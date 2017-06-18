Обзор прессы
Крутится! Вертится! Обзор прессы
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Если на прошлой неделе медийный ТОП-5 в плане единства информационных поводов выглядел неоднозначно, то сейчас, как говорится, пасьянс сошёлся. Ковровские газеты если не близки по духу, то близки по темам, освещённым на своих страницах. Приступим к обзору и добавим, что в конце вас ждёт потрясающая новость, несомненно влияющая на будущее города и страны в целом! Поехали!
Сегодня — третье воскресенье июня, а это значит, что страна отмечает День медицинского работника. Поздравляем! Но возвращаемся к газетам. Про День медика написали «Ковровская неделя», «Знамя труда» и «Дегтярёвец».
«КН» и «ЗТ» рассказали о целых династиях врачей и медработников. Так, «ЗТ» повествует о династии Волковых-Колосовых-Бабаниных, чей общий медицинский стаж — целых 130 лет!
«Д» опубликовал поздравление для медиков службы здравоохранения завода им. Дегтярёва (как и положено корпоративной прессе) и рассказал заводском санатории-профилактории. Издание подчёркивает, что здравница — гордость заводчан.
9 июня в ДК «Современник» отметили 65-летие швейной фабрики «Сударь». В зале были работники, руководство фабрики и города. На сцене — Дмитрий Губерниев, который является лицом торговых марок «Сударь» и «VENZANO».
Корпоративное мероприятие прошло если не под грифом «секретно», то точно в закрытом режиме. Из печатников на нём побывала лишь «Ковровская неделя». Репортаж — в свежем выпуске. «КВ» дали небольшую заметку о том, что депутаты горсовета за большой вклад в развитие швейной отрасли и достижение высоких производственных показателей (и, разумеется, в связи с юбилеем, решили наградить ОАО «Сударь» почётной грамотой.
О том, как мэр Анатолий Зотов, продемонстрировал лацканы пиджака, подчеркнув, что он одевается «от «Сударя», у нас можно прочитать здесь.
Объявление, размещенное на доске АО «ВНИИ Сигнал», взбудоражило соцсети. Ещё, бы «утилизация» кошек, пусть и бездомных, это минимум жестоко, а максимум — бесчеловечно. Обеспокоенные судьбой местных маусхантеров работники завода распространили душераздирающее объявление не только в «Подслушано», но и в ипрессу. А именно, написали нам и обратились в «Ковровские вести».
Слава богу, объявление оказалось «уткой»: в день «х» по кошачьи души всё-таки никто не пришёл. Вероятно, просто кто-то таким радикальным образом решил пристроить пару пушистых хвостов в добрые руки.
С 7 по 9 июня на владимирском стадионе «Торпедо» проходил отборочный этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе «Большие звёзды светят малым».
В областных соревнованиях приняли участие десять команд. Они боролись за две «путёвки» на Всероссийский финал. Такого права добились две — владимирская «Торпедо-СШОР» и наша «Дрим Тим»! Тема прошла незаметно — в маленьких заметках.
Тем не менее, ковровские футболисты выиграли практически все областные соревнования и теперь будут защищать честь нашего города на Всероссийских турнирах! Это действительно круто!
12 июня страна отметила День России. В Коврове прошли официальные мероприятия, народные гулянья и праздничное шествие «Марш российского флага».
«КН» выделила теме цветной разворот, «Эхо недели» ограничилось пресс-релизом о праздновании Дня России во Владимире, «Д» рассказал, что на торжественном мероприятии, посвященном празднику, дегтярёвцы получили награды от губернатора. Генеральный директор А.В. Тменов получил медаль за «Заслуги перед Владимирской областью», зам финансового директора В.Н.Журавлёв награждён мелалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В «КВ» же под рубрикой «мнение» вышла аналитическая статья «В какой России ты живёшь?». Каковы достижения нашей страны? Что стоит знать юным патриотам? Вывод печален: «Россия — она двуликая: одна из них — европейское государство Москва, другая, что за МКАДом, — обречённая на выживание азиатская страна».
Но закончим на позитиве. Обещанная новость, не вошедшая в ТОП, но непременно заслуживающая внимания: в мэрии починили вертушку на входе.
Приведём эксклюзивную заметку «КВ» почти целиком:
«На прошлой неделе в администрации города случилось важное событие: состоялся ввод в эксплуатацию вертушки на входе. Теперь устройство бодро мигает красными и зелёными огнями, кого надо пущает, незваных же гостей притормаживает, так сказать, для выяснения. Старая вертушка приказала жить ещё три года назад».
