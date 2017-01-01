Обзор прессы
Купить текилы и уничтожить! Путём выпивания
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Медиа-пакет прошедшей недели – это прошлогодний снег. Просто хронологически, новый год начинается с новой недели. Как это замечательно… Это только мы пребываем в столь благодушном настроении или всё у нас в городе действительно неплохо? Почитаем!
Честно говоря, после громких заявлений мэра Анатолия Зотова о том, что именно в этом году церемония будет интерактивной и народной, что найдут и наградят по-настоящему авторитетных и популярных у ковровчан людей, многие ожидали чего-то более душевного, чем то мероприятие, которое случилось в «Современнике» 29 декабря.
«Знамя труда» и «Эхо недели» проигнорировали событие. В «Дегтярёвце» о номинантах тоже не написали, хотя в их числе была и работник ЗиДа — зам начальника управления по работе с персоналом Ирина Шипулина («За развитие проектов в сфере социального партнёрства»), и завод в целом («Меценат года»).
А «Эхо недели» о церемонии написало, полного перечня не приводилось, но ключевых победителей назвали поимённо.
«Ковровская неделя» дала чуть больше текста и два фото. Полный перечень номинантов, но текст не атмосферный. Может, потому что атмосферы просто не было?
Несмотря на то, что церемонию переносили, и в итоге время было выбрано для СМИ крайне неудобное, мы всё-таки сходили на ЧГ и сделали репортаж. В общем-то, написали примерно то же, что и «ЗТ», и «КН».
Трагедия, которая потрясла всю Россию в последние дни 2016 года. Ту-154 Минобороны России упал спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту было 84 пассажира и восемь членов экипажа. Все погибли.
В качестве топ-темы в СМИ города, который находится за две тысячи километров от места трагедии, это ЧП представляется с трудом. Однако в «Эхо недели» тема стала первополосной, и дело не в том, что авторы пытаются строить из себя высоколобых колумнистов. Просто стало известно, что в числе погибших артистов (а на борту их было немало, летели дать благотворительный новогодний концерт) есть участники ежегодных Фатьяновского песенного фестиваля.
«ЭН» помимо Коврова неплохо распространяется в Вязниках, месседж был направлен на ту аудиторию. И никакой попытки породить сенсацию, никакой зауми, никакой истерики. Просто выразили соболезнования в связи с гибелью двух вокалистов – Андрея Савельева и Владислава Голикова, которых хорошо знали в Вязниках. Эти конкретные слова сочувствия дорогого стоят. Очень много в СМИ после катастрофы было о медийных персонах, несомненно достойных. Но ведь утрата близких – это в равной степени скорбь. И когда уходят широко известные, и когда уходят просто люди…
В «Ковровской неделе» об авиакатастрофе тоже написали. Не без формулировок вроде «скорбим со всей страной» и описания того, как руководители города возлагали цветы в знак траура. Нашлись и человеческие интонации. Вспомнили, что худрук хора имени Александрова Валерий Халилов, один из погибших пассажиров борта, дважды бывал с концертами в Коврове, а его родной брат, тоже военный музыкант, служил в Коврове и даже руководил дивизионным оркестром. А вот размышлизмы про доктора Лизу… Впрочем, редактору виднее.
В мэрии обещали 38 штук. Мы пытались пересчитать, но вышло меньше. Может, что-то пропустили?
Да, точно пропустили. По информации «Ковровских вестей», ёлок было обещано даже не 38, а 45. Корреспонденты «КВ», так же как и мы, прокатились по городу в канун НГ, в надежде провести ёлочную инвентаризацию. И разумеется, недосчитались много чего. В итоге в последнем выпуске газеты в 2016 году аж сразу две критические публикации по данному поводу, причём одна из статей – редакционный первополосник.
Не хватает ковровчанам праздника, это факт. Но в отличие от наших «бумажных» коллег мы не склонны жечь глаголом в сторону мэрии. Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. А что до праздников – давайте пробовать устраивать их сами. И, кстати говоря, это происходит. Стартуют различные шоу-проекты, проводятся презентации, акции и флешмобы. Давайте исправлять ситуацию вместе?
Итоги года подвели все газеты. Каждая на свой лад. В «Дегтярёвце» это интервью гендиректора. Большая его часть посвящена сугубо внутризаводским вопросам. Главное событие — 100-летие предприятия. А единственный вопрос, касающийся взаимоотношений градообразующего предприятия и города — концессия «Водоканала».
«ЭН» на удивление не коснулось экономических показателей. А ведь любит именно это СМИ «покусать» чиновников, причём, нередко по делу. На этот раз газета сосредоточилась на гуманитарных проектах – программе бюджетной поддержки одарённых детей книгоиздательских новостях и пригласила читателей в Павловские Дворики, в дом-музей «Усадьба двух генералов».
