Обзор прессы
Культурные за компом не едят, а берут ноут на кухню!
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Героически преодолев выходные, поглотив всё, что можно пожарить и закоптить, получив первые солнечные ванны, а то и ожоги, таки расскажем о том, какое впечатление произвёл на нас медиа-пакет предпраздничной недели. ТОП-5 по версии GK.
Тема, которую едва ли не первым поднял GK, вышла в топ печатных СМИ.
Стремительное строительство забора на улице Профсоюзной, так сильно взволновавшее жителей улицы. Отклик в социальных сетях был приличный, в комментариях люди выкладывали фото безумного тротуара, точнее, его фактического отсутствия в связи со строительством, результат которого толком никто не представлял.
Об этом кратко, но ёмко написали «Ковровские вести». Информация «Новая стройка жителей не радует» по смыслу тождественна нашему топику. Однако если мы ограничились звонком в мэрию для получения объяснений, то «КВ» пошли дальше — обратились с письменным официальным запросом. И скорая на пиар «Ковровская неделя», по сути, опубликовала ответ. Устами представителя архитектурно-строительного управления сказано, что, мол, стройка эта, в сущности, неплохая — офисы будут и кафе. Тротуар по завершении строительства восстановят, даже лучше сделают. И тут же приложили проект в картинке, как всё будет в будущем красиво.
Вообще-то, такие картинки, обычно (даже, вроде бы по строительным нормам полагается) размещают на баннере с момента начала работ непосредственно на месте возведения. Почему на Профсоюзной поначалу решили стройку «засекретить», и почему мэрия не одёрнула застройщиков, пока не встрепенулись СМИ, не радует. Впрочем, хорошо, что в итоге среагировали. Кстати, если верить «КН», чиновники собирались добиться от застройщика освобождения прохода до окончания строительства. Последует от предпринимателей вертикальный взлёт или всё останется на словах? Время покажет. А пока добавим, что помимо неудобства для пешеходов, забор ещё и существенно сужает обзор автомобилистам.
Кстати, тема участившихся ДТП стала на прошлой неделе также, одной из топовых. И в числе пострадавших и даже погибших — дети…
Ещё одной темой, которая нашла отражение сразу в нескольких газетах, стала новелла муниципального лагеря «Дружба». Эта загородная зона детского отдыха на протяжении очень многих лет находится в перманентном кризисе.
Как-то вышло, что все загородные лагеря, которые при советской власти были закреплены за промпредприятиями, так или иначе обрели новых бизнес-ангелов. В самом привилегированном положении «Солнечный», в который стабильно инвестирует «ЗиД», и, инфраструктура которого позволяет администрации лагеря проводить более-менее рыночную политику при продаже путёвок.
Удачным примером можно считать «Берёзку». Опять-таки, погрузиться в нищету не позволяет частник — ООО, которое на протяжении многих лет арендует загородную зону с сохранением профиля, то есть, продолжает принимать детские смены.
У всех остальных дела идут ни шатко, ни валко. Адекватных сумм в развитие инфраструктуры лагерей не вкладывается, как следствие — уровень сервиса падает ниже плинтуса. Ну, и — закономерный результат: вменяемые родители не хотят отправлять детей в лагеря, где нет ни комфорта, ни интересных досугово-просветительских программ. Выручают спортсмены. Они — народ закалённый, неизбалованный, им главное, чтобы тренироваться не мешали. И вот, на одном из последних заседаний городского совета наши депутаты решили, что предстоящим летом в муниципальном лагере «Дружба» пройдёт патриотическая смена. Организатором выступает структура «Боевое братство». Почему-то, отнюдь не бедная общественная организация, регулярно получающая финансовую поддержку на самом высоком государственном уровне, получает лагерь в распоряжение на безвозмездной основе. Получается, что вместо того, чтобы попытаться получить хоть какую-то прибыль от приёма тех же спортсменов «в обычном режиме», площадка «Дружбы» будет занята юнармейцами без оплаты.
