Обзор прессы
Ковровский глянец. Не пользуют, а развивают
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То, что Ковров стал флагманом гламурной индустрии региона, у многих вызывает недоумение и восторг. Общаешься с коллегами из Владимира, и когда заходит разговор на эту тему, и чувствуешь страшную зависть лузера. Шутка ли – три глянцевых издания родом из города воинской славы! Почему это возникает и как работает?
Наверное, тут сыграла роль личности в истории. И личность эта – Ефим Леонидович Аксельруд. Это он предпринял первую попытку предложить городу с населением чуть больше сотни тысяч, городу индустриальному, а вовсе не богемному, столь необычный продукт. Случилась это в середине 2011 года.
За год до этого заработал интернет-журнал IKovrov, также — детище Ефима Аксельруда. Размявшись в сети, он решился на реализацию «в бумаге».
Смело. Не какое-то там ч/б на рыхлой бумаге с краской, которая по прочтении остаётся на кончиках пальцев, а полноцветная печать, профессиональные фото и уникальные тексты.
Реакцией медиа-тусовки было: «Насколько это реально продать?».
Время показало, что продать не так просто. Тем не менее, IKovrov просуществовал почти пять лет. Недавно случилась «реинкарнация» — версия ivladimir.
В беседе с GK г-н Аксельруд объяснял переключение на область тем, что «стало тесно в городе, не хватает лиц на обложки». Хотя и на обложках ivladimir пока преимущественно ковровчане, не отпускает город оружейников. Впрочем, владимирцам журнал нравится, о нём говорят. От наших креативных проектов в облцентре просто офигевают. «Ну, вы, блин, даёте!» — не раз приходилось слышать, причём это говорят не рядовые, а так называемые «лидеры общественного мнения».
Да, мы такие…
Впрочем, «столице региона» грех жаловаться, там и своих креативщиков хватает. Взять те же «Столицу», «Зеркало» и «Бизнес-журнал», «Автопилот-Владимир-Иваново». Вполне себе, гламур.
Но IKovrov и ivladimir против любого аналогичного СМИ области – безоговорочный иппон. Возможно, потому что первые были, впечатление сохраняется…
Но если всё шло так хорошо, то почему проект в Коврове приостановлен, а возможно, закрыт? Все эти «стало тесно» как-то не убеждают.
В IK случился кадровый исход. Покинувшие журнал коллеги сетовали, мол, перебои с выплатой зарплаты. У владельца в последнее время действительно проблемы в бизнесе. Потерял интерес к некогда любимой игрушке?
А было ли в принципе возможно выйти на прибыль? Попробуем прикинуть бюджет ковровского гламура.
Себестоимость журнала формата А4 толщиной 50 страниц примерно 20 рублей. Это бумага и печать. Тираж IKovrov за годы регулярного выхода колебался от двух до трёх тысяч. Стало быть, максимально 60 тысяч рублей.
Залог успешности глянца – сочетание эффектных фото и не менее ярких текстов. Разумеется, тематика, интересная подача, броские «кликабельные» заголовки. Если не придираться, всё это в IK было в наличии.
Сколько платили авторам и фотографам в IK, неизвестно. Предположим (если исходить из максимальных для Коврова цифр), что ежемесячные отчисления составляли примерно 240 тысяч. Тогда суммарно для выпуска журнала каждый месяц надо было изыскивать по 300 тыс. рублей. И столько же зарабатывать. Чтобы владелец был доволен, нужно хотя бы 30% в плюс иметь, а значит, «план по доходам» — 400 тысяч.
Доходы – это розница и реклама. С рекламой IK история мутная. Кто-то говорил о 15, 20 и 30 тысячах за полосу, а иные рекламодатели хвастали, что разместились за копейки, а то и даром, по бартерным схемам.
Что до розницы, то львиная доля тиража раздавалась бесплатно. Хотя были прецеденты покупки. Но приучить ковровчан в системе покупать журнал, увы, не удалось.
Предположим, что одна из трёх тысяч тиража всё-таки покупалась по заявленной розничной цене в 40 рублей. Но это слёзы, до нуля надо добирать ещё 360 тысяч.
Если очень грубо, для выхода на рентабельность, на каждой странице журнала требовалась реклама на 5000-7000 рублей. Если считать достоверной информацию о рекламном прайс-листе, в принципе, жить можно: полстраницы уникального контента, полстраницы – рекламы.
В журнале 50 страниц, то есть ежемесячно нужно подтягивать по пол сотне рекламодателей. Чтобы рекламодатель захотел заплатить, он должен быть уверен, что информация о его бизнесе будет прочитана. Не только сотрудниками IK.
Получается замкнутый круг: рекламодатели не идут, поскольку уровень влияния СМИ ещё не силён, а силу брать неоткуда – реклама не идёт.
Что делать? Вкладывать деньги и терпеть, мириться с отсутствием прибыли и приучать потребителя к продукту, искать и находить темы, которые потребителю интересны, которые заставляют журнал покупать.
