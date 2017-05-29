Есть цейтнот? Время для газет!

№5. Бабушка спасена? Продолжение следует...

№4. Петь, писать, говорить, читать. Одновременно, по всей России!





№3.Комфортабельный туалет и пироги с размером ногтя. По «Золотому кольцу».

№2. Эх, лук, лучок!..

№1. Последний звонок. Быть или не быть?

Будем ждать выпускных балов! Всем пока!

В Коврове работает несколько театральных коллективов. Наиболее заметно на сегодня творчество театра «Вертикаль» (режиссёр Евгений Соколов). Не умаляем достоинств и опыта других объединений, но объективно – «Вертикаль» на подъёме. Их спектакли собирают аншлаги, постановки нетривиальны. Жаль, что нет как такового репертуарного плана. «Вертикали» городу мало, хочется ешё!Именно поэтому тексты в «Ковровских вестях» и «Дегтярёвеце» о «вертикальной» постановке «Спасти бабушку» выносим в топ.Это своего рода ремейк, одна из первых авторских работ (и сценаристом, и режиссёром выступил руководитель Евгений Соколов), созданная девять лет назад, переосмысленная и воссозданная в этом театральном сезоне. Сценическое действо состоялось 18 мая на сцене ДК им. Дегтярёва, где сегодня и базируется «Вертикаль».Как уже сказано, о спектакле написало два печатных СМИ «Д» и «КВ». С «Д» понятно – газета заводская, постановка на сцене заводского ДК. Хотя всё, что пишет газета о «Вертикале» — совсем не для «галочки», искренне и душевно. Правда, публикации как будто «для просвещённых», тех, кто и без пояснений в курсе театральной жизни. На наш субъективный взгляд, не помешало бы вкратце о сюжете рассказать, может тогда фан-клуб «Вертикали» пополнится новыми членами…Ну, и «КВ» — просто респект. То, что выгодно отличает газету от всех остальных СМИ – способность объективно отдать должное событию без оглядки на «корпоративность».Кстати говоря, этой осенью у театра «Вертикаль» юбилей – 10 лет на сцене. В газетах напишут? GK себе место в партере уже забронировал.24 мая на площади Воинской Славы состоялся торжественный концерт, приуроченный к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Дети-вокалисты, хоры ветеранов пели песни советских и российских композиторов, классические произведения, песни о Родине. Всё на русском.Это могло стать подлинно ярким городским событием, если бы организаторв предусмотрели ряд мелочей. Например, время и дата. Понятно, что привязка ко Дню письменности. Но это же не флэшмоб. Почему на выходные не перенести, было бы гораздо больше зрителей, а то и участников? Да и анонсов в СМИ и сети практически не было. Немного об «истории вопроса».Давным-давно князь Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу с просьбой прислать учителей для славян, которые могли бы перевести богослужебные книги. Вызвались два молодых человека, два грека, уроженцы города Салоники, братья Кирилл и Мефодий. Если уж совсем по правде, Кирилл – это ник, настоящее имя – Константин. Чем своё имя парню не понравилось, непонятно. Мефодий – тоже ник. На самом деле юношу звали Михаилом.И эти самые Костян и Миха отправились из Греции в Россию, чтобы понять, как адаптировать славянские наречия, приспособить их к записям церковных богослужений. 24 буквы взяли у греков, 19 заимствовали из других диалектов или придумали. Получили новую письменность, которая стала базой для того самомго великого и могучего, на которм все мы до сих пор изъясняемся.Про флэшмоб имни русского языка успели написать в «Ковровской неделе» и в «КВ». Уверены, что остальные СМИ подтянутся к теме на этой неделе.19 мая прошёл V Владимирский межрегиональный экономический форум. Тема: «Туризм — инвестиции в будущее». Тема туризм объединила и местные СМИ. Написали все.В «Эхо недели» в режиме стенограммы и подробно.«КН» ещё подробнее, с акцентом на презентацию нашего города.В «КВ» попытка… нет, не анализа. Скорее, троллинг. «Ковров мусорный». Своего рода альтернатива красивым речам-презентациям, которые звучали на форуме. Мол, вот вам правда жизни.Судя по выступлениям ораторов, у нас в регионе с туризмом всё просто замечательно. Даже туалетов много в Суздале для экскурсантов.Наверное, истина где-то посередине. Всё, что было наперегонки написано и показано о прошедшем форуме, заставило GK взять паузу и осмыслить событие. Что это было?Фактчекинг хроник «дня в Доброграде» на GK в ближайшее время.18 мая все ленты местных новостей взорвала новость: на Чёрном долу в большом количестве сброшен лук-севок.Выбросили за «Мотодромом», подтянулись садоводы и… от 30 заявленных мешков не осталось ничего. Zero!«КВ» активно следили за процессом. Оценим технологичность – новость оперативно была размещена на сайте газеты, и только потом в режиме регулярного выхода появилась в газете. Похоже «КВ» — это первая в городе газета, где дали отчёт в том, что информационная повестка уходит (если уже не ушла) в сеть.25 мая на площади Воинской Славы для выпускников школ прозвучал их последний звонок. Цветы, вальс, фартуки, белые банты…«КН» «в стихах и красках» написали о событии, а «КВ» задались вопросом: нужен ли этот ритуал». Не стоит ли ограничиться обычной торжественной линейкой. Чтобы «без продолжения банкета».Может, это новый столичный тренд, о котором «КВ» узнали первыми? Или просто у всех корреспондентов дети подросли и давно школу закончили, потому и тема газете неинтересна стала?GK по поводу «Звонка» с «КВ» не согласен. Да, бывают перегибы с выпускниками, бывает, кто-то количество каких-то напитков не может рассчитать. Но, ребята, белые фартучки и голуби в небо – это одна из очень немногих школярских традиций, заложенных именно в XXI веке. Это, что называется, история про нас…И «Последний звонок» по праву на вершине топа. Более того…