Обзор прессы
Барьеры, память и мосты. Предельно ясная повестка
0 336
№5. Нам нет преград!
Для ОАО «Завод имени Дегтярёва» прошлая неделя стала немного необычной. Предприятие, вход на который строго по пропускам, несколько дней работало в особом режиме.
Акция «Неделя без турникетов» — это не значит, что на завод можно было зайти кому угодно. Временно доступным оборонное предприятие стало для ковровских школьников. С понедельника по пятницу на заводе проводились экскурсии, детям рассказывали, что такое завод, как на нём работается. Цель — профессиональная ориентация.
Неплохой способ заинтересовать, надо заметить. GK не раз приходилось слышать от молодых ковровчан: «Когда в первый раз попал на ЗиД, был ошарашен — это же целый город в городе!». Это правда. Причём, этот «город в городе» довольно благоустроенный и симпатичный. Да и зарплаты на предприятии вполне привлекательны.
Итоги акции представители руководства завода и мэрии подвели в конце прошлой недели. Остались довольны, уже получили обратную связь из школ и СПТУ. То, что практически все газеты города согласились стать информационными спонсорами «Недели без турникетов» — очень правильно и позитивно. Ну, а для «Дегтярёвца» тема стала центральной, анонс статьи и фотография помещены на первую полосу.
№4.Back in USSR!
Популярная в начале 90-х, эта композиция была написана в 1968-м. Не разумеющие по-английски поклонники творчества Пола Макартни долгое время ошибочно считали, что песня – это дань уважения Запада к стране Советов. На самом деле, это песенка-шутка о советском то ли туристе, то ли шпионе, которого нелёгкая занесла на курорт Майами-Бич. Он в шоке от увиденного, поскольку привык отдыхать исключительно на черноморских курортах. Отсюда и рефрен: «Верните меня в СССР!».
Отторжение ценностей советской эпохи в 90-е, сменилось ностальгией. Забыты издержки авторитарного строя, наступила фаза «ретро». И вот, уже открываются выставки, такие как в историко-мемориальном музее – «Символы советской эпохи».
Объёмные тексты на эту тему в «Ковровской неделе», «Знамени труда» и «Дегтярёвце». Везде пишут ровно, положительно. Читателям напоминают, что СССР – это часть истории России, перевёрнутая страница. Хороша была эта страница или плоха, пусть каждый решит сам.
Однако через пару недель мы отметим 100-летие революции, в результате которой и образовался Советский Союз. Это факт. И его надо как-то отметить. Почему бы не выставкой в музее?..
№3. Не служил?????
Времена, когда «откос» от армии был чем-то достойным одобрения сверстников и негласной поддержки общества, давно прошли. И армия изменилась, и мы. Не уважают сейчас парней, которые бегают от военкома, в чём GK убедился, в ходе опроса.
На прошлой неделе тема службы в войсках стала одной из центральных. Осенний призыв в ВС стартовал 1 октября. А на днях День призывника прошёл в 467-м Окружном учебном центре (бывший наш «военный городок»). В Ковров для ознакомления с военными профессиями съехались (точнее, наверное, привезли) 170 юношей призывного возраста из разных городов Владимирской области. Они не только прослушали наставления отцов-командиров, но и пообщались с курсантами, по сути, ровесниками. Их сейчас в нашем ОУЦ 270 человек.
Написали практически все — либо объёмно, либо телеграфно.
В «Ковровской неделе» текст и три фото, одно из которых — это портрет мэра Коврова Анатолия Зотова. В принципе, наш градоначальник — наилучший образец для подражания в этом плане. Кадровый военный, полковник запаса. Про службу в войсках Анатолий Владимирович знает не понаслышке.
№2. Наши люди!
Это всегда очень приятно — рассказывать о достижениях наших земляков за пределами города, региона, страны. Сам факт того, что ковровчане создают информационные поводы — это уже позитивно. Даже если на каких-то спортивных, творческих или профессиональных конкурсах они просто участвуют. А уж когда получают награды — это просто восторг.
На прошлой неделе поводов для городости было сразу два — участие ковровчан во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи и поездка ковровчанина Александра Воробьёва на Всемирный конкурс профессионального мастерства WorldSkills в Абу-Даби.
И сочинский фест, и WorldSkills — это уже история, причём, победоносная. От всей души поздравляем земляков, с нетерпением ждём на малой родине. И очень рады, что также как и GK, эти факты находятся в фокусе внимания СМИ.
№1. У ковровских мостов юбилеи...
Когда на прошлой неделе GK затронул тему ковровских мостов, мы никак не ожидали, что этот топик вызовет ажиотажный интерес. В сущности, поводом вспомнить, что наши мосты давным-давно обещали укрепить, стало видео из КНР, где несчастные китайцы пугаются идти по мосту со стеклянным «полом».
Трудно сказать, то ли видос из Поднебесной так понравился, то ли ковровская проблема назрела, но у нас за сутки было более 3000 просмотров. А когда вышли газеты, то мы с удивлением обнаружили, что «мостовая» тема затронута в «Ковровских вестях» и газете «Эхо недели».
Что?! Неужели «наванговали»? К счастью, тексты не связаны с ЧП. Скорее, информация к размышлению. Да и мосты у всех разные.
«ЭН», делает акцент на путепроводе через железную дорогу, напоминая про обещанный властями ремонт. Поводом для публикации стал… юбилей моста. Как утверждает автор статьи в газете, в этом году путепроводу, известному в народе как «Павловский мост», исполнилось 55 лет. И данный юбилей — это повод не для застолья, а для ремонта.
«Ковровские вести» написали про мост через Клязьму, который в этом году тоже отметил юбилей — 45-летие.
Оба моста в почтенных летах и заждались своего «чек-аута» и «де-токса». Лечиться, понимаете ли, надо вовремя, не доводить до катастрофических последствий. Это и мостов касается, и людей.
0 комментариев