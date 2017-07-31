Обзор прессы
В газетах тоже хайп случается. Обзор прессы
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№5 Это просто песня какая-то!
Главное лицо Фатьяновского феста — вице-губернатор Лидия Смолина? Фото Зебра-ТВ
В Вязниках прошёл IV Всероссийский фестиваль песен и поэзии, посвященный творчеству Алексея Фатьянова. Гуляли соседи богато. И этот вязниковский фест стал одной из главных тем, что взбудоражила умы ковровских журналистов. Почему?
«Ковровская неделя» обосновала объёмный и полноцветно проиллюстрированный репортаж из Вязников тем, что в празднике принял участие артист из Коврова, солист Иван Колтыгин. Написали, что вокалисту аплодировал зал, кричали «браво». Фатьяновский фест — это опен-эйр, так что по поводу зала — это, думается, метафора. Ну, а хлопают в Вязниках всегда и всем, там просто атмосфера такая. Вроде бы, пообщаться с нашим-то, спросить, живёт в Коврове или просто родом из города воинской славы? Впервые на фесте или приходилось уже выступать? Впрочем, коллегам виднее, как освещать.
Вот, «Эхо недели» вообще не заморачивалось, кто там из Коврова, кто из Судогды, хотя и репортаж из Вязников — первополосник. Если верить «ЭН», там не артисты выступали, а чиновники с приветствиями. Всех назвали, никого не пропустили.
№4 Ствол к стволу. Выставка оружия
В ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка стрелкового и холодного оружия разных стран. Выставка приехала к нам из Ярославля, это частная коллекция Иосифа Ботерашвили.
Статью об экспонатах выставки «КН» разместили на 13-й полосе, подробно рассказали и о самом коллекционере.
«ЭН» разместили короткую информацию с описанием выставки и времени посещения.
В «Знамени труда» репортаж с выставки на пятой полосе.
В «Ковровских вестях»" о выставке дали наиболее подробный текст.
Выставка из Ярославля — это очень хорошо и познавательно. Но мы всё ждём, когда же в Коврове музей оружия откроется? Вроде бы уже не один месяц прошёл с момента, когда было сделано фото на главной данного топика…
№3 Владимир — Санкт-Петербург
Фото регионального информационного сайта Санкт-Петербург
Из Владимира до Санкт-Петербурга можно будет долететь за 1 час и 20 минут на авиалайнере. Первый самолёт вылетает уже 4 августа.
«ЭН» рассказали, что теперь пассажиров из Владимира в северную столицу будет доставлять авиакомпания республики Коми на самолёте бразильского производства, вместительностью 50 пассажиров.
№2 Ремонт в Коврове
«КН» докладывает, начался ремонт на улице Дегтярева, всего на ремонт этой дороги потратят 33 миллиона рублей. В продолжении темы облика города, «КН» рассказали о том, что городу было передано 26 домов военного городка, власти обещают, заняться вопросом благоустройства этого района. Третья статья в тему изменений города в лучшую сторону, посвящена, 26 дворам, которые вошли в программу благоустройства и ожидают ремонта. Немаловажной темой стала уборка мусора на проспекте Ленина. «КН» под заголовком «Мусор на проспектре Ленина придётся убрать», рассказывается, что по главной улице города летал мусор. Вынесено предписание в адрес руководителя «Пятерочки».
«ЗТ» рассказали, что тротуар к школе №9 должен быть сдан не позднее 1 августа. Это позвучало в ходе комитета по ЖКХ в мэрии. Там же обсуждался ремонт дорог, передача домов военного городка и уборка города силами САХа. Так же ЗТ рассказали о планах чиновников обустроить Набережную Коврова, пока только планах…
«КВ» под ярким заголовком «Мэр по Маяковского не ездит?» разместил очередной материал о непригодности ковровских дорог. Досталось не только чиновникам, но и жильцам домов, которые отказываются за свой счет обустраивать придомовую территорию. Следующая статья «Южная улица может утонуть». Коротко: асфальтировкой закрывают ливневые стоки. Информация со слов обеспокоенных жителей.
Немного впишемся за власти и подрядчиков. Ну, да, кто-то скажет, что плохо асфальтируют. Но ведь хотя бы что-то начали делать!..
№1 Первые жертвы купального сезона
Холод и дожди отодвинули купальный сезон до середины июля, и вот первые жаркие дни и плохие новости…
«КН» рассказал о первом утонувшем в Коврове и предостерег ковровчан соблюдать безопастность во время купания.
Происшествие произошло 24 июня, остальные газеты, вполне вероятно напишут об этом на следующей неделе.
Это был ТОП-5. А теперь о том, каким бы он мог стать по версии GK.
«Знамя труда»: текст «Бабушка против УТТ». Суть: пенсионерка, которая по вине водителя троллейбуса травмировалась в общественном электротранспорте, подала иск в суд и получила 80 тысяч рублей компенсации. Вот сколько раз уж сетовали, что неплохо бы выделить человека, ответственного за горсуд! Там порой такие «сантабарбарические» сюжеты, что только успевай хайп ловить!.. Коллеги из «ЗТ»! Вы молодцы! Ждём продолжения и подробностей!
«Ковровская неделя»: текст «Запретный плод гадок». Воу-воу-воу! Да тут клубничка! Правда, без морализаторства обойтись не смогли. Текст о борьбе с порнографическими материалами в интернете. Такие вещи — ничего с человеческой натурой не поделать — всегда «выстреливают». Но, конечно, можно при желании даже из такого нудятину сделать.
Есть находки и в других СМИ, но, пожалуй, остановимся, чтобы сделать прогноз. Хитом ближайшей недели должна стать тема грядущего перехода Коврова в статус городского округа. Интересно, смогут красиво подать или как с борьбой с порнографией в интернете получится?..
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