Как сообщает «Знамя труда», ссылаясь на вице-мэра по социальным вопросам Светлану Степанову, «договорились, что «Братство» позволит организовать привычную спортивную смену.» Что значит «позволит»? Администрация лагеря уже вообще ничего не решает? А она, в принципе, существует?
Впрочем, возможно, информация неполная, и есть какие-то дополнительные обстоятельства, которые говорят в пользу «безвозмездки». Как сказали бы медики, будем наблюдать.
Топовой темой уже вторую неделю является поимка террористов, причастных в терактам в питерском метро. Нельзя сказать, что позитивная новость — вербовка координировалась из нашего региона. Информация об этом размещена во всех СМИ, однако она очень сухая, ровно то, чем поделилось с журналистами управление ФСБ.
С одной стороны, такие темы как антитеррор совсем не годятся для широкого пиара. Более того, развёрнутая аналитика на подобные темы — это просто бальзам для самих террористов. Ведь люди с помутнённым разумом и их меркантильные манипуляторы только этого и добиваются. Но всё-таки хотелось бы почитать пресс-релиз не только от ФСБ, но и от УФМС. После подобных трагедий невольно задаёшься вопросом: «Кто и при каких обстоятельствах предоставляет виды на жительство и выдаёт российские паспорта подобным лицам?» Нашу паспортно-визовую службу чем угодно назовёшь, но только не шарашкиной конторой. Всякий, кому доводилось иметь дело с этими прекрасными людьми (оформление загранника, смена регистрации, замена паспорта и проч.), подтвердит, что визит к стоматологу в последние годы стал гораздо более комфортным и позитивным мероприятием.
И вдруг, чудесным образом, все нужные бумаги выправляют именно тем, кого бы стоило порасспросить с особым пристрастием. В чём дело? Заклятие «конфундус»?
Если это кого-то успокоит, то можно лишь сослаться на американцев, которые в своё время абсолютно разгильдяйски прошляпили братьев Царнаевых. Но стоит ли следовать таким примерам?..
Ну, конечно же, никто не говорит про то, что наши славные мотоциклетные традиции — это непременно пьянство. В последние годы как раз, всё совсем иначе. Это когда-то давным-давно развесёлый хмельной дух неизменно сопутствовал всем массовым (действительно массовым) мероприятиям, связанным как с мотоболом, так и с мотокроссом. Разумеется, речь, главным образом, о зрителях, старожилы не дадут соврать.
А сегодня, хвала всем энтузиастам, спортсменам и спортчиновникам, технические виды возвращаются в версии 2.0, свежие, бодрые и трезвые.
Интерес к мотоболу подогревает ещё и обещанный ЧЕ, который запланирован в Коврове. Стоит ли удивляться, что открытие мотобольного сезона привлекло на «Мотодром» не только болельщиков, но и многочисленных журналистов. Особенно приятно, что в репортажах не сухие результаты, а полноценные атмосферные тексты, передающие настроение, накал, с элементами аналитики.
Кстати говоря, мотобол стал одной из тем, которую посчитали достойной подробного освещения не только печатные, но и электронные СМИ. Так GK даже два топика открытию сезона посвятил. Вначале короткий он-лайн, затем — подробный отчёт.
Ещё одна тема, которая в равной степени в топе, как в газетах, так и в интернете. «Студенческая весна» в Коврове — это достойный повод рассказать о событии с чувством, толком и расстановкой! И GK в числе других СМИ сделал это.
Возможно кто-то скажет: тоже мне Канны, самодеятельность… Да, самодеятельность! И это великолепно, замечательно, превосходно и так далее, что у нас, во-первых, есть собственный вуз, а, во-вторых, в этом вузе живёт подлинно студенческий дух.
Тот, кто был студентом, поймёт, какого масштаба это событие, какой ценности все эти кубки и какой мощнейший заряд позитива дают такие мероприятия, как «Студвесна» всем её участникам! Из таких воспоминаний в конечном счёте и складывается наш жизненный багаж, а вовсе не из дач, машин и прочих цацек. Но это всё потом, в далёком-далёком будущем. А сегодня это просто мальчишки и девчонки, которые фантастически счастливы потому, что молоды…
В общем, студенты разбудили весну. А когда весна…
№5. Заборостроительный отчёт
Тема, которую едва ли не первым поднял GK, вышла в топ печатных СМИ.
