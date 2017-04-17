Обзор прессы
Время первых. Такие разные новости
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Эта неделя была наполнена разными событиями. Написали об этом тоже все по-разному. В целом порадовало, что работники газет «повернулись лицом» к молодёжи. Тренд или стечение обстоятельств? Время покажет. По-настоящему единых тем на неделе было только три. Мы добавили ещё парочку, по выбору команды GK. Итого — ТОП-5.
7 апреля в Храм Благовещения Пресвятой Богородицы прибыл архиепископ, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Напомним, это в своё время был построен при участии учредителей «Аскона». И уже стало, своего рода традицией, что руководство компании как бы приглашает руководство епархии. По праздникам.
Судя по информационной подаче складывается впечатление, что представители СМИ лично в мероприятии участия не принимали, ограничившись пресс-релизом (текстом и фото), похоже, разосланным по всем заинтересованным в освещении газетам пресс-службой «Асконы».
Однако в большинстве газет тема вынесена на первые полосы. И все СМИ единодушно отметили роль и место «Асконы» в событии.
Прошедшая ещё на прошлой неделе пресс-конференция главы города стала одной из главных тем во всех «бумажных» СМИ. Подача разная.
«КВ» выбрали формат «вопрос-ответ». Будут ли мыть улицы Коврова шампунем? Будет ли порядок в военном городке? Где торговать саженцами? Что будет, если подадут рынок? Быть или не быть терапевтическому корпусу? И на «десерт». Уходит Анатолий Владимирович со своего поста или нет?
На последний вопрос ответ отрицательный.
«ЭН» вопрос об отставке сделали «аперитивом». И, более того, вынесли его в заголовок текста. Ответ мэра изложили с налётом иронии, хотя смысл ответа таки донесли: «нет».
«Дегтяревец» разместил сухой отчет о брифинге главы города на пятой полосе. Тему отставки они решили не поднимать.
Ковровский конвент по ролевому моделированию, исторической реконструкции и историческим танцам «Кокон» пошел в ДК им. Ленина в минувшие выходные.
Из из печатных СМИ на это мероприятие заглянули только «Вести». В итоге, хорошая цельная статья, правда только на 58 полосе. Интересный заголовок и хорошие фото.
Трагедия в Санкт-Петербурге потрясла страну. В каждом городе нашей страны прошли акции соболезнования северной столице.
Ковров не остался в стороне. 5 апреля на площади Воинской славы прошел митинг в память жертв теракта, случившегося в Санкт-Петербурге.
«Ковровские Вести» вынесли заметку с митинга на вторую полосу с двумя фотографиями. На первом фото изображены первые лица города, несущие цветы к мемориалу, а на втором — ковровские «юные десантники».
«Эхо» решили осветить митинг в поддержку Питера во Владимире. А вот про Ковров и словом не обмолвились.
Об открытии развлекательного центра «Мандарин» написали практически все, в том числе и GK. Надо отдать должное маркетологам «Мандарина». Информационный повод обеспечили.
«КВ» представили рекламный текст, рассказывающий о всех прелестях «Маленьких Личностей» и кафе «Довольный Кот».
«КН» опубликовала статью с символическим заголовком «Сладок мандарин, да не укусишь...». Вероятно, в газете тоже рассчитывали на рекламу.
Но это же реально — событие. И организаторы вправе решать сами, какому СМИ стоит заплатить, а кого просто позвать по-дружески.
№5 Архипастырский визит
7 апреля в Храм Благовещения Пресвятой Богородицы прибыл архиепископ, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Напомним, это в своё время был построен при участии учредителей «Аскона». И уже стало, своего рода традицией, что руководство компании как бы приглашает руководство епархии. По праздникам.
Судя по информационной подаче складывается впечатление, что представители СМИ лично в мероприятии участия не принимали, ограничившись пресс-релизом (текстом и фото), похоже, разосланным по всем заинтересованным в освещении газетам пресс-службой «Асконы».
Однако в большинстве газет тема вынесена на первые полосы. И все СМИ единодушно отметили роль и место «Асконы» в событии.
№4 Зотов уходит в отставку?
Прошедшая ещё на прошлой неделе пресс-конференция главы города стала одной из главных тем во всех «бумажных» СМИ. Подача разная.
«КВ» выбрали формат «вопрос-ответ». Будут ли мыть улицы Коврова шампунем? Будет ли порядок в военном городке? Где торговать саженцами? Что будет, если подадут рынок? Быть или не быть терапевтическому корпусу? И на «десерт». Уходит Анатолий Владимирович со своего поста или нет?
На последний вопрос ответ отрицательный.
«ЭН» вопрос об отставке сделали «аперитивом». И, более того, вынесли его в заголовок текста. Ответ мэра изложили с налётом иронии, хотя смысл ответа таки донесли: «нет».
«Дегтяревец» разместил сухой отчет о брифинге главы города на пятой полосе. Тему отставки они решили не поднимать.
№3 Ролевые игры в ДК Ленина
Ковровский конвент по ролевому моделированию, исторической реконструкции и историческим танцам «Кокон» пошел в ДК им. Ленина в минувшие выходные.
Из из печатных СМИ на это мероприятие заглянули только «Вести». В итоге, хорошая цельная статья, правда только на 58 полосе. Интересный заголовок и хорошие фото.
№2 Питер, мы с тобой!
Трагедия в Санкт-Петербурге потрясла страну. В каждом городе нашей страны прошли акции соболезнования северной столице.
Ковров не остался в стороне. 5 апреля на площади Воинской славы прошел митинг в память жертв теракта, случившегося в Санкт-Петербурге.
«Ковровские Вести» вынесли заметку с митинга на вторую полосу с двумя фотографиями. На первом фото изображены первые лица города, несущие цветы к мемориалу, а на втором — ковровские «юные десантники».
«Эхо» решили осветить митинг в поддержку Питера во Владимире. А вот про Ковров и словом не обмолвились.
№1 Кот доволен! Открытие РЦ «Мандарин»
Об открытии развлекательного центра «Мандарин» написали практически все, в том числе и GK. Надо отдать должное маркетологам «Мандарина». Информационный повод обеспечили.
«КВ» представили рекламный текст, рассказывающий о всех прелестях «Маленьких Личностей» и кафе «Довольный Кот».
«КН» опубликовала статью с символическим заголовком «Сладок мандарин, да не укусишь...». Вероятно, в газете тоже рассчитывали на рекламу.
Но это же реально — событие. И организаторы вправе решать сами, какому СМИ стоит заплатить, а кого просто позвать по-дружески.
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