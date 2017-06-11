Обзор прессы
Лето задерживается по уважительным причинам
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Если на прошлой неделе всё было совершенно понятно с медийным ТОП-5, то нынешняя неделя в плане единства информационных поводов выглядит неоднозначно. С определённостью можно лишь отметить, что некоторые темы оказались настолько важны для СМИ, что с прежних недель задержались в чарте.
Казалось бы, туристический форум был уже давно, больше недели прошло. Но публикации в газетах всё продолжаются. Признаться, мы думали, что наш текст станет последней точкой в деле освещения, но оказалось, многоточие.
В принципе, закономерно — событие было действительно значимым для города. Жаль, что глубокой аналитики так и не последовало, скорее это отголоски, подробности, которые оперативно на газетные полосы не попали. Ну, и нельзя забывать, что газеты выходят раз в неделю.
А повод значимый, к тому же страна отмечает полувековой юбилей Золотого кольца России. Чем не основание порассуждать о роли и места туризма в нашей жизни?
В «Ковровской неделе» тревожная информация — какие-то хулиганы напакостили в очередной раз в парке имени Пушкина. Ребята, ну что за безобразие?! Худо ли, бедно ли, но местные власти пытаются формировать туристические продукты. Лучше помочь, чем вести себя по-скотски…
Кстати, что-то давно не было новостей о реконструкции в будущем музее оружия. Ждуны ждут.
О том, что 1 июня страна традиционно отмечала День защиты детей, вспомнили все газеты. Печатное воплощение «датской» темы было разнообразным. Кто-то помянул предстоящие каникулы и сделал обзор детских загородных лагерей и школьных площадок. Иные о разнообразных вундеркиндах рассказали. Вот GK в День защиты детей отправился в кафе французской кухни «Трюffель», где была проведена увлекательная детская программа.
Внимание привлекла публикация в «КВ» о неприятности, которая произошла с ребёнком при посещении территории отдыха «Ярко-парк». Первая реакция, разумеется, была — сочувствие к поранившемуся малышу, солидарность с возмущённой мамой и осуждение чёрствых инструкторов. Но, прочитав статью более внимательно, возникло много вопросов. Уж очень тенденциозно всё выглядело, слишком много нестыковок. В общем, в этой истории мы решили разобраться самостоятельно. Ждите подробностей на сайте.
А теперь о погоде… Обычно метеорологическая тематика в газетах становится актуальной в связи с погодными ЧП — ураганами и грозами. Так, кстати говоря, случалось в мае. Но тут случай особый. Вроде бы, ничего не происходит. Просто холодно и дождливо. Никакого
праздника лета! Да что ж такое…
Грустный прогноз начала июня так или иначе нашёл отражение во всех газетах. Забавным выглядели пресс-релизы МЧС, которые, невзирая на холод, всё-таки согласно графику решили совершить объезд пригородных водоёмов на предмет выявления несанкционированных купаний.
Ну, ничего, вроде бы погода налаживается, возможно, и купальщики появятся. Хотя, говорят, всё лето будет у нас таким же робким как начало июня. А вы говорите, парниковый эффект, всемирное потепление…
Брифинг вице-мэра Александра Боброва, о котором так долго говорили в пресс-службе администрации, которого так пристально ожидали журналисты, всё же состоялся. И что же? Скажем честно, GK на той пресс-конференции не был, нам хватило чисто почитать, что написали коллеги. И чисто поржать.
Особенно доставляли те СМИ, которые из этого сюрралистического шоу пытались вычленить хоть какие-то зёрна здравого смысла. Но лучше всех, ёмко, высказались «Ковровские вести»:
Текст вышел под аутентичной рубрикой «В гостях у сказки». В лучших традициях капитана Очевидность приезжий чиновник вещал о том как всё было плохо, и как под его чутким руководством будет хорошо. Ну что ж, асфальт у нас «под брусчатку» уже пилили и красили, так что мусорными кучами, замаскированными по альпийские горки ковровчан уже не удивить. А вот феерические доходы Александра Филипповича и его очень успешных в бизнесе членов семьи, чего уж там, заинтересовали в нашем городе многих. Понаблюдаем, как за динамикой роста городского состояния благо, так и за динамикой процветания семейства новоиспечённого вице-мэра.
