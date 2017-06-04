Обзор прессы
Ковров в федеральном ТОПе. Местные СМИ о нашумевшем
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Уходящая неделя богата на крупные информационные поводы. Тут уже не до авторских материалов, только успевай фиксировать происходящее. Тот случай, когда райцентр по значимости уподобился мегаполису. Визиты в город VIP-персон, встречи самих ковровчан на высшем уровне, достижения на международных площадках. Даже трагедии, произошедшие в Коврове, становятся первой темой криминальных хроник федеральных СМИ. Город искрил — top-news. Интересно, ковровчане себя почувствовали в топе? Городские СМИ, во всяком случае, прошлись по всем «горячим точкам».
Ковровчане второй год подряд «в теме» на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». В этом году победу в категории «Сварочные технологии» одержал студент промышленно-гуманитарного колледжа Илья Клочков.
Престижный чемпионат «World Skils Russia» стал неотъемлемой частью жизни города. Ковров — центральная площадка WSR благодаря уникальной инновационной учебной базе КЭМЗ. И наши молодые рабочие показывают высокие результаты на турнире профмастерства. Фамилии «Юдинцев» и «Воробьёв» прозвучали на всю страну.
И уже подрастает смена! Ковровские школьники стали четвертыми в финале национального чемпионата «Junior WSR». Информация об этом опубликована в «Эхо недели». «Ковровские вести» об успехе Ильи Клочкова тоже написали.
В 2018 в Коврове планируют провести Чемпионат Европы по мотоболу. Об этом газеты писали пару месяцев назад. И только КВ развили тему. Как город готовится к событию? На вопросы журналиста КВ ответила вице-мэр по социальным вопросам Светлана Степанова. Она рассказала о проекте реконструкции мотодрома, о вариантах которого мы писали еще осенью. А ещё пояснила, что по проекту мотобольное поле и картинговая площадка будут отдельно друг от друга, и про реконструкцию трибун. Проект проходит экспертизу. Деньги на проведение чемпионата чиновники планируют выручить с продажи Октябрьского рынка. Как констатируют в КВ другого плана нет. Отказываться от проведения чемпионата уже поздно.
Остаётся вопрос, насколько заявления вице-мэра соответствуют бюджетному процессу. Средства, полученные от реализации рынка, по идее, поступают в казну и должны распределяться в структуре расходов в определённом порядке. Есть первоочередные нужды, в число которых строительство мотодрома (каким бы замечательным и престижным не был данный проект) входить не может. Или это всё формальности?
24 мая в деревне Кузнечиха было обнаружено тело 42-летнего Андрея Арзуманова, одного из топ-менеджеров оборонного предприятия КБ «Арматура». Первым ресурсом, который сообщил об этом, так вышло был GK. Первыми, кто связался с нами, чтобы уточнить её, были коллеги с Зебра-ТВ. Именно на этом ресурсе информация вышла следом, расширенная и дополненная комментариями тех, кто был знаком с Андреем Арзумановым лично.
Остальным СМИ потребовалось время, чтобы осознать, что трагическая новость из разряда Breaking News федерального уровня. Однако в ковровских газетах её опубликовали опосредовано — на основе пресс-релиза МВД.
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу рабочий ЗиДа Константин Николаевич Стёпин награждён орденом Дружбы. Мы сообщили об этом еще тогда, когда был подписан соответствующий указ президентом.
Помнится, некоторые коллеги тогда пожимали плечами, мол, подумаешь, награда, такие представления в регион пачками приходят. И вот, следом за «федеральными кнопками» после трансляции с церемонии награждения — все газетчики согласованно дали информацию. Ещё бы, награждал САМ президент.
Но «все» — это не про «Дегтярёвец». Корпоративная газета ЗиДа, также как и GK, дала информацию сразу после подписания президентского указа. Завод гордится своими орденоносцами, по-другому и быть не может. И вполне закономерно, что церемония награждения стала ключевой темой «Д».
Новостью недели вне сомнения можно назвать визит в Ковров Никаса Сафронова. Сфотографироваться с известным художником удалось не только нам, но и всем журналистам-газетчикам. «Ковровская неделя» посвятила Никасу Сафронову разворот, стильно свёрстанный, кстати. И отличная фишка — скан автографа.
