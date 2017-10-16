Обзор прессы
Mix на max. «Ковровские вести» VS «Знамя труда»?
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№5. Продолжения не будет! День учителя. Конец.
Ванговали, что тема «Дня учителя» будет держаться в ТОПЕ не одну неделю? Так и получилось. Если на прошлой неделе это было похоже на воспоминания своих любимых учителей и школьной поры в целом, то на этой неделе событие рядовое. Даже можно сказать, официальное. День учителя праздновали в стенах ДК.
«ЗТ» как-то эта тема обошла стороной. Даже и намека нет на праздничное торжество.
В «КН» всё как и полагается: фото учителей на цветном развороте, красочный текст и вся суть в заголовке «Вся гордость учителя — в учениках».
А ещё документальный фильм, подготовленный управлением образования, награды лучшим педагогам, видеопоздравления учителям от именитых музыкантов бардовской песни Александра Городницкого и Олега Митяева.
Хотите знать, кто из учителей в 2017 году включён в Книгу почёта? Читайте в «КН» за 13 октября.
Если «КН» была в ДК имени Ленина, то «КВ» предпочли ДК «Современник». В «Современнике» программа почти такая же, что и в ДК Ленина. Также 5 октября, видеопоздравления от музыкантов, документальный фильм и список фамилий, кто попал в Книгу почёта.
№4. «Золотая осень». О победителях принято не молчать?
В ковровской конно-спортивной школе состоялись соревнования по конкуру. Под знаковым названием «Золотая осень» Кубок города завоевал/а…
В «КН» — всё коротко: что, где и кто победитель. Ну, и пара фоточек.
В «ЗТ» конкур опять обошёл стороной читателей.
В «КВ» не стали «заморачиваться»: даже без фото, только короткий текст с интригующим заголовком «Успеть за 90 секунд».
Оо «Золотой осени» можно прочитать и у нас на сайте: «На резвость и трезвость. «Золотая осень» в Коврове»
№3. Ковров — культурная «столица». От «Зверей» до первой скрипки?
В выходные всегда можно оторваться. Кто-то предпочитает классическую музыку, а кто-то — «Районы-кварталы». То, что мы заметили в одной из газет, радует. Даже удивляет.
В «КВ» текст про грядущий музыкальный сезон с рассказом директора второй музыкальной Александра Дмитриевича Швецова. В скором времени к нам приедут «Виртуозы Москвы» под руководством Виталия Хандраса и талантливый пианист, профессор Московской консерватории Юрий Мартынов. А ещё — музыка от ансамбля «Gnessin Baroque».
В «КН» — похожий текст. Всё бы ничего, если бы в как ник крути, весьма консервативной «Знаменке» не опубликовали текст «Звери» в Коврове". И даже ни слово про «каких-то там» Бетховена, Баха или Фишера. Вот это ЗАЧОТ! Тут скоро, 4 ноября, сейшен намечается. «Фактор-2» в Ковров едет. Ждём репортаж в «ЗТ»?
№2.Versus Battle. Троллейбусы или автобусы?
Что в Коврове появилось целых пять новеньких троллейбусов — написали все. А то, что они поехали по улицам Коврова, написали пока только в «КН».
На первой странице — фото Анатолия Зотова в одном из новых троллейбусов. Лично проверил. Ездить можно. На второй странице — продолжение. Тексту под заголовком «Зелёный троллейбус по улицам мчит», уделили должное внимание.
Вообще, тема троллейбусов — немного щепетильная. Одни уверены, что век троллейбусов кончился, пора переходить на автобусы. Другие же, наоборот, встают на защиту «рогатых». Основной довод противников «рогатого» транспорта — его невыгодно содержать.
Правда, в «КН» дали комментарий главы города по поводу новых троллейбусов. Цитируем: «Столько значимой покупки в УТТ не было с советской поры. Наше УТТ — пример для других предприятий, прошлый год закончился с прибылью в 18 миллионов рублей...»
Есть ли перспектива у «рогатых»?
№1. Тема «отопительного сезона» не раскрыта!
Быть или не быть
В «ЗТ» тема тепла — №1. И, как говорят, главная проблема. В конце — дали мини-инструкцию «Куда обращаться и писать жалобу, если холодно».
В «КВ», судя по заголовку «Начали не за здравие», уже не предвещает ничего хорошего. А начало текста — тем более: «Без волшебного пендаля наша администрация обойтись не может!..» В домах нет тепла. И никому, якобы, до этого нет дела.
Хорошо, когда хоть у кого-то всё прекрасно. В «Д» дали заголовок «К зиме — готовы!». Говорят, готовность на 100%.
Да прибудет тепло в каждый дом!:-)
Ну, вот и всё. До встречи! А пока — пока!
P.S: В этот обзор могли войти темы, но не вошли: «Наркотики заполонили город», «Областная «галерея славы», «Перспектива развития Коврова», «Откосить» от армии — не по-мужски» и «Трагедия под Покровом».
1 комментарий
И в обзор не вошло, как КН сдают в утиль не читая, как осуществляется приемка дворов