«Знамя труда» помимо культурно-развлекательных событий подробно рассказывает о том, как принимали бюджет-2017. Это в газете и стало главным итогом года, с чем, собственно говоря, не поспоришь. Бюджет этого года свёрстан очень жёсткий, казна на 10% оскудела против прошлогоднего показателя.
В «Ковровской неделе» всё как доктор прописал – разворот с калейдоскопом событий. Небольшие тексты плюс фото. В числе ключевых вех и 100-летие ЗиДа, и форум «Россия – спортивная держава», и… да, про «Синема парк» написали, хотя это бизнес-проект, но игнорировать не стали. А мы всегда говорили, что наш официоз фору многим либеральным СМИ даст!
«КВ» «событийного» разворота в газете не дали. Но если присмотреться, он трансформировался, заняв место ленты новостей. Позабавила рубрика «Конфуз года», которым команда «КВ» назвала перманентный демонтаж унитаза на месте снесённой по воле службы судебных приставов части кафе «Суфра». Эпопея была та ещё, GK об этом подробно рассказывал.
Про бюджет-2017 в «КВ» тоже прикололись – задались вопросом, чего такого хотят местные власти сделать на 2000 рублей, заложенных в казне по программе «Борьба с алкоголизмом». Разве что, купить чего-нибудь типа текилы и уничтожить путём выпивания? Не менее любопытно, как чиновники планируют поправить демографию на 5000 рублей. Даже страшно представить, что они закупать станут. А как насчёт побороть коррупцию на 17000 рублей? Креативщики, чо…
А мы в GK подводили итоги года, исходя из хороших новостей. О сколько нам открытий чудных, так сказать… Например, Барбершоп «Брит&Брут»открылся. Мы не только были на открытии, но вся «мужская половина» GK там уже побывала. Мальчики остались довольны.
Это было настолько долгожданным событием, что едва ли не перекрыло по степени эмоционального накала новогодние праздники. Ну, во всяком случае, предновогодние приготовления. Мы об этом рассказали максимально подробно.
А «ЭН» написали коротко и ясно. Что за «Синема Парк», почём билеты и немного о планах владельцев кинодома.
«ЗТ» написали ещё меньше, чем «ЭН», зато дали четыре фото, что по газетным меркам очень щедро. Оценка автора скорее позитивная, меж строк сквозит упрёк в адрес городских властей, которые не первый год лишь обещают открыть кинотеатр, а в итоге проект реализован на деньги среднего бизнеса.
«КН», как уже сказано, назвали открытие «Синема Парка» одним из событий года.
«КВ» об открытии кинотеатра написали подробнее всех газет, три фото, информация с брифинга организаторов. Мнение автора выражено в лиде: «Наконец-то свершилось!».
№5. Церемония «Человек года»
Честно говоря, после громких заявлений мэра Анатолия Зотова о том, что именно в этом году церемония будет интерактивной и народной, что найдут и наградят по-настоящему авторитетных и популярных у ковровчан людей, многие ожидали чего-то более душевного, чем то мероприятие, которое случилось в «Современнике» 29 декабря.
«Знамя труда» и «Эхо недели» проигнорировали событие. В «Дегтярёвце» о номинантах тоже не написали, хотя в их числе была и работник ЗиДа — зам начальника управления по работе с персоналом Ирина Шипулина («За развитие проектов в сфере социального партнёрства»), и завод в целом («Меценат года»).
А «Эхо недели» о церемонии написало, полного перечня не приводилось, но ключевых победителей назвали поимённо.
«Ковровская неделя» дала чуть больше текста и два фото. Полный перечень номинантов, но текст не атмосферный. Может, потому что атмосферы просто не было?
Несмотря на то, что церемонию переносили, и в итоге время было выбрано для СМИ крайне неудобное, мы всё-таки сходили на ЧГ и сделали репортаж. В общем-то, написали примерно то же, что и «ЗТ», и «КН».
№4. Когда уходят люди...
Трагедия, которая потрясла всю Россию в последние дни 2016 года. Ту-154 Минобороны России упал спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту было 84 пассажира и восемь членов экипажа. Все погибли.
В качестве топ-темы в СМИ города, который находится за две тысячи километров от места трагедии, это ЧП представляется с трудом. Однако в «Эхо недели» тема стала первополосной, и дело не в том, что авторы пытаются строить из себя высоколобых колумнистов. Просто стало известно, что в числе погибших артистов (а на борту их было немало, летели дать благотворительный новогодний концерт) есть участники ежегодных Фатьяновского песенного фестиваля.
«ЭН» помимо Коврова неплохо распространяется в Вязниках, месседж был направлен на ту аудиторию. И никакой попытки породить сенсацию, никакой зауми, никакой истерики. Просто выразили соболезнования в связи с гибелью двух вокалистов – Андрея Савельева и Владислава Голикова, которых хорошо знали в Вязниках. Эти конкретные слова сочувствия дорогого стоят. Очень много в СМИ после катастрофы было о медийных персонах, несомненно достойных. Но ведь утрата близких – это в равной степени скорбь. И когда уходят широко известные, и когда уходят просто люди…
В «Ковровской неделе» об авиакатастрофе тоже написали. Не без формулировок вроде «скорбим со всей страной» и описания того, как руководители города возлагали цветы в знак траура. Нашлись и человеческие интонации. Вспомнили, что худрук хора имени Александрова Валерий Халилов, один из погибших пассажиров борта, дважды бывал с концертами в Коврове, а его родной брат, тоже военный музыкант, служил в Коврове и даже руководил дивизионным оркестром. А вот размышлизмы про доктора Лизу… Впрочем, редактору виднее.
