Обзор прессы
«Ковров» - «Космос». Трава у дома
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Не успели мы обрадоваться, что на прошлой неделе печатники «повернулись» к молодёжи, как снова
фаза луны повестка дня поменялась. Ну а что поделать, от «трендов», предлагаемых мэрий, так просто не уклонишься.
«Забот так много у пчелы, а у меня каникулы». Ковровские дети ждут каникулы, а их родители и городская администрация к ним готовятся.
Летом для детей откроются четыре лагеря: «Лесной городок», «Берёзка», «Солнечный» и «Искатель». «Дружба» в результате слияния стал частью первого.
«Дегтяревец» же сообщает, что пора позаботится о путевках. Цены на базу отдыха «Суханиха» и в «Солнечный» уже утверждены.
Наша Анастасия Авдеева – самый молодой в истории города МС и номинант церемонии «Человек года». В середине апреля в Москве прошёл чемпионат России по плаванию и 16-летяя ковровчанка на своей любимой дистанции 200 метров на спине в финальном заплыве заняла 4-е место, показав своё лучшее время в этой дистанции. Важно, что Анастасия выполнила норматив для отбора на первенство Европы, которое пройдёт в конце июня в Израиле. Об этом написали практически все издания.
Тема, о которой, обычно, подростки и не слишком образованные взрослые предпочитают не говорить, а шушукаться. Близкие отношения. Предметный и местами непростой разговор об этом состоялся 14 апреля… в городском УВД. Ликбез с журналистами проводила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Наталья Ольхович.
Говорили, главным образом, о детях и об их «половой неприкосновенности» — так была официально обозначена тема брифинга. Но не будем больше пересказывать, о сути разговора можно прочитать на GK.
Об также этом написали «Дегтяревец» и «Вести».
Не стоит напоминать, что в Коврове находится КБ «Арматура» — одно из лучших предприятий космической сферы России. В 60-е годы прошлого века бюро занималось созданием систем газоснабжения стартовых и технических комплексов, разработкой агрегатов стыковки и отвода коммуникаций для ракет-носителей различного назначения. Сейчас специалисты КБ «Арматура» принимают активное участие в работах по созданию новых отечественных космических систем.
В общем, наш город имеет непосредственное отношение к освоению космоса. О Дне космонавтики написали все издания. Каждое — по-разному. Так, «Эхо недели» рассказало о празднике через призму «Детей войны» («подопечной» общественной организации). «КВ», «ЗТ» рассказали историю о том, как 12 апреля ковровчанин Андрей Тюрин нашёл в Ивановской области он нашел символ знаменитого Праздника огурца в Суздале, запущенный в небо в июле 2016 года. Надувной зеленый овощ приземлился в поле близ деревни Лучкино Южского района.
В истории Праздника огурца это всего пятый случай, когда удалось найти его летающий символ. Последний раз это случилось в 2013 году.
В «Вестях» же размещён интересный материал, посвященный теме патриотизма и фильму «Время первых». Рецензию стоит прочитать, а фильм — посмотреть.
«Трава у дома» — вот что снится космонавтам. Кстати, 2009 году решением «Роскосмоса» песне был присвоен официальный общественный статус «Гимна российской космонавтики». Сомнительно, что в этих сновидениях подразумеваются характерные дня весны городские пейзажи. Как говорится, все на субботник.
Так, «Дегряревец» рассказал, что все заводские коллективы собрались и вычистили завод до блеска. Заводчане прибрались и на подъездной дороге к проходным.
Также коснулись темы чистоты «Вести», «знамя труда» и «Ковроская неделя». Они транслировали призыв мэрии привести в порядок Чёрный дол. Добровольцам, готовым привести в порядок излюбленное место отдыха ковровчан, обещаны перчатки и инвентарь.
Есть и ещё одна горячая тема уходящей недели: во Владимирской области уничтожили двух террористов, а один из организаторов питерского теракта был прописан в 33 регионе. Печатники, за исключением «КН» в силу времени выхода газет в свет затронуть её не успели. Предполагаем, что на следующей неделе она, к сожалению, окажется в центре внимания наших печатных СМИ.
№ 5 Каникулы строго режима
«Забот так много у пчелы, а у меня каникулы». Ковровские дети ждут каникулы, а их родители и городская администрация к ним готовятся.
