для ведущей?
— Вне зависимости от того, женщина это или мужчина, очень важен голос, тембр голоса, интонация. Мне в своё время в постановке голоса очень помог режиссёр Евгений Соколов, я некоторое время была занята в труппе театра «Вертикаль». До сих пор очень благодарна Евгению за его уроки мастерства.
GK: Ты говоришь о голосе, а как же внешность? Красота? Кстати, у тебя есть кумиры, образцы среди топовых ведущих?
— Настоящая красота человека в его душе, убеждена в этом. Можно иметь абсолютно правильные черты лица, идеальную фигуру и осанку, но при этом «излучать» холод. Такому человеку вряд ли стоит заниматься ведением мероприятий. Нужна теплота, доброта. Люди, к которым идёшь «делать праздник», должны обязательно поверить тебе, в тебя.
— Необходимо суметь устранить барьер между собой и гостями праздника, более того, создать такую атмосферу, где каждому бы нашлась достойная роль, чтобы все смогли в равной степени почувствовать себя героями, значимыми персонами. Так меня учили мои наставники, среди которых хотела бы особо выделить Ольгу Зотову. И если говорить о кумирах и образцах, то я никогда не пыталась сравнивать себя с какими-то «звёздами». А вот быть похожей на Ольгу хотелось. То же можно сказать и о Евгении Соколовое, а ещё – о Сергее Калине, который очень многому меня научил в пору, когда посещала его студию детского телевидения.
GK: Хорошо, с голосом и внешностью понятно. А как, по-твоему, должен быть одет ведущий? Какой-то специальный сценический костюм?
— Просто и опрятно. На мой взгляд, скромный облик позволяет в большей степени сконцентрировать внимание на внутренних свойствах человека. Чтобы не наряд рассматривали, а слушали, общались… Хотя есть одна деталь. Если женщина, то каблуки! Честно говоря, в обычной повседневной жизни я предпочитаю спортивную обувь, удобную, на плоской подошве. Но если веду мероприятие, то непременно на каблуках. Женщину такая обувь невольно дисциплинирует, заставляет как-то подобраться, сконцентрироваться. Вот и на проект «МИНИМИСС-PS» непременно надену туфли на каблуках!
А ещё, как выяснилось, Оля большая поклонница молочных коктейлей и десертов со взбитыми сливками. И поскольку мы беседовали в кафе «Довольный кот», возможность попробовать такие десерты у нас была.
Мы оценили и взбитые сливки, и эксклюзивный фруктовый чай. Рекомендуем вишнёвый и облепиховый. Впрочем, «чайная карта» обширна, так что выбрать себе напиток по вкусу сможет всякий желающий.
После чая мы отправились осматривать владения.
Ведь проект «МИНИМИСС-PS» будет проходить на всей территории ТРЦ «Мандарин».
Это и кафе «Довольный кот», и территория «Маленьких личностей». Там для наших девчонок забронирована отдельная комната со стеклянными стенами, яркими пуфами и столиком «для заседаний».
А ещё в нашем распоряжении будет целый этаж будущих торговых площадей. Есть, где разгуляться!
Пока мы на время расстаёмся с Ольгой, но разлука будет недолгой.
Уже 15 июля мы соберёмся с юными реалитянками на первом этапе, который… Пока не станем раскрывать всех секретов и рассказывать, какие задания мы приготовили для маленьких принцесс. Хотя…
Небольшие подсказки (девочки — такие малышки!) всё же будут. Подсказкой-подготовкой мы решили сделать промежуточные мастер-классы, которые, как и на реалити «Городская красавица», станут для участниц дополнительной возможностью нарастить свой рейтинг.
Ещё одной возможностью поднакопить баллы станет первая «голосовалка». Это тоже повторяет порядок реалити «Городская красавица». Если вы помните, в самом начале проекта на сайте был опубликован топик-анкета. Фото всех участниц, краткая информация о каждой, которую предоставили сами девушки, и «окошко-лайк». Своё «мне нравится» мог поставить каждый посетитель сайта.
У нас уже готовы фото и анкеты юных участниц, в ближайшее время вы сможете изучить их, рассмотреть фото и проголосовать за любую понравившуюся вам реалитянку.
Пока всё! Оставайтесь с нами и узнаете больше!
Фотограф Александр Илларионов
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