№3. Ёлки в Новый год
В мэрии обещали 38 штук. Мы пытались пересчитать, но вышло меньше. Может, что-то пропустили?
Да, точно пропустили. По информации «Ковровских вестей», ёлок было обещано даже не 38, а 45. Корреспонденты «КВ», так же как и мы, прокатились по городу в канун НГ, в надежде провести ёлочную инвентаризацию. И разумеется, недосчитались много чего. В итоге в последнем выпуске газеты в 2016 году аж сразу две критические публикации по данному поводу, причём одна из статей – редакционный первополосник.
Не хватает ковровчанам праздника, это факт. Но в отличие от наших «бумажных» коллег мы не склонны жечь глаголом в сторону мэрии. Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. А что до праздников – давайте пробовать устраивать их сами. И, кстати говоря, это происходит. Стартуют различные шоу-проекты, проводятся презентации, акции и флешмобы. Давайте исправлять ситуацию вместе?
№2. Итого?
Итоги года подвели все газеты. Каждая на свой лад. В «Дегтярёвце» это интервью гендиректора. Большая его часть посвящена сугубо внутризаводским вопросам. Главное событие — 100-летие предприятия. А единственный вопрос, касающийся взаимоотношений градообразующего предприятия и города — концессия «Водоканала».
«ЭН» на удивление не коснулось экономических показателей. А ведь любит именно это СМИ «покусать» чиновников, причём, нередко по делу. На этот раз газета сосредоточилась на гуманитарных проектах – программе бюджетной поддержки одарённых детей книгоиздательских новостях и пригласила читателей в Павловские Дворики, в дом-музей «Усадьба двух генералов».
«Знамя труда» помимо культурно-развлекательных событий подробно рассказывает о том, как принимали бюджет-2017. Это в газете и стало главным итогом года, с чем, собственно говоря, не поспоришь. Бюджет этого года свёрстан очень жёсткий, казна на 10% оскудела против прошлогоднего показателя.
В «Ковровской неделе» всё как доктор прописал – разворот с калейдоскопом событий. Небольшие тексты плюс фото. В числе ключевых вех и 100-летие ЗиДа, и форум «Россия – спортивная держава», и… да, про «Синема парк» написали, хотя это бизнес-проект, но игнорировать не стали. А мы всегда говорили, что наш официоз фору многим либеральным СМИ даст!
«КВ» «событийного» разворота в газете не дали. Но если присмотреться, он трансформировался, заняв место ленты новостей. Позабавила рубрика «Конфуз года», которым команда «КВ» назвала перманентный демонтаж унитаза на месте снесённой по воле службы судебных приставов части кафе «Суфра». Эпопея была та ещё, GK об этом подробно рассказывал.
Про бюджет-2017 в «КВ» тоже прикололись – задались вопросом, чего такого хотят местные власти сделать на 2000 рублей, заложенных в казне по программе «Борьба с алкоголизмом». Разве что, купить чего-нибудь типа текилы и уничтожить путём выпивания? Не менее любопытно, как чиновники планируют поправить демографию на 5000 рублей. Даже страшно представить, что они закупать станут. А как насчёт побороть коррупцию на 17000 рублей? Креативщики, чо…
А мы в GK подводили итоги года, исходя из хороших новостей. О сколько нам открытий чудных, так сказать… Например, Барбершоп «Брит&Брут»открылся. Мы не только были на открытии, но вся «мужская половина» GK там уже побывала. Мальчики остались довольны.
№1. Открытие «Синема-Парк»
Это было настолько долгожданным событием, что едва ли не перекрыло по степени эмоционального накала новогодние праздники. Ну, во всяком случае, предновогодние приготовления. Мы об этом рассказали максимально подробно.
А «ЭН» написали коротко и ясно. Что за «Синема Парк», почём билеты и немного о планах владельцев кинодома.
«ЗТ» написали ещё меньше, чем «ЭН», зато дали четыре фото, что по газетным меркам очень щедро. Оценка автора скорее позитивная, меж строк сквозит упрёк в адрес городских властей, которые не первый год лишь обещают открыть кинотеатр, а в итоге проект реализован на деньги среднего бизнеса.
«КН», как уже сказано, назвали открытие «Синема Парка» одним из событий года.
«КВ» об открытии кинотеатра написали подробнее всех газет, три фото, информация с брифинга организаторов. Мнение автора выражено в лиде: «Наконец-то свершилось!».
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