Обзор прессы
✔done. День народного единства был для галочки?
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№5. Лето покажет кто, где...
Тема благоустройства не раз затрагивалась в наших топиках. От установления бюстов до сделанных дорог, новых скверов, улиц и т.д. На этот раз сложился довольно чёткий Versus. Представим, «КВ» — Гнойный, а «КН» — Oxxxymiron? И дело тут далеко не в победе. А в панчах.
Например, в «КН» — рупор городской власти. Вот как её глазами выглядит благоустройство в Коврове. Открыли бюст Фёдорова? Скоро появится ещё один — бюст писателя Никитина. Появится он в следующем году на пересечении улицы Чернышевского и проспекта Ленина. Помимо, благоустройства, как сообщают в КН, есть и другие хорошие новости. Цитируем:
Ещё из позитива: в сфере культуры наступила стабилизация. Не ожидается ни сокращений, ни оптимизации, ни повышение тарифов. Тот случай, когда отсутствие новостей — самая хорошая новость.
В «КВ» полная противоположность. Взять хотя бы текст «Со знанием дела и под контролем совести». Дело в том, что рабочие укладывали асфальт прямо в дождь. Там активный житель позвонил в редакцию, рассказал о случившемся, корреспондент выехал на место, убедился лично. И цитируем: «Пришлось позвонить» в финансовый отдел нашей мэрии. Мол, куда уходят деньги?.. Про благоустройства — вообще game over. По мнению КВ, деньги на благоустройство выделены, а за качеством следить, кто будет?
Похоже, что чиновникам важно лишь поставить галочку в отчётах о проведении работ, а подрядчикам — получить деньги.
Или, например, заголовок «Дождь всё показал» был многообещающим. Оказывается, ещё летом КВ обращали внимание на огромную лужу на Белинского у поворота на бензозаправку. И пропадают с улиц Коврова всеми любимые коробочки. Кто опять виноват?..
№4. Как Гагарин только девушка. Ковров в полёте?
В космическом эксперименте России и Америке SIRIUS примет участие ковровчанка Елена Лучицкая. 17 суток от внешнего мира — страшно, круто, любопытно…
Новость бомбическая. Её не могли не заметить местные СМИ. В «ЗТ» и «КВ» — небольшая заметка с примерно похожим текстом.
Круто, когда в Коврове такие вот девушки. Недавно Елена уже была командиром экипажа в проекте «Луна-2015». Тогда она провела почти десять суток в изоляции. Сейчас — 17! карл. Подробнее — на нашем сайте.
№3. Век жени — век живи! 100 лет ЗАГСу
Чуть больше чем через месяц органы ЗАГСа отметят свой вековой юбилей — 18 декабря. В честь праздника, до 15 декабря будет работать выставка «Летописцы человеческих судеб» в Музее природы и этнографии.
В «КВ» — заметка «ЗАГСу скоро стукнет 100». Что не сказать о «КН» — статья на целую страницу + фото. Информативно и интересно написал об открытии выставки автор статьи «О чьих-то судьбах вечная забота» — Анатолий Александров.
Пока ни в одном из ковровских печатных СМИ нет цветных фото и… Читайте на GK и всё узнаете сами.
№2. То, что Путин прописал! «Иоанно-Воинский некрополь»
В канун Дня народного единства открылся красивый уголок на берегу реки. Теперь в историко-мемориальный парк welcome!
Мы уже рассказывали о том, что работы по благоустройству проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», одобренного президентом Владимиром Путиным. Что всё это благоустройство по инициативе директора историко-мемориального музея Ольги Моняковой. И так далее. Сейчас с 3 ноября, место памяти официально открыто для всех!
Новому в Коврове нашлось место практически во всех газетах. В «КВ» — это на 54 странице, подробно без лишнего и всё по факту. В «КН» — больше текста, суть та же плюс больше фото. Цветные фото. На одном из фото сделали как бы логотип «Территория мира и согласия». Оригинальный ход.
Отметился и «Дегтяревец». Для большего понимания, приводим цитату: «Пришло время осмысления содеянного, сострадания и сохранения исторической памяти о тех страшных годах...» Наверное, это главные слова.
№1. День единства — странный предмет. Выходные были, а праздника нет?
По всей стране отметили День народного единства, как по схеме: митинг, концерт, торжественные речи. А в Коврове что?
✔ Прошёл торжественный митинг на площади Воинской Славы. Прислали студентов, школьников, представителей общественных организаций. А обычные смертные скорее всего даже и не догадывались о времени и месте встречи. Про митинг написали в «КН».
✔ В областном центре состоялся региональный форум юнармии. В нём приняли участие 19 ковровчан — «КН».
✔ В ДК имени Ленина прошёл полуфинал юмористической лиги «Ковровец» — «КН»
✔ Открытие бюста Героя Труда, основателя ковровской школы оружейника — Владимира Фёдорова. Первый и единственный в России бюст. В «КН» упомянули всуе в тексте про торжественный, в «КВ» — заметка.
В «ЗТ» День народного единства прошёл как-то мимо. В «Эхо» отметили праздник в Суздале и Владимире. Объясняя это тем, что Суздаль, якобы, одна из главных площадок для торжества. А Ковров, видимо, так себе… В «КВ» — также не густо. Надеемся, что просто не успели и вот-вот готовится новый выпуск с красочными историями про празднование в Коврове.
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