Стремительное строительство забора на улице Профсоюзной, так сильно взволновавшее жителей улицы. Отклик в социальных сетях был приличный, в комментариях люди выкладывали фото безумного тротуара, точнее, его фактического отсутствия в связи со строительством, результат которого толком никто не представлял.
Об этом кратко, но ёмко написали «Ковровские вести». Информация «Новая стройка жителей не радует» по смыслу тождественна нашему топику. Однако если мы ограничились звонком в мэрию для получения объяснений, то «КВ» пошли дальше — обратились с письменным официальным запросом. И скорая на пиар «Ковровская неделя», по сути, опубликовала ответ. Устами представителя архитектурно-строительного управления сказано, что, мол, стройка эта, в сущности, неплохая — офисы будут и кафе. Тротуар по завершении строительства восстановят, даже лучше сделают. И тут же приложили проект в картинке, как всё будет в будущем красиво.
Вообще-то, такие картинки, обычно (даже, вроде бы по строительным нормам полагается) размещают на баннере с момента начала работ непосредственно на месте возведения. Почему на Профсоюзной поначалу решили стройку «засекретить», и почему мэрия не одёрнула застройщиков, пока не встрепенулись СМИ, не радует. Впрочем, хорошо, что в итоге среагировали. Кстати, если верить «КН», чиновники собирались добиться от застройщика освобождения прохода до окончания строительства. Последует от предпринимателей вертикальный взлёт или всё останется на словах? Время покажет. А пока добавим, что помимо неудобства для пешеходов, забор ещё и существенно сужает обзор автомобилистам.
Кстати, тема участившихся ДТП стала на прошлой неделе также, одной из топовых. И в числе пострадавших и даже погибших — дети…
№4. Вежливые люди? Дружеская армия!
Ещё одной темой, которая нашла отражение сразу в нескольких газетах, стала новелла муниципального лагеря «Дружба». Эта загородная зона детского отдыха на протяжении очень многих лет находится в перманентном кризисе.
Как-то вышло, что все загородные лагеря, которые при советской власти были закреплены за промпредприятиями, так или иначе обрели новых бизнес-ангелов. В самом привилегированном положении «Солнечный», в который стабильно инвестирует «ЗиД», и, инфраструктура которого позволяет администрации лагеря проводить более-менее рыночную политику при продаже путёвок.
Удачным примером можно считать «Берёзку». Опять-таки, погрузиться в нищету не позволяет частник — ООО, которое на протяжении многих лет арендует загородную зону с сохранением профиля, то есть, продолжает принимать детские смены.
У всех остальных дела идут ни шатко, ни валко. Адекватных сумм в развитие инфраструктуры лагерей не вкладывается, как следствие — уровень сервиса падает ниже плинтуса. Ну, и — закономерный результат: вменяемые родители не хотят отправлять детей в лагеря, где нет ни комфорта, ни интересных досугово-просветительских программ. Выручают спортсмены. Они — народ закалённый, неизбалованный, им главное, чтобы тренироваться не мешали. И вот, на одном из последних заседаний городского совета наши депутаты решили, что предстоящим летом в муниципальном лагере «Дружба» пройдёт патриотическая смена. Организатором выступает структура «Боевое братство». Почему-то, отнюдь не бедная общественная организация, регулярно получающая финансовую поддержку на самом высоком государственном уровне, получает лагерь в распоряжение на безвозмездной основе. Получается, что вместо того, чтобы попытаться получить хоть какую-то прибыль от приёма тех же спортсменов «в обычном режиме», площадка «Дружбы» будет занята юнармейцами без оплаты.
Как сообщает «Знамя труда», ссылаясь на вице-мэра по социальным вопросам Светлану Степанову, «договорились, что «Братство» позволит организовать привычную спортивную смену.» Что значит «позволит»? Администрация лагеря уже вообще ничего не решает? А она, в принципе, существует?