На вершине ТОП-5 новость, напрямую с Ковровом не связанная, даже совсем не про Ковров. Однако то, что происходит в руководстве нашей области, во владимирском «белом доме», неизменно находит отражение в городских газетах. А тут событие из разряда ЧП — вице-губернатора арестовали!
Заместителя Светланы Орловой, вице-губернатора Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взяток 3 июня 2017 года. Чиновнице вменяют два коррупционных эпизода (п.в ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ) на общую сумму — около 3 миллионов рублей. Мазанько этапировали в Москву (там, как оказалось, она официально зарегистрирована), где в Басманном суде 6 июня принято решение о формате её существования на ближайшее время. Домашний арест в московской квартире.
Так или иначе, на эти новости отреагировали все газеты. Примечательно, что вниманием не обошла задержание и домашний арест и «Ковровская неделя», где пусть очень сухо и коротко, но всё-таки изложена вся информация из открытых источников.
Елену Мазанько обвиняют в получении двух взяток на общую сумму около 3 миллионов рублей. Показания по делу дает семейная пара кемеровских предпринимателей, получавших подряды на ремонт владимирского Белого дома и закупку мебели.
Сейчас в СМИ главным вопросом являются даже не альнейшие подробности уголовного дела, а возможные кадровые последствия на уровне руководства региона. Ведь «дело Мазанько» — это далеко не первый случай, когда подчинённые губернатора попадают зону интереса правоохранительных органов…
Как видно из пятёрки наиболее громко прозвучавших тем, информационную повестку в Коврове определяют события либо извне, либо внешняя реакция на наши ивенты. Хорошо это или плохо? Хотелось бы чаще видеть и читать в городских СМИ о чём-то своём, родном, пусть даже и не настолько пафосном, чтобы ожидать отклика в федеральных лентах новостей. Хотя, как мы уже не раз отмечали, когда Ковров гремит на всю округу, это тоже позитив.
Надеемся, что хотя бы после этих длинных выходных в числе традиционных тем наконец-то будут так любимые журналистами рейды-объезды пригородных водоёмов. Пора бы уже купальный сезон начинать… В GK работают известные Я летофилы, летолюбы и даже летоманы.
№5. Завтрак туриста, а также — его обед и ужин
Казалось бы, туристический форум был уже давно, больше недели прошло. Но публикации в газетах всё продолжаются. Признаться, мы думали, что наш текст станет последней точкой в деле освещения, но оказалось, многоточие.
В принципе, закономерно — событие было действительно значимым для города. Жаль, что глубокой аналитики так и не последовало, скорее это отголоски, подробности, которые оперативно на газетные полосы не попали. Ну, и нельзя забывать, что газеты выходят раз в неделю.
А повод значимый, к тому же страна отмечает полувековой юбилей Золотого кольца России. Чем не основание порассуждать о роли и места туризма в нашей жизни?
В «Ковровской неделе» тревожная информация — какие-то хулиганы напакостили в очередной раз в парке имени Пушкина. Ребята, ну что за безобразие?! Худо ли, бедно ли, но местные власти пытаются формировать туристические продукты. Лучше помочь, чем вести себя по-скотски…
Кстати, что-то давно не было новостей о реконструкции в будущем музее оружия. Ждуны ждут.
№4. Кто не был ребенком, тот никогда не станет взрослым!
О том, что 1 июня страна традиционно отмечала День защиты детей, вспомнили все газеты. Печатное воплощение «датской» темы было разнообразным. Кто-то помянул предстоящие каникулы и сделал обзор детских загородных лагерей и школьных площадок. Иные о разнообразных вундеркиндах рассказали. Вот GK в День защиты детей отправился в кафе французской кухни «Трюffель», где была проведена увлекательная детская программа.
Внимание привлекла публикация в «КВ» о неприятности, которая произошла с ребёнком при посещении территории отдыха «Ярко-парк». Первая реакция, разумеется, была — сочувствие к поранившемуся малышу, солидарность с возмущённой мамой и осуждение чёрствых инструкторов. Но, прочитав статью более внимательно, возникло много вопросов. Уж очень тенденциозно всё выглядело, слишком много нестыковок. В общем, в этой истории мы решили разобраться самостоятельно. Ждите подробностей на сайте.
№3. Лето опаздывает...