Как пояснили изданию в пресс-службе мэрии, всё это время на новую вертушку не было средств, а в этом году — нашлись. Вроде бы мелочь, но это определённо поднимающий настроение месседж.
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№ 5. День медика
Сегодня — третье воскресенье июня, а это значит, что страна отмечает День медицинского работника. Поздравляем! Но возвращаемся к газетам. Про День медика написали «Ковровская неделя», «Знамя труда» и «Дегтярёвец».
«КН» и «ЗТ» рассказали о целых династиях врачей и медработников. Так, «ЗТ» повествует о династии Волковых-Колосовых-Бабаниных, чей общий медицинский стаж — целых 130 лет!
«Д» опубликовал поздравление для медиков службы здравоохранения завода им. Дегтярёва (как и положено корпоративной прессе) и рассказал заводском санатории-профилактории. Издание подчёркивает, что здравница — гордость заводчан.
№4. Закрытая «вечеринка»
9 июня в ДК «Современник» отметили 65-летие швейной фабрики «Сударь». В зале были работники, руководство фабрики и города. На сцене — Дмитрий Губерниев, который является лицом торговых марок «Сударь» и «VENZANO».
Корпоративное мероприятие прошло если не под грифом «секретно», то точно в закрытом режиме. Из печатников на нём побывала лишь «Ковровская неделя». Репортаж — в свежем выпуске. «КВ» дали небольшую заметку о том, что депутаты горсовета за большой вклад в развитие швейной отрасли и достижение высоких производственных показателей (и, разумеется, в связи с юбилеем, решили наградить ОАО «Сударь» почётной грамотой.
О том, как мэр Анатолий Зотов, продемонстрировал лацканы пиджака, подчеркнув, что он одевается «от «Сударя», у нас можно прочитать здесь.
№ 3. Покушение на кошек
Объявление, размещенное на доске АО «ВНИИ Сигнал», взбудоражило соцсети. Ещё, бы «утилизация» кошек, пусть и бездомных, это минимум жестоко, а максимум — бесчеловечно. Обеспокоенные судьбой местных маусхантеров работники завода распространили душераздирающее объявление не только в «Подслушано», но и в ипрессу. А именно, написали нам и обратились в «Ковровские вести».
Слава богу, объявление оказалось «уткой»: в день «х» по кошачьи души всё-таки никто не пришёл. Вероятно, просто кто-то таким радикальным образом решил пристроить пару пушистых хвостов в добрые руки.
№ 2. Команда победителей
С 7 по 9 июня на владимирском стадионе «Торпедо» проходил отборочный этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе «Большие звёзды светят малым».
В областных соревнованиях приняли участие десять команд. Они боролись за две «путёвки» на Всероссийский финал. Такого права добились две — владимирская «Торпедо-СШОР» и наша «Дрим Тим»! Тема прошла незаметно — в маленьких заметках.
Тем не менее, ковровские футболисты выиграли практически все областные соревнования и теперь будут защищать честь нашего города на Всероссийских турнирах! Это действительно круто!
№ 1. День России
12 июня страна отметила День России. В Коврове прошли официальные мероприятия, народные гулянья и праздничное шествие «Марш российского флага».
«КН» выделила теме цветной разворот, «Эхо недели» ограничилось пресс-релизом о праздновании Дня России во Владимире, «Д» рассказал, что на торжественном мероприятии, посвященном празднику, дегтярёвцы получили награды от губернатора. Генеральный директор А.В. Тменов получил медаль за «Заслуги перед Владимирской областью», зам финансового директора В.Н.Журавлёв награждён мелалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В «КВ» же под рубрикой «мнение» вышла аналитическая статья «В какой России ты живёшь?». Каковы достижения нашей страны? Что стоит знать юным патриотам? Вывод печален: «Россия — она двуликая: одна из них — европейское государство Москва, другая, что за МКАДом, — обречённая на выживание азиатская страна».
Но закончим на позитиве. Обещанная новость, не вошедшая в ТОП, но непременно заслуживающая внимания: в мэрии починили вертушку на входе.
Приведём эксклюзивную заметку «КВ» почти целиком:
«На прошлой неделе в администрации города случилось важное событие: состоялся ввод в эксплуатацию вертушки на входе. Теперь устройство бодро мигает красными и зелёными огнями, кого надо пущает, незваных же гостей притормаживает, так сказать, для выяснения. Старая вертушка приказала жить ещё три года назад».
Как пояснили изданию в пресс-службе мэрии, всё это время на новую вертушку не было средств, а в этом году — нашлись. Вроде бы мелочь, но это определённо поднимающий настроение месседж.
Пока в ковровской мэрии крутится вертушка — нашу страну не победить!
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