Впрочем, возможно, информация неполная, и есть какие-то дополнительные обстоятельства, которые говорят в пользу «безвозмездки». Как сказали бы медики, будем наблюдать.
№3. Вербовщики задержаны.
Топовой темой уже вторую неделю является поимка террористов, причастных в терактам в питерском метро. Нельзя сказать, что позитивная новость — вербовка координировалась из нашего региона. Информация об этом размещена во всех СМИ, однако она очень сухая, ровно то, чем поделилось с журналистами управление ФСБ.
С одной стороны, такие темы как антитеррор совсем не годятся для широкого пиара. Более того, развёрнутая аналитика на подобные темы — это просто бальзам для самих террористов. Ведь люди с помутнённым разумом и их меркантильные манипуляторы только этого и добиваются. Но всё-таки хотелось бы почитать пресс-релиз не только от ФСБ, но и от УФМС. После подобных трагедий невольно задаёшься вопросом: «Кто и при каких обстоятельствах предоставляет виды на жительство и выдаёт российские паспорта подобным лицам?» Нашу паспортно-визовую службу чем угодно назовёшь, но только не шарашкиной конторой. Всякий, кому доводилось иметь дело с этими прекрасными людьми (оформление загранника, смена регистрации, замена паспорта и проч.), подтвердит, что визит к стоматологу в последние годы стал гораздо более комфортным и позитивным мероприятием.
И вдруг, чудесным образом, все нужные бумаги выправляют именно тем, кого бы стоило порасспросить с особым пристрастием. В чём дело? Заклятие «конфундус»?
Если это кого-то успокоит, то можно лишь сослаться на американцев, которые в своё время абсолютно разгильдяйски прошляпили братьев Царнаевых. Но стоит ли следовать таким примерам?..
№2. Вечно пьяный, вечно мотобол...
Ну, конечно же, никто не говорит про то, что наши славные мотоциклетные традиции — это непременно пьянство. В последние годы как раз, всё совсем иначе. Это когда-то давным-давно развесёлый хмельной дух неизменно сопутствовал всем массовым (действительно массовым) мероприятиям, связанным как с мотоболом, так и с мотокроссом. Разумеется, речь, главным образом, о зрителях, старожилы не дадут соврать.
А сегодня, хвала всем энтузиастам, спортсменам и спортчиновникам, технические виды возвращаются в версии 2.0, свежие, бодрые и трезвые.
Интерес к мотоболу подогревает ещё и обещанный ЧЕ, который запланирован в Коврове. Стоит ли удивляться, что открытие мотобольного сезона привлекло на «Мотодром» не только болельщиков, но и многочисленных журналистов. Особенно приятно, что в репортажах не сухие результаты, а полноценные атмосферные тексты, передающие настроение, накал, с элементами аналитики.
Кстати говоря, мотобол стал одной из тем, которую посчитали достойной подробного освещения не только печатные, но и электронные СМИ. Так GK даже два топика открытию сезона посвятил. Вначале короткий он-лайн, затем — подробный отчёт.
№1. У студентов полный веснец!
Ещё одна тема, которая в равной степени в топе, как в газетах, так и в интернете. «Студенческая весна» в Коврове — это достойный повод рассказать о событии с чувством, толком и расстановкой! И GK в числе других СМИ сделал это.
Возможно кто-то скажет: тоже мне Канны, самодеятельность… Да, самодеятельность! И это великолепно, замечательно, превосходно и так далее, что у нас, во-первых, есть собственный вуз, а, во-вторых, в этом вузе живёт подлинно студенческий дух.
Тот, кто был студентом, поймёт, какого масштаба это событие, какой ценности все эти кубки и какой мощнейший заряд позитива дают такие мероприятия, как «Студвесна» всем её участникам! Из таких воспоминаний в конечном счёте и складывается наш жизненный багаж, а вовсе не из дач, машин и прочих цацек. Но это всё потом, в далёком-далёком будущем. А сегодня это просто мальчишки и девчонки, которые фантастически счастливы потому, что молоды…
В общем, студенты разбудили весну. А когда весна…
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