На долю Ефима Леонидовича выпало самое трудное – фаза, когда нужно не просто предложить продукт, а заявить о нём, убедить город в его необходимости. И без преувеличения можно сказать, что это ему удалось. Всем, кто пойдёт за ним по этой «тропинке» уже будет легче.
И вот, нашёлся первый последователь. В мае вышел в свет пилотный номер глянцевого журнала «Борщ». Конечно же, мы сразу его проштудировали, даже не как читатели, а как «болельщики» — есть у проекта шанс состояться или нет?
Упс! Пометка «Распространяется бесплатно». Как-то сразу стало грустно… Это не про бизнес, а про пиар. Чей? Ну, сами догадайтесь. На первых нескольких страницах интервью-лонгрид. На комплиментарные вопросы отвечает первое лицо матрасно-строительно-лечебного холдинга Владимир Седов.
Выходит, команда проекта плотно сидит на финансировании заказчика и стратегическим планированием себя не утруждает? А вот структура, которая оплачивает этот пир духа, по многим признакам, деньги считать умеет.
Будут ли такой продукт потреблять? Изучим форму и содержание.
Формат. 20Х20. Это формат не журнальный, а скорее для рекламных презентаций. Себестоимость ниже, чем стандартный А4.
Обложка. Белый задник, черный шрифт, красные детали. Скажем честно, бездны вкуса не обнаружили.
Фоторяд. Такие фото GK бы публиковать не стал, хотя в городских газетах примерно такие картинки и ставят. Не заморачиваются.
Макет. С учётом фоторяда «Борща», каши особо не сваришь. Но, ёлки-палки, можно же как-то что-то намудрить, глянец всё же…
Тексты. Вот тут определённый, по сравнению с IK, прогресс. В IK (субъективное мнение) стиль хронически не дотягивал до замечательных фото, которыми славился журнал. Но это касается стиля. А темы… Как бы это сказать?.. По формату — заявка на читателя 20-30 лет, а тематика, скорее, для 40-50-летних.
Журнал заявлен как ежемесячник. Посмотрим, что будет в июне, может, ребята как-то откорректируются (если хозяева захотят и позволят).
Кто-то спросит: «Зачем вам эта никем не заказанная реклама?». Просто любопытно. Мы верим в добро, как и в то, что имеет смысл бросать его в воду.
Кто-то предположит: «Ждать глянцевого журнала GK?». Возможно.
С учётом того, что в отличие от коллег, мы работаем и зарабатываем на свои, делать глянцевое собрание заблуждений без чёткого понимания, кому и зачем это нужно, мы просто не можем себе позволить.
Гламурный GK будет очень непохож на всё, что в городе в данном направлении делалось раньше. Но постараемся не разочаровать. Да, и…
Фотограф Александр Илларионов
Модель Екатерина Кокшарова
Наверное, тут сыграла роль личности в истории. И личность эта – Ефим Леонидович Аксельруд. Это он предпринял первую попытку предложить городу с населением чуть больше сотни тысяч, городу индустриальному, а вовсе не богемному, столь необычный продукт. Случилась это в середине 2011 года.
За год до этого заработал интернет-журнал IKovrov, также — детище Ефима Аксельруда. Размявшись в сети, он решился на реализацию «в бумаге».
Смело. Не какое-то там ч/б на рыхлой бумаге с краской, которая по прочтении остаётся на кончиках пальцев, а полноцветная печать, профессиональные фото и уникальные тексты.
Реакцией медиа-тусовки было: «Насколько это реально продать?».
Время показало, что продать не так просто. Тем не менее, IKovrov просуществовал почти пять лет. Недавно случилась «реинкарнация» — версия ivladimir.
В беседе с GK г-н Аксельруд объяснял переключение на область тем, что «стало тесно в городе, не хватает лиц на обложки». Хотя и на обложках ivladimir пока преимущественно ковровчане, не отпускает город оружейников. Впрочем, владимирцам журнал нравится, о нём говорят. От наших креативных проектов в облцентре просто офигевают. «Ну, вы, блин, даёте!» — не раз приходилось слышать, причём это говорят не рядовые, а так называемые «лидеры общественного мнения».
Да, мы такие…
Впрочем, «столице региона» грех жаловаться, там и своих креативщиков хватает. Взять те же «Столицу», «Зеркало» и «Бизнес-журнал», «Автопилот-Владимир-Иваново». Вполне себе, гламур.
Но IKovrov и ivladimir против любого аналогичного СМИ области – безоговорочный иппон. Возможно, потому что первые были, впечатление сохраняется…
Но если всё шло так хорошо, то почему проект в Коврове приостановлен, а возможно, закрыт? Все эти «стало тесно» как-то не убеждают.
В IK случился кадровый исход. Покинувшие журнал коллеги сетовали, мол, перебои с выплатой зарплаты. У владельца в последнее время действительно проблемы в бизнесе. Потерял интерес к некогда любимой игрушке?
А было ли в принципе возможно выйти на прибыль? Попробуем прикинуть бюджет ковровского гламура.
Себестоимость журнала формата А4 толщиной 50 страниц примерно 20 рублей. Это бумага и печать. Тираж IKovrov за годы регулярного выхода колебался от двух до трёх тысяч. Стало быть, максимально 60 тысяч рублей.
