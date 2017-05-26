Ковровский глянец. Не пользуют, а развивают

Когда начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг!©

Наверное, тут сыграла роль личности в истории. И личность эта – Ефим Леонидович Аксельруд. Это он предпринял первую попытку предложить городу с населением чуть больше сотни тысяч, городу индустриальному, а вовсе не богемному, столь необычный продукт. Случилась это в середине 2011 года.За год до этого заработал интернет-журнал IKovrov, также — детище Ефима Аксельруда. Размявшись в сети, он решился на реализацию «в бумаге».Смело. Не какое-то там ч/б на рыхлой бумаге с краской, которая по прочтении остаётся на кончиках пальцев, а полноцветная печать, профессиональные фото и уникальные тексты.Реакцией медиа-тусовки было: «Насколько это реально продать?».Время показало, что продать не так просто. Тем не менее, IKovrov просуществовал почти пять лет. Недавно случилась «реинкарнация» — версия ivladimir.В беседе с GK г-н Аксельруд объяснял переключение на область тем, что «стало тесно в городе, не хватает лиц на обложки». Хотя и на обложках ivladimir пока преимущественно ковровчане, не отпускает город оружейников. Впрочем, владимирцам журнал нравится, о нём говорят. От наших креативных проектов в облцентре просто офигевают. «Ну, вы, блин, даёте!» — не раз приходилось слышать, причём это говорят не рядовые, а так называемые «лидеры общественного мнения».Да, мы такие…Впрочем, «столице региона» грех жаловаться, там и своих креативщиков хватает. Взять те же «Столицу», «Зеркало» и «Бизнес-журнал», «Автопилот-Владимир-Иваново». Вполне себе, гламур.Но IKovrov и ivladimir против любого аналогичного СМИ области – безоговорочный иппон. Возможно, потому что первые были, впечатление сохраняется…Но если всё шло так хорошо, то почему проект в Коврове приостановлен, а возможно, закрыт? Все эти «стало тесно» как-то не убеждают.В IK случился кадровый исход. Покинувшие журнал коллеги сетовали, мол, перебои с выплатой зарплаты. У владельца в последнее время действительно проблемы в бизнесе. Потерял интерес к некогда любимой игрушке?А было ли в принципе возможно выйти на прибыль? Попробуем прикинуть бюджет ковровского гламура.Себестоимость журнала формата А4 толщиной 50 страниц примерно 20 рублей. Это бумага и печать. Тираж IKovrov за годы регулярного выхода колебался от двух до трёх тысяч. Стало быть, максимально 60 тысяч рублей.Залог успешности глянца – сочетание эффектных фото и не менее ярких текстов. Разумеется, тематика, интересная подача, броские «кликабельные» заголовки. Если не придираться, всё это в IK было в наличии.Сколько платили авторам и фотографам в IK, неизвестно. Предположим (если исходить из максимальных для Коврова цифр), что ежемесячные отчисления составляли примерно 240 тысяч. Тогда суммарно для выпуска журнала каждый месяц надо было изыскивать по 300 тыс. рублей. И столько же зарабатывать. Чтобы владелец был доволен, нужно хотя бы 30% в плюс иметь, а значит, «план по доходам» — 400 тысяч.Доходы – это розница и реклама. С рекламой IK история мутная. Кто-то говорил о 15, 20 и 30 тысячах за полосу, а иные рекламодатели хвастали, что разместились за копейки, а то и даром, по бартерным схемам.Что до розницы, то львиная доля тиража раздавалась бесплатно. Хотя были прецеденты покупки. Но приучить ковровчан в системе покупать журнал, увы, не удалось.Предположим, что одна из трёх тысяч тиража всё-таки покупалась по заявленной розничной цене в 40 рублей. Но это слёзы, до нуля надо добирать ещё 360 тысяч.Если очень грубо, для выхода на рентабельность, на каждой странице журнала требовалась реклама на 5000-7000 рублей. Если считать достоверной информацию о рекламном прайс-листе, в принципе, жить можно: полстраницы уникального контента, полстраницы – рекламы.В журнале 50 страниц, то есть ежемесячно нужно подтягивать по пол сотне рекламодателей. Чтобы рекламодатель захотел заплатить, он должен быть уверен, что информация о его бизнесе будет прочитана. Не только сотрудниками IK.Получается замкнутый круг: рекламодатели не идут, поскольку уровень влияния СМИ ещё не силён, а силу брать неоткуда – реклама не идёт.Что делать? Вкладывать деньги и терпеть, мириться с отсутствием прибыли и приучать потребителя к продукту, искать и находить темы, которые потребителю интересны, которые заставляют журнал покупать.На долю Ефима Леонидовича выпало самое трудное – фаза, когда нужно не просто предложить продукт, а заявить о нём, убедить город в его необходимости. И без преувеличения можно сказать, что это ему удалось. Всем, кто пойдёт за ним по этой «тропинке» уже будет легче.И вот, нашёлся первый последователь. В мае вышел в свет пилотный номер глянцевого журнала «Борщ». Конечно же, мы сразу его проштудировали, даже не как читатели, а как «болельщики» — есть у проекта шанс состояться или нет?Упс! Пометка «Распространяется бесплатно». Как-то сразу стало грустно… Это не про бизнес, а про пиар. Чей? Ну, сами догадайтесь. На первых нескольких страницах интервью-лонгрид. На комплиментарные вопросы отвечает первое лицо матрасно-строительно-лечебного холдинга Владимир Седов.Выходит, команда проекта плотно сидит на финансировании заказчика и стратегическим планированием себя не утруждает? А вот структура, которая оплачивает этот пир духа, по многим признакам, деньги считать умеет.Будут ли такой продукт потреблять? Изучим форму и содержание.20Х20. Это формат не журнальный, а скорее для рекламных презентаций. Себестоимость ниже, чем стандартный А4.Белый задник, черный шрифт, красные детали. Скажем честно, бездны вкуса не обнаружили.Такие фото GK бы публиковать не стал, хотя в городских газетах примерно такие картинки и ставят. Не заморачиваются.С учётом фоторяда «Борща», каши особо не сваришь. Но, ёлки-палки, можно же как-то что-то намудрить, глянец всё же…Вот тут определённый, по сравнению с IK, прогресс. В IK (субъективное мнение) стиль хронически не дотягивал до замечательных фото, которыми славился журнал. Но это касается стиля. А темы… Как бы это сказать?.. По формату — заявка на читателя 20-30 лет, а тематика, скорее, для 40-50-летних.Журнал заявлен как ежемесячник. Посмотрим, что будет в июне, может, ребята как-то откорректируются (если хозяева захотят и позволят).Кто-то спросит: «Зачем вам эта никем не заказанная реклама?». Просто любопытно. Мы верим в добро, как и в то, что имеет смысл бросать его в воду.Кто-то предположит: «Ждать глянцевого журнала GK?». Возможно.С учётом того, что в отличие от коллег, мы работаем и зарабатываем на свои, делать глянцевое собрание заблуждений без чёткого понимания, кому и зачем это нужно, мы просто не можем себе позволить.Гламурный GK будет очень непохож на всё, что в городе в данном направлении делалось раньше. Но постараемся не разочаровать. Да, и…