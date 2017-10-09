Обзор прессы
Печатная мантра: спорт, учеба и дороги
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№5 День пожилого человека
Первое октября приято считать Днем пожилого человека. А потому полезные темы для тех, кому «за 50» на прошлой неделе были на особом месте.
«Ковровские вести» посвятили этому событию целый ряд публикаций. Рассказали об образовательных программах для пенсионеров, особой популярностью среди которых пользуется «факультет компьютерной грамотности». Пожилых людей учат пользоваться интернетом и его продуктами. Ваша бабушка еще не зарегистрировалась в Instagram? Это все не шутки! А вполне реальная история, ведь вместо того, чтобы смеяться, можно просто объяснить и научить.
Также «КВ» упомянули о том, что в поселке Первомайский Ковровского районе ежегодно День пожилого человека отмечают концертом, а пенсионеров и ветеранов награждают благодарственными письмами. А в ДКиТ «Родина» прошел городской фестиваль-конкурс среди ковровских бабушек «Сударыня-барыня». В нем приняли участие шесть женщин, которые имеют почетный статус «бабушка». Как отмечают «КВ», конкурс имеет своего зрителя, а победу в конкурсе одержала Валентина Ширяева. Также коллеги рассказали о посиделках ко дню мудрого человека в Клязьминском городке.
«Ковровская неделя» на развороте рассказала о празднике в честь Дня пожилого человека в ДК «Современник». Чествовали пожилых людей, которые внесли существенный вклад в жизнь города, вручались благодарственные письма и знаки отличия. Медалью Союза городов воинской славы наградили Юрия Сазыкина, Людмилу Животовскую, Светлану Фадееву, Людмилу Гунину, Нину Лопуховскую, Альфию Зенину, Лидию Павлову, Вячеслава Корнилова, Татьяну Тюрину, Наталью Звереву и Аллу Малинникову.
№4 Турнир памяти Сергея Рыбина
В ФОК «Молодежный» прошел пятый турнир памяти основателя школы борьбы в Коврове Сергея Рыбина. Это уже второй турнир, который проходит в командном формате. Соревновались между собой команды из Владимира, Иваново, Ярославля, Мурома и Коврова. В одной команде шесть юношей и три девушки в возрасте от 13 до 15 лет. Победу в состязаниях одержала ковровская команда СДЮСШОР имени Рыбина.
«Ковровские вести» опубликовали результаты соревнований в спортивной колонке.
«Ковровская неделя» отметила, что на открытии турнира присутствовала жена Сергея Рыбина Елена Георгиевна и его дочь Дарья. Также почетными гостями соревнований стали: заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Степанова, президент федерации дзюдо и самбо Сергей Седов и семикратный чемпиона мира Александр Горелов.
№3 Аллея мужества в Ковровском районе
По инициативе председателя районного отделения общественной организации «Боевое братство» Евгения Ишутина в поселке Мелехово была торжественно открыта аллея мужества.
«Знаменка» посвятила аллее мужества Ковровского района первую полосу, рассказала, что в Афгане русских солдат звали «шурави» — советский, а сами они на гражданке называли друг друга «бача» — пастух. В Сирии наших зовут «хабир» — друг. Эти прозвища и легли в основу заголовка. Также «ЗТ» отметила, что работы по оформлению аллеи велись силами добровольцев.
№2 Дорожная показуха
Для журналистов провели экскурсию по свежесделанным дорогам Коврова. Ситуация сама по себе абсурдная, газеты то и дело констатируют, что дороги в нашем городе далеки от понятия «хорошие». А экскурсию «по новому асфальту» можно провести и без участия чиновников. Но коллеги дружно решили послушать, что же скажут о ремонте дорог в Коврове в очередной раз.
Началось все с пресс-конференции начальника департамента дорожного хозяйства Владимирской области Николая Тинякова и первого заместителя главы Коврова Юрия Морозова.
Интересные факты:
- В 33 регионе 15 700 км дорог
- В год на ремонт в 33 регионе тратят более пяти млрд рублей
- Обновлено в Коврове в 2017 году 17.5 километров дорог
- Израсходовано на ремонт — 180 млн. рублей
«Знамя труда» к освящению темы подошла формально. Цифры, отчеты, перечисление отремонтированных дорог. Под конец автор статьи посоветовал чиновникам обратить внимание на улицу Муромскую, которая ремонта ждет давно. Пока напрасно.
«Ковровские вести» к такой «показухе» отнеслись достаточно скептично, отметив, что нечего на хорошие дороги смотреть, смотрите на плохие. Но чиновники лишь развели руками и сказали, что будут заниматься вопросом, финансирование в следующем году будет вряд ли больше предыдущего, а потому «КВ» констатируют не очень оптимистический прогноз.
А вот «Ковровская неделя» выявила и позитивные сдвиги в дорожной сфере Коврова, а именно: асфальтировки дождались не только нуждающиеся автотранспортные дороги, но и 11.6 тысяч квадратных метров тротуаров. Также были обустроены 30 автобусных остановок и 120 квадратных метров автопарковок. На 38 улицах был выполнен ямочный ремонт. Почти на трех километрах дорог заменены бордюры, отремонтированы 33 остановочных павильона. За ходом ремонта следят технадхор и общественники.
Материал по данным администрации Коврова о дорожной статистике опубликовал у себя и «Дегтяревец».
В «Эхо» назвали статью о пресс-туре «Две точки зрения о ковровских дорогах». Здесь нельзя не согласиться. Действительно, с одной стороны, дороги оставляют по-прежнему желать лучшего, с другой — работы ведутся. В вопросе улицы Муромская «Эхо» солидарны с «ЗТ».
Очевиднно, что у проблемы дорог в Коврове, как у медали — две стороны.
№1 С Днем учителя!
Одним из самых трогательных осенних праздников был и остается День учителя. GK вспоминал своих любимых учителей в этот день. По похожему пути пошли и некоторые печатные СМИ.
«Ковровская неделя» отправилась в школу №15, которую возглавляет председатель совета деректоров школ Коврова, член общественного совета по образованию, директор школы №15 Валентина Рюмина. В пятнадцатой школе завершается ремонт, его то и оценил автор статьи, а Валентина Рюмина поделилась мнением о своем педагогическом коллективе и успехах учеников.
«КВ» поздравили учителей с профессиональным праздником и привели некоторую статистику. Так, например, большинство учителей — женщины в возрасте, работающие в школе более 20 лет, имеющие высшую квалификационную категорию и увлеченная своим делом. Нагрузка такого учителя — 27 часов в неделю, а заработная плата в среднем 23 тысячи рублей.
Отчет о празднике 5 октября в других газетах мы, скорее всего, увидим на следующей неделе. А вот школьной проблематики в печатных СМИ нашего города хватает уже сейчас. Вообще, тема образования пронизывает газетные полосы на протяжении всего учебного периода. Издания поднимают разные вопросы сферы образования в своих статьях.
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