Залог успешности глянца – сочетание эффектных фото и не менее ярких текстов. Разумеется, тематика, интересная подача, броские «кликабельные» заголовки. Если не придираться, всё это в IK было в наличии.
Сколько платили авторам и фотографам в IK, неизвестно. Предположим (если исходить из максимальных для Коврова цифр), что ежемесячные отчисления составляли примерно 240 тысяч. Тогда суммарно для выпуска журнала каждый месяц надо было изыскивать по 300 тыс. рублей. И столько же зарабатывать. Чтобы владелец был доволен, нужно хотя бы 30% в плюс иметь, а значит, «план по доходам» — 400 тысяч.
Доходы – это розница и реклама. С рекламой IK история мутная. Кто-то говорил о 15, 20 и 30 тысячах за полосу, а иные рекламодатели хвастали, что разместились за копейки, а то и даром, по бартерным схемам.
Что до розницы, то львиная доля тиража раздавалась бесплатно. Хотя были прецеденты покупки. Но приучить ковровчан в системе покупать журнал, увы, не удалось.
Предположим, что одна из трёх тысяч тиража всё-таки покупалась по заявленной розничной цене в 40 рублей. Но это слёзы, до нуля надо добирать ещё 360 тысяч.
Если очень грубо, для выхода на рентабельность, на каждой странице журнала требовалась реклама на 5000-7000 рублей. Если считать достоверной информацию о рекламном прайс-листе, в принципе, жить можно: полстраницы уникального контента, полстраницы – рекламы.
В журнале 50 страниц, то есть ежемесячно нужно подтягивать по пол сотне рекламодателей. Чтобы рекламодатель захотел заплатить, он должен быть уверен, что информация о его бизнесе будет прочитана. Не только сотрудниками IK.
Получается замкнутый круг: рекламодатели не идут, поскольку уровень влияния СМИ ещё не силён, а силу брать неоткуда – реклама не идёт.
Что делать? Вкладывать деньги и терпеть, мириться с отсутствием прибыли и приучать потребителя к продукту, искать и находить темы, которые потребителю интересны, которые заставляют журнал покупать.
На долю Ефима Леонидовича выпало самое трудное – фаза, когда нужно не просто предложить продукт, а заявить о нём, убедить город в его необходимости. И без преувеличения можно сказать, что это ему удалось. Всем, кто пойдёт за ним по этой «тропинке» уже будет легче.
И вот, нашёлся первый последователь. В мае вышел в свет пилотный номер глянцевого журнала «Борщ». Конечно же, мы сразу его проштудировали, даже не как читатели, а как «болельщики» — есть у проекта шанс состояться или нет?
Упс! Пометка «Распространяется бесплатно». Как-то сразу стало грустно… Это не про бизнес, а про пиар. Чей? Ну, сами догадайтесь. На первых нескольких страницах интервью-лонгрид. На комплиментарные вопросы отвечает первое лицо матрасно-строительно-лечебного холдинга Владимир Седов.
Выходит, команда проекта плотно сидит на финансировании заказчика и стратегическим планированием себя не утруждает? А вот структура, которая оплачивает этот пир духа, по многим признакам, деньги считать умеет.
Будут ли такой продукт потреблять? Изучим форму и содержание.
Формат. 20Х20. Это формат не журнальный, а скорее для рекламных презентаций. Себестоимость ниже, чем стандартный А4.
Обложка. Белый задник, черный шрифт, красные детали. Скажем честно, бездны вкуса не обнаружили.
Фоторяд. Такие фото GK бы публиковать не стал, хотя в городских газетах примерно такие картинки и ставят. Не заморачиваются.
Макет. С учётом фоторяда «Борща», каши особо не сваришь. Но, ёлки-палки, можно же как-то что-то намудрить, глянец всё же…
Тексты. Вот тут определённый, по сравнению с IK, прогресс. В IK (субъективное мнение) стиль хронически не дотягивал до замечательных фото, которыми славился журнал. Но это касается стиля. А темы… Как бы это сказать?.. По формату — заявка на читателя 20-30 лет, а тематика, скорее, для 40-50-летних.
Журнал заявлен как ежемесячник. Посмотрим, что будет в июне, может, ребята как-то откорректируются (если хозяева захотят и позволят).
Кто-то спросит: «Зачем вам эта никем не заказанная реклама?». Просто любопытно. Мы верим в добро, как и в то, что имеет смысл бросать его в воду.
Кто-то предположит: «Ждать глянцевого журнала GK?». Возможно.
С учётом того, что в отличие от коллег, мы работаем и зарабатываем на свои, делать глянцевое собрание заблуждений без чёткого понимания, кому и зачем это нужно, мы просто не можем себе позволить.
Гламурный GK будет очень непохож на всё, что в городе в данном направлении делалось раньше. Но постараемся не разочаровать. Да, и…
Когда начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг!©
Фотограф Александр Илларионов
Модель Екатерина Кокшарова
1 комментарий
И да, фотографы с копирайтерами за последнее время прям подросли, молодцы.