Не менее развёрнуто поданы детали визита в газете «Знамя труда» и «Дегтярёвце».
Вот уж, действительно, нам есть, чем гордиться. И это не про «майский чай».
Сварщик высокого полёта
Ковровчане второй год подряд «в теме» на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». В этом году победу в категории «Сварочные технологии» одержал студент промышленно-гуманитарного колледжа Илья Клочков.
Престижный чемпионат «World Skils Russia» стал неотъемлемой частью жизни города. Ковров — центральная площадка WSR благодаря уникальной инновационной учебной базе КЭМЗ. И наши молодые рабочие показывают высокие результаты на турнире профмастерства. Фамилии «Юдинцев» и «Воробьёв» прозвучали на всю страну.
И уже подрастает смена! Ковровские школьники стали четвертыми в финале национального чемпионата «Junior WSR». Информация об этом опубликована в «Эхо недели». «Ковровские вести» об успехе Ильи Клочкова тоже написали.
Чемпионат Европы в Коврове
В 2018 в Коврове планируют провести Чемпионат Европы по мотоболу. Об этом газеты писали пару месяцев назад. И только КВ развили тему. Как город готовится к событию? На вопросы журналиста КВ ответила вице-мэр по социальным вопросам Светлана Степанова. Она рассказала о проекте реконструкции мотодрома, о вариантах которого мы писали еще осенью. А ещё пояснила, что по проекту мотобольное поле и картинговая площадка будут отдельно друг от друга, и про реконструкцию трибун. Проект проходит экспертизу. Деньги на проведение чемпионата чиновники планируют выручить с продажи Октябрьского рынка. Как констатируют в КВ другого плана нет. Отказываться от проведения чемпионата уже поздно.
Остаётся вопрос, насколько заявления вице-мэра соответствуют бюджетному процессу. Средства, полученные от реализации рынка, по идее, поступают в казну и должны распределяться в структуре расходов в определённом порядке. Есть первоочередные нужды, в число которых строительство мотодрома (каким бы замечательным и престижным не был данный проект) входить не может. Или это всё формальности?
Загадочная смерть топ-менеджера
24 мая в деревне Кузнечиха было обнаружено тело 42-летнего Андрея Арзуманова, одного из топ-менеджеров оборонного предприятия КБ «Арматура». Первым ресурсом, который сообщил об этом, так вышло был GK. Первыми, кто связался с нами, чтобы уточнить её, были коллеги с Зебра-ТВ. Именно на этом ресурсе информация вышла следом, расширенная и дополненная комментариями тех, кто был знаком с Андреем Арзумановым лично.
Остальным СМИ потребовалось время, чтобы осознать, что трагическая новость из разряда Breaking News федерального уровня. Однако в ковровских газетах её опубликовали опосредовано — на основе пресс-релиза МВД.
Президент наградил ковровчанина
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу рабочий ЗиДа Константин Николаевич Стёпин награждён орденом Дружбы. Мы сообщили об этом еще тогда, когда был подписан соответствующий указ президентом.
Помнится, некоторые коллеги тогда пожимали плечами, мол, подумаешь, награда, такие представления в регион пачками приходят. И вот, следом за «федеральными кнопками» после трансляции с церемонии награждения — все газетчики согласованно дали информацию. Ещё бы, награждал САМ президент.
Но «все» — это не про «Дегтярёвец». Корпоративная газета ЗиДа, также как и GK, дала информацию сразу после подписания президентского указа. Завод гордится своими орденоносцами, по-другому и быть не может. И вполне закономерно, что церемония награждения стала ключевой темой «Д».
Визит Никаса Сафронова
Новостью недели вне сомнения можно назвать визит в Ковров Никаса Сафронова. Сфотографироваться с известным художником удалось не только нам, но и всем журналистам-газетчикам. «Ковровская неделя» посвятила Никасу Сафронову разворот, стильно свёрстанный, кстати. И отличная фишка — скан автографа.
Не менее развёрнуто поданы детали визита в газете «Знамя труда» и «Дегтярёвце».
Вот уж, действительно, нам есть, чем гордиться. И это не про «майский чай».
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