Летом для детей откроются четыре лагеря: «Лесной городок», «Берёзка», «Солнечный» и «Искатель». «Дружба» в результате слияния стал частью первого.
Безопасность детей — на первом месте, и поэтому у городских властей подход к организации летнего отдыха ковровской детворы в этом году будет особенно строгим, — передаёт «Ковровская неделя» предупреждение Анатолия Зотова.
«Дегтяревец» же сообщает, что пора позаботится о путевках. Цены на базу отдыха «Суханиха» и в «Солнечный» уже утверждены.
№ 4 Наше золото
Наша Анастасия Авдеева – самый молодой в истории города МС и номинант церемонии «Человек года». В середине апреля в Москве прошёл чемпионат России по плаванию и 16-летяя ковровчанка на своей любимой дистанции 200 метров на спине в финальном заплыве заняла 4-е место, показав своё лучшее время в этой дистанции. Важно, что Анастасия выполнила норматив для отбора на первенство Европы, которое пройдёт в конце июня в Израиле. Об этом написали практически все издания.
№ 3 Вопросы близости
Тема, о которой, обычно, подростки и не слишком образованные взрослые предпочитают не говорить, а шушукаться. Близкие отношения. Предметный и местами непростой разговор об этом состоялся 14 апреля… в городском УВД. Ликбез с журналистами проводила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Наталья Ольхович.
Говорили, главным образом, о детях и об их «половой неприкосновенности» — так была официально обозначена тема брифинга. Но не будем больше пересказывать, о сути разговора можно прочитать на GK.
Об также этом написали «Дегтяревец» и «Вести».
№ 2. Рокот космодpома
Не стоит напоминать, что в Коврове находится КБ «Арматура» — одно из лучших предприятий космической сферы России. В 60-е годы прошлого века бюро занималось созданием систем газоснабжения стартовых и технических комплексов, разработкой агрегатов стыковки и отвода коммуникаций для ракет-носителей различного назначения. Сейчас специалисты КБ «Арматура» принимают активное участие в работах по созданию новых отечественных космических систем.
В общем, наш город имеет непосредственное отношение к освоению космоса. О Дне космонавтики написали все издания. Каждое — по-разному. Так, «Эхо недели» рассказало о празднике через призму «Детей войны» («подопечной» общественной организации). «КВ», «ЗТ» рассказали историю о том, как 12 апреля ковровчанин Андрей Тюрин нашёл в Ивановской области он нашел символ знаменитого Праздника огурца в Суздале, запущенный в небо в июле 2016 года. Надувной зеленый овощ приземлился в поле близ деревни Лучкино Южского района.
В поле, он увидел куклу в сверкающем скафандре. Зная о знаменитом Празднике огурца в Суздале и ежегодной традиции – запускать в небо зелёного именинника, Андрей заглянул в «космический планшет» упавшего на ивановские поля космонавта. Там, как обычно, лежало письмо, начинающееся приветствием: «О, Счастливчик! Тебе в руки попал я, Огурец Рассолович Суздальский!
В истории Праздника огурца это всего пятый случай, когда удалось найти его летающий символ. Последний раз это случилось в 2013 году.
В «Вестях» же размещён интересный материал, посвященный теме патриотизма и фильму «Время первых». Рецензию стоит прочитать, а фильм — посмотреть.
№ 1 Убирайтесь!
«Трава у дома» — вот что снится космонавтам. Кстати, 2009 году решением «Роскосмоса» песне был присвоен официальный общественный статус «Гимна российской космонавтики». Сомнительно, что в этих сновидениях подразумеваются характерные дня весны городские пейзажи. Как говорится, все на субботник.
Так, «Дегряревец» рассказал, что все заводские коллективы собрались и вычистили завод до блеска. Заводчане прибрались и на подъездной дороге к проходным.
Также коснулись темы чистоты «Вести», «знамя труда» и «Ковроская неделя». Они транслировали призыв мэрии привести в порядок Чёрный дол. Добровольцам, готовым привести в порядок излюбленное место отдыха ковровчан, обещаны перчатки и инвентарь.
Есть и ещё одна горячая тема уходящей недели: во Владимирской области уничтожили двух террористов, а один из организаторов питерского теракта был прописан в 33 регионе. Печатники, за исключением «КН» в силу времени выхода газет в свет затронуть её не успели. Предполагаем, что на следующей неделе она, к сожалению, окажется в центре внимания наших печатных СМИ.
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