А теперь о погоде… Обычно метеорологическая тематика в газетах становится актуальной в связи с погодными ЧП — ураганами и грозами. Так, кстати говоря, случалось в мае. Но тут случай особый. Вроде бы, ничего не происходит. Просто холодно и дождливо. Никакого
Грустный прогноз начала июня так или иначе нашёл отражение во всех газетах. Забавным выглядели пресс-релизы МЧС, которые, невзирая на холод, всё-таки согласно графику решили совершить объезд пригородных водоёмов на предмет выявления несанкционированных купаний.
Ну, ничего, вроде бы погода налаживается, возможно, и купальщики появятся. Хотя, говорят, всё лето будет у нас таким же робким как начало июня. А вы говорите, парниковый эффект, всемирное потепление…
№2. Альпийские горки вице-мэра Боброва
Брифинг вице-мэра Александра Боброва, о котором так долго говорили в пресс-службе администрации, которого так пристально ожидали журналисты, всё же состоялся. И что же? Скажем честно, GK на той пресс-конференции не был, нам хватило чисто почитать, что написали коллеги. И чисто поржать.
Особенно доставляли те СМИ, которые из этого сюрралистического шоу пытались вычленить хоть какие-то зёрна здравого смысла. Но лучше всех, ёмко, высказались «Ковровские вести»:
Как царь Еремей из сказки все пересчитал в своем царстве, так и новый замглавы углядел неполадки во всех сферах жизни города.
Текст вышел под аутентичной рубрикой «В гостях у сказки». В лучших традициях капитана Очевидность приезжий чиновник вещал о том как всё было плохо, и как под его чутким руководством будет хорошо. Ну что ж, асфальт у нас «под брусчатку» уже пилили и красили, так что мусорными кучами, замаскированными по альпийские горки ковровчан уже не удивить. А вот феерические доходы Александра Филипповича и его очень успешных в бизнесе членов семьи, чего уж там, заинтересовали в нашем городе многих. Понаблюдаем, как за динамикой роста городского состояния благо, так и за динамикой процветания семейства новоиспечённого вице-мэра.
№1. Не виновна, но достойна снисхождения
На вершине ТОП-5 новость, напрямую с Ковровом не связанная, даже совсем не про Ковров. Однако то, что происходит в руководстве нашей области, во владимирском «белом доме», неизменно находит отражение в городских газетах. А тут событие из разряда ЧП — вице-губернатора арестовали!
Заместителя Светланы Орловой, вице-губернатора Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взяток 3 июня 2017 года. Чиновнице вменяют два коррупционных эпизода (п.в ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ) на общую сумму — около 3 миллионов рублей. Мазанько этапировали в Москву (там, как оказалось, она официально зарегистрирована), где в Басманном суде 6 июня принято решение о формате её существования на ближайшее время. Домашний арест в московской квартире.
Так или иначе, на эти новости отреагировали все газеты. Примечательно, что вниманием не обошла задержание и домашний арест и «Ковровская неделя», где пусть очень сухо и коротко, но всё-таки изложена вся информация из открытых источников.
Елену Мазанько обвиняют в получении двух взяток на общую сумму около 3 миллионов рублей. Показания по делу дает семейная пара кемеровских предпринимателей, получавших подряды на ремонт владимирского Белого дома и закупку мебели.
Сейчас в СМИ главным вопросом являются даже не альнейшие подробности уголовного дела, а возможные кадровые последствия на уровне руководства региона. Ведь «дело Мазанько» — это далеко не первый случай, когда подчинённые губернатора попадают зону интереса правоохранительных органов…
Как видно из пятёрки наиболее громко прозвучавших тем, информационную повестку в Коврове определяют события либо извне, либо внешняя реакция на наши ивенты. Хорошо это или плохо? Хотелось бы чаще видеть и читать в городских СМИ о чём-то своём, родном, пусть даже и не настолько пафосном, чтобы ожидать отклика в федеральных лентах новостей. Хотя, как мы уже не раз отмечали, когда Ковров гремит на всю округу, это тоже позитив.
Надеемся, что хотя бы после этих длинных выходных в числе традиционных тем наконец-то будут так любимые журналистами рейды-объезды пригородных водоёмов. Пора бы уже купальный сезон начинать… В GK работают известные Я летофилы, летолюбы